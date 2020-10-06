В ходе протестов в Бишкеке 590 человек пострадали, один погиб. Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти Материал редакции
Но допустил аннулирование результатов парламентских выборов.
590 человек пострадали во время протестов в ночь на 6 октября в Бишкеке, один из них погиб, сообщил Минздрав Киргизии на странице в фейсбуке. Госпитализированы 150 человек, 13 из них находятся в реанимации.
Официальных данных о числе участников протестов нет. СМИ сообщали, что к вечеру 5 октября на центральной площади Ала-Тоо собрались около 5 тысяч человек, некоторые стали штурмовать здание парламента, после чего силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ночью протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сказал, что в стране произошла попытка захвата власти: «Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок». Он предложил ЦИК проверить результаты парламентских выборов, после которых начались протесты, и допустил их аннулирование.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», утром 6 октября на площади остаются около тысячи человек, около 500 дежурят у парламента, поддерживая общественный порядок и убирая мусор у здания.
Жители Киргизии 5 октября устроили митинги из-за несогласия с результатами выборов, по которым только четыре партии из 16 смогли пройти в парламент. Три из прошедших партий считаются провластными, отмечали СМИ.
Священный американец
Россия успешное государство на фоне Украины...
На фоне Украины нельзя рассмотреть Россию, только Евросоюз
В одном Казахстане всё хорошо и люди прям богатые и счастливые
хоба
Запороли сериал
Жизнь слишком коротка, чтобы нянчиться с диктаторишками
Только россияне долгожители и могут себе позволить 20 лет под диктатурой жить.
Россияне - атланты, это все знают
Они не бухают)
Святой утюг
ессентуки несёт
Опа, уже удалили
Святой утюг
кого?
Опа, опять появилось
Шутники про сравнение белорусского и киргизского протестов, вы просто не в курсе, что там вообще в Киргизии творится. Там ситуация во многом похожа на украинскую - только не запад и восток конфликтуют, а север и юг, и власть переходит от одних к другим в результате каждой революции.
Вы что, хотите как в Киргизии?
Нет, все кто думает, что теперь там все поменяется и жизнь будет лучше, заблуждаются.