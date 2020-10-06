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Сергей Звезда
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Протестующие в Киргизии добились освобождения бывшего президента и вывели его из СИЗО Материал редакции

Осуждённого на 11 лет по делу о коррупции Алмазбека Атамбаева отпустили после переговоров.

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Алмазбек Атамбаев РИА «Новости»

Из СИЗО в Бишкеке отпустили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Этого добились протестующие против результатов парламентских выборов, сообщило местное издание АКИpress и корреспондент РИА «Новости»

В ночь на 6 октября собравшиеся на улицах протестующие захватили Белый дом, после чего пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Демонстранты сломали ворота и зашли на территорию ведомства.

Сломанное ограждение телеграм-канал «Башта»

Затем протестующие начали переговоры с начальством СИЗО, потребовав освободить Атамбаева. По данным АКИpress, его отпустили в 4:30 по местному времени (1:30 по московскому времени). Sputnik опубликовал первые кадры с экс-президентом, которого демонстранты выводят из изолятора.

Sputnik Кыргызстан
  • Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Его задержали 7 августа 2019 года со второй попытки масштабного штурма резиденции.
  • Атамбаеву предъявили обвинения по 14 пунктам. Среди них — незаконное освобождение «вора в законе», превышение полномочий, незаконное обогащение, организация массовых беспорядков, захват заложников и убийство;
  • 23 июня суд Первомайского района Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета. Его также лишили государственных званий и наград. Имущество бывшего главы президента и его семьи, включая дома, земельные участки, несколько компаний и автомобили, конфиксовали.

#новости #киргизия #протесты

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39 комментариев
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Иван Гессе

26

устроить революцию чтобы вытащить из тюрьмы очередного совка-коррупционера это конечно сильно

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glimpse unthinkable

Иван
0

Люди - долбоёбы, хренли тут удивительного то.

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solawind

–8

Тем временем в Беларуси

Ответить

Изящный шмель

solawind
4

Трансляцию посмотри, ты там ОМОН, милицию или военных вообще видишь?

Ответить

solawind

Изящный
–6

Я-то смотрел как раз. Это когда они уже через уличный заслон прошли, все наемники разбежались. Как разбежались бы и у вас, жизнь дороже денег

Ответить

Изящный шмель

solawind
8

Я это тоже смотрел. Там по всем видео тысячи военных даже нет, а из техники один грузовик

Ответить

solawind

Изящный
0

Так и протестующих всего 5 тысяч. В  соотношении получается что там военных даже побольше будет.

Ответить

Изящный шмель

solawind
2

Так больше и не надо если белый дом ни кто не охраняет 

Ответить

solawind

Изящный
0

Он охранялся, только оттуда охранители сбежали.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков спешно покинул здание.

Жизнь подороже зарплаты будет

Ответить

Изящный шмель

solawind
3

Ну у нас не убежали если ты не за метил, ещё и технику пригнали с солдатами

Ответить

solawind

Изящный
1

У вас никто на улицах и не пробивался к нему

Ответить

solawind

solawind
0

Это называется "у киргизов сопротивления не было"?

После нескольких часов многотысячного митинга против результатов парламентских выборов протестующие предприняли попытку штурма Белого дома, но вскоре были временно оттеснены спецгруппами силовиков.

В ходе столкновений силовыми структурами были задействованы спецтехника, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Впрочем, им это не позволило удержать контроль над площадью Ала-Тоо. Протестующие активно использовали (https://t.me/nexta_live/11546) булыжники с мостовой, которыми закидывали силовиков. Позже (https://t.me/nexta_live/11555) были задействованы бутылки с зажигательной смесью (https://t.me/nexta_live/11555).

Несколько единиц спецтехники были захвачены, в том числе пожарная машина (https://t.me/nexta_live/11553). Ещё несколько уничтожены как камнями, так и зажигательной смесью.

Ответить

Изящный шмель

solawind
4

Да видел я все эти видео у Nexta, там реально пару групп ментов и то они перешли на сторону митингующих

https://youtu.be/SElu9ofdUxA?t=73
Посмотри вспомни, что было 9 августа, тут даже нечего сравнивать. Куча техники, силовиков и армия
https://youtu.be/uGh4Vs-zqQs?t=822

То что было в Киргизии сегодня, сопоставимо с тем, что было в Пинске 9 августа по масштабу 

Ответить

solawind

Изящный
0

В киргизии и протестующих было всего 5000. А не сотни тысяч. Не очень понятно почему ты меньшим числом силовиков аргументируешь, а это пропускаешь.

Ответить

Изящный шмель

solawind
0

Открой видео и посмотри в чём разница боевик

Ответить

Изящный шмель

solawind
0

А что делали 9-12?)

Ответить

Alex Blake

solawind
5

Тем временем протесты в РФ

Ответить

Andrei Zuyev

solawind
3

В Беларуси:
-количество ментов на душу населения в 5 раз выше;
-оснащение ментов сильно лучше;
-сходу в корпус лупили резиновыми пулями, которые вырывают ткани;
-в городе бронетехника с боевым оснащением;
-в Бресте и Пинске задействованы ВДВ и погранцы;
-нет оппозиции, которая бы финансировала движ и имела представителей в верхушке, в том числе, силовиков. Никакого пресловутого "раскола элит";
-президент поехавший маньяк, которому светит пожизненное и нет пути назад, как и куче людей из окружения.

Ситуации не подлежат никакому сравнению) 

Ответить

Валера Певнев

solawind
2

Тем временем в Киргизии 

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Баблгам Бич

solawind
2

Не надо перегибать, пожалуйста. Фото 11 августа, когда всё только начиналось, и многое было не ясно. Да и в целом цветы силовикам не носили же массовый характер.

Ответить

Nevi Lant

solawind
0

Верджин беларусы и чады киргизы

Ответить

 Anatoly Bereznyak

5

Нужен разбор. Я устал ахуевать и не понимать что происходит

Ответить

Сергей Звезда

3

Да, думаю, стоит того

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Сергей
4

Тут из интересного:
1. Почему любят старого президента (зачем им эта священная корова), как сняли, почему посадили.
2. Почему не сложилось с выборами (почему им не доверяют)
3. Какие отношения с РФ и ОДКБ (в контексте Белоруссии)
4. Кто такой текущий президент
5. Что за партии выбирались и какому из президентов они подконтрольны
6. Протесты прошли за 1 день? Были ли предпосылки

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Сергей
0

🤘🏻

Ответить

Алекс Суханов

1

Глядишь и Фургал через 11 лет отскочит

Ответить

Генетический торшер

Алекс
5

Он не киргиз. Это его главная ошибка.

Ответить

Алекс Суханов

Генетический
1

Я недавно на ТЖ, тут как то иронию обозначать надо? Есть специальный тэг? Или надо смайлик ставить вот так?)

Ответить

Генетический торшер

Алекс
2

Тут территория постиронии, братишка.

Ответить

Иван Гессе

Алекс
0

всё что написано с точкой — не ирония.

Ответить

Abram Dikoy

Иван
0

Ирония. 

Ответить

Валера Певнев

Алекс
0

Лучше 10, вот так))))))))))

Ответить

Вечный будильник

2

Это ту девушку из фейсбука уволили, которая за диктаторами присматривала, и все по пизде пошло

Ответить

Западный Гоша

1

Все равно он в итоге сядет - это же Киргизия. Круговорот номенклатуры впечатляет

Ответить

alien inс.

1

Сергей, ты прямо герой, новости в два ночи😢 спасибо за твою работу, и надеюсь, ты сможешь выспаться 🧡

Ответить

Офицерский якорь

1
Ответить

Super 72

0

Надо понимать, что в Киргизии поезде всего идёт противостояние кланов. Нам из западного или полузападного мира, не понять, как это. 

Ответить

Мага Андийский

0

госпереворот всего за одну ночь. Захватили Белый дом , здание ГКНБ где сидел предыдущий президент, освободили его. Мастер класс 😂

Ответить

Maxim Lim

–1

Дубль. Одни бандосы подкупают других бандосов, чтобы те пиздились с другими бандосами, которых купили другие бандосы. Тут не про граждан, которым не пох

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