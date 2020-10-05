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Алексей Боржонов
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Российские художники выпустили приложение, позволяющее восстановить закрашенный стрит-арт в Петербурге Материал редакции

Оно работает при помощи дополненной реальности.

11 комментариев
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Арт-группа «Явь» выпустила мобильное приложение AR Hunter, позволяющее с помощью дополненной реальности увидеть закрашенный стрит-арт в Петербурге.

Пользователям iOS и Android доступна карта с закрашенными арт-объектами города. Они могут выбрать один из них, дойти до него и навести камеру на специальную метку, находящуюся на месте граффити. Меткой может быть знак коммунальных или пожарных служб, вывески или таблички. Приложение считает метку и покажет закрашенное изображение. Список меток для всех доступных арт-объектов есть в инстаграме AR Hunter.

Как отметила «Явь», выпущенное приложение — «это не только про восстановление стрит-арта». В будущем в AR Hunter появятся и другие объекты, но какие именно, художники не уточнили.

За последние месяцы закрашивание граффити в Петербурге неоднократно попадало в повести СМИ и соцсетей. Наиболее резонансным был случай в изображением Иосифа Бродского: рисунок появился напротив его квартиры к 80-летию со дня рождения поэта, однако на следующий день его закрасили.

#новости #арт

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11 комментариев
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Сергей Васильев

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Ру*ня до сих пор не может смириться с тем, что закрашивать и уничтожать граффити это абсолютно нормально И заложено в само понятие стрит арт. Деревенские простаки типа @solawind  демонстративно натянули фрак, а жопа то голая.

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Евгений Клочков

Сергей
0

Исправь первое, а то вахтанг
На загадку дается 30 секунд

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Сергей Васильев

Евгений
0

Исправил

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Евгений Клочков

Сергей
1

Ну ты и жопа карамельная

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Леонид Федотов

3

Боже, что за бред. Типо дворник, который будет закрашивать граффити, не заграсит метку рядом. Прежде чем прочесть новость ожидал что это будет работать по аналогии с покемонами - приходишь на точку и по геолокации тебе покажут картинку соответствующее твой геолокации, а тут эти бестолковые метки.

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Abram Dikoy

Леонид
0

дворники мб могут воспринять эту метку как какие то обозначения коммуникаций

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Олег Никитин

Леонид
0

вообще-то это метки пожарных/электросетей и всякие таблички, всегда лучше читать источники

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Nikka Ibrahimovic

2

минус уши 

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Алексей Любимцев

2
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Данила

0

Наиболее резонансным был случай в изображением Иосифа Бродского: рисунок появился напротив его квартиры к 80-летию со дня рождения поэта, однако на следующий день его закрасили.

Рисунок? Это был не просто рисунок и даже не граффити, и уж точно не распечатанная картинка со стоков; мы потеряли, не побоюсь этого слова, мурал! Нет, не храним культурное наследие, не храним...

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Eugene Panfilov

0

Идея ничего, но видео из 2000х

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