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Артём Мазанов
11 392

«Я испытал полусмерть, кому и наркотрип»: Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю Материал редакции

Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.

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Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту — Юрию Дудю. Политик ещё раз заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Как Юлия узнала об отравлении мужа

Юлия рассказала, что об отравлении мужа она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После этого она взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. «Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были», — добавила она.

Я сказала «окей» и положила трубку. Потом подумала, перезвонила ей и сказала: «Подожди, что?». [...] Её следующее сообщение было: «Алексей в коме, на аппарате ИВЛ». Я пошла в кафе, села, и у меня полились слёзы. Заказала себе в 8 утра виски, и мне, наверное, стало полегче.

Юлия Навальная

Юлия забрала Алексея из России, так как в Омске «не сказали бы правду». Она рассказала, что в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. «Я не понимала, что там делает столько чиновников», — добавила жена оппозиционера.

Как Юлия забрала Алексея из Омска

Жена оппозиционера рассказала, что немецкие медики после прилёта сразу ей сообщили, что Навального можно перевозить. Но она думала, что в тот день у неё не получится забрать мужа в Германию. По мнению Юлии, после её письма Путину и заявлений на международном уровне власти поняли, что «им будет проще отпустить Навального».

Я после этой истории научилась говорить слово «смерть» и «умирает». Я не люблю произносить эти слова. А теперь мне стало проще это делать. Я понимала, что, скорее всего, он там [в Омске] умрёт.

Юлия Навальная

Навальный не знает, как в его организм попал яд

Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как «Новичок» попал в его организм. Предположительно, заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом немецкие врачи нашли следы яда.

Если бы я [яд] выпил, съел или вдохнул, я бы «отбросил кони» за полчаса, час.

Алексей Навальный

По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много «потрясающих», но главврач — это не врач.

Навальный уверен, что его отравили по указанию Путина

Политик ещё раз заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или Службы внешней разведки по указанию Путина.

Думаю желающих менять убить довольно много. Но инструмент, это просто большой такой указатель. Не может просто генерал ФСБ или другой чувак позвонить, взять «Новичок» и задействовать бригаду киллеров.

Алексей Навальный

Как Навальный провёл первые дни после выхода из комы

Основатель ФБК рассказал, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В «этой реальности» в его палату приходила Юлия и Леонид Волков, который рассказал, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор «сделает ему новые ноги спину». «Это было реальнее, чем ты [Дудь]», — добавил он.

18 дней я был на жёсткой наркоте. Я испытал полусмерть, кому и наркотрип — как в Пелевине или в [книге] «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Прям по полной программе.

Алексей Навальный

#новости #отравлениенавального #навальный #интервью

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Сергей Тогатов

–88

Есть эксклюзивный кадр как Путин отдаёт приказ отравить Навального. 

Ответить

alexferman

Сергей
63

"Им это невыгодно" и прочие мантры ездовых оленей, в очередной раз

Ответить

Сергей Тогатов

alexferman
–51

Ну естественно, просто в очередной раз не получилось и Навальный всех переиграл. Это куда более логично. 

Ответить

alexferman

Сергей
73

просто в очередной раз не получилось

Действительно, разве может быть такое, чтобы Кремль обосрался. Никогда же такого не было, сплошные гениальные многоходовочки.

Ответить

Сергей Тогатов

alexferman
–31

Ну естественно, все вокруг дураки же. А тут такое важное дело, эх. 

Ответить

alexferman

Сергей
35

все вокруг дураки же

Почему все? Конкретно здесь - только ты.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–28

Это весьма спорный вопрос, особенно с учетом такого количества взбесившихся хомяков. Хотя, миллионы мух не могут ошибаться, ведь так?

Ответить

alexferman

Сергей
27

миллионы мух не могут ошибаться

Прекрасная фраза-детектор умственно неполноценных и просто фашиствующих мудаков.

1) Миллионы мух действительно не могут ошибаться, потому что выбирают именно то, что им нужно и полезно. Так же как миллионы людей выбирают человеческую еду вместо фекалий или камней. То есть, ты сморозил обычную тупость.

2) Поклонник этой фразы скрытым текстом делит людей на безмозглых "мух" и некую элиту, которая лучше "мух" знает что им нужно. То есть, обнажает своё фашистское мышление.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–12

Да уж, все совсем плохо. В данном случае миллионы мух выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление. И фиг с ним, Навального действительно могли отравить, но говорить, что это было по указу Путина - это уже край. Но для человека, говорящего про фашистское мышление, и это неплохо) Продолжай стараться, у тебя получится) 

Ответить

alexferman

Сергей
9

выбрали весьма сомнительную позицию основываясь исключительно на своих политических предпочтениях, полностью наплевав на так любимое ими критическое мышление

Как я показал в своей статье:

https://tjournal.ru/analysis/212632-ne-mogut-zhe-oni-tak-tupo-podstavlyatsya-da-i-zachem

позиция "Навального отравил Кремль" как раз совершенно ясна и логична, потому что стоит на 3 железных фактах.

но говорить, что это было по указу Путина - это уже край

Потому что у тебя от этого батхёрт? Лол

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–8

С чего ты взял про батхёрт? Я вбросил картинку, все сразу понеслись с пеной у рта доказывать, что я не прав. Ты даже указал на моё фашистское, ой бля, мышление.
Статья конечно огонь) 

Ответить

alexferman

Сергей
5

С чего ты взял про батхёрт?

Может и не батхёрт. Мне, честно говоря, похуй, что там испытывает очередной ездовой олень и чем мотивируется.

Ответить

Сергей Тогатов

alexfer…
–1

Ты мне еще про 15 рублей напиши. Как малые дети, ей богу) 

Ответить

Daniil Minashkin

alexfer…
–1

Навальный не является оппозиционером, ты сразу облажался в статье

Ответить

alexferman

Daniil
3

Сорян, конспирологи сразу идут нахуй. Любой конспиролог = ездовой олень.

Ответить

Алиса Барышман

alexfer…
0

Там на самом деле мухи этим говном таких илитариев, как люди кормят.

Ответить

alexferman

Алиса
0

Тащем-то да, если уж упарываться аналогиями - можно всякого неприятного для илитариев из этого вывести))

Ответить

Алиса Барышман

alexfer…
1

самое смешное, что они с этого рвутся. эх, слабоват илитарский норотец стал.

Ответить

Антон Аникин

alexfer…
0

Я не понял мысль, можешь пояснить?

Ответить

Daniil Minashkin

alexfer…
–5

Так люди на тж достаточно глупые либералы, они вообще могли принять позицию несогласную с овальным?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Daniil
0

© человек с тысячей коментов на ТЖ.

Ответить

Daniil Minashkin

Дмитрий
0

Да

Ответить

Бывший шмель

Сергей
27

Как мне нравится апелляция к гениальности русской власти и спецслужб.

Я просто напомню, что Путин, демонстрируя Оливеру Стоуну мощь российской армии показал ему видео из компьютерной игры. А Бастыркин рассматривал дисплей ноутбука с лупой. А у Петрова и Баширова паспорта шли с одинаковыми номерами, я уж даже не говорю про весь тот цирк у симонян. 

Ответить

Сергей Тогатов

Бывший
–9

И? Ты собираешься убить медийную личность, с огромной фанбазой, тут дейтсвительно можно все на отъебись сделать. Это конечно же стоит в одном ряду с видео из компьютерной игры, лупой и обленившимися дурачками из паспортного стола)

Ответить

So Dope

Сергей
13

Ты просто непробиваемый долбоеб, тебе лечится надо

Ответить

Алиса Барышман

So
3

к сожалению это не лечится.

Ответить

alexferman

So
1

Не надо, долбоёбы тоже полезны.

Ответить

Сергей Тогатов

So
0

Ты слишком банально рвёшься, Маня. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
8

обленившиеся дурачки из паспортного стола

снабжают шпионов-киллеров

продолжаем настаивать на компетентности гэбни

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–9

Шпионы-киллеры это конечно круто, особенно с учетом того, что настолько известная широким массам фигура как Скрипаль, столько лет просидел в российской тюрьме. Надо убить его ядом в другой стране. Логично, да. 

Ответить

Дмитрий Новик

Сергей
2

Ну то есть Чепига Боширов просто чуваки, которые приехали "кайфануть" и вообще просто бизнесмены?

Ответить

Сергей Тогатов

Дмитрий
–7

Конечно нет, об этом никто и не говорит. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
1

Пагади, то есть ето дурачки из обычного паспортного стола спецово ждали паспорта с их точки зрения двух совершенно посторонних друг другу людей, и даже не геев, чтобы сделать им номера подряд? ))

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
0

Им поступил приказ сделать, они и сделали как смогли, я вообще не понимаю что тебя так удивляет. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
2

Какой приказ? Сделать паспорта людям которые поедут посмотреть как там поживает скрипаль и случайно окажутся рядом когда его отравили? Где у тебя там логика то сходится, мне уже любопытно?

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–1

Я уже выше отвечал на вопрос являлись ли они простыми людьми. Второй раз обсуждать один и тот же бред не особо хочется.  

Ответить

Стабильный диод

Сергей
3

Чо ты заюлил то
Где сходится? Они не отравляли? Они убивали иначе? Они смотрели? Чо они там делали то?

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
–1

Два обычных мелких работника спецслужб. Таких вагон в каждой стране. Что они там делали? Пришли посмотреть. И ты так не сказал зачем было убивать Скрипаля именно в Англии, хотя он столько лет сидел в России. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
4

А как так вышло что они пришли посмотреть именно в это время? Совпадение?
А чего улетели? Испугались?
А если испугались, зачем же их на тэвэ показывать вообще?

Зачем убивать? Я в твоих координатах отвечу: захотелось.

Ответить

Сергей Тогатов

Стабиль…
0

Вполне вероятно, что за ним на постоянной основе шла слежка. А зачем им там оставаться если началась такая буча? 
захотелось.

Ой ебать) Ты реально считаешь, что это достойное объяснение? xD

Ответить

Стабильный диод

Сергей
0

ИНормальное вполне. Сказал что-нибудь где-нибудь обидное скрипаль, а среди своих мафия обидные вещи не допускает. Полно таких историй.

Постоянная слежка

Нет, это противоречит фактуре, известно когда они прибыли и убыли (аккурат в события)

И ты как-то упустил момент с интервью, буча началась, мелкие агенты съебались чтобы не запытали — так чо ж их палят и интервьюируют на топ уровне?

Ответить

Михаил Мятный

Сергей
0

мелких работника спецслужб

Чепига-Боширов полковник, медаль героя России
мелких

Чтобы не мелких, они кого должны были туда отправить? Министра обороны?

Ответить

Дмитрий Новик

Стабиль…
0

Да прост чёт лень им было. Дурачки.

Ответить

alexferman

Сергей
8

Ты собираешься убить в другой стране охраняемую иностранным государством личность с немалым бэкграундом , тут действительно можно всё на отъебись сделать.

Ответить

Бывший шмель

Сергей
2

А, ну да, дело важное, ради такой личности все эти люди сразу стали умными и компетентными. А если это не они, то они же не глупые, сразу проведут расследование и выяснят кто же отравил Навального чтобы избежать международного скандала, учитывая, что весь маршрут Навального известен и даже опубликован в МК. Wait, oh shi~

Ответить

Сергей Тогатов

Бывший
–1

Ну так расследование действительно идёт. Только расследовать нечего. Бутылку утащила жена, данные не выдают. Я реально не понимаю как все это должно работать в твоём манямирке) 

Ответить

Бывший шмель

Сергей
3

Бутылку утащила жена, данные не выдают.

Понятно, очередной читатель незыгаря.

Ответить

Дмитрий Новик

Сергей
0

Скажи, Путин - красавичк?

Ответить

Сергей Тогатов

Дмитрий
0
Ответить

alexferman

Бывший
3

Не с одинаковыми, а с последовательными, на 1 цифру отличались.

Ответить

Дмитрий

Бывший
2

Я просто напомню, что Путин, демонстрируя Оливеру Стоуну мощь российской армии показал ему видео из компьютерной игры

Не из игры, а операцию НАТО в Афганистане. Игру Минобороны показало, как «неопровержимое доказательство» сотрудничества америкосов с ИГИЛ

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
0

Бля, одно другого лучше

Ответить

FOX

Сергей
0

https://youtu.be/_V5oz8t1CDI

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Сергей
0

А родилась ли в недрах лоялистов хоть какая-то версия реалистичнее заговора рептилойдов?

Ответить

Сергей Тогатов

g͡o͞od҉
0

Ну он же вел расследование в последние время. Не исключено, что кто-то, кого он им зацепил. 

Ответить

эстонский бластер

Сергей
5

...да , новичком , но не тем методом как у Солсбери чтобы потом половину города не чистили... ...лучше в изолированом пространстве чтобы не могли помочь... да и если прижмут то отпустить ведь за то время вещество должно расспастся...

Ответить

Сергей Тогатов

эстонский
–15

Да, и обязательно разрешить невыездному вылететь в Германию, и особо не затягивать, а то заподозрят еще чего. 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
11

особо не затягивать

Сутки держали когда самолёт был готов вылетать, а европейские лидеры названивал путину как я по пьяни бывшей

Мань, ты это, того, иди в душ

Ответить

Сергей Тогатов

Litnikov
–6

Они спокойно его могли вообще не выпускать. Но это же не важно. Мань, от тебя уже попахивать начинает) 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
10

Не могли, начальник твоего начальника до усрачки боится за свою репутацию в том кругу, откуда его выпиздили

Ответить

Точный томагавк_два

Сергей
1

Вот ведь ты упертый еблан-путиноид

Ответить

Стабильный диод

Сергей
1

Северный поток — 2 запретили строить в декабре 2019 санкциями сша на всех кто берется его строить. Давай, рассказывай причем тут навальный в августе 2020.

Ответить

Роман Трусов

Стабильный
2

Наложили санкции на северный поток 2

Давайте траванём Навального

Так чтоли?

Ответить

Стабильный диод

Роман
1

Навальный — это новый воронеж
Oh shi— 

Ответить

Сергей Тогатов

Стабильный
0

Ну это сильно меняет ситуацию. Да, теперь я понимаю, что был не прав, это точно был Путин. 

Ответить

Стабильный диод

Сергей
2

теперь я понимаю, что мне насрали в голову анонимные телеграмконалы, больше так не буду, простите дяденьки

Исправил тебя, не благодари.

Ответить

Litnikov Danil

Стабильный
0

Обычные маняврирования же

Ответить

Bird is the word

Сергей
1

Эксклюзивный кадр как тебя в детстве роняют головой вниз

Ответить

Сергей Тогатов

Bird
0

О боже, я побежден, пощади. 

Ответить

Bird is the word

Сергей
0

Ну Руси юродивые испокон веков считались «божьими людьми», так что - храни тебя Господь (Господь Иисус Христос) и покойся с миром

Ответить

Роман Трусов

34

TJ тоже отравили по указанию Путина

Ответить

Павел Фролов

Роман
0

Да это просто тж вчера вечером с понятливым Олегом посидели

Ответить

сироп от щекотки

16

Тем временем Собчак..

Ответить

Дмитрий Новик

сироп
12

Там ещё и несколько СЕРИЙ. 

Ответить

Атлант поправил плечи

сироп
0

Королева, Тарзан и Лошадь. Не хватает только Алеши Поповича. 

Ответить

Nikita Resh

14

"Статья на вас дополняется"

Ответить

rossoshmap

3

Хватит пиарить этого русофоба, который хотел хайпонуть на своей смерти!

Ответить

alexferman

rossoshmap
1

Он ещё и наркоман!

Я испытал полусмерть, кому и наркотрип

Ответить

Дмитрий Новик

rossoshmap
0

Он планировал шутку, которую не поймёт Путин. 

Ответить

AZP

8

Дудь впихнул Навальных между очередными рэперами.

Ответить

сироп от щекотки

AZP
5

Стендаперами

Ответить

Litnikov Danil

AZP
2

*Блогера между политтками

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
0

может же 💪

Ответить

Юрий Александрович

–52

Балабол. Как Песков сказал про ЦРУ наведывающееся, так предоставьте доказательства и в суд подам. А свои голословные обвинения чем подкреплять собрался?

Ответить

Русский Слава

Юрий
17

ты 5 лет ждал, чтобы это высрать?

Ответить

Дмитрий Новик

Русский
20

Когда ждёшь инфоповод чтобы пиздануть про ЦРУ и Навального. 

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
0

Я не видел инфоповодов уже 10 тысяч лет!

Ответить

Bird is the word

Русский
2

Он просто как Ренди Марш - долго копил в себе ради рекорда!

Ответить

alexferman

Русский
1

Именно так протекает беременность от бутылки

Ответить

Alex Dark

4

Сейчас у пропагандонов, начнутся рваться пердаки)))

Ответить

Nikita Resh

Alex
5

У медузы и дождя?

Ответить

сироп от щекотки

Alex
0

:D 

Ответить

Горг

4

ееее

Ответить

Дмитрий Новик

3

Срочно атропин ТЖ! Тут отравление. 

Ответить

Leha Shum

Дмитрий
–3

Российскому журналисту
Нет никакой российской журналистики больше...
Этот текст добил 

Ответить

Universaw

0

баян, уже есть новость
https://tjournal.ru/news/220184-dud-vzyal-intervyu-u-semeystva-navalnyh-posle-otravleniya

Ответить

Денис Кораблев

Universaw
6

Тут больше букв

Ответить

Бывший шмель

Денис
10

И правда

Ответить

Ваша Закладко

Денис
0

это комбо

Ответить

Zoid Q

2

Хочу сменить фамилию на Навальный.

Ответить

Прошедший магнит

1

Тесака конечно нельзя сравнивать с Навальным по масштабам влияния, но его смерть в одном ряду с отравлением Алексея. Зачистки набирают обороты, спецслужбы будут планомерно выводить из строя всех лидеров способных сопротивляться режиму.

Ответить

Roman Konchalov

–19

И так журналистика уничтожена в стране, а теперь ещё и эту клоунаду называют работой журналиста! Что дальше, отрыжки моргена назвать классической музыкой, а дерьмо размазанное по стенам перфомансом? Хотя, погодите... 

Ответить

Дмитрий Новик

Roman
3

Ок, а что тогда журналистика по-твоему? Или тебя Ютуб как площадка не устраивает?

Ответить

Sergey Smirnov

Roman
2

Смотрите Соловьева, кто мешает.

Ответить

Виталий

Roman
–5

Такие теперь правила. Блогеры захватили всё. Один называет себя политиком, другой журналистом.

Ответить

Никодим Дикарев

1

Заголовок такой, что я подумал это Путин организовал интервью

Ответить

сироп от щекотки

1

Алексей отписался на форуме

Ответить

Евгений Клочков

1

украденная шутка: а Дудь у Навального-то уже не новичок

Ответить

Руслан Астратов

1

Автор, вставь видео нормально. Ты вёрстку шломал  =/

Ответить

Igor Elfimov

1

а вообще этим новичком хоть кто-то и когда-то смогли ликвидировать? или пока тест-драйв

Ответить

Артур Мудрик

Igor
0

только твое критическое мышление

Ответить

Аяз Умбатов

1

"Путин красавчик?" - такой вопрос был/будет?

Ответить

Кирилл Бабич

1

Приятно слушать, как он тараторит как раньше.

Ответить

Тёма Смольянинов

Кирилл
0

Ахах, тоже заметил

Ответить

thekitakun

–2

Блять, вы серьезно? Вы стенограмму видоса ведёте? Шизоиды со своим Навальным совсем обезумели

Ответить

thekitakun

0

Ехал Навальный через Навальный Навальный Навальный Навальный Навальный 

Ответить

сироп от щекотки

0

Кек, они бы к Николаю "ещенепознеру" лучше сходили бы. Вот это было бы непредвзятое интервью

Ответить

Konstantin Koremin

0

Два с половиной часа, пффф... Слишком долго для моих клиповых мозгов.

Ответить

сироп от щекотки

0

Через недельку ждём с детьми Навального

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Кому и полусмерть - наркотрип. 

Ответить

Виталий

0

История поиска Навального в больнице:

1. Последствия отравления
2. Меркель Инстаграм
3. Омск или Томск
4. Креативные благодарности, открытки

Ответить

Umberto Eco

0

Весь ролик - реклама Скайенг.

Ответить

Изящный мангал

Umberto
0

прочитал как Скайнет

Ответить

Музыкальный Слава

0

Киселёв на следующий день:
Навальный признался в употреблении наркотиков

Ответить

Mykola Petiukh

0

 Юлия Навальный

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«Я испытал полусмерть, кому и…

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André

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