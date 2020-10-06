Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.

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Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту — Юрию Дудю. Политик ещё раз заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Как Юлия узнала об отравлении мужа

Юлия рассказала, что об отравлении мужа она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После этого она взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. «Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были», — добавила она.

Я сказала «окей» и положила трубку. Потом подумала, перезвонила ей и сказала: «Подожди, что?». [...] Её следующее сообщение было: «Алексей в коме, на аппарате ИВЛ». Я пошла в кафе, села, и у меня полились слёзы. Заказала себе в 8 утра виски, и мне, наверное, стало полегче. Юлия Навальная

Юлия забрала Алексея из России, так как в Омске «не сказали бы правду». Она рассказала, что в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. «Я не понимала, что там делает столько чиновников», — добавила жена оппозиционера.

Как Юлия забрала Алексея из Омска

Жена оппозиционера рассказала, что немецкие медики после прилёта сразу ей сообщили, что Навального можно перевозить. Но она думала, что в тот день у неё не получится забрать мужа в Германию. По мнению Юлии, после её письма Путину и заявлений на международном уровне власти поняли, что «им будет проще отпустить Навального».

После этой истории я научилась говорить слова «смерть» и «умирает», потому что в моей семье, когда Алексей или дети что-нибудь такое говорят, я всё время ужасно на них ругалась. Я не люблю произносить эти слова. Теперь вот как-то мне стало проще это делать, потому что я понимала, что, скорее всего, он там [в Омске] умрёт. Юлия Навальная

Навальный не знает, как в его организм попал яд

Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как «Новичок» попал в его организм. Предположительно, заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом немецкие врачи нашли следы яда.

Мы понимаем, что я из номера [отеля] выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже поражённым. Потом прошло три или четыре часа — долгий период. Если бы я выпил это [яд], съел или вдохнул, я бы, конечно, «отбросил кони», а это был долгий период. Алексей Навальный

По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много «потрясающих», но главврач — это не врач.

Было довольно очевидно, что сначала они просто ждали, что я помру. А потом они ждали, что либо я помру, либо превращусь в этого овоща, либо, как минимум, выйдут следы. Идея была в том, чтобы меня не выпускать как можно дольше. Алексей Навальный

Навальный уверен, что его отравили по указанию Путина

Политик ещё раз заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или Службы внешней разведки по указанию Путина.

Думаю желающих менять убить довольно много. Но инструмент, это просто большой такой указатель. Не может просто генерал ФСБ или другой чувак позвонить, взять «Новичок» и задействовать бригаду киллеров. Алексей Навальный

Оппозиционер считает, что Путин «одержим идеей таинственных отравлений». «Ему нравится идея, что он повелевает армией, которая наводит ужас на всех», — добавил он. Навальный уверен, что применить «Новичок» в России могут только специально обученные люди, а написать указ «Применить активные мероприятия и сварить коктейль № 9» могут только главы ФСБ и СВР и только по приказу Путина.

Ты не можешь сказать просто: «Парни, вот вам флакон или жидкость — сделайте это». Скорее всего, они отравят и убьют сами себя мгновенно. Поэтому убийцы, которые используют химическое оружие — это специальные и тренированные люди. Именно это одно из косвенных доказательств того, что, конечно, был приказ Кремля. Это не могли быть просто вышедший из под контроля олигарх или коррупционер. Алексей Навальный

Навальный считает, что его жизнь спасли случайности

Основатель ФБК рассказал, что когда в России все работают по инструкции четко — это, скорее, цепь счастливых случайностей. Он заявил, что пилоты и медики «классно выполнили свою работу по инструкции», это и спасло ему жизнь.

Пилотам сказали, что человек уже там, типа, сейчас «отбросит кони» — они начали сажать самолёт. Фельдшерам сказали, что «чувак в отключке», они пришли и вкололи атропин. Приехала реанимация, сказала «О, да он же похож на наркомана в передозе, у него явно отравление, поэтому вот ему атропин, везем его в токсикологичку». Алексей Навальный

Навальный сравнил ощущение от отравления с поцелуем Дементора из Гарри Поттера

Он рассказал, что в самолёте его «накатило» ощущение «Я сейчас умру». Навальный не мог понять, что именно у него болит, но ему было плохо.

И уже как-то босиком пошёл в туалет, зашёл, умылся раз, умылся два, посидел минуту. Думаю «Сейчас ещё посижу», потом думаю: «Нет, не смогу уже выйти сам». И тут в этот момент. Знаешь, я, потом когда анализировал, это, может, звучит странно, наиболее близкое описание — это дементоры в «Гарри Поттере». Роулинг пишет, что, [когда] дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Алексей Навальный

Навальный после выхода из туалета хотел попросить о помощи, «потому, что невозможно идти своё место», но вместо этого повернулся к бортпроводнику сказал: «Меня отравили, я сейчас умру».

И бортпроводник смотрит на меня с лёгкой ухмылкой, потому что думает «Ну, какой-то ненормальный человек». Наверное, он подумал, что меня отравили томатным соком или макаронами. И он видимо уже хотел сказать «Мы вас не могли здесь ничем отравить», но я уже ничего не слушал, я лёг под ноги с твёрдым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: «Алексей, пора прощаться». Алексей Навальный

Как Навальный провёл первые дни после выхода из комы

Основатель ФБК рассказал, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В «этой реальности» в его палату приходила Юлия и Леонид Волков, который рассказал, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор «сделает ему новые ноги спину». «Это было реальнее, чем ты [Дудь]», — добавил он.

18 дней я был на жёсткой наркоте. Я испытал полусмерть, кому и наркотрип — как в Пелевине или в [книге] «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Прям по полной программе. [...] Самая адская галлюцинация была, как я называл её, «Группа Кровосток». Причём я понимал, что это галлюцинация — увижу чуваков из «Кровостока», я им скажу всё, что о них думаю. Я перемещался в камеру, там тебя спрашивают о правилах нахождения в камере. И это какие-то строчки из песен группы «Кровосток», и тебя их спрашивают бесконечно. Ты отвечаешь, раз, ты отвечаешь два. И пока ты не ответишь, тебе нельзя спать.

Алексей Навальный

Навального не предупредили о встрече с Меркель

Он рассказал, что в его палату зашёл профессор и сообщил, что «к нему гость», которым оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заранее об этой встрече основателя ФБК не предупреждали. Он назвал визит Меркель «приятным».

Меня поразило, насколько она в курсе всяких подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России: про Хабаровск, про Белоруссию. Очень хорошо понимает, как всё устроено. Ещё и на русском языке [начала говорить]. Алексей Навальный

У ФБК есть протокол, по которому никто и никогда не заходит в номер к Навальному

Навальный рассказал, что глава отдела расследований ФБК Мария Певчих не жила с ним в одном номере в Томске, как заявляли некоторые российские СМИ. Он заявил, что у ФБК есть специальный протокол, по которому в номер к Навальному никто не заходит.

Например, она [Певчих] была ответственна за съёмки, у неё была моя рубашка. Если её нужно было передать, она писала мне, я выходил в коридор и брал у нее что-то. В этом смысле никогда ни одно лицо противоположного пола, ни в одной гостинице, нигде, не заходит ко мне в номер. Потому что я отлично понимаю, потом они возьмут видеозапись и скажут: «Заходит к нему женщина, спустя три часа, посмотрите, она растрёпанная выходит из номера». Алексей Навальный

Кроме разговоров об отравлении Дудь поговорил с Навальным и о политике России.

Навальный не признаёт голосование по Конституции

Он заявил, что голосование 2020 года по изменениям в основной закон страны было сфабриковано. Навальный считает голосование по поправкам «фейком» даже на уровне российских выборов, поэтому он не призывал никого голосовать против, так как это бы всё равно не помогло.

Путин специально не стал устраивать референдум, иначе он бы проиграл. Был бы референдум, я бы первый бежал с криком «все на референдум». Они отменили явку, они полностью отменили выборную процедуру, они приняли Конституцию до момента голосования. Они сделали всё, чтобы не было такого народного порыва. Алексей Навальный

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