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Алексей Боржонов
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В ходе протестов в Бишкеке 590 человек пострадали, один погиб. Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти Материал редакции

Но допустил аннулирование результатов парламентских выборов.

37 комментариев
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590 человек пострадали во время протестов в ночь на 6 октября в Бишкеке, один из них погиб, сообщил Минздрав Киргизии на странице в фейсбуке. Госпитализированы 150 человек, 13 из них находятся в реанимации.

Официальных данных о числе участников протестов нет. СМИ сообщали, что к вечеру 5 октября на центральной площади Ала-Тоо собрались около 5 тысяч человек, некоторые стали штурмовать здание парламента, после чего силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ночью протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сказал, что в стране произошла попытка захвата власти: «Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок». Он предложил ЦИК проверить результаты парламентских выборов, после которых начались протесты, и допустил их аннулирование.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле

Сооронбай Жээнбеков
президент Киргизии

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», утром 6 октября на площади остаются около тысячи человек, около 500 дежурят у парламента, поддерживая общественный порядок и убирая мусор у здания.

Жители Киргизии 5 октября устроили митинги из-за несогласия с результатами выборов, по которым только четыре партии из 16 смогли пройти в парламент. Три из прошедших партий считаются провластными, отмечали СМИ.

#новости #киргизия #протесты

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37 комментариев
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Священный американец

1

Кыргызстан и Украина прям как братские народы. Каждые пять лет революция, а всё равно живут в говне и нищете. Очень жаль

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Атлант поправил плечи

Священный
14

У самурая и казака нет цели, только путь 

Ответить

1 2

Священный
5

Порвался, жаль

Ответить

Plan 🇧&🇨

Священный
0

то ли дело в Ро... оу вэйт!

Ответить

Священный американец

Plan
–1

Россия успешное государство на фоне Украины...

Ответить

Атлант поправил плечи

Священный
1

На фоне Украины нельзя рассмотреть Россию, только Евросоюз 

Ответить

Діма Чубрей

Священный
0

xDDD

Ответить

Evy Liev

Священный
0

Их старания не пройдут даром, они в итоге научатся выбирать достойных людей. И россиянам тоже придется пройти через десятилетие говна и нищеты, чтобы чему-то научиться, только время будет потеряно...

Ответить

Владимир Филатов

Священный
0

В одном Казахстане всё хорошо и люди прям богатые и счастливые

Ответить

Призванный космос

4

Два месяца ждёшь, когда беларусы свергнут Лукашенко.

Киргизы: ХОБА

Ответить

Ху Эмай

Призванный
1

хоба

Запороли сериал

Ответить

alexferman

Ху
3

Жизнь слишком коротка, чтобы нянчиться с диктаторишками

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
2

Только россияне долгожители и могут себе позволить 20 лет под диктатурой жить.

Ответить

alexferman

Marhal_New
2

Россияне - атланты, это все знают

Ответить

Ху Эмай

alexfer…
1

Анусами бутылки жрём на завтрак

Ответить

alexferman

Ху
1

С утра присел на горлышко - весь день бодрячком

Ответить

Ху Эмай

alexfer…
0

Стадию горлышка уже давно прошли. Сейчас почти целиком влезает

Ответить

Святой утюг

3

590 человек пострадали, один погиб

От водки

Ответить

Илья Синица

Святой
–1

Они не бухают)

Ответить

Святой утюг

Илья
9

ессентуки несёт

Ответить

Святой утюг

Святой
4

мамка с собой дала, чтоб не покупать в магазине 

Ответить

alexferman

Святой
1

Это для набутыливания

Ответить

alexferman

Святой
0

Опа, уже удалили

Ответить

Святой утюг

alexferman
0

кого?

Ответить

alexferman

Святой
0

Опа, опять появилось

Ответить

Святой утюг

alexfer…
0

проверяешь не бот ли я ширяева? 

Ответить

Равшан Личаню

1

Устаревшие у вас новости. Снесли его уже.

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Шутники про сравнение белорусского и киргизского протестов, вы просто не в курсе, что там вообще в Киргизии творится. Там ситуация во многом похожа на украинскую - только не запад и восток конфликтуют, а север и юг, и власть переходит от одних к другим в результате каждой революции.

Ответить

Ху Эмай

Semyon
0

Беларуского

Ответить

Андрон

1

Вы что, хотите как в Киргизии?

Ответить

Ху Эмай

Андрон
0

В Кыргызстане

Ответить

rossoshmap

Андрон
0

Нет, все кто думает, что теперь там все поменяется и жизнь будет лучше, заблуждаются.

Ответить

Андрей Лютостанский

–1

Вот как надо делать революции, а не вот это все, как в Беларуси

Ответить

Ху Эмай

Андрей
2

Белоруссии

Ответить

Plan 🇧&🇨

Ху
0

Ху эм ай

Ответить

Ху Эмай

Plan
0

Да

Ответить

Leag Main

Андрей
1

Или как в России: вообще нихуя не делать

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