Губернатор региона предположил, что источником заражения акватории Тихого океана мог стать Козельский полигон ядохимикатов.

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На Камчатке в притоке реки Налычева, впадающей в Авачинский залив, учёные обнаружили ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александра Варкентина.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально... есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена», — сказал он.

На месте взяли пробы воды и грунта, которые передали для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, местную лабораторию, а также представителям СК. Таким образом, проведут три независимых исследования.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что большая группа специалистов сейчас занимается установлением отравляющего вещества, которое привело к загрязнению акватории Тихого океана.

«Мы сейчас обсуждали, как нам всё-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии», — сказал Солодов.

По его словам, «самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов». Губернатор сообщил, что сейчас там находится группа специалистов, которая снимает пробы и проводит замеры. Он добавил, что представители контрольных органов отправились и к притоку реки Налычева. Проверку также проведут на Камчатском водоканале и «Камчатскэнерго».

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и сёрферы. Власти региона направили взятые с побережья Камчатки пробы на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что виновные в загрязнении «должны быть выявлены и наказаны».