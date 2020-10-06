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Алексей Боржонов
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Twitter подал иск к российскому приставу из-за штрафа за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию Материал редакции

Компания намеренно затягивает процесс, оспаривая каждое решение суда, считают эксперты.

12 комментариев
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Twitter подал иски в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы к приставу-исполнителю Максиму Думакову. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.

Один из исков оспаривает «решения, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя». Получить комментарий с подробностями от Twitter изданию не удалось, связаться с Думаковым журналисты не смогли.

Соцсеть оспаривает штраф в 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными россиян на территорию России. Как отмечает «Коммерсантъ», Facebook аналогичные штрафы игнорирует, Twitter же «оспаривает каждый шаг властей». Обе компании оштрафовали на 4 миллиона в феврале 2020 года из-за нарушения закона «О персональных данных».

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, Twitter пытается затянуть процесс и действует «как типичная американская корпорация». Один из них утверждает, что взыскать штраф с нерезидента можно, только его признает суд США. Формально, пишет издание, соцсеть можно заблокировать за неисполнение законов, но пока власти не идут на этот шаг.

«После неудачной блокировки телеграма государство не пойдет на такой шаг, чтобы не выставлять себя не в лучшем свете. И пока всё-таки ситуация с Facebook и Twitter не достигла такого накала», — сказал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

В Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) изданию заявили, что возбудили производство против соцсети летом 2020 года. ФССП уже «принимает комплекс мер, направленных на исполнение требований» суда, но иска от Twitter пока не получила.

#новости #twitter #суд

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12 комментариев
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Святой утюг

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 В Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств

как российский фссп всем подъездом у твиттера 4 миллиона изъять пытались 

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alexferman

Святой
2

Управление по исполнению особо важных исполнений

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Святой утюг

alexferman
0
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Ледяной томагавк_два

Святой
0

отсоси у тракториста

Ответить

Алюминиевый алмаз

1

Вот им заняться нечем. Положили бы хер на это, также как ФБ.

Ответить

Litnikov Danil

Алюминиевый
1

А чем юристы будут заниматься?

Ответить

Ху Эмай

Алюминиевый
0

Троллят

Ответить

alexferman

–1

Говно с мочой схлестнулось

Ответить

Максим Костюков

0

"Один из них утверждает, что взыскать штраф с нерезидента можно, только его признает суд США" - чо?

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Emile Zäkiev

Максим
1

»Только если его признает суд США»

Ответить

Стас Фарбер

0

тем не менее данные синицы они выдали)

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Evy Liev

Стас
0

Это факт или домыслы? Могли ведь и иначе вычислить, например если у него в вкашечке такой же ник был

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