Протестующие в Киргизии добились освобождения бывшего президента из-под стражи Материал редакции
Осуждённого на 11 лет по делу о коррупции Алмазбека Атамбаева отпустили после переговоров.
Из СИЗО в Бишкеке отпустили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Этого добились протестующие против результатов парламентских выборов, сообщило местное издание АКИpress и корреспондент РИА «Новости»
В ночь на 6 октября собравшиеся на улицах протестующие захватили Белый дом, после чего пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Демонстранты сломали ворота и зашли на территорию ведомства.
Затем протестующие начали переговоры с начальством СИЗО, потребовав освободить Атамбаева. По данным АКИpress, его отпустили в 4:30 по местному времени (1:30 по московскому времени). Sputnik опубликовал первые кадры с экс-президентом, которого демонстранты выводят из изолятора.
- Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноябрь 2017 года. Его задержали 7 августа 2019 года со второй попытки масштабного штурма резиденции.
- Атамбаеву предъявили обвинения по 14 пунктам. Среди них — незаконное освобождение «вора в законе», превышение полномочий, незаконное обогащение, организация массовых беспорядков, захват заложников и убийство;
- 23 июня суд Первомайского района Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета. Его также лишили государственных званий и наград. Имущество бывшего главы президента и его семьи, включая дома, земельные участки, несколько компаний и автомобили, конфиксовали.
устроить революцию чтобы вытащить из тюрьмы очередного совка-коррупционера это конечно сильно
Тем временем в Беларуси
Глядишь и Фургал через 11 лет отскочит
Он не киргиз. Это его главная ошибка.
Я недавно на ТЖ, тут как то иронию обозначать надо? Есть специальный тэг? Или надо смайлик ставить вот так?)