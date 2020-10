Белый дом заблокировал новое руководство к выпуску вакцины от коронавируса, сообщает The New York Times и Associated Press со ссылкой на источники. По данным NYT, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) направило документы американским властям 21 сентября, однако их не одобрили.