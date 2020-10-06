В России впервые с 11 мая выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса Материал редакции
В стране за сутки зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 188 человек умерли, 6 252 выздоровели.
Больше всего заражённых зафиксировали в Москве — 4082, Санкт-Петербурге — 411, Московской области — 347, Ростовской области — 253, Нижегородской области — 204.
Последний раз более 11 тысяч заболевших за сутки в России выявили 11 мая.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663 человека.
Комментарий для Краснодар-меньше-100-проверки
P.S. 96, держат марку, не разочарован
Я заболел, сегодня приезжают брать тест. Мне не похуй
Священный американец
Выздоравливай
Дальнейший дым
Я болею, тоже оказалось не похуй
Русский Слава
Ты ковидом болеешь, или еще не знаешь чем?
Ковид, неделю назад подтвердился
А вообще по жизни ты здоровый человек? Иммунитет хороший? Пьешь, куришь?
С иммунитетом никогда не наблюдалось проблем и болел с температурой в последний раз не меньше двух лет назад.
Что интересно, я единственный среди своих знакомых, кто заболел с симптомами ковида, соответсвенно и узнал, что болен.
Полностью пропало обоняние, постоянная головная боль, головокружение и слабость.
Сейчас уже явно иду на выздоровление, потому что симптомы ослабевают.
С дыханием проблем не было, как и с лёгкими.
Да, я курю
мог бы написать в тж ежедневный блог про наблюдения человека с ковидом. как все происходит
Дальнейший дым
На самом деле ничего интересного не происходило, кроме того, что не было вкусов и запахов, но отдельного блога это не стоило
Сколько тебе лет?
Так погодите, я нихуя не понимаю. Если в мае было столько же заболевших и вообще пиздец пиздец - москву закрыли и накрутили пропусков, все сидели дома. А теперь че? Почему тогда закрывали, сейчас не закрывают и кафешки работают? Че за хуйня блядб
UPD: @Sergey Pal сказал нормальную тему, про динамику, готовность больниц и количество тестов, Сергею спасибо
Надо смотреть, сколько тестов делалось тогда, а сколько сейчас. Плюс смотрят ещё на динамику и на готовность больниц.
Традиционный рак
Спасибо!
Здесь ещё пишут, что пытаются на двух стульях усидеть.
https://vc.ru/offline/164043-vedomosti-meriya-moskvy-obsuzhdaet-uzhestochenie-ogranicheniy-iz-za-pandemii-no-ne-hochet-dobit-biznes
У Редакции был неплохой выпуск недавно про вакцину и ковид.
Эпидемиологи говорят, что неважно количество заболевших, важно количество свободных коек в больницах и количество летальных исходов.