Но допустил аннулирование результатов парламентских выборов.

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590 человек пострадали во время протестов в ночь на 6 октября в Бишкеке, один из них погиб, сообщил Минздрав Киргизии на странице в фейсбуке. Госпитализированы 150 человек, 13 из них находятся в реанимации.

Официальных данных о числе участников протестов нет. СМИ сообщали, что к вечеру 5 октября на центральной площади Ала-Тоо собрались около 5 тысяч человек, некоторые стали штурмовать здание парламента, после чего силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ночью протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сказал, что в стране произошла попытка захвата власти: «Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок». Он предложил ЦИК проверить результаты парламентских выборов, после которых начались протесты, и допустил их аннулирование.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле Сооронбай Жээнбеков президент Киргизии

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», утром 6 октября на площади остаются около тысячи человек, около 500 дежурят у парламента, поддерживая общественный порядок и убирая мусор у здания.