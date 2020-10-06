«Я испытал полусмерть, кому и наркотрип»: Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю Материал редакции
Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.
Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту — Юрию Дудю. Политик ещё раз заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию.
Как Юлия узнала об отравлении мужа
Юлия рассказала, что об отравлении мужа она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После этого она взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. «Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были», — добавила она.
Юлия забрала Алексея из России, так как в Омске «не сказали бы правду». Она рассказала, что в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. «Я не понимала, что там делает столько чиновников», — добавила жена оппозиционера.
Как Юлия забрала Алексея из Омска
Жена оппозиционера рассказала, что немецкие медики после прилёта сразу ей сообщили, что Навального можно перевозить. Но она думала, что в тот день у неё не получится забрать мужа в Германию. По мнению Юлии, после её письма Путину и заявлений на международном уровне власти поняли, что «им будет проще отпустить Навального».
Навальный не знает, как в его организм попал яд
Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как «Новичок» попал в его организм. Предположительно, заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом немецкие врачи нашли следы яда.
По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много «потрясающих», но главврач — это не врач.
Навальный уверен, что его отравили по указанию Путина
Политик ещё раз заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или Службы внешней разведки по указанию Путина.
Как Навальный провёл первые дни после выхода из комы
Основатель ФБК рассказал, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В «этой реальности» в его палату приходила Юлия и Леонид Волков, который рассказал, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор «сделает ему новые ноги спину». «Это было реальнее, чем ты [Дудь]», — добавил он.
Есть эксклюзивный кадр как Путин отдаёт приказ отравить Навального.
"Им это невыгодно" и прочие мантры ездовых оленей, в очередной раз
Ну естественно, просто в очередной раз не получилось и Навальный всех переиграл. Это куда более логично.
просто в очередной раз не получилось
Действительно, разве может быть такое, чтобы Кремль обосрался. Никогда же такого не было, сплошные гениальные многоходовочки.
Ну естественно, все вокруг дураки же. А тут такое важное дело, эх.
все вокруг дураки же
Почему все? Конкретно здесь - только ты.
Это весьма спорный вопрос, особенно с учетом такого количества взбесившихся хомяков. Хотя, миллионы мух не могут ошибаться, ведь так?
миллионы мух не могут ошибаться
Прекрасная фраза-детектор умственно неполноценных и просто фашиствующих мудаков.
1) Миллионы мух действительно не могут ошибаться, потому что выбирают именно то, что им нужно и полезно. Так же как миллионы людей выбирают человеческую еду вместо фекалий или камней. То есть, ты сморозил обычную тупость.
2) Поклонник этой фразы скрытым текстом делит людей на безмозглых "мух" и некую элиту, которая лучше "мух" знает что им нужно. То есть, обнажает своё фашистское мышление.
Да уж, все совсем плохо. В данном случае миллионы мух выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление. И фиг с ним, Навального действительно могли отравить, но говорить, что это было по указу Путина - это уже край. Но для человека, говорящего про фашистское мышление, и это неплохо) Продолжай стараться, у тебя получится)
выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление
Как я показал в своей статье:
https://tjournal.ru/analysis/212632-ne-mogut-zhe-oni-tak-tupo-podstavlyatsya-da-i-zachem
позиция "Навального отравил Кремль" как раз совершенно ясна и логична, потому что стоит на 3 железных фактах.
но говорить, что это было по указу Путина - это уже край
Потому что у тебя от этого батхёрт? Лол
С чего ты взял про батхёрт? Я вбросил картинку, все сразу понеслись с пеной у рта доказывать, что я не прав. Ты даже указал на моё фашистское, ой бля, мышление.
Статья конечно огонь)
С чего ты взял про батхёрт?
Может и не батхёрт. Мне, честно говоря, похуй, что там испытывает очередной ездовой олень и чем мотивируется.
Навальный не является оппозиционером, ты сразу облажался в статье
Сорян, конспирологи сразу идут нахуй. Любой конспиролог = ездовой олень.
Там на самом деле мухи этим говном таких илитариев, как люди кормят.
Тащем-то да, если уж упарываться аналогиями - можно всякого неприятного для илитариев из этого вывести))
самое смешное, что они с этого рвутся. эх, слабоват илитарский норотец стал.
Так люди на тж достаточно глупые либералы, они вообще могли принять позицию несогласную с овальным?
© человек с тысячей коментов на ТЖ.
Как мне нравится апелляция к гениальности русской власти и спецслужб.
Я просто напомню, что Путин, демонстрируя Оливеру Стоуну мощь российской армии показал ему видео из компьютерной игры. А Бастыркин рассматривал дисплей ноутбука с лупой. А у Петрова и Баширова паспорта шли с одинаковыми номерами, я уж даже не говорю про весь тот цирк у симонян.
И? Ты собираешься убить медийную личность, с огромной фанбазой, тут дейтсвительно можно все на отъебись сделать. Это конечно же стоит в одном ряду с видео из компьютерной игры, лупой и обленившимися дурачками из паспортного стола)
обленившиеся дурачки из паспортного стола
снабжают шпионов-киллеров
продолжаем настаивать на компетентности гэбни
Шпионы-киллеры это конечно круто, особенно с учетом того, что настолько известная широким массам фигура как Скрипаль, столько лет просидел в российской тюрьме. Надо убить его ядом в другой стране. Логично, да.
Ну то есть Чепига Боширов просто чуваки, которые приехали "кайфануть" и вообще просто бизнесмены?
Пагади, то есть ето дурачки из обычного паспортного стола спецово ждали паспорта с их точки зрения двух совершенно посторонних друг другу людей, и даже не геев, чтобы сделать им номера подряд? ))
Им поступил приказ сделать, они и сделали как смогли, я вообще не понимаю что тебя так удивляет.
Какой приказ? Сделать паспорта людям которые поедут посмотреть как там поживает скрипаль и случайно окажутся рядом когда его отравили? Где у тебя там логика то сходится, мне уже любопытно?
Я уже выше отвечал на вопрос являлись ли они простыми людьми. Второй раз обсуждать один и тот же бред не особо хочется.
Чо ты заюлил то
Где сходится? Они не отравляли? Они убивали иначе? Они смотрели? Чо они там делали то?
Два обычных мелких работника спецслужб. Таких вагон в каждой стране. Что они там делали? Пришли посмотреть. И ты так не сказал зачем было убивать Скрипаля именно в Англии, хотя он столько лет сидел в России.
А как так вышло что они пришли посмотреть именно в это время? Совпадение?
А чего улетели? Испугались?
А если испугались, зачем же их на тэвэ показывать вообще?
Зачем убивать? Я в твоих координатах отвечу: захотелось.
Вполне вероятно, что за ним на постоянной основе шла слежка. А зачем им там оставаться если началась такая буча?
захотелось.
Ой ебать) Ты реально считаешь, что это достойное объяснение? xD
ИНормальное вполне. Сказал что-нибудь где-нибудь обидное скрипаль, а среди своих мафия обидные вещи не допускает. Полно таких историй.
Постоянная слежка
Нет, это противоречит фактуре, известно когда они прибыли и убыли (аккурат в события)
И ты как-то упустил момент с интервью, буча началась, мелкие агенты съебались чтобы не запытали — так чо ж их палят и интервьюируют на топ уровне?
мелких работника спецслужб
Чепига-Боширов полковник, медаль героя России
мелких
Чтобы не мелких, они кого должны были туда отправить? Министра обороны?
Ты собираешься убить в другой стране охраняемую иностранным государством личность с немалым бэкграундом , тут действительно можно всё на отъебись сделать.
А, ну да, дело важное, ради такой личности все эти люди сразу стали умными и компетентными. А если это не они, то они же не глупые, сразу проведут расследование и выяснят кто же отравил Навального чтобы избежать международного скандала, учитывая, что весь маршрут Навального известен и даже опубликован в МК. Wait, oh shi~
Ну так расследование действительно идёт. Только расследовать нечего. Бутылку утащила жена, данные не выдают. Я реально не понимаю как все это должно работать в твоём манямирке)
Бутылку утащила жена, данные не выдают.
Понятно, очередной читатель незыгаря.
Скажи, Путин - красавичк?
А родилась ли в недрах лоялистов хоть какая-то версия реалистичнее заговора рептилойдов?
Ну он же вел расследование в последние время. Не исключено, что кто-то, кого он им зацепил.
...да , новичком , но не тем методом как у Солсбери чтобы потом половину города не чистили... ...лучше в изолированом пространстве чтобы не могли помочь... да и если прижмут то отпустить ведь за то время вещество должно расспастся...
Да, и обязательно разрешить невыездному вылететь в Германию, и особо не затягивать, а то заподозрят еще чего.
особо не затягивать
Сутки держали когда самолёт был готов вылетать, а европейские лидеры названивал путину как я по пьяни бывшей
Мань, ты это, того, иди в душ
Они спокойно его могли вообще не выпускать. Но это же не важно. Мань, от тебя уже попахивать начинает)
Не могли, начальник твоего начальника до усрачки боится за свою репутацию в том кругу, откуда его выпиздили
Северный поток — 2 запретили строить в декабре 2019 санкциями сша на всех кто берется его строить. Давай, рассказывай причем тут навальный в августе 2020.
Наложили санкции на северный поток 2
Давайте траванём Навального
Так чтоли?
Ну это сильно меняет ситуацию. Да, теперь я понимаю, что был не прав, это точно был Путин.
теперь я понимаю, что мне насрали в голову анонимные телеграмконалы, больше так не буду, простите дяденьки
Исправил тебя, не благодари.
Эксклюзивный кадр как тебя в детстве роняют головой вниз
О боже, я побежден, пощади.
Ну Руси юродивые испокон веков считались «божьими людьми», так что - храни тебя Господь (Господь Иисус Христос) и покойся с миром
TJ тоже отравили по указанию Путина
Тем временем Собчак..
Хватит пиарить этого русофоба, который хотел хайпонуть на своей смерти!
Дудь впихнул Навальных между очередными рэперами.
*Блогера между политтками
Балабол. Как Песков сказал про ЦРУ наведывающееся, так предоставьте доказательства и в суд подам. А свои голословные обвинения чем подкреплять собрался?
Русский Слава
ты 5 лет ждал, чтобы это высрать?
Когда ждёшь инфоповод чтобы пиздануть про ЦРУ и Навального.
Сейчас у пропагандонов, начнутся рваться пердаки)))
Срочно атропин ТЖ! Тут отравление.
баян, уже есть новость
https://tjournal.ru/news/220184-dud-vzyal-intervyu-u-semeystva-navalnyh-posle-otravleniya
Тут больше букв
И так журналистика уничтожена в стране, а теперь ещё и эту клоунаду называют работой журналиста! Что дальше, отрыжки моргена назвать классической музыкой, а дерьмо размазанное по стенам перфомансом? Хотя, погодите...
Ок, а что тогда журналистика по-твоему? Или тебя Ютуб как площадка не устраивает?
а вообще этим новичком хоть кто-то и когда-то смогли ликвидировать? или пока тест-драйв
Приятно слушать, как он тараторит как раньше.
Блять, вы серьезно? Вы стенограмму видоса ведёте? Шизоиды со своим Навальным совсем обезумели
Кек, они бы к Николаю "ещенепознеру" лучше сходили бы. Вот это было бы непредвзятое интервью
История поиска Навального в больнице:
1. Последствия отравления
2. Меркель Инстаграм
3. Омск или Томск
4. Креативные благодарности, открытки
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