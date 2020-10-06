Противодействия митингующие не встретили.

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В ночь на 6 октября протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии прорвались в здание Белого дома в Бишкеке — государственного здания, где работают парламент, администрация президента и сам глава государства. Об этом сообщают «Радио Азаттык», Sputnik и другие местные СМИ.

Первые сообщения о прорыве на территорию Белого дома появились от издания 24.kg около 0:15 по московскому времени. Перед этим, по данным журналистов, митингующие орудовали бутылками с зажигательной смесью, в том числе бросали их в сторону здания.

«Радио Азаттык» около 1:00 по московскому времени опубликовало фоторепортаж из захваченного здания. Некоторые ходили по столу, предположительно, в кабинете президента, кто-то пнул его портрет.

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Sputnik опубликовал снятое на дрон видео киргизского Белого дома в первые минуты после захвата протестующими. «Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры», — отметило издание.

Первые минуты после захвата Белого дома

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где сломали ворота СИЗО и зашли на территорию. По данным Sputnik, митингующие начали переговоры с руководством ГНКБ, требуя выпустить бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Его арестовали в августе 2019 года (менее чем через два года после завершения срока), а в июне 2020 года приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков через пресс-секретаря призвал организаторов протеста «к благоразумию». Глава государства сейчас находится в Бишкеке, отметил его представитель, но где именно — не уточнил.

Протестующие не согласны с предварительными результатами выборов, по которым в парламент прошли четыре партии, три из которых считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли.