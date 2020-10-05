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Алексей Боржонов
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«Не бойтесь коронавируса»: Трамп объявил о выписке из больницы после заболевания Covid-19 Материал редакции

Президент США провёл там три дня.

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп объявил, что покинет военно-медицинский центр Уолтера Рида. Это произойдёт 5 октября в 18:30 по местному времени (6 октября в 01:30 по московскому).

Чувствую себя очень хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. C администрацией Трампа мы разработали действительно хорошие лекарства и накопили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!

Дональд Трамп
президент США

О заболевании Трампа и его жены Меланьи стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали ему инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трамп проходит лечение с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжело больным пациентам. Меланья Трамп написала в твиттере 5 октября, что чувствует себя хорошо и находится дома.

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#новости #сша #трамп #covid19

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58 комментариев
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Max

18

Заебись такое говорить, имея лучшее в мире оборудование, врачей, лекарства. Ок, пошел я нахер 

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Сергей Васильев

Max
–3

как смеет президент главной страны в мире иметь лучшее оборудование на свете!!!!!!!!

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
12

Люди послушаю президента и начнут легкомыслено относится к коронавирусу, только их в военном госпитале лечить никто не будет. Дурной пример подаёт Трамп. 

Ответить

Михаил Мятный

Сергей
2

иметь лучшее оборудование на свете!!!!!!!!

Говорить простым людям
Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью.

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
5

Правильно говорит

Ответить

KSA

Max
0

Иди, ты сам этого захотел

Ответить

Германский Женя

11

А был ли вирус...

Ответить

Алексей Логачев

5

А что с Меланией? Она жива осталась? Её выписали? 

Ответить

Shenmue

Алексей
15

Очень трогательно, что Вы справились о её здоровье!

Ответить

Mark Ryzhikov

Shenmue
1

В голос.

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
0

Её и не госпитализировали

Ответить

Andrey9691

Алексей
0

непонятно. тж не запросил комментарий почему-то

Ответить

Da Rina

5

да что за бред, 27летняя я на дексаметазоне 10 дней валялась в больнице, а он в 74 года 2 дня?😑

Ответить

Неясный кот

Da
0

может он вакцинировался

Ответить

пепси

Неясный
9

республиканским духом

Ответить

Неясный кот

пепси
2

хз, он первое лицо, там свои замуты

Ответить

AZP

Da
2

Потому что он крутой дед.

Ответить

Настя Кудри

Da
1

Ему 74, офигеть.

Ответить

alexferman

Da
0

Facepalm.mkv

Ответить

KSA

Da
0

Зачем ты валялась? У тебя не было друзей, которые помогли бы тебе подняться на ноги?

Ответить

Целый ключ

4

Конечно. Выспался, прокапался, покормили

Ответить

Серьёзный Валера

Целый
3

Прокакался.

Ответить

Баблгам Бич

3

В комментариях к его твиту очень хорошо, но справедливо.

Ответить

Пьяный пистолет

2

 Обманул или долбаеб

Ответить

Пьяный пистолет

Пьяный
3

А может И, а не ИЛИ

Ответить

Уполномоченный пистолет

Пьяный
0

1

Ответить

Сергей Васильев

2

По-моему это было очень смешно когда Трампа, накачанного лекарствами, подпустили к твиттеру, он там небывалый щитпостинг сегодня устроил.

Ответить

Андрей Рядькин

1

дай бог здоровья 

Ответить

Уполномоченный пистолет

Андрей
0

Ангеле Меркель.

Ответить

Shenmue

1

Легко такое писать " не бойтесь" когда твоя смерть на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу за три девять земель и тот дуб ЦРУ сторожит!

Ответить

KSA

Shenmue
0

Сенсация! ЦРУ охраняет русский фольклер!

Ответить

Мудрый кран

1

Может его кровь колоть вместо вакцины?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Ну да, богачам то бояться его не стоит, за них впрягутся лучшие врачи.

Ответить

Serghei Lisii

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Как бы деньги не всегда решают. Кензо подтвердит

Ответить

YeezySpace

1

Сомнения даже не было, что он не умрет ибо у них 100% для элиты есть лекарство. Вот никто из этих пенсионеров-политиков в бункере не сидит.

Ответить

Shenmue

–5

Во времена Испанки не было ИИ, а в наше время есть и не один, помогает ли он нам победить Ковид , нет не помогает, пока он только генерит мемы

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Shenmue
2

А должен?
Есть один верный способ победить ковид - перестать на него обращать внимание, ставить всем классический диагноз ОРВИ и забыть раз и навсегда про это всемирное наебалово - когда из-за хуйни, от которой вероятность умереть меньше долей процента мы сломали весь привычный мир.

Ответить

Shenmue

Yarshd
0

Не согласен с Вами, человек - это очень хрупкий организм! И что там  у Вас сломали?

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Shenmue
1

Что сломалось из-за ковида в этом году? Да тут много чего можно перечислять, от закрытых границ до обязательных намордников повсюду - ничего нормального в этом нет и привыкать к этому не стоит, а стоит саботировать, живя как раньше. Так что Трамп дело говорит, не дайте китайскому вирусу поменять вашу привычную жизнь.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Shenmue
0

И да, я согласен, что человеческий организм хрупок, и именно поэтому гораздо больше вероятность помереть, поскользнувшись на льду зимой или споткнувшись и упав с лестницы, чем от этого китайского ОРВИ нового выпуска.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Yarshd
0

-

Ответить

Dan

Shenmue
0

статьей ошибся?

Ответить

Shenmue

Dan
0

Просто хотел сказать, что та Испанка, это типа, как наш Ковид сегодня, но сторожилы не помнят такого потопа потому что они все утонули (Шоу Долгоносиков©)

Ответить

KSA

Shenmue
1

Что сторожили сторожилы? Сколько им за это платили?

Ответить

Serghei Lisii

Shenmue
0

Ты с дивана головой вниз упал? Сравнивает испанку с ковидом...

Ответить

Новый Гоша

Shenmue
0

Что за бессвязная речь больного шизофазией? Причём тут вообще ИИ? С каких пор у нас настолько изучена предметная область вирусов и побочек, а так же сами технологии искусственного интеллекта, что он на раз-два тебе сделает вакцину?

Ответить

KSA

Shenmue
0

Нет у нас никакого ИИ
"ИИ" сейчас во всем мире это то же, что "нанотехнологии" несколько лет назад у наших чиновников

Ответить

alex twit

0

Ok, хорошо, понял тебя. Не боюсь

Ответить

Nikita Zubkov

alex
1

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Дипломатический файл

0

Я не боюсь.

Ответить

Денис Сенькин

0

Когда попробовал раста-медицину

Ответить

道 德

0

Сказал прям как типичный русский чиновник.

Ответить

Одиночный Пхукет

0

Сегодня выпустят, а через день-другой назад укатают.

Ответить

Мудрый кран

Одиночный
0

Вы хотели сказать закопают? Может кремируют?

Ответить

Одиночный Пхукет

Мудрый
0

Не исключено.

Ответить

AZP

0

Ну вот. А на TJ его уже похоронили 

Ответить

Emile Zäkiev

0

Дексаметазон это скорее противовоспалительное средство от того, чтобы человека не убил его собственный яростный иммунный ответ. От этого и погибают большая доля больных ковидом. Остальные умирают от заражения оппортунистическими микроорганизмами.

Ваш кэп

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Andy

0

ебанутый

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