Российские художники выпустили приложение, позволяющее восстановить закрашенный стрит-арт в Петербурге Материал редакции
Оно работает при помощи дополненной реальности.
Арт-группа «Явь» выпустила мобильное приложение AR Hunter, позволяющее с помощью дополненной реальности увидеть закрашенный стрит-арт в Петербурге.
Пользователям iOS и Android доступна карта с закрашенными арт-объектами города. Они могут выбрать один из них, дойти до него и навести камеру на специальную метку, находящуюся на месте граффити. Меткой может быть знак коммунальных или пожарных служб, вывески или таблички. Приложение считает метку и покажет закрашенное изображение. Список меток для всех доступных арт-объектов есть в инстаграме AR Hunter.
Как отметила «Явь», выпущенное приложение — «это не только про восстановление стрит-арта». В будущем в AR Hunter появятся и другие объекты, но какие именно, художники не уточнили.
За последние месяцы закрашивание граффити в Петербурге неоднократно попадало в повести СМИ и соцсетей. Наиболее резонансным был случай в изображением Иосифа Бродского: рисунок появился напротив его квартиры к 80-летию со дня рождения поэта, однако на следующий день его закрасили.
Ру*ня до сих пор не может смириться с тем, что закрашивать и уничтожать граффити это абсолютно нормально И заложено в само понятие стрит арт. Деревенские простаки типа @solawind демонстративно натянули фрак, а жопа то голая.
Исправь первое, а то вахтанг
На загадку дается 30 секунд
Исправил
Боже, что за бред. Типо дворник, который будет закрашивать граффити, не заграсит метку рядом. Прежде чем прочесть новость ожидал что это будет работать по аналогии с покемонами - приходишь на точку и по геолокации тебе покажут картинку соответствующее твой геолокации, а тут эти бестолковые метки.
дворники мб могут воспринять эту метку как какие то обозначения коммуникаций
вообще-то это метки пожарных/электросетей и всякие таблички, всегда лучше читать источники
Наиболее резонансным был случай в изображением Иосифа Бродского: рисунок появился напротив его квартиры к 80-летию со дня рождения поэта, однако на следующий день его закрасили.
Рисунок? Это был не просто рисунок и даже не граффити, и уж точно не распечатанная картинка со стоков; мы потеряли, не побоюсь этого слова, мурал! Нет, не храним культурное наследие, не храним...