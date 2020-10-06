Новости
Ольга Щербинина
2216

На Камчатке обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева Материал редакции

Губернатор региона предположил, что источником заражения акватории Тихого океана мог стать Козельский полигон ядохимикатов.

9 комментариев
В закладки

На Камчатке в притоке реки Налычева, впадающей в Авачинский залив, учёные обнаружили ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александра Варкентина.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально... есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена», — сказал он.

На месте взяли пробы воды и грунта, которые передали для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, местную лабораторию, а также представителям СК. Таким образом, проведут три независимых исследования.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что большая группа специалистов сейчас занимается установлением отравляющего вещества, которое привело к загрязнению акватории Тихого океана.

«Мы сейчас обсуждали, как нам всё-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии», — сказал Солодов.

По его словам, «самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов». Губернатор сообщил, что сейчас там находится группа специалистов, которая снимает пробы и проводит замеры. Он добавил, что представители контрольных органов отправились и к притоку реки Налычева. Проверку также проведут на Камчатском водоканале и «Камчатскэнерго».

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».

#новости #камчатка

Ольга Щербинина PLUS
+46 029
но есть и хорошие новости?
1
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u043c\u0447\u0430\u0442\u043a\u0430"], "comments": 9, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220172, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Oct 2020 09:57:11 +0300", "is_special": false }
Промо
На выходные из Москвы: как устроен бизнес глэмпингов и на чем туда можно отправиться
Продюсеры vc.ru в рамках спецпроекта c сервисом онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility посетили палаточный…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Соседний пришелец

5

А водоросли же?

Ответить

Mikhail Efremov

1

not good not terrible

Ответить

Аня Шалина

1

Почему вообще присутствует нереальная необходимость строить что-то с ядохимикатами недалеко от воды? 

Ответить

убер павукан

Аня
0

А где строить?

Ответить

Аяз Умбатов

Аня
0

На таких предприятиях гигантские расходы воды. Не тянуть же к ним километры труб. Проблема больше в утилизации и консервации отходов, я так понимаю.

Ответить

Дальнейший дым

0

предположил

мог стать

...

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны

Он после в отставку то ушел?

Ответить

Яня

0

Это каракатицы выделяют химикаты

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Пиздец Навальный охуел сам отравился ещё и Камчатку прихватил

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В торговом порту Владивостока протестующие закидали касками нового руководителя и директора компании
Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.
174
Новости
В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — впервые с середины мая
В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Число выявленных случаев за сутки в стране впервые превысило 10 тысяч с 15 мая. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001 человек.
243
Интернет
Девушки рассказывают, чем бы занялись в мире без мужчин
Вероятно, внезапный флешмоб начался с видео @smythdisco, который в своем аккаунте постоянно о чем‑то спрашивает подписчиков. За 10 дней после публикации видео стало достаточно популярным: его посмотрели 2,7 миллиона раз, под роликом собралось около 100 тысяч комментариев. После @smythdisco тот же вопрос повторили и другие тиктокеры, как…
145
Популярное за три дня
Интернет
Фотожабы: Кот, «сливающийся» с отражением облаков в окне
Ну или просто «богоподобный кот».
22
Технологии
Панель на фасаде торгового центра в Китае создаёт «трёхмерный» эффект без необходимости в 3D-очках
Технологии из «Назад в будущее 2» — уже на перекрёстках Китая.
58
Новости
«Медуза»: в рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге
Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.
176
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ольга Щербинина

РБК: кинотеатры после открытия…

Серьёзный Валера

РБК: кинотеатры после открытия…

Nikolay Borisov

При протестах в Бишкеке 590…

Дмитрий Орлов

При протестах в Бишкеке 590…

Litnikov Danil

«Я испытал полусмерть, кому и…

Bird is the word

«Я испытал полусмерть, кому и…

Михаил Мятный

«Я испытал полусмерть, кому и…

Тимур Зурбаев

РБК: кинотеатры после открытия…

Kostya Zubanov

РБК: кинотеатры после открытия…

André

СМИ: Белый дом заблокировал…

Антон Лисин

РБК: кинотеатры после открытия…
null