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Сергей Звезда
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Протестующие в Киргизии добились освобождения бывшего президента из-под стражи Материал редакции

Осуждённого на 11 лет по делу о коррупции Алмазбека Атамбаева отпустили после переговоров.

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Алмазбек Атамбаев РИА «Новости»

Из СИЗО в Бишкеке отпустили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Этого добились протестующие против результатов парламентских выборов, сообщило местное издание АКИpress и корреспондент РИА «Новости»

В ночь на 6 октября собравшиеся на улицах протестующие захватили Белый дом, после чего пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Демонстранты сломали ворота и зашли на территорию ведомства.

Сломанное ограждение телеграм-канал «Башта»

Затем протестующие начали переговоры с начальством СИЗО, потребовав освободить Атамбаева. По данным АКИpress, его отпустили в 4:30 по местному времени (1:30 по московскому времени). Sputnik опубликовал первые кадры с экс-президентом, которого демонстранты выводят из изолятора.

Sputnik
  • Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноябрь 2017 года. Его задержали 7 августа 2019 года со второй попытки масштабного штурма резиденции.
  • Атамбаеву предъявили обвинения по 14 пунктам. Среди них — незаконное освобождение «вора в законе», превышение полномочий, незаконное обогащение, организация массовых беспорядков, захват заложников и убийство;
  • 23 июня суд Первомайского района Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета. Его также лишили государственных званий и наград. Имущество бывшего главы президента и его семьи, включая дома, земельные участки, несколько компаний и автомобили, конфиксовали.

#новости #киргизия #протесты

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Иван Гессе

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устроить революцию чтобы вытащить из тюрьмы очередного совка-коррупционера это конечно сильно

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solawind

–4

Тем временем в Беларуси

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Валера Певнев

solawind
0

Тем временем в Киргизии 

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Морской кавалер

1

Это ту девушку из фейсбука уволили, которая за диктаторами присматривала, и все по пизде пошло

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Алекс Суханов

0

Глядишь и Фургал через 11 лет отскочит

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Убитый микрофон

Алекс
1

Он не киргиз. Это его главная ошибка.

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Алекс Суханов

Убитый
1

Я недавно на ТЖ, тут как то иронию обозначать надо? Есть специальный тэг? Или надо смайлик ставить вот так?)

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Убитый микрофон

Алекс
1

Тут территория постиронии, братишка.

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Иван Гессе

Алекс
0

всё что написано с точкой — не ирония.

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Валера Певнев

Алекс
0

Лучше 10, вот так))))))))))

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