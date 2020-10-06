Первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту.

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Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления интервью основателя ФБК российскому журналисту — Юрию Дудю. Политик ещё раз заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Как Юлия узнала об отравлении мужа

Юлия рассказала, что об отравлении мужа она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После этого она взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. «Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были», — добавила она.

Я сказала «окей» и положила трубку. Потом подумала, перезвонила ей и сказала: «Подожди, что?». [...] Её следующее сообщение было: «Алексей в коме, на аппарате ИВЛ». Я пошла в кафе, села, и у меня полились слёзы. Заказала себе в 8 утра виски, и мне, наверное, стало полегче. Юлия Навальная

Юлия забрала Алексея из России, так как в Омске «не сказали бы правду». Она рассказала, что в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. «Я не понимала, что там делает столько чиновников», — добавила жена оппозиционера.

Как Юлия забрала Алексея из Омска

Жена оппозиционера рассказала, что немецкие медики после прилёта сразу ей сообщили, что Навального можно перевозить. Но она думала, что в тот день у неё не получится забрать мужа в Германию. По мнению Юлии, после её письма Путину и заявлений на международном уровне власти поняли, что «им будет проще отпустить Навального».

Я после этой истории научилась говорить слово «смерть» и «умирает». Я не люблю произносить эти слова. А теперь мне стало проще это делать. Я понимала, что, скорее всего, он там [в Омске] умрёт. Юлия Навальная

Навальный не знает, как в его организм попал яд

Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как «Новичок» попал в его организм. Предположительно, заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом немецкие врачи нашли следы яда.

Если бы я [яд] выпил, съел или вдохнул, я бы «отбросил кони» за полчаса, час. Алексей Навальный

По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много «потрясающих», но главврач — это не врач.

Навальный уверен, что его отравили по указанию Путина

Политик ещё раз заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или Службы внешней разведки по указанию Путина.

Думаю желающих менять убить довольно много. Но инструмент, это просто большой такой указатель. Не может просто генерал ФСБ или другой чувак позвонить, взять «Новичок» и задействовать бригаду киллеров. Алексей Навальный

Как Навальный провёл первые дни после выхода из комы

Основатель ФБК рассказал, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В «этой реальности» в его палату приходила Юлия и Леонид Волков, который рассказал, что Навальный попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор «сделает ему новые ноги спину». «Это было реальнее, чем ты [Дудь]», — добавил он.

18 дней я был на жёсткой наркоте. Я испытал полусмерть, кому и наркотрип — как в Пелевине или в [книге] «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Прям по полной программе. Алексей Навальный

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