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Сергей Звезда
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Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом. А затем прорвались к СИЗО, где находится экс-президент Материал редакции

Противодействия митингующие не встретили.

121 комментарий
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@BakytTorogeldi

В ночь на 6 октября протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии прорвались в здание Белого дома в Бишкеке — государственного здания, где работают парламент, администрация президента и сам глава государства. Об этом сообщают «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.

Первые сообщения о прорыве на территорию Белого дома появились от издания 24.kg около 0:15 по московскому времени. Перед этим, по данным журналистов, митингующие орудовали бутылками с зажигательной смесью, в том числе бросали их в сторону здания.

Sputnik Кыргызстан @SputnikNewsKGZ
❗Митингующие зашли в Белый дом. Сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра Атамбаева завели в здание. https://t.co/mAFfTaR8mw
Sputnik Кыргызстан @SputnikNewsKGZ
В Белом доме уже находятся митингующие, правоохранителей нигде не видно. https://t.co/KanzZN0f9N

«Радио Азаттык» около 1:00 по московскому времени опубликовало фоторепортаж из захваченного здания. Некоторые ходили по столу, предположительно, в кабинете президента, кто-то пнул его портрет.

Sputnik опубликовал снятое на дрон видео киргизского Белого дома в первые минуты после захвата протестующими. «Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры», — отметило издание.

Первые минуты после захвата Белого дома

Sputnik Кыргызстан

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ГНКБ, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Его арестовали в августе 2019 года (менее чем через два года после завершения срока), а в июне 2020 года приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции.

Продолжение: Протестующие в Киргизии добились освобождения бывшего президента и вывели его из СИЗО

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию». Глава государства сейчас находится в Бишкеке, отметил его представитель, но где именно — не уточнил.

Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент прошли четыре партии, три из которых считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли.

Жители Киргизии устроили митинги после…
В Бишкеке на улицы вышли несколько тысяч человек.
tjournal.ru

#киргизия #протесты #новости

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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121 комментарий
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Святой утюг

57

Не тот дом

Ответить

elmre

Святой
60

Не та страна 

Ответить

Святой утюг

elmre
16

Не по тому столу

Ответить

kubanoid.online

elmre
7

Да всё не то и не там.

Ответить

MrZlydnya

Святой
2

Хорошо там, где нас нет.

Ответить

Kir Kirsky

Святой
0

Хайпуешь на смене режима

Ответить

Генетический торшер

Kir
3

Нахуя менять режим, если не хайпануть на этом?

Ответить

Kir Kirsky

Генетический
0

чисто по кайфу жи

Ответить

Виртуальный корабль

Генетический
0

А для чего вообще тогда?

Ответить

MARFIN

Святой
0

Не тот портрет

Ответить

Неизвестный жар

43

Опять не у нас 

Ответить

Романелло Кивогенс

Неизвестный
7

У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются. А то сегодня дашь дубинкой по башке какому-нибудь оппозиционеру, а завтра он уже в министрах ходит и очень хочет поквитаться со своим обидчиком - неудобно как-то получится.

У нас же и в Беларуси ситуация совершенно другая - силовики твёрдо уверены, что власть не поменяется, поэтому протестующих разгоняют с куда большей охотой и уверенностью в завтрашнем дне. 

Ответить

Сергей Королевский

Романелло
4

У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются

Во всех развитых демократиях так

Ответить

Denis Krivonosov

Неизвестный
1

хотеть не вредно

Ответить

Неизвестный жар

Denis
4

Бля ну дай помечтать 

Ответить

Антон Сциталов

Denis
0

Хотим(ченко)

Ответить

Долгосрочный утюг

Антон
5

Финансовый консультант «Хотимченко Аналитика», сокращенно — Хотим Анал.

Ответить

Неизвестный жар

Долгосрочный
3

Что ж тебе анал то покоя не дает? 

Ответить

Неизвестный жар

Антон
0

Всё так 

Ответить

Комсомольский волк

Неизвестный
0

Опять Кыргызстан, я бы сказал

Ответить

несу разные вещи

36

Ебать... что за матадор с бухлом в руке, красной тряпкой и щитом лол.

Ответить

Игорь Рачук

несу
8

Это киргиз-паладин! 

Ответить

Evgeny M

несу
4

Форма черепа 10/10 по Ламброзо

Ответить

Генетический торшер

несу
0

Типичный революционер

Ответить

Сапожник Безсапог

33

Такое ощущение что Боженька показывает россиянам: "Ну смотрите, можно так *показывает в одну сторону* - долго, можно вот так *показывает в другую* - по быстрому. Ну хули вы расселись???"

Ответить

Неизвестный жар

Сапожник
5

Пытается спасти, а мы никак не хотим спасаться

Ответить

André

6

Даже эти смогли, а мы не смогли. Пиздец. 

Ответить

Михаил Зеленин

André
40

Что значит ЭТИ смогли, вы историю страны почитайте. Там смена власти постоянная

Ответить

Алексей Панкратов

Михаил
12

Ему просто великодержавие мозги сдавило. Щас шапку снимет, попустит. 

Ответить

Страстной браслет

André
8

Говены дела на тж, раз нацистский коммент плюсы собирает

Ответить

Георгий Рудченко

Страстной
4

https://www.youtube.com/watch?v=hdOIybK3ARc&ab_channel=RandyMandy

Ответить

Страстной браслет

Георгий
0

А «даже эти» это что?

Ответить

Иван Иванович

Страстной
0

Literally Hitler

Ответить

Современный парфюмер

André
0

«Эти» как минимум в третий раз такое проворачивают за последние 15 лет.

Ответить

Smerterin .

25

Спидран

Ответить

Генетический торшер

17

@Беларусь привет мирному протесту

Ответить

Скорый хичхакер

Генетический
13

Если бы у нас взяли резиденцию, то тысяч 15 бы завалили, по другому никак

Ответить

Алексей Панкратов

Скорый
8

Что ты несешь? Какие 15к? Ты вообще представляешь эту цифру?  

Ответить

Скорый хичхакер

Алексей
4

Я представляю насколько отмороженный Лука и его бойцы

Ответить

Алексей Панкратов

Скорый
6

После смерти тысячи безоружных граждан даже Путин проголосует за миротворцев ООН. Вылезай из своего маня мирка. 

Ответить

Изящный шмель

Алексей
5

Путину поебать 

Ответить

Ilya Agafonov

Алексей
1

Ну да ровно после 999-го убитого пупа лично позвонит лупе и скажет "ну повеселились и хватит". Насрать им глубоко хоть там 1 человек умер, хоть миллион.

Ответить

Андрей Ионов

Алексей
0

безоружные взяли резиденцию лукашенко?

закидали самолетиками?

Ответить

Nikolay Borisov

Скорый
3

Сотня бы легла, возможно, но не больше, фашисты тоже не дураки, стоят за деньги, а не за бацьку, кинули бы последнего очень быстро, увидев хоть какое-то сопротивление.

Ответить

Lian Niko

Nikolay
0

Ты очень наивный, либо не в курсе, что происходило, там стояли бмп с пулеметами и снайперы по крышам, была бы 100% команда стрелять боевыми. И они бы стреляли, им плевать, они избивают беременных и пенсионеров, пытают невиновных и убивают безоружных просто так. Если ты думаешь, что в головах фашистов есть хоть капля разума или логики, то ты ошибаешься. Они бы стреляли и смеялись.

Вместе с тем, вполне была бы вероятность захватить здание правительство, ну и че? Приехали бы танки из уручья, подавили бы и постреляли всех.

Как же любят россияне учить других, при этом, что после своих "выборов" даже никуда не выходили, ф отравление Навального только лайками поддержали.

Ответить

Генетический торшер

Скорый
0

Да там мусора столько не было даже близко. В один ряд стояли.

Ответить

Изящный шмель

Генетический
3

Противодействия митингующие не встретили.

В Беларуси всё здание было забито ОМОНом

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Генетический
0

Чем приветы передавать, лучше бы убедили Лукашенко в следующее воскресенье заменить свой ОМОН на киргизский!

Ответить

Владимир Филатов

11

Быстро они. 

Ответить

Генетический торшер

Владимир
11

Киргизы это вам не казахи.

Ответить

Изящный мангал

Генетический
3

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Алексей Любимцев

Изящный
7

Готовится к свержению елбасы

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
12

Или к выходу бората

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
6

К свержению бората

Ответить

Генетический

Abram
3

К елбасы бората

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
1

Одно другому не мешает 

Ответить

Олег Иванов

Алексей
0

Колбасы

Ответить

Святой утюг

10

Мне кажется эти протестующие сейчас на аватарки для Вк пофоткаются за столом президента и уйдут. 

Ответить

Генетический торшер

Святой
1

Не исключено.

Ответить

Святой утюг

Генетический
0

Да там по последнему фото такой исход виден))

Ответить

Генетический торшер

Святой
5

Прикинь, в 17 году тоже бы так было. Матросы с солдатами пофоткались в Зимнем и разошлись по домам жён воевать.

Ответить

Святой утюг

Генетический
0

Возможно

Ответить

A big purple banana 🍆

Святой
0

)))))))

Ответить

James Baxter

6

объясните плиз: в Киргизии постоянно революции, но к власти все равно приходят мудаки, вещающие свои огромные портреты в каждый кабинет.
Как так?

Ответить

Abram Dikoy

James
9

Ментальность плюс клановость

Ответить

Генетический торшер

James
1

Дети спепей

Ответить

Иван Гессе

James
1

ЛЮ-СТРА-ЦИ-И
алмазбек сидит, а правящая партия всё равно его, не кек ли?

Ответить

Dr Serj

Иван
0

ЛЮ-СТРА-ЦИ-И алмазбек сидит, а правящая партия всё равно его, не кек ли?

ты видимо решил, что протестующие против Алмазбека,
а они его из СИЗО выпустили

Ответить

Святой утюг

6

https://youtu.be/exEcUXBvlWQ

Чтобы понять все о революционерах кыргызстана достаточно просто посмотреть этот ролик

Ответить

Атлант поправил плечи

Святой
4

Ты просто не киргиз, вот и обижаешься

Обиженка, обидка, обижулька

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

Блят, промазал, @дiня
Это тебе

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

А не, все к месту

Ответить

Святой утюг

Святой
0

он не о революционерах, но кмк кто штурмовал белый дом - такие же черти

Ответить

несу разные вещи

Святой
0

пиздеееец сука ахаахахах, смеюсь сквозь кринж. Энергетическое ядро, XY хромосомы... ебаааать.... Аян - послание информации из космоса....

Ответить

Danya Rubik

Святой
0

Успели до того как зима не будет

Ответить

Фархад Азимов

2

Как мы так проморгнули революцию в Кыргызстане?

Ответить

Святой утюг

Фархад
13

Она началась 20 минут назад, скоро кончится.

Ответить

Фархад Азимов

Святой
0

Нашел прямой эфир, пишут что хотят какого то Садыра Жаппарова в президенты

Ответить

Генетический торшер

Святой
0

Революция в Киргизии преждевременно закончилась в связи с нехваткой огненной воды.

Ответить

Иван Гессе

5

до сих пор кекаю что кыргызстан по стечению обстоятельств одно из самых демократичных государств в снг
и что стал первой страной снг с женщиной-президентом. а ещё ироничнее то, что она единственная из бывших президентов, кто не сидит/сбежал

Ответить

Иван Гессе

Иван
3

ещё из небольших кеков внезапной демократичности кыргызстана — одна партия может занимать не более 65 из 120 мест в парламенте
о подобной поправке некоторая наша оппозиция только мечтает

Ответить

norm

Иван
0

А они ведь мусульмане по-большей части. Странно, что женщина смогла стать президентом

Ответить

Современный парфюмер

norm
0

Там светский ислам все же

Ответить

I S

5
Ответить

Keka Yobikov

I
0

Жиза

Ответить

Долгосрочный утюг

2

https://tjournal.ru/220120

Ответить

Сергей Звезда

Долгосрочный
4

Спасибо. Но это в ссылках + срочная новость, поэтому не успел отвлечься. Поставлю гиперссылку 

Ответить

Keka Yobikov

Сергей
1

О, вы из World Wide Web?

Ответить

Обязательный лолипоп

3

Кстати, Киргизия в ОДКБ
Че там дед говорил про помощь при беспорядках в Беларуси?

Ответить

Макс Бескоровайный

3

Ебать, им бы портал в Минск...до утра б таракана пережевали бы

Ответить

ant hab

2

Это какая миссия из КаллофДьюти?

Ответить

Романелло Кивогенс

2

В ночь на 6 октября протестующие против результатов президентских выборов в Киргизии

Президентские выборы у них были в 2017 году, следующие должны пройти только в 2023. А сейчас - парламентские выборы.

Притом вот ирония судьбы, согласно предварительным результатам выборов оппозиция в парламент не проходит, а вот в результате уличных протестов прошли, да ещё с большим шумом ) Собственно, это всё, что нужно знать о честности и прозрачности местных выборов.

Справедливости ради, Атамбаев - большой *удак, возможно похлеще Лукашенко. Так что радоваться его освобождению я бы не стал. Вот отрывок из Википедии:

 Президентский срок Атамбаева ознаменован скандалами, которые широко освещались в киргизской и международной прессе. Источником скандалов зачастую служили кадровые назначения на высокие государственные должности лиц из круга личного обслуживания Атамбаева — его водителей, телохранителей и так далее. Самым известным лицом из «ближнего круга» Атамбаева, сделавшим головокружительную карьеру государственного чиновника за 6 лет и сумевшим занять место в списке 100 самых богатых людей Киргизской Республики, является его водитель Икрамжан Илмиянов. Ещё один — Эркин Сопоков, который в 2012 году назначен заместителем председателя Налоговой службы Киргизской Республики, а позже — консулом Киргизской Республики в г. Стамбуле (Турция). Ещё один известный персонаж из окружения Атамбаева — Эркин Мамбеталиев, служивший телохранителем у Атамбаева в бытность его простым оппозиционером. Илмиянов и Мамбеталиев были фигурантами уголовного дела по убийству полковника МВД Киргизии Ч. Алиева. Телохранителю А. Атамбаева Э. Мамбеталиеву было предъявлено обвинение по ст. ст. 30—97 Уголовного кодекса в соучастии в умышленном убийстве человека. В 2008 году он был осуждён и приговорён к пожизненному заключению за убийство 8 человек. После событий апреля 2010 года, в результате которых был низложен президент Курманбек Бакиев, а Атамбаев через полтора года избран президентом, дело Мамбеталиева было пересмотрено «по вновь открывшимся обстоятельствам». Что это за обстоятельства, в Бишкекском городском суде объяснять отказались. Суд в итоге объявил, что Мамбеталиев невиновен в убийстве депутата, а за остальные убийства заслуживает наказания в виде 15 лет тюрьмы. Однако отсиживать этот срок бывшему спецназовцу не пришлось: суд применил к нему амнистию и выпустил на свободу. В 2016 году Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию. Данную инициативу представители гражданского общества, правозащитники, журналисты, оппозиционеры назвали попыткой узурпации власти.

Завершающая фаза президентства Атамбаева (2016—2017 гг.) ознаменована многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов, оппозиционных политиков и правозащитников со стороны власти. В некоторых судебных процессах истцом выступал лично Атамбаев, представлял его интересы Генеральный прокурор Киргизской Республики.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ответить

Denis Smirnov

Романелло
0

Что-то мне это напоминает. Личный повар, тренер по дзюдо становятся олигархами, дела внезапно пересматриваются...

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Есть хоть у одного правителя на свете офис не в стиле неоклассицизма или его пародии?

Ответить

Генетический торшер

A
0

у Маска

Ответить

A big purple banana 🍆

Генетический
0

Он даже не политик але

Ответить

Генетический торшер

A
2

Будущий Император Марса але

Ответить

A big purple banana 🍆

Генетический
0

На марсе никогда жить не будут, скриньте

Ответить

Генетический

A
1

Заскринил, положил в капсулу времени, через тысячу лет будет культ сования тебе за щеку.

Ответить

A big purple

Генетич…
2

Надеюсь к тому времени это уже не будет чем-то зазорным

Ответить

Словесный Интервент

1

Самый короткий сериал года

Ответить

Keka Yobikov

1

Надеюсь, у них все будет хорошо

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Почему вещает спутник, а не радио свобода?

Ответить

Владимир Филатов

A
0

почему? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
1

Потому что в Киргизии нет радио

Ответить

Алекс Суханов

A
0

Там блютус, пока все друг-другу скинут...

Ответить

Владимир Филатов

A
0

серьёзно нет? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
0

нет значит нет

Ответить

Владимир Филатов

A
0

почему у них нет радио? 

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Можем повторить?

Ответить

Егор Харитонов

0

пиздец

Ответить

Evgeny M

0

Когда там перед этим ласт революция была? Году в 10м?

Ответить

Изящный шмель

0

Прямой эфир

Ответить

Руководящий корабль

0

нормальный политический спидран. только нихуя не понятно. так этот алмазбек норм или нет?

Ответить

Timur S

Руководящий
0

Да не, говно говном. Но за это не сажают у нас поэтому и вызволили его. К власти он не придет

Ответить

FUNKADELIC

0

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию»

Ответить

MARFIN

0

Не тот портрет

Ответить

Антон Петров

0

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (***ГКНБ***), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ***ГНКБ***, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Ответить

Alex Kuznetsov

–1

Мамкины революционеры TJ негодуют)

Ответить

Святой утюг

Alex
0

Они любя.

Ответить

Бывший шмель

–1

Осталось протестующим сыграть в тогуз коргоол за президентское кресло

Ответить
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