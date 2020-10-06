Учёные хотят убедиться в безопасности препарата, но чиновники не видят оснований для дополнительных требований к нему.

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Белый дом заблокировал новое руководство к выпуску вакцины от коронавируса, сообщает The New York Times и Associated Press со ссылкой на источники. По данным NYT, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) направило документы американским властям 21 сентября, однако их не одобрили.

Новые принципы призывают отслеживать состояние добровольцев, принимающих участие в тестах вакцины, в течение двух месяцев после введения последней дозы. Так можно гарантировать отсутствие серьёзных побочных эффектов у них, считают в FDA. Однако новые рекомендации не позволят одобрить вакцину до президентских выборов в США 3 ноября, отмечает NYT.

Трамп неоднократно утверждал, что вакцина будет доступна до выборов, пишет Associated Press, хотя это и противоречит заявлениям учёных. Намерение FDA ужесточить требования к выпуску вакцины президент США называл «политическим шагом».

Как пояснил Associated Press собеседник из Белого дома, для дополнительных требований не было «никаких клинических или медицинских причин». Учёные при этом планировали, что вакцина станет доступна до конца года. Теперь новое руководство к выпуску вакцин должен рассмотреть комитет независимых экспертов, и в FDA надеются, что там обратят внимание на новые стандарты, пишет NYT.