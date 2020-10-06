Протестующие в Киргизии добились освобождения бывшего президента и вывели его из СИЗО Материал редакции
Осуждённого на 11 лет по делу о коррупции Алмазбека Атамбаева отпустили после переговоров.
Из СИЗО в Бишкеке отпустили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Этого добились протестующие против результатов парламентских выборов, сообщило местное издание АКИpress и корреспондент РИА «Новости»
В ночь на 6 октября собравшиеся на улицах протестующие захватили Белый дом, после чего пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Демонстранты сломали ворота и зашли на территорию ведомства.
Затем протестующие начали переговоры с начальством СИЗО, потребовав освободить Атамбаева. По данным АКИpress, его отпустили в 4:30 по местному времени (1:30 по московскому времени). Sputnik опубликовал первые кадры с экс-президентом, которого демонстранты выводят из изолятора.
- Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Его задержали 7 августа 2019 года со второй попытки масштабного штурма резиденции.
- Атамбаеву предъявили обвинения по 14 пунктам. Среди них — незаконное освобождение «вора в законе», превышение полномочий, незаконное обогащение, организация массовых беспорядков, захват заложников и убийство;
- 23 июня суд Первомайского района Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета. Его также лишили государственных званий и наград. Имущество бывшего главы президента и его семьи, включая дома, земельные участки, несколько компаний и автомобили, конфиксовали.
устроить революцию чтобы вытащить из тюрьмы очередного совка-коррупционера это конечно сильно
Тем временем в Беларуси
Трансляцию посмотри, ты там ОМОН, милицию или военных вообще видишь?
Я это тоже смотрел. Там по всем видео тысячи военных даже нет, а из техники один грузовик
Так больше и не надо если белый дом ни кто не охраняет
Ну у нас не убежали если ты не за метил, ещё и технику пригнали с солдатами
Это называется "у киргизов сопротивления не было"?
После нескольких часов многотысячного митинга против результатов парламентских выборов протестующие предприняли попытку штурма Белого дома, но вскоре были временно оттеснены спецгруппами силовиков.
В ходе столкновений силовыми структурами были задействованы спецтехника, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Впрочем, им это не позволило удержать контроль над площадью Ала-Тоо. Протестующие активно использовали (https://t.me/nexta_live/11546) булыжники с мостовой, которыми закидывали силовиков. Позже (https://t.me/nexta_live/11555) были задействованы бутылки с зажигательной смесью (https://t.me/nexta_live/11555).
Несколько единиц спецтехники были захвачены, в том числе пожарная машина (https://t.me/nexta_live/11553). Ещё несколько уничтожены как камнями, так и зажигательной смесью.
Да видел я все эти видео у Nexta, там реально пару групп ментов и то они перешли на сторону митингующих
https://youtu.be/SElu9ofdUxA?t=73
Посмотри вспомни, что было 9 августа, тут даже нечего сравнивать. Куча техники, силовиков и армия
https://youtu.be/uGh4Vs-zqQs?t=822
То что было в Киргизии сегодня, сопоставимо с тем, что было в Пинске 9 августа по масштабу
В Беларуси:
-количество ментов на душу населения в 5 раз выше;
-оснащение ментов сильно лучше;
-сходу в корпус лупили резиновыми пулями, которые вырывают ткани;
-в городе бронетехника с боевым оснащением;
-в Бресте и Пинске задействованы ВДВ и погранцы;
-нет оппозиции, которая бы финансировала движ и имела представителей в верхушке, в том числе, силовиков. Никакого пресловутого "раскола элит";
-президент поехавший маньяк, которому светит пожизненное и нет пути назад, как и куче людей из окружения.
Ситуации не подлежат никакому сравнению)
Не надо перегибать, пожалуйста. Фото 11 августа, когда всё только начиналось, и многое было не ясно. Да и в целом цветы силовикам не носили же массовый характер.
Нужен разбор. Я устал ахуевать и не понимать что происходит
Тут из интересного:
1. Почему любят старого президента (зачем им эта священная корова), как сняли, почему посадили.
2. Почему не сложилось с выборами (почему им не доверяют)
3. Какие отношения с РФ и ОДКБ (в контексте Белоруссии)
4. Кто такой текущий президент
5. Что за партии выбирались и какому из президентов они подконтрольны
6. Протесты прошли за 1 день? Были ли предпосылки
Глядишь и Фургал через 11 лет отскочит
Он не киргиз. Это его главная ошибка.
Я недавно на ТЖ, тут как то иронию обозначать надо? Есть специальный тэг? Или надо смайлик ставить вот так?)
всё что написано с точкой — не ирония.
Сергей, ты прямо герой, новости в два ночи😢 спасибо за твою работу, и надеюсь, ты сможешь выспаться 🧡
Надо понимать, что в Киргизии поезде всего идёт противостояние кланов. Нам из западного или полузападного мира, не понять, как это.
госпереворот всего за одну ночь. Захватили Белый дом , здание ГКНБ где сидел предыдущий президент, освободили его. Мастер класс 😂
Дубль. Одни бандосы подкупают других бандосов, чтобы те пиздились с другими бандосами, которых купили другие бандосы. Тут не про граждан, которым не пох