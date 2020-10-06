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Ольга Щербинина
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В России впервые с 11 мая выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса Материал редакции

В стране за сутки зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом.

26 комментариев
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За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 188 человек умерли, 6 252 выздоровели.

Больше всего заражённых зафиксировали в Москве — 4082, Санкт-Петербурге — 411, Московской области — 347, Ростовской области — 253, Нижегородской области — 204.

Последний раз более 11 тысяч заболевших за сутки в России выявили 11 мая.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663 человека.

#новости #covid19

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26 комментариев
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Евгений Клочков

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Комментарий для Краснодар-меньше-100-проверки

P.S. 96, держат марку, не разочарован

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Священный американец

0

В России всем похуй

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Тонкий чувак

Священный
5

Я заболел, сегодня приезжают брать тест. Мне не похуй

Ответить

Священный американец

Тонкий
3

Выздоравливай

Ответить

Тонкий чувак

Священный
7

Спасибо, надеюсь, что обычная простуда

Ответить

Дальнейший дым

Тонкий
4

Я болею, тоже оказалось не похуй

Ответить

Русский Слава

Дальнейший
0

Ты ковидом болеешь, или еще не знаешь чем?

Ответить

Дальнейший дым

Русский
0

Ковид, неделю назад подтвердился

Ответить

Тонкий чувак

Дальней…
3

Удачи, чувак, выздоравливай!

Ответить

Русский Слава

Дальней…
0

А вообще по жизни ты здоровый человек? Иммунитет хороший? Пьешь, куришь?

Ответить

Дальнейший дым

Русский
1

С иммунитетом никогда не наблюдалось проблем и болел с температурой в последний раз не меньше двух лет назад.
Что интересно, я единственный среди своих знакомых, кто заболел с симптомами ковида, соответсвенно и узнал, что болен.
Полностью пропало обоняние, постоянная головная боль, головокружение и слабость.
Сейчас уже явно иду на выздоровление, потому что симптомы ослабевают.
С дыханием проблем не было, как и с лёгкими.
Да, я курю

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Русский Слава

Дальней…
0

Понятно. Выздоравливай. А обоняние вернется к тебе или это на всю жизнь теперь?

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Дальнейший дым

Русский
1

Спасибо! Уже частично возвращается, сейчас ощущаю всё где-то на 60%
Очень переживал, что на всю жизнь, обошлось :—)

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Zakhar Zakharov

Дальней…
0

мог бы написать в тж ежедневный блог про наблюдения человека с ковидом. как все происходит

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Дальнейший дым

Zakhar
0

На самом деле ничего интересного не происходило, кроме того, что не было вкусов и запахов, но отдельного блога это не стоило

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Alexander Shpak

Тонкий
0

Сколько тебе лет?

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Тонкий чувак

Alexander
0

26

Ответить

Имя Фамилия

Тонкий
4

Опасный возраст, по краю ходишь

Ответить

Абстрактный бокал

1

Это ужасно 

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Традиционный рак

0

Так погодите, я нихуя не понимаю. Если в мае было столько же заболевших и вообще пиздец пиздец - москву закрыли и накрутили пропусков, все сидели дома. А теперь че? Почему тогда закрывали, сейчас не закрывают и кафешки работают? Че за хуйня блядб
UPD: @Sergey Pal сказал нормальную тему, про динамику, готовность больниц и количество тестов, Сергею спасибо

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Драгоценный спрей

Традиционный
4

Надо смотреть, сколько тестов делалось тогда, а сколько сейчас. Плюс смотрят ещё на динамику и на готовность больниц.

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Традиционный рак

Драгоценный
0

Спасибо!

Ответить

Драгоценный спрей

Традиционный
1

Здесь ещё пишут, что пытаются на двух стульях усидеть.
https://vc.ru/offline/164043-vedomosti-meriya-moskvy-obsuzhdaet-uzhestochenie-ogranicheniy-iz-za-pandemii-no-ne-hochet-dobit-biznes

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Даниил Баздырев

Традиционный
1

У Редакции был неплохой выпуск недавно про вакцину и ковид.

Эпидемиологи говорят, что неважно количество заболевших, важно количество свободных коек в больницах и количество летальных исходов.

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Славой Жижек

Традиционный
0

Видать, решили пойти шведским путём

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