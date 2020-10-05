«Не бойтесь коронавируса»: Трамп объявил о выписке из больницы после заболевания Covid-19 Материал редакции
Президент США провёл там три дня.
Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп объявил, что покинет военно-медицинский центр Уолтера Рида. Это произойдёт 5 октября в 18:30 по местному времени (6 октября в 01:30 по московскому).
О заболевании Трампа и его жены Меланьи стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали ему инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трамп проходит лечение с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжело больным пациентам. Меланья Трамп написала в твиттере 5 октября, что чувствует себя хорошо и находится дома.
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 58, "likes": 13, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220054, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 21:55:33 +0300", "is_special": false }
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Российские художники выпустили…
Трансгендерная женщина стала…
«Не бойтесь коронавируса…
«Не бойтесь коронавируса…
Запись в подсайте Twitter
Max
Заебись такое говорить, имея лучшее в мире оборудование, врачей, лекарства. Ок, пошел я нахер
Сергей ВасильевMax
как смеет президент главной страны в мире иметь лучшее оборудование на свете!!!!!!!!
Словесный ИнтервентСергей
Люди послушаю президента и начнут легкомыслено относится к коронавирусу, только их в военном госпитале лечить никто не будет. Дурной пример подаёт Трамп.
Михаил МятныйСергей
иметь лучшее оборудование на свете!!!!!!!!
Говорить простым людям
Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью.
Сергей ВасильевМихаил
Правильно говорит
KSAMax
Иди, ты сам этого захотел
Германский Женя
А был ли вирус...
Алексей Логачев
А что с Меланией? Она жива осталась? Её выписали?
ShenmueАлексей
Очень трогательно, что Вы справились о её здоровье!
Mark RyzhikovShenmue
В голос.
Артём МазановАлексей
Её и не госпитализировали
Andrey9691Алексей
непонятно. тж не запросил комментарий почему-то
Da Rina
да что за бред, 27летняя я на дексаметазоне 10 дней валялась в больнице, а он в 74 года 2 дня?😑
Неясный кот
может он вакцинировался
пепсиНеясный
республиканским духом
Неясный кот
хз, он первое лицо, там свои замуты
AZPDa
Потому что он крутой дед.
Настя КудриDa
Ему 74, офигеть.
alexfermanDa
Facepalm.mkv
KSADa
Зачем ты валялась? У тебя не было друзей, которые помогли бы тебе подняться на ноги?
Целый ключ
Конечно. Выспался, прокапался, покормили
Серьёзный ВалераЦелый
Прокакался.
Баблгам Бич
В комментариях к его твиту очень хорошо, но справедливо.
Пьяный пистолет
Обманул или долбаеб
Пьяный пистолет
А может И, а не ИЛИ
Уполномоченный пистолет
1
Сергей Васильев
По-моему это было очень смешно когда Трампа, накачанного лекарствами, подпустили к твиттеру, он там небывалый щитпостинг сегодня устроил.
Андрей Рядькин
дай бог здоровья
Уполномоченный пистолет
Ангеле Меркель.
Shenmue
Легко такое писать " не бойтесь" когда твоя смерть на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу за три девять земель и тот дуб ЦРУ сторожит!
KSAShenmue
Сенсация! ЦРУ охраняет русский фольклер!
Мудрый кран
Может его кровь колоть вместо вакцины?
ＫＩＢØＵＮＥ
Ну да, богачам то бояться его не стоит, за них впрягутся лучшие врачи.
Serghei LisiiＫＩＢØＵＮＥ
Как бы деньги не всегда решают. Кензо подтвердит
YeezySpace
Сомнения даже не было, что он не умрет ибо у них 100% для элиты есть лекарство. Вот никто из этих пенсионеров-политиков в бункере не сидит.
Shenmue
Во времена Испанки не было ИИ, а в наше время есть и не один, помогает ли он нам победить Ковид , нет не помогает, пока он только генерит мемы
Yarshd DhsdfhShenmue
А должен?
Есть один верный способ победить ковид - перестать на него обращать внимание, ставить всем классический диагноз ОРВИ и забыть раз и навсегда про это всемирное наебалово - когда из-за хуйни, от которой вероятность умереть меньше долей процента мы сломали весь привычный мир.
ShenmueYarshd
Не согласен с Вами, человек - это очень хрупкий организм! И что там у Вас сломали?
Yarshd DhsdfhShenmue
Что сломалось из-за ковида в этом году? Да тут много чего можно перечислять, от закрытых границ до обязательных намордников повсюду - ничего нормального в этом нет и привыкать к этому не стоит, а стоит саботировать, живя как раньше. Так что Трамп дело говорит, не дайте китайскому вирусу поменять вашу привычную жизнь.
Yarshd DhsdfhShenmue
И да, я согласен, что человеческий организм хрупок, и именно поэтому гораздо больше вероятность помереть, поскользнувшись на льду зимой или споткнувшись и упав с лестницы, чем от этого китайского ОРВИ нового выпуска.
Yarshd DhsdfhYarshd
-
DanShenmue
статьей ошибся?
ShenmueDan
Просто хотел сказать, что та Испанка, это типа, как наш Ковид сегодня, но сторожилы не помнят такого потопа потому что они все утонули (Шоу Долгоносиков©)
KSAShenmue
Что сторожили сторожилы? Сколько им за это платили?
Serghei LisiiShenmue
Ты с дивана головой вниз упал? Сравнивает испанку с ковидом...
Новый Гоша
Что за бессвязная речь больного шизофазией? Причём тут вообще ИИ? С каких пор у нас настолько изучена предметная область вирусов и побочек, а так же сами технологии искусственного интеллекта, что он на раз-два тебе сделает вакцину?
KSAShenmue
Нет у нас никакого ИИ
"ИИ" сейчас во всем мире это то же, что "нанотехнологии" несколько лет назад у наших чиновников
alex twit
Ok, хорошо, понял тебя. Не боюсь
Nikita Zubkovalex
@Хорошо, ок, понял тебя
Дипломатический файл
Я не боюсь.
Денис Сенькин
Когда попробовал раста-медицину
道 德
Сказал прям как типичный русский чиновник.
Одиночный Пхукет
Сегодня выпустят, а через день-другой назад укатают.
Мудрый кран
Вы хотели сказать закопают? Может кремируют?
Одиночный ПхукетМудрый
Не исключено.
AZP
Ну вот. А на TJ его уже похоронили
Emile Zäkiev
Дексаметазон это скорее противовоспалительное средство от того, чтобы человека не убил его собственный яростный иммунный ответ. От этого и погибают большая доля больных ковидом. Остальные умирают от заражения оппортунистическими микроорганизмами.
Ваш кэп
Andy
ебанутый