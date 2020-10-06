Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом. А затем прорвались к СИЗО, где находится экс-президент Материал редакции
Противодействия митингующие не встретили.
В ночь на 6 октября протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии прорвались в здание Белого дома в Бишкеке — государственного здания, где работают парламент, администрация президента и сам глава государства. Об этом сообщают «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.
Первые сообщения о прорыве на территорию Белого дома появились от издания 24.kg около 0:15 по московскому времени. Перед этим, по данным журналистов, митингующие орудовали бутылками с зажигательной смесью, в том числе бросали их в сторону здания.
«Радио Азаттык» около 1:00 по московскому времени опубликовало фоторепортаж из захваченного здания. Некоторые ходили по столу, предположительно, в кабинете президента, кто-то пнул его портрет.
Sputnik опубликовал снятое на дрон видео киргизского Белого дома в первые минуты после захвата протестующими. «Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры», — отметило издание.
После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ГНКБ, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Его арестовали в августе 2019 года (менее чем через два года после завершения срока), а в июне 2020 года приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции.
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию». Глава государства сейчас находится в Бишкеке, отметил его представитель, но где именно — не уточнил.
Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент прошли четыре партии, три из которых считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли.
Хайпуешь на смене режима
Генетический торшер
Нахуя менять режим, если не хайпануть на этом?
У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются. А то сегодня дашь дубинкой по башке какому-нибудь оппозиционеру, а завтра он уже в министрах ходит и очень хочет поквитаться со своим обидчиком - неудобно как-то получится.
У нас же и в Беларуси ситуация совершенно другая - силовики твёрдо уверены, что власть не поменяется, поэтому протестующих разгоняют с куда большей охотой и уверенностью в завтрашнем дне.
У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются
Во всех развитых демократиях так
хотеть не вредно
Хотим(ченко)
Долгосрочный утюг
Финансовый консультант «Хотимченко Аналитика», сокращенно — Хотим Анал.
Ебать... что за матадор с бухлом в руке, красной тряпкой и щитом лол.
Такое ощущение что Боженька показывает россиянам: "Ну смотрите, можно так *показывает в одну сторону* - долго, можно вот так *показывает в другую* - по быстрому. Ну хули вы расселись???"
Даже эти смогли, а мы не смогли. Пиздец.
Что значит ЭТИ смогли, вы историю страны почитайте. Там смена власти постоянная
Ему просто великодержавие мозги сдавило. Щас шапку снимет, попустит.
Страстной браслет
Говены дела на тж, раз нацистский коммент плюсы собирает
Страстной браслет
А «даже эти» это что?
Современный парфюмер
«Эти» как минимум в третий раз такое проворачивают за последние 15 лет.
@Беларусь привет мирному протесту
Скорый хичхакер
Если бы у нас взяли резиденцию, то тысяч 15 бы завалили, по другому никак
Что ты несешь? Какие 15к? Ты вообще представляешь эту цифру?
Скорый хичхакер
Я представляю насколько отмороженный Лука и его бойцы
После смерти тысячи безоружных граждан даже Путин проголосует за миротворцев ООН. Вылезай из своего маня мирка.
Ну да ровно после 999-го убитого пупа лично позвонит лупе и скажет "ну повеселились и хватит". Насрать им глубоко хоть там 1 человек умер, хоть миллион.
Сотня бы легла, возможно, но не больше, фашисты тоже не дураки, стоят за деньги, а не за бацьку, кинули бы последнего очень быстро, увидев хоть какое-то сопротивление.
Ты очень наивный, либо не в курсе, что происходило, там стояли бмп с пулеметами и снайперы по крышам, была бы 100% команда стрелять боевыми. И они бы стреляли, им плевать, они избивают беременных и пенсионеров, пытают невиновных и убивают безоружных просто так. Если ты думаешь, что в головах фашистов есть хоть капля разума или логики, то ты ошибаешься. Они бы стреляли и смеялись.
Вместе с тем, вполне была бы вероятность захватить здание правительство, ну и че? Приехали бы танки из уручья, подавили бы и постреляли всех.
Как же любят россияне учить других, при этом, что после своих "выборов" даже никуда не выходили, ф отравление Навального только лайками поддержали.
Генетический торшер
Да там мусора столько не было даже близко. В один ряд стояли.
Изящный шмель
Противодействия митингующие не встретили.
В Беларуси всё здание было забито ОМОНом
Чем приветы передавать, лучше бы убедили Лукашенко в следующее воскресенье заменить свой ОМОН на киргизский!
Быстро они.
Генетический торшер
Киргизы это вам не казахи.
Изящный мангал
Готовится к свержению елбасы
Или к выходу бората
К свержению бората
Не исключено.
Да там по последнему фото такой исход виден))
Прикинь, в 17 году тоже бы так было. Матросы с солдатами пофоткались в Зимнем и разошлись по домам жён воевать.
объясните плиз: в Киргизии постоянно революции, но к власти все равно приходят мудаки, вещающие свои огромные портреты в каждый кабинет.
Как так?
ЛЮ-СТРА-ЦИ-И
алмазбек сидит, а правящая партия всё равно его, не кек ли?
Чтобы понять все о революционерах кыргызстана достаточно просто посмотреть этот ролик
Ты просто не киргиз, вот и обижаешься
Обиженка, обидка, обижулька
Блят, промазал, @дiня
Это тебе
Святой утюг
он не о революционерах, но кмк кто штурмовал белый дом - такие же черти
пиздеееец сука ахаахахах, смеюсь сквозь кринж. Энергетическое ядро, XY хромосомы... ебаааать.... Аян - послание информации из космоса....
Как мы так проморгнули революцию в Кыргызстане?
Святой утюг
Она началась 20 минут назад, скоро кончится.
Нашел прямой эфир, пишут что хотят какого то Садыра Жаппарова в президенты
Революция в Киргизии преждевременно закончилась в связи с нехваткой огненной воды.
до сих пор кекаю что кыргызстан по стечению обстоятельств одно из самых демократичных государств в снг
и что стал первой страной снг с женщиной-президентом. а ещё ироничнее то, что она единственная из бывших президентов, кто не сидит/сбежал
ещё из небольших кеков внезапной демократичности кыргызстана — одна партия может занимать не более 65 из 120 мест в парламенте
о подобной поправке некоторая наша оппозиция только мечтает
В ночь на 6 октября протестующие против результатов президентских выборов в Киргизии
Президентские выборы у них были в 2017 году, следующие должны пройти только в 2023. А сейчас - парламентские выборы.
Притом вот ирония судьбы, согласно предварительным результатам выборов оппозиция в парламент не проходит, а вот в результате уличных протестов прошли, да ещё с большим шумом ) Собственно, это всё, что нужно знать о честности и прозрачности местных выборов.
Справедливости ради, Атамбаев - большой *удак, возможно похлеще Лукашенко. Так что радоваться его освобождению я бы не стал. Вот отрывок из Википедии:
Президентский срок Атамбаева ознаменован скандалами, которые широко освещались в киргизской и международной прессе. Источником скандалов зачастую служили кадровые назначения на высокие государственные должности лиц из круга личного обслуживания Атамбаева — его водителей, телохранителей и так далее. Самым известным лицом из «ближнего круга» Атамбаева, сделавшим головокружительную карьеру государственного чиновника за 6 лет и сумевшим занять место в списке 100 самых богатых людей Киргизской Республики, является его водитель Икрамжан Илмиянов. Ещё один — Эркин Сопоков, который в 2012 году назначен заместителем председателя Налоговой службы Киргизской Республики, а позже — консулом Киргизской Республики в г. Стамбуле (Турция). Ещё один известный персонаж из окружения Атамбаева — Эркин Мамбеталиев, служивший телохранителем у Атамбаева в бытность его простым оппозиционером. Илмиянов и Мамбеталиев были фигурантами уголовного дела по убийству полковника МВД Киргизии Ч. Алиева. Телохранителю А. Атамбаева Э. Мамбеталиеву было предъявлено обвинение по ст. ст. 30—97 Уголовного кодекса в соучастии в умышленном убийстве человека. В 2008 году он был осуждён и приговорён к пожизненному заключению за убийство 8 человек. После событий апреля 2010 года, в результате которых был низложен президент Курманбек Бакиев, а Атамбаев через полтора года избран президентом, дело Мамбеталиева было пересмотрено «по вновь открывшимся обстоятельствам». Что это за обстоятельства, в Бишкекском городском суде объяснять отказались. Суд в итоге объявил, что Мамбеталиев невиновен в убийстве депутата, а за остальные убийства заслуживает наказания в виде 15 лет тюрьмы. Однако отсиживать этот срок бывшему спецназовцу не пришлось: суд применил к нему амнистию и выпустил на свободу. В 2016 году Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию. Данную инициативу представители гражданского общества, правозащитники, журналисты, оппозиционеры назвали попыткой узурпации власти.
Завершающая фаза президентства Атамбаева (2016—2017 гг.) ознаменована многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов, оппозиционных политиков и правозащитников со стороны власти. В некоторых судебных процессах истцом выступал лично Атамбаев, представлял его интересы Генеральный прокурор Киргизской Республики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Что-то мне это напоминает. Личный повар, тренер по дзюдо становятся олигархами, дела внезапно пересматриваются...
Есть хоть у одного правителя на свете офис не в стиле неоклассицизма или его пародии?
у Маска
Он даже не политик але
Будущий Император Марса але
На марсе никогда жить не будут, скриньте
Генетический
Заскринил, положил в капсулу времени, через тысячу лет будет культ сования тебе за щеку.
Почему вещает спутник, а не радио свобода?
почему?
Потому что в Киргизии нет радио
серьёзно нет?
нет значит нет
Да не, говно говном. Но за это не сажают у нас поэтому и вызволили его. К власти он не придет
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию»
После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (***ГКНБ***), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ***ГНКБ***, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Мамкины революционеры TJ негодуют)