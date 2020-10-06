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Сергей Звезда
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Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом. А затем прорвались к СИЗО, где находится осуждённый экс-президент Материал редакции

Противодействия митингующие не встретили.

112 комментариев
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@BakytTorogeldi

В ночь на 6 октября протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии прорвались в здание Белого дома в Бишкеке — государственного здания, где работают парламент, администрация президента и сам глава государства. Об этом сообщают «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.

Первые сообщения о прорыве на территорию Белого дома появились от издания 24.kg около 0:15 по московскому времени. Перед этим, по данным журналистов, митингующие орудовали бутылками с зажигательной смесью, в том числе бросали их в сторону здания.

Sputnik Кыргызстан @SputnikNewsKGZ
❗Митингующие зашли в Белый дом. Сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра Атамбаева завели в здание. https://t.co/mAFfTaR8mw
Sputnik Кыргызстан @SputnikNewsKGZ
В Белом доме уже находятся митингующие, правоохранителей нигде не видно. https://t.co/KanzZN0f9N

«Радио Азаттык» около 1:00 по московскому времени опубликовало фоторепортаж из захваченного здания. Некоторые ходили по столу, предположительно, в кабинете президента, кто-то пнул его портрет.

Sputnik опубликовал снятое на дрон видео киргизского Белого дома в первые минуты после захвата протестующими. «Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры», — отметило издание.

Первые минуты после захвата Белого дома

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ГНКБ, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Его арестовали в августе 2019 года (менее чем через два года после завершения срока), а в июне 2020 года приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию». Глава государства сейчас находится в Бишкеке, отметил его представитель, но где именно — не уточнил.

Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент прошли четыре партии, три из которых считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли.

Жители Киргизии устроили митинги после…
В Бишкеке на улицы вышли несколько тысяч человек.
tjournal.ru

#киргизия #протесты #новости

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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112 комментариев
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Исторический рак

49

Не тот дом

Ответить

elmre

Исторический
51

Не та страна 

Ответить

Исторический рак

elmre
12

Не по тому столу

Ответить

kubanoid.online

elmre
6

Да всё не то и не там.

Ответить

Kir Kirsky

Исторический
0

Хайпуешь на смене режима

Ответить

Убитый микрофон

Kir
3

Нахуя менять режим, если не хайпануть на этом?

Ответить

Kir Kirsky

Убитый
0

чисто по кайфу жи

Ответить

Уполномоченный звук

Убитый
0

А для чего вообще тогда?

Ответить

MrZlydnya

Исторический
0

Хорошо там, где нас нет.

Ответить

Дешевый холод

38

Опять не у нас 

Ответить

Denis Krivonosov

Дешевый
0

хотеть не вредно

Ответить

Дешевый холод

Denis
4

Бля ну дай помечтать 

Ответить

Антон Сциталов

Denis
0

Хотим(ченко)

Ответить

Энергичный рак

Антон
5

Финансовый консультант «Хотимченко Аналитика», сокращенно — Хотим Анал.

Ответить

Дешевый холод

Энергичный
3

Что ж тебе анал то покоя не дает? 

Ответить

Дешевый холод

Антон
0

Всё так 

Ответить

Романелло Кивогенс

Дешевый
1

У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются. А то сегодня дашь дубинкой по башке какому-нибудь оппозиционеру, а завтра он уже в министрах ходит и очень хочет поквитаться со своим обидчиком - неудобно как-то получится.

У нас же и в Беларуси ситуация совершенно другая - силовики твёрдо уверены, что власть не поменяется, поэтому протестующих разгоняют с куда большей охотой и уверенностью в завтрашнем дне. 

Ответить

Сергей Королевский

Романелло
0

У них там люди во власти долго не задерживаются, поэтому силовики сильно за них не впрягаются

Во всех развитых демократиях так

Ответить

несу разные вещи

31

Ебать... что за матадор с бухлом в руке, красной тряпкой и щитом лол.

Ответить

Evgeny M

несу
4

Форма черепа 10/10 по Ламброзо

Ответить

Игорь Рачук

несу
3

Это киргиз-паладин! 

Ответить

Убитый микрофон

несу
1

Типичный революционер

Ответить

Сапожник Безсапог

25

Такое ощущение что Боженька показывает россиянам: "Ну смотрите, можно так *показывает в одну сторону* - долго, можно вот так *показывает в другую* - по быстрому. Ну хули вы расселись???"

Ответить

Дешевый холод

Сапожник
5

Пытается спасти, а мы никак не хотим спасаться

Ответить

André

7

Даже эти смогли, а мы не смогли. Пиздец. 

Ответить

Михаил Зеленин

André
33

Что значит ЭТИ смогли, вы историю страны почитайте. Там смена власти постоянная

Ответить

Алексей Панкратов

Михаил
7

Ему просто великодержавие мозги сдавило. Щас шапку снимет, попустит. 

Ответить

Ответный мангал

André
6

Говены дела на тж, раз нацистский коммент плюсы собирает

Ответить

Георгий Рудченко

Ответный
4

https://www.youtube.com/watch?v=hdOIybK3ARc&ab_channel=RandyMandy

Ответить

Ответный мангал

Георгий
0

А «даже эти» это что?

Ответить

Иван Иванович

Ответный
0

Literally Hitler

Ответить

Подобный ихтиандр

André
0

«Эти» как минимум в третий раз такое проворачивают за последние 15 лет.

Ответить

Убитый микрофон

11

@Беларусь привет мирному протесту

Ответить

Московский спрей

Убитый
13

Если бы у нас взяли резиденцию, то тысяч 15 бы завалили, по другому никак

Ответить

Алексей Панкратов

Московский
6

Что ты несешь? Какие 15к? Ты вообще представляешь эту цифру?  

Ответить

Московский спрей

Алексей
5

Я представляю насколько отмороженный Лука и его бойцы

Ответить

Алексей Панкратов

Московский
4

После смерти тысячи безоружных граждан даже Путин проголосует за миротворцев ООН. Вылезай из своего маня мирка. 

Ответить

Неясный коктейль

Алексей
4

Путину поебать 

Ответить

Ilya Agafonov

Алексей
3

Ну да ровно после 999-го убитого пупа лично позвонит лупе и скажет "ну повеселились и хватит". Насрать им глубоко хоть там 1 человек умер, хоть миллион.

Ответить

Андрей Ионов

Алексей
0

безоружные взяли резиденцию лукашенко?

закидали самолетиками?

Ответить

Nikolay Borisov

Московский
1

Сотня бы легла, возможно, но не больше, фашисты тоже не дураки, стоят за деньги, а не за бацьку, кинули бы последнего очень быстро, увидев хоть какое-то сопротивление.

Ответить

Убитый микрофон

Московский
0

Да там мусора столько не было даже близко. В один ряд стояли.

Ответить

Неясный коктейль

Убитый
1

Противодействия митингующие не встретили.

В Беларуси всё здание было забито ОМОНом

Ответить

Smerterin .

16

Спидран

Ответить

Владимир Филатов

9

Быстро они. 

Ответить

Убитый микрофон

Владимир
9

Киргизы это вам не казахи.

Ответить

Неясный кот

Убитый
3

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Алексей Любимцев

Неясный
5

Готовится к свержению елбасы

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
9

Или к выходу бората

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
4

К свержению бората

Ответить

Убитый микрофон

Abram
3

К елбасы бората

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
1

Одно другому не мешает 

Ответить

Олег Иванов

Алексей
0

Колбасы

Ответить

Исторический рак

7

Мне кажется эти протестующие сейчас на аватарки для Вк пофоткаются за столом президента и уйдут. 

Ответить

Убитый микрофон

Исторический
1

Не исключено.

Ответить

Исторический рак

Убитый
0

Да там по последнему фото такой исход виден))

Ответить

Убитый микрофон

Исторический
4

Прикинь, в 17 году тоже бы так было. Матросы с солдатами пофоткались в Зимнем и разошлись по домам жён воевать.

Ответить

Исторический рак

Убитый
0

Возможно

Ответить

A big purple banana 🍆

Исторический
0

)))))))

Ответить

James Baxter

4

объясните плиз: в Киргизии постоянно революции, но к власти все равно приходят мудаки, вещающие свои огромные портреты в каждый кабинет.
Как так?

Ответить

Abram Dikoy

James
9

Ментальность плюс клановость

Ответить

Убитый микрофон

James
1

Дети спепей

Ответить

Иван Гессе

James
0

ЛЮ-СТРА-ЦИ-И
алмазбек сидит, а правящая партия всё равно его, не кек ли?

Ответить

Исторический рак

5

https://youtu.be/exEcUXBvlWQ

Чтобы понять все о революционерах кыргызстана достаточно просто посмотреть этот ролик

Ответить

Атлант поправил плечи

Исторический
4

Ты просто не киргиз, вот и обижаешься

Обиженка, обидка, обижулька

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

Блят, промазал, @дiня
Это тебе

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

А не, все к месту

Ответить

Исторический рак

Исторический
0

он не о революционерах, но кмк кто штурмовал белый дом - такие же черти

Ответить

несу разные вещи

Исторический
0

пиздеееец сука ахаахахах, смеюсь сквозь кринж. Энергетическое ядро, XY хромосомы... ебаааать.... Аян - послание информации из космоса....

Ответить

Danya Rubik

Исторический
0

Успели до того как зима не будет

Ответить

I S

5
Ответить

Keka Yobikov

I
0

Жиза

Ответить

Энергичный рак

2

https://tjournal.ru/220120

Ответить

Сергей Звезда

Энергичный
4

Спасибо. Но это в ссылках + срочная новость, поэтому не успел отвлечься. Поставлю гиперссылку 

Ответить

Keka Yobikov

Сергей
1

О, вы из World Wide Web?

Ответить

Пьяный пистолет

3

Кстати, Киргизия в ОДКБ
Че там дед говорил про помощь при беспорядках в Беларуси?

Ответить

Фархад Азимов

0

Как мы так проморгнули революцию в Кыргызстане?

Ответить

Исторический рак

Фархад
8

Она началась 20 минут назад, скоро кончится.

Ответить

Фархад Азимов

Исторический
0

Нашел прямой эфир, пишут что хотят какого то Садыра Жаппарова в президенты

Ответить

Убитый микрофон

Исторический
0

Революция в Киргизии преждевременно закончилась в связи с нехваткой огненной воды.

Ответить

Иван Гессе

2

до сих пор кекаю что кыргызстан по стечению обстоятельств одно из самых демократичных государств в снг
и что стал первой страной снг с женщиной-президентом. а ещё ироничнее то, что она единственная из бывших президентов, кто не сидит/сбежал

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

ещё из небольших кеков внезапной демократичности кыргызстана — одна партия может занимать не более 65 из 120 мест в парламенте
о подобной поправке некоторая наша оппозиция только мечтает

Ответить

norm

Иван
0

А они ведь мусульмане по-большей части. Странно, что женщина смогла стать президентом

Ответить

Подобный ихтиандр

norm
0

Там светский ислам все же

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Есть хоть у одного правителя на свете офис не в стиле неоклассицизма или его пародии?

Ответить

Убитый микрофон

A
0

у Маска

Ответить

A big purple banana 🍆

Убитый
0

Он даже не политик але

Ответить

Убитый микрофон

A
1

Будущий Император Марса але

Ответить

A big purple banana 🍆

Убитый
0

На марсе никогда жить не будут, скриньте

Ответить

Убитый микрофон

A
1

Заскринил, положил в капсулу времени, через тысячу лет будет культ сования тебе за щеку.

Ответить

A big purple

Убитый
2

Надеюсь к тому времени это уже не будет чем-то зазорным

Ответить

Словесный Интервент

1

Самый короткий сериал года

Ответить

ant hab

1

Это какая миссия из КаллофДьюти?

Ответить

Keka Yobikov

1

Надеюсь, у них все будет хорошо

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Почему вещает спутник, а не радио свобода?

Ответить

Владимир Филатов

A
0

почему? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
1

Потому что в Киргизии нет радио

Ответить

Алекс Суханов

A
0

Там блютус, пока все друг-другу скинут...

Ответить

Владимир Филатов

A
0

серьёзно нет? 

Ответить

A big purple banana 🍆

Владимир
0

нет значит нет

Ответить

Владимир Филатов

A
0

почему у них нет радио? 

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Можем повторить?

Ответить

Егор Харитонов

0

пиздец

Ответить

Evgeny M

0

Когда там перед этим ласт революция была? Году в 10м?

Ответить

Романелло Кивогенс

0

В ночь на 6 октября протестующие против результатов президентских выборов в Киргизии

Президентские выборы у них были в 2017 году, следующие должны пройти только в 2023. А сейчас - парламентские выборы.

Притом вот ирония судьбы, согласно предварительным результатам выборов оппозиция в парламент не проходит, а вот в результате уличных протестов прошли, да ещё с большим шумом ) Собственно, это всё, что нужно знать о честности и прозрачности местных выборов.

Справедливости ради, Атамбаев - большой *удак, возможно похлеще Лукашенко. Так что радоваться его освобождению я бы не стал. Вот отрывок из Википедии:

 Президентский срок Атамбаева ознаменован скандалами, которые широко освещались в киргизской и международной прессе. Источником скандалов зачастую служили кадровые назначения на высокие государственные должности лиц из круга личного обслуживания Атамбаева — его водителей, телохранителей и так далее. Самым известным лицом из «ближнего круга» Атамбаева, сделавшим головокружительную карьеру государственного чиновника за 6 лет и сумевшим занять место в списке 100 самых богатых людей Киргизской Республики, является его водитель Икрамжан Илмиянов. Ещё один — Эркин Сопоков, который в 2012 году назначен заместителем председателя Налоговой службы Киргизской Республики, а позже — консулом Киргизской Республики в г. Стамбуле (Турция). Ещё один известный персонаж из окружения Атамбаева — Эркин Мамбеталиев, служивший телохранителем у Атамбаева в бытность его простым оппозиционером. Илмиянов и Мамбеталиев были фигурантами уголовного дела по убийству полковника МВД Киргизии Ч. Алиева. Телохранителю А. Атамбаева Э. Мамбеталиеву было предъявлено обвинение по ст. ст. 30—97 Уголовного кодекса в соучастии в умышленном убийстве человека. В 2008 году он был осуждён и приговорён к пожизненному заключению за убийство 8 человек. После событий апреля 2010 года, в результате которых был низложен президент Курманбек Бакиев, а Атамбаев через полтора года избран президентом, дело Мамбеталиева было пересмотрено «по вновь открывшимся обстоятельствам». Что это за обстоятельства, в Бишкекском городском суде объяснять отказались. Суд в итоге объявил, что Мамбеталиев невиновен в убийстве депутата, а за остальные убийства заслуживает наказания в виде 15 лет тюрьмы. Однако отсиживать этот срок бывшему спецназовцу не пришлось: суд применил к нему амнистию и выпустил на свободу. В 2016 году Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию. Данную инициативу представители гражданского общества, правозащитники, журналисты, оппозиционеры назвали попыткой узурпации власти.

Завершающая фаза президентства Атамбаева (2016—2017 гг.) ознаменована многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов, оппозиционных политиков и правозащитников со стороны власти. В некоторых судебных процессах истцом выступал лично Атамбаев, представлял его интересы Генеральный прокурор Киргизской Республики.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ответить

Denis Smirnov

Романелло
0

Что-то мне это напоминает. Личный повар, тренер по дзюдо становятся олигархами, дела внезапно пересматриваются...

Ответить

Неясный коктейль

0

Прямой эфир

Ответить

Ударный звук

0

нормальный политический спидран. только нихуя не понятно. так этот алмазбек норм или нет?

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Ебать, им бы портал в Минск...до утра б таракана пережевали бы

Ответить

Alex Kuznetsov

–1

Мамкины революционеры TJ негодуют)

Ответить

Исторический рак

Alex
0

Они любя.

Ответить

Широкий коктейль

–1

Осталось протестующим сыграть в тогуз коргоол за президентское кресло

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