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Артём Мазанов
16 115

«Я испытал полусмерть, кому и наркотрип»: Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю. Главное Материал редакции

Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.

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Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту — Юрию Дудю. Политик ещё раз заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Как Юлия узнала об отравлении мужа

Юлия рассказала, что об отравлении мужа она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После этого она взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. «Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были», — добавила она.

Я сказала «окей» и положила трубку. Потом подумала, перезвонила ей и сказала: «Подожди, что?». [...] Её следующее сообщение было: «Алексей в коме, на аппарате ИВЛ». Я пошла в кафе, села, и у меня полились слёзы. Заказала себе в 8 утра виски, и мне, наверное, стало полегче.

Юлия Навальная

Юлия забрала Алексея из России, так как в Омске «не сказали бы правду». Она рассказала, что в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. «Я не понимала, что там делает столько чиновников», — добавила жена оппозиционера.

Как Юлия забрала Алексея из Омска

Жена оппозиционера рассказала, что немецкие медики после прилёта сразу ей сообщили, что Навального можно перевозить. Но она думала, что в тот день у неё не получится забрать мужа в Германию. По мнению Юлии, после её письма Путину и заявлений на международном уровне власти поняли, что «им будет проще отпустить Навального».

После этой истории я научилась говорить слова «смерть» и «умирает», потому что в моей семье, когда Алексей или дети что-нибудь такое говорят, я всё время ужасно на них ругалась. Я не люблю произносить эти слова. Теперь вот как-то мне стало проще это делать, потому что я понимала, что, скорее всего, он там [в Омске] умрёт.

Юлия Навальная

Навальный не знает, как в его организм попал яд

Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как «Новичок» попал в его организм. Предположительно, заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом немецкие врачи нашли следы яда.

Мы понимаем, что я из номера [отеля] выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже поражённым. Потом прошло три или четыре часа — долгий период. Если бы я выпил это [яд], съел или вдохнул, я бы, конечно, «отбросил кони», а это был долгий период.

Алексей Навальный

По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много «потрясающих», но главврач — это не врач.

Было довольно очевидно, что сначала они просто ждали, что я помру. А потом они ждали, что либо я помру, либо превращусь в этого овоща, либо, как минимум, выйдут следы. Идея была в том, чтобы меня не выпускать как можно дольше.

Алексей Навальный

Навальный уверен, что его отравили по указанию Путина

Политик ещё раз заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или Службы внешней разведки по указанию Путина.

Думаю желающих менять убить довольно много. Но инструмент, это просто большой такой указатель. Не может просто генерал ФСБ или другой чувак позвонить, взять «Новичок» и задействовать бригаду киллеров.

Алексей Навальный

Оппозиционер считает, что Путин «одержим идеей таинственных отравлений». «Ему нравится идея, что он повелевает армией, которая наводит ужас на всех», — добавил он. Навальный уверен, что применить «Новичок» в России могут только специально обученные люди, а написать указ «Применить активные мероприятия и сварить коктейль № 9» могут только главы ФСБ и СВР и только по приказу Путина.

Ты не можешь сказать просто: «Парни, вот вам флакон или жидкость — сделайте это». Скорее всего, они отравят и убьют сами себя мгновенно. Поэтому убийцы, которые используют химическое оружие — это специальные и тренированные люди. Именно это одно из косвенных доказательств того, что, конечно, был приказ Кремля. Это не могли быть просто вышедший из под контроля олигарх или коррупционер.

Алексей Навальный

Навальный считает, что его жизнь спасли случайности

Основатель ФБК рассказал, что когда в России все работают по инструкции четко — это, скорее, цепь счастливых случайностей. Он заявил, что пилоты и медики «классно выполнили свою работу по инструкции», это и спасло ему жизнь.

Пилотам сказали, что человек уже там, типа, сейчас «отбросит кони» — они начали сажать самолёт. Фельдшерам сказали, что «чувак в отключке», они пришли и вкололи атропин. Приехала реанимация, сказала «О, да он же похож на наркомана в передозе, у него явно отравление, поэтому вот ему атропин, везем его в токсикологичку».

Алексей Навальный

Навальный сравнил ощущение от отравления с поцелуем Дементора из Гарри Поттера

Он рассказал, что в самолёте его «накатило» ощущение «Я сейчас умру». Навальный не мог понять, что именно у него болит, но ему было плохо.

И уже как-то босиком пошёл в туалет, зашёл, умылся раз, умылся два, посидел минуту. Думаю «Сейчас ещё посижу», потом думаю: «Нет, не смогу уже выйти сам». И тут в этот момент. Знаешь, я, потом когда анализировал, это, может, звучит странно, наиболее близкое описание — это дементоры в «Гарри Поттере». Роулинг пишет, что, [когда] дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит.

Алексей Навальный

Навальный после выхода из туалета хотел попросить о помощи, «потому, что невозможно идти своё место», но вместо этого повернулся к бортпроводнику сказал: «Меня отравили, я сейчас умру».

И бортпроводник смотрит на меня с лёгкой ухмылкой, потому что думает «Ну, какой-то ненормальный человек». Наверное, он подумал, что меня отравили томатным соком или макаронами. И он видимо уже хотел сказать «Мы вас не могли здесь ничем отравить», но я уже ничего не слушал, я лёг под ноги с твёрдым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: «Алексей, пора прощаться».

Алексей Навальный

Как Навальный провёл первые дни после выхода из комы

Основатель ФБК рассказал, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В «этой реальности» в его палату приходила Юлия и Леонид Волков, который рассказал, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор «сделает ему новые ноги спину». «Это было реальнее, чем ты [Дудь]», — добавил он.

18 дней я был на жёсткой наркоте. Я испытал полусмерть, кому и наркотрип — как в Пелевине или в [книге] «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Прям по полной программе. [...]

Самая адская галлюцинация была, как я называл её, «Группа Кровосток». Причём я понимал, что это галлюцинация — увижу чуваков из «Кровостока», я им скажу всё, что о них думаю. Я перемещался в камеру, там тебя спрашивают о правилах нахождения в камере. И это какие-то строчки из песен группы «Кровосток», и тебя их спрашивают бесконечно. Ты отвечаешь, раз, ты отвечаешь два. И пока ты не ответишь, тебе нельзя спать.

Алексей Навальный

Навального не предупредили о встрече с Меркель

Он рассказал, что в его палату зашёл профессор и сообщил, что «к нему гость», которым оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заранее об этой встрече основателя ФБК не предупреждали. Он назвал визит Меркель «приятным».

Меня поразило, насколько она в курсе всяких подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России: про Хабаровск, про Белоруссию. Очень хорошо понимает, как всё устроено. Ещё и на русском языке [начала говорить].

Алексей Навальный

У ФБК есть протокол, по которому никто и никогда не заходит в номер к Навальному

Навальный рассказал, что глава отдела расследований ФБК Мария Певчих не жила с ним в одном номере в Томске, как заявляли некоторые российские СМИ. Он заявил, что у ФБК есть специальный протокол, по которому в номер к Навальному никто не заходит.

Например, она [Певчих] была ответственна за съёмки, у неё была моя рубашка. Если её нужно было передать, она писала мне, я выходил в коридор и брал у нее что-то. В этом смысле никогда ни одно лицо противоположного пола, ни в одной гостинице, нигде, не заходит ко мне в номер. Потому что я отлично понимаю, потом они возьмут видеозапись и скажут: «Заходит к нему женщина, спустя три часа, посмотрите, она растрёпанная выходит из номера».

Алексей Навальный

Кроме разговоров об отравлении Дудь поговорил с Навальным и о политике России.

Навальный не признаёт голосование по Конституции

Он заявил, что голосование 2020 года по изменениям в основной закон страны было сфабриковано. Навальный считает голосование по поправкам «фейком» даже на уровне российских выборов, поэтому он не призывал никого голосовать против, так как это бы всё равно не помогло.

Путин специально не стал устраивать референдум, иначе он бы проиграл. Был бы референдум, я бы первый бежал с криком «все на референдум». Они отменили явку, они полностью отменили выборную процедуру, они приняли Конституцию до момента голосования. Они сделали всё, чтобы не было такого народного порыва.

Алексей Навальный

#новости #отравлениенавального #навальный #интервью

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173 комментария
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Сергей Тогатов

–179

Есть эксклюзивный кадр как Путин отдаёт приказ отравить Навального. 

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alexferman

Сергей
135

"Им это невыгодно" и прочие мантры ездовых оленей, в очередной раз

Ответить

Сергей Тогатов

alexferman
–117

Ну естественно, просто в очередной раз не получилось и Навальный всех переиграл. Это куда более логично. 

Ответить

alexferman

Сергей
146

просто в очередной раз не получилось

Действительно, разве может быть такое, чтобы Кремль обосрался. Никогда же такого не было, сплошные гениальные многоходовочки.

Ответить

Сергей Тогатов

alexferman
–78

Ну естественно, все вокруг дураки же. А тут такое важное дело, эх. 

Ответить

alexferman

Сергей
76

все вокруг дураки же

Почему все? Конкретно здесь - только ты.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–72

Это весьма спорный вопрос, особенно с учетом такого количества взбесившихся хомяков. Хотя, миллионы мух не могут ошибаться, ведь так?

Ответить

alexferman

Сергей
54

миллионы мух не могут ошибаться

Прекрасная фраза-детектор умственно неполноценных и просто фашиствующих мудаков.

1) Миллионы мух действительно не могут ошибаться, потому что выбирают именно то, что им нужно и полезно. Так же как миллионы людей выбирают человеческую еду вместо фекалий или камней. То есть, ты сморозил обычную тупость.

2) Поклонник этой фразы скрытым текстом делит людей на безмозглых "мух" и некую элиту, которая лучше "мух" знает что им нужно. То есть, обнажает своё фашистское мышление.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–46

Да уж, все совсем плохо. В данном случае миллионы мух выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление. И фиг с ним, Навального действительно могли отравить, но говорить, что это было по указу Путина - это уже край. Но для человека, говорящего про фашистское мышление, и это неплохо) Продолжай стараться, у тебя получится) 

Ответить

alexferman

Сергей
25

выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление

Как я показал в своей статье:

https://tjournal.ru/analysis/212632-ne-mogut-zhe-oni-tak-tupo-podstavlyatsya-da-i-zachem

позиция "Навального отравил Кремль" как раз совершенно ясна и логична, потому что стоит на 3 железных фактах.

но говорить, что это было по указу Путина - это уже край

Потому что у тебя от этого батхёрт? Лол

Ответить

Daniil Minashkin

alexfer…
–13

Навальный не является оппозиционером, ты сразу облажался в статье

Ответить

alexferman

Daniil
15

Сорян, конспирологи сразу идут нахуй. Любой конспиролог = ездовой олень.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–29

С чего ты взял про батхёрт? Я вбросил картинку, все сразу понеслись с пеной у рта доказывать, что я не прав. Ты даже указал на моё фашистское, ой бля, мышление.
Статья конечно огонь) 

Ответить

alexferman

Сергей
13

С чего ты взял про батхёрт?

Может и не батхёрт. Мне, честно говоря, похуй, что там испытывает очередной ездовой олень и чем мотивируется.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–17

Ты мне еще про 15 рублей напиши. Как малые дети, ей богу) 

Ответить

Александр ?

alexfer…
0

Почему многие считают что Кремль-это какой-то Грендайзер? Я понимаю что заказчиком отравления скорее всего был человек с госслужбы, но почему у всех строится какая-то странная цепочка «чиновник/силовик-Кремль-Путин»?

Ответить

alexferman

Алексан…
3

Потому что

а) авторитарный режим (факт) с едва ли не единственным центром принятия решений (предположение)
б) почти все косяки "бояр" покрываются "царём" (факт)

Ответить

Daniil Minashkin

alexfer…
–14

Так люди на тж достаточно глупые либералы, они вообще могли принять позицию несогласную с овальным?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Daniil
3

© человек с тысячей коментов на ТЖ.

Ответить

Daniil Minashkin

Дмитрий
–5

Да

Ответить

Алиса Барышман

alexfer…
0

Там на самом деле мухи этим говном таких илитариев, как люди кормят.

Ответить

alexferman

Алиса
0

Тащем-то да, если уж упарываться аналогиями - можно всякого неприятного для илитариев из этого вывести))

Ответить

Алиса Барышман

alexfer…
3

самое смешное, что они с этого рвутся. эх, слабоват илитарский норотец стал.

Ответить

Антон Аникин

alexfer…
0

Я не понял мысль, можешь пояснить?

Ответить

A patient

Сергей
1

количества взбесившихся хомяков

Поставил минус = хомяк. Найс логика. Земля тебе пухом, братишка.

Ответить

Бывший шмель

Сергей
48

Как мне нравится апелляция к гениальности русской власти и спецслужб.

Я просто напомню, что Путин, демонстрируя Оливеру Стоуну мощь российской армии показал ему видео из компьютерной игры. А Бастыркин рассматривал дисплей ноутбука с лупой. А у Петрова и Баширова паспорта шли с одинаковыми номерами, я уж даже не говорю про весь тот цирк у симонян. 

Ответить

Сергей Тогатов

Бывший
–31

И? Ты собираешься убить медийную личность, с огромной фанбазой, тут дейтсвительно можно все на отъебись сделать. Это конечно же стоит в одном ряду с видео из компьютерной игры, лупой и обленившимися дурачками из паспортного стола)

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Комментарий удален

Алиса Барышман

So
8

к сожалению это не лечится.

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Комментарий удален

A big purple

So
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Сергей Тогатов

So
–3

Ты слишком банально рвёшься, Маня. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
14

обленившиеся дурачки из паспортного стола

снабжают шпионов-киллеров

продолжаем настаивать на компетентности гэбни

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–22

Шпионы-киллеры это конечно круто, особенно с учетом того, что настолько известная широким массам фигура как Скрипаль, столько лет просидел в российской тюрьме. Надо убить его ядом в другой стране. Логично, да. 

Ответить

Дмитрий Новик

Сергей
7

Ну то есть Чепига Боширов просто чуваки, которые приехали "кайфануть" и вообще просто бизнесмены?

Ответить

Сергей Тогатов

Дмитрий
–13

Конечно нет, об этом никто и не говорит. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
3

Пагади, то есть ето дурачки из обычного паспортного стола спецово ждали паспорта с их точки зрения двух совершенно посторонних друг другу людей, и даже не геев, чтобы сделать им номера подряд? ))

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–1

Им поступил приказ сделать, они и сделали как смогли, я вообще не понимаю что тебя так удивляет. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
4

Какой приказ? Сделать паспорта людям которые поедут посмотреть как там поживает скрипаль и случайно окажутся рядом когда его отравили? Где у тебя там логика то сходится, мне уже любопытно?

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–3

Я уже выше отвечал на вопрос являлись ли они простыми людьми. Второй раз обсуждать один и тот же бред не особо хочется.  

Ответить

Стабильный диод

Сергей
6

Чо ты заюлил то
Где сходится? Они не отравляли? Они убивали иначе? Они смотрели? Чо они там делали то?

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–3

Два обычных мелких работника спецслужб. Таких вагон в каждой стране. Что они там делали? Пришли посмотреть. И ты так не сказал зачем было убивать Скрипаля именно в Англии, хотя он столько лет сидел в России. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
12

А как так вышло что они пришли посмотреть именно в это время? Совпадение?
А чего улетели? Испугались?
А если испугались, зачем же их на тэвэ показывать вообще?

Зачем убивать? Я в твоих координатах отвечу: захотелось.

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–2

Вполне вероятно, что за ним на постоянной основе шла слежка. А зачем им там оставаться если началась такая буча? 
захотелось.

Ой ебать) Ты реально считаешь, что это достойное объяснение? xD

Ответить

Стабильный диод

Сергей
1

ИНормальное вполне. Сказал что-нибудь где-нибудь обидное скрипаль, а среди своих мафия обидные вещи не допускает. Полно таких историй.

Постоянная слежка

Нет, это противоречит фактуре, известно когда они прибыли и убыли (аккурат в события)

И ты как-то упустил момент с интервью, буча началась, мелкие агенты съебались чтобы не запытали — так чо ж их палят и интервьюируют на топ уровне?

Ответить

Михаил Мятный

Сергей
5

мелких работника спецслужб

Чепига-Боширов полковник, медаль героя России
мелких

Чтобы не мелких, они кого должны были туда отправить? Министра обороны?

Ответить

Стабильный диод

Михаил
1

Справедливости ради, конечно, там полковник полковником погоняет, но забавно да.

Ответить

Дмитрий Новик

Стабиль…
1

Да прост чёт лень им было. Дурачки.

Ответить

alexferman

Сергей
9

Ты собираешься убить в другой стране охраняемую иностранным государством личность с немалым бэкграундом , тут действительно можно всё на отъебись сделать.

Ответить

Бывший шмель

Сергей
3

А, ну да, дело важное, ради такой личности все эти люди сразу стали умными и компетентными. А если это не они, то они же не глупые, сразу проведут расследование и выяснят кто же отравил Навального чтобы избежать международного скандала, учитывая, что весь маршрут Навального известен и даже опубликован в МК. Wait, oh shi~

Ответить

Сергей Тогатов

Бывший
–10

Ну так расследование действительно идёт. Только расследовать нечего. Бутылку утащила жена, данные не выдают. Я реально не понимаю как все это должно работать в твоём манямирке) 

Ответить

Бывший шмель

Сергей
8

Бутылку утащила жена, данные не выдают.

Понятно, очередной читатель незыгаря.

Ответить

Михаил Мятный

Сергей
1

Ну так расследование действительно идёт.

Номер открытого уголовного дела не подскажешь? А, ну да, нет такого. 

Ответить

Бывший шмель

Михаил
0

Мне в прошлом треде вообще заявили, что Навальный агент кремля и что ему в Германии тайно сообщили, что спецслужбы РФ устранили отравителей, а потому Навальный не боится вернуться в Россию.

Ответить

Дмитрий Новик

Сергей
0

Скажи, Путин - красавичк?

Ответить

Сергей Тогатов

Дмитрий
0
Ответить

Дмитрий

Бывший
4

Я просто напомню, что Путин, демонстрируя Оливеру Стоуну мощь российской армии показал ему видео из компьютерной игры

Не из игры, а операцию НАТО в Афганистане. Игру Минобороны показало, как «неопровержимое доказательство» сотрудничества америкосов с ИГИЛ

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
3

Бля, одно другого лучше

Ответить

alexferman

Бывший
3

Не с одинаковыми, а с последовательными, на 1 цифру отличались.

Ответить

FOX

Сергей
0

https://youtu.be/_V5oz8t1CDI

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Сергей
0

А родилась ли в недрах лоялистов хоть какая-то версия реалистичнее заговора рептилойдов?

Ответить

Сергей Тогатов

g͡o͞od҉
–1

Ну он же вел расследование в последние время. Не исключено, что кто-то, кого он им зацепил. 

Ответить

Павел Мухунов

Сергей
4

Версия, что его пытались напугать или устранить фигуранты очередного расследования плохо проходит проверку бритвой Оккама.
Атаковать очень медийного человека, находящегося под круглосуточным наблюдением силовиков. Ещё и с помощью яда - фирменного средства Российских силовых структур. Тут или предполагать, что это согласовано с самого верха, либо нет - и тогда на самом верху отравителя покрывают. Как ни крути к руководству страны вопросы.

Ответить

Bob Kentuki

alexferman
1

недавно узнал, что Политковскую тоже пытались отравить в самолете

и что самое забавное, после ее убийства Путин абсолютно те же слова говорил, что нам это не выгодно, мы себе только больше вреда нанесли бы убийством, да ее расследования никто не читал и т.п.

Ответить

Михаил Никитин

alexferman
0

Со Скрипалями тоже было "невыгодно" перед ЧМ, но Солсбериские туристы быстро объяснили, что выгодно было ещё и как.

Ответить

эстонский бластер

Сергей
6

...да , новичком , но не тем методом как у Солсбери чтобы потом половину города не чистили... ...лучше в изолированом пространстве чтобы не могли помочь... да и если прижмут то отпустить ведь за то время вещество должно расспастся...

Ответить

Сергей Тогатов

эстонский
–29

Да, и обязательно разрешить невыездному вылететь в Германию, и особо не затягивать, а то заподозрят еще чего. 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
22

особо не затягивать

Сутки держали когда самолёт был готов вылетать, а европейские лидеры названивал путину как я по пьяни бывшей

Мань, ты это, того, иди в душ

Ответить

Сергей Тогатов

Litnikov
–14

Они спокойно его могли вообще не выпускать. Но это же не важно. Мань, от тебя уже попахивать начинает) 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
21

Не могли, начальник твоего начальника до усрачки боится за свою репутацию в том кругу, откуда его выпиздили

Ответить

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Комментарий удален

Стабильный диод

Сергей
7

Северный поток — 2 запретили строить в декабре 2019 санкциями сша на всех кто берется его строить. Давай, рассказывай причем тут навальный в августе 2020.

Ответить

Роман Трусов

Стабильный
2

Наложили санкции на северный поток 2

Давайте траванём Навального

Так чтоли?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Роман
2

Можно подумать Навального им не за что было травить, только в пику условному Западу. Навальный публичный политик номер 1 в стране, который победит на первых же честных и свободных выборах с дебатами и равным доступом кандидатов к агитации. Путин не публичный политик, а искусственно дутый телевизионный персонаж.

Ответить

alexferman

Бипедальный
1

искусственно дутый

То-то я смотрю, ему еблище так раздуло)

Ответить

Стабильный диод

Роман
2

Навальный — это новый воронеж
Oh shi— 

Ответить

Сергей Тогатов

Стабильный
0

Ну это сильно меняет ситуацию. Да, теперь я понимаю, что был не прав, это точно был Путин. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
7

теперь я понимаю, что мне насрали в голову анонимные телеграмконалы, больше так не буду, простите дяденьки

Исправил тебя, не благодари.

Ответить

Litnikov Danil

Стабильный
0

Обычные маняврирования же

Ответить

Bird is the word

Сергей
3

Эксклюзивный кадр как тебя в детстве роняют головой вниз

Ответить

Сергей Тогатов

Bird
0

О боже, я побежден, пощади. 

Ответить

Bird is the word

Сергей
2

Ну Руси юродивые испокон веков считались «божьими людьми», так что - храни тебя Господь (Господь Иисус Христос) и покойся с миром

Ответить

Бипедальный Гоминид

Сергей
0

С чего ты вообще взял, что Путин это эталон идеальной работы. Я тебе такую же картинку могу сделать про Роскосмос, строительство Восточного, нацпроекты, пенсионные "реформы", Солсберецкий шпиль, затонувший Курск, Беслан, освобождение Норд-Оста, Кадырова, тотальную коррупцию и так далее.  Миром, и особенно Россией, правит лажа.

Ответить

Руденко Сергей

Сергей
0

Сергей Тогатов и история о том как потерять за день 1000 кармы

Ответить

сироп от щекотки

53

Тем временем Собчак..

Ответить

Дмитрий Новик

сироп
42

Там ещё и несколько СЕРИЙ. 

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Атлант поправил плечи

сироп
8

Королева, Тарзан и Лошадь. Не хватает только Алеши Поповича. 

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glimpse unthinkable

сироп
0

Довольно равнозначные вещи если что.

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сироп от щекотки

glimpse
0

Угараешь? Выпуск с Тарзаном на одном дыхании. А тут скип очередной у Дудя.

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glimpse unthinkable

сироп
1

Мне просто на обе ситуации похуй.

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Savage Steel

сироп
0

Кандидат в президенты общается с гражданами РФ?

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A big purple banana 🍆

сироп
0

Она с тобой контракт подписывала, что будет интервьюить этутоксичную истеричку?

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Роман Трусов

45

TJ тоже отравили по указанию Путина

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Павел Фролов

Роман
0

Да это просто тж вчера вечером с понятливым Олегом посидели

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rossoshmap

10

Хватит пиарить этого русофоба, который хотел хайпонуть на своей смерти!

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alexferman

rossoshmap
3

Он ещё и наркоман!

Я испытал полусмерть, кому и наркотрип

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Дмитрий Новик

rossoshmap
1

Он планировал шутку, которую не поймёт Путин. 

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Nikita Resh

19

"Статья на вас дополняется"

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Юрий Александрович

–97

Балабол. Как Песков сказал про ЦРУ наведывающееся, так предоставьте доказательства и в суд подам. А свои голословные обвинения чем подкреплять собрался?

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Русский Слава

Юрий
44

ты 5 лет ждал, чтобы это высрать?

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Дмитрий Новик

Русский
42

Когда ждёшь инфоповод чтобы пиздануть про ЦРУ и Навального. 

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Litnikov Danil

Дмитрий
1

Я не видел инфоповодов уже 10 тысяч лет!

Ответить

Слава Инженеров

Litnikov
0

а что такого случилось 10 тысяч лет назад?

Ответить

Litnikov Danil

Слава
0

Тогда ещё мемов не было(

Ответить

Bird is the word

Русский
4

Он просто как Ренди Марш - долго копил в себе ради рекорда!

Ответить

alexferman

Русский
1

Именно так протекает беременность от бутылки

Ответить

Alex Dark

14

Сейчас у пропагандонов, начнутся рваться пердаки)))

Ответить

Nikita Resh

Alex
6

У медузы и дождя?

Ответить

сироп от щекотки

Alex
0

:D 

Ответить

A big purple banana 🍆

Alex
0

Пердаки рвутся тут только у изгоев-навальнят в этом треде

Ответить

AZP

9

Дудь впихнул Навальных между очередными рэперами.

Ответить

сироп от щекотки

AZP
8

Стендаперами

Ответить

Litnikov Danil

AZP
2

*Блогера между политтками

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
0

может же 💪

Ответить

Zzzzzzz

AZP
0

рэперы давно кончились 

Ответить

Горг

5

ееее

Ответить

Никодим Дикарев

5

Заголовок такой, что я подумал это Путин организовал интервью

Ответить

thekitakun

–15

Блять, вы серьезно? Вы стенограмму видоса ведёте? Шизоиды со своим Навальным совсем обезумели

Ответить

A big purple banana 🍆

thekitakun
–1

Еще они яростно дрочат в этот момент

Ответить

Roman Konchalov

–45

И так журналистика уничтожена в стране, а теперь ещё и эту клоунаду называют работой журналиста! Что дальше, отрыжки моргена назвать классической музыкой, а дерьмо размазанное по стенам перфомансом? Хотя, погодите... 

Ответить

Sergey Smirnov

Roman
12

Смотрите Соловьева, кто мешает.

Ответить

Дмитрий Новик

Roman
7

Ок, а что тогда журналистика по-твоему? Или тебя Ютуб как площадка не устраивает?

Ответить

Виталий

Roman
–19

Такие теперь правила. Блогеры захватили всё. Один называет себя политиком, другой журналистом.

Ответить

Дмитрий Новик

4

Срочно атропин ТЖ! Тут отравление. 

Ответить

Leha Shum

Дмитрий
–4

Российскому журналисту
Нет никакой российской журналистики больше...
Этот текст добил 

Ответить

Кирилл Бабич

4

Приятно слушать, как он тараторит как раньше.

Ответить

Тёма Смольянинов

Кирилл
0

Ахах, тоже заметил

Ответить

Sol

3

Сколько мусора защищает свою бункерную крыску, вам хоть нормально платят-то?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Sol
1
Ответить

Universaw

0

баян, уже есть новость
https://tjournal.ru/news/220184-dud-vzyal-intervyu-u-semeystva-navalnyh-posle-otravleniya

Ответить

Денис Кораблев

Universaw
6

Тут больше букв

Ответить

Бывший шмель

Денис
11

И правда

Ответить

Ваша Закладко

Денис
0

это комбо

Ответить

Прошедший магнит

0

Тесака конечно нельзя сравнивать с Навальным по масштабам влияния, но его смерть в одном ряду с отравлением Алексея. Зачистки набирают обороты, спецслужбы будут планомерно выводить из строя всех лидеров способных сопротивляться режиму.

Ответить

alexferman

Прошедший
0

Дальше бы ходил пиздил гомиков и таджиков, нет же, угораздило в либертарианство податься, вот тебе и результат))

Ответить

Виталий

Прошедший
–3

Так тесака же Навальный порешил. Сперва посадил потом и порешил.

Ответить

Бывший шмель

Виталий
0
Ответить

Виталий

Бывший
0

Ну Макс то в душе добрый был. он простил. А навальный то тот еще злыдень..

Ответить

Igor Elfimov

2

а вообще этим новичком хоть кто-то и когда-то смогли ликвидировать? или пока тест-драйв

Ответить

Артур Мудрик

Igor
1

только твое критическое мышление

Ответить

Igor Elfimov

Артур
0

твоё тож, но речь о другом

Ответить

Артур Мудрик

Igor
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Новичок (отравляющие вещества)
«Новичо́к» (англ. Novichok, Novichok agent) — семейство фторфосфорорганических боевых отравляющих…
ru.wikipedia.org
Ответить

Музыкальный Слава

2

Киселёв на следующий день:
Навальный признался в употреблении наркотиков

Ответить

Аяз Умбатов

Музыкальный
1

Я предложил жене, но она побрезговала (с).

Ответить

Zoid Q

2

Хочу сменить фамилию на Навальный.

Ответить

A big purple banana 🍆

Zoid
0

Тоже хочешь стать наркоманом?

Ответить

сироп от щекотки

2

Алексей отписался на форуме

Ответить

Аяз Умбатов

2

"Путин красавчик?" - такой вопрос был/будет?

Ответить

Евгений Клочков

1

украденная шутка: а Дудь у Навального-то уже не новичок

Ответить

Руслан Астратов

1

Автор, вставь видео нормально. Ты вёрстку шломал  =/

Ответить

Mr. Two Fairy

1

Лахта срочно защищаем РЕЖИМ! АЛЯРМ!

Ответить

пепси

0

"Я испытал полусмерть"

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thekitakun