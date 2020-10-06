Осуждённого на 11 лет по делу о коррупции Алмазбека Атамбаева отпустили после переговоров.

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Алмазбек Атамбаев РИА «Новости»

Из СИЗО в Бишкеке отпустили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Этого добились протестующие против результатов парламентских выборов, сообщило местное издание АКИpress и корреспондент РИА «Новости»

В ночь на 6 октября собравшиеся на улицах протестующие захватили Белый дом, после чего пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Демонстранты сломали ворота и зашли на территорию ведомства.

Сломанное ограждение телеграм-канал «Башта»

Затем протестующие начали переговоры с начальством СИЗО, потребовав освободить Атамбаева. По данным АКИpress, его отпустили в 4:30 по местному времени (1:30 по московскому времени). Sputnik опубликовал первые кадры с экс-президентом, которого демонстранты выводят из изолятора.

Sputnik

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноябрь 2017 года. Его задержали 7 августа 2019 года со второй попытки масштабного штурма резиденции.

Атамбаеву предъявили обвинения по 14 пунктам. Среди них — незаконное освобождение «вора в законе», превышение полномочий, незаконное обогащение, организация массовых беспорядков, захват заложников и убийство;



23 июня суд Первомайского района Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета. Его также лишили государственных званий и наград. Имущество бывшего главы президента и его семьи, включая дома, земельные участки, несколько компаний и автомобили, конфиксовали.

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