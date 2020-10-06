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Алексей Боржонов
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СМИ: Белый дом заблокировал новые требования к вакцине от коронавируса. Они не позволят выпустить её до выборов в США Материал редакции

Учёные хотят убедиться в безопасности препарата, но чиновники не видят оснований для дополнительных требований к нему.

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Белый дом заблокировал новое руководство к выпуску вакцины от коронавируса, сообщает The New York Times и Associated Press со ссылкой на источники. По данным NYT, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) направило документы американским властям 21 сентября, однако их не одобрили.

Новые принципы призывают отслеживать состояние добровольцев, принимающих участие в тестах вакцины, в течение двух месяцев после введения последней дозы. Так можно гарантировать отсутствие серьёзных побочных эффектов у них, считают в FDA. Однако новые рекомендации не позволят одобрить вакцину до президентских выборов в США 3 ноября, отмечает NYT.

Трамп неоднократно утверждал, что вакцина будет доступна до выборов, пишет Associated Press, хотя это и противоречит заявлениям учёных. Намерение FDA ужесточить требования к выпуску вакцины президент США называл «политическим шагом».

Как пояснил Associated Press собеседник из Белого дома, для дополнительных требований не было «никаких клинических или медицинских причин». Учёные при этом планировали, что вакцина станет доступна до конца года. Теперь новое руководство к выпуску вакцин должен рассмотреть комитет независимых экспертов, и в FDA надеются, что там обратят внимание на новые стандарты, пишет NYT.

США лидирует по числу случаев заболевания коронавирусом. В стране за всё время распространения инфекции зафиксировано 7,4 миллиона заболевших, 210 тысяч человек умерли от Covid-19, более 2,9 миллиона выздоровели.

#новости #covid19 #сша

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Священный американец

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Типичная Россия

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Аристарх Знаменский

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Удалено по просьбе Трампа

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Mubeen Jazlaan

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nce

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Люц Шнайдер

0

Pfizer 6 сентября вколол вторую дозу вакцины на третьей стадии 6000 добровольцев. Также они расширили число добровольцев с 30 до 44 тысяч. Какой смысл ждать до конца ноября, если результаты больше половины добровольцев уже будут известны к концу октября? 

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André

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Белый Дом в Бишкеке расширяет свое политическое влияние

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