ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. Из-за них в стране прошли протесты Материал редакции
В Бишкеке протестующие захватили здание парламента.
Центральная избирательная комиссия Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Решение ЦИК последовало за начавшимися в стране массовыми протестами против предварительных результатов выборов. 5 октября жители страны устроили акции, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Там на центральной площади Ала-Тоо собрались около 5 тысяч человек. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию. К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов.
По предварительным результатам, в парламент проходили четыре из 16 партий. ЦИК 5 октября сообщал, что обработал бюллетени с 98% автоматически считывающих урн. Три из четырёх прошедших в парламент партий — — «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан» — СМИ называли провластными, основные же оппозиционные партии туда не прошли.
Протесты не работают
Точный томагавк_два
с цветочками, обнимашками и на коленях – конечно нет
у тебя большой опыт протестов?
При сталине ты бы тоже призывал лезть на баррикады и свергать сталинский режим силой?
Хз, мне эта хуйня тоже не нравится, дело абсолютно не сдвинулось с мертвой точки, властям как было похуй до, так и сейчас похуй на народ. Но надо также признать, что подобного еще нигде не происходило и чем это закончится – вообще не понятно. Возможно произойдет какой-то лютый триггер и омон поднимут на вилы в секунду, здесь хватает радикально настроенных хлопцев, но пока сдерживаются. А возможно придется ждать еще годы, пока даже Путин не отвернется от Лукашенко. Самый хуевый сценарий, что все затухнет, но пока к нему нет предпосылок. В любом случае, как кто-то заметил, белорусский протест берет качеством, в котором зарождается новое гражданское общество. А это дорогого стоит.
а если при этом блокировать дороги?
если бы кабы, да росли во рту грибы
тогда был бы не рот, а целый огород
На огороде не растут грибы
вот в россии и белоруссии не перекрывают дороги, либо пытаются, но их всех винтят
Полезный Влад
в случае с киргизами - не особо, у них раз в пятилетку такая стори, а как жили хреново, так и живут
Постсовок, который смог
В той же Украине научиться бы власть менять без майданов и революций - уже достижение будет)
Так это надо учиться тем, кто к власти приходит. Не приживается у нас диктатура. Хватит пытаться.
Священный американец
И развитие в Украине тоже не приживается
Если из Украины уехал Дитковский и Поцелуев, это ещё не значит что талантливым людям у нас жить не комфортно
Стабильный диод
Ой, ну развитие с одной стране с топ1 худшей валютой за 2020 тоже не приживается. Следовательно нет корелляции с типов правления.
Ну погоди. При всём моём украиноскептицизме, Майдан только один раз был. А потом власть мирно перешла к Зеленскому при голосовании в легитимности которого сомнений нет.
Если намекаешь на оранжевую революцию, то да, третий тур был мутной темой, но опять таки Кучма власть Ющу передал вполне мирно. Ну а Ющ мирно передал Яныку, набрав позорнейший результат для инкумбента.
Т.е. если отбросить Майдан, то транзит всегда мирно проходил.
Зачем?
Чтобы не пришлось устраивать очередную потасовку раз в 5-10 лет, со взрывами и жертвами, а просто и мирно сменить президента и курс страны.
В Украине вообще-то был только 1 майдан с жертвами, а не каждые 5-10 лет, а выборы на которых победил Зеленский так и вовсе можно записать в самые прозрачные и честные за всю историю Украины.
Мы не знаем что было бы на Украине без смены власти. Вряд ли лучше, чем сейчас.
скорее всего там сейас было бы как Беларуси. Т.е. нищета и постоянные бессмысленные протесты
Украинцам и кыргызам бы такую нищету, как в Беларуси))
Относительное благополучие белорусов финансируется Россией. Это такая белорусская Куба. Россия перестанет оплачивать их праздник и все скатится.
Да это не претензия, просто факт, что Лукашенко удачно торговался с Кремлем 25 лет, пока Украина внутри себя заварушки устраивала.
Изящный шмель
нищета) протестовать вышел средний класс, это тебе на заметку. В Украине сейчас не лучше
ну так в беларуси протесты еще второй месяц, а на украине были бы уже 6й год. У меня нет сомнений что в беларуси через 6 лет все будет гораздо хуже, и вот тогда уже нужно будет gdp сравнивать. И от того что люди начнут работать спустя рукава понимая что власть все равно не их, и от того что специалисты начнут (уже тащемта) оттуда валить, и от того что власть станет куда более заинтересована в тратах на силовую составляющую и свою защиту, а не граждан
Надо проводить непопулярные реформы, которые приведут к потери власти из-за качель. Но их не проводят по понятным причинам. Вот результат
"На Украине создали Комитет спасения молочной отрасли"
https://milknews.ru/index/moloko/ukraina-moloko-komitet.html
Да, надо, все есть для этого, но с нормальными и смелыми идеологами и политиками Украине не везет. Даже у Ельцина было больше государственного мышления, чем у любой украинской власти.
Если ты думаешь что ценности в умах людей меняются по щелчку пальцев - то нет. На это нужны годы. И в любом случае эти изменения позитивные.
постоянная смена власти залог развития, смысла тут куда больше чем ноль
У меня складывается ощущение, что раз за пять революций в Кыргызстане к власти не пришел ни один грамотный политик, в Кыргызстане просто всё очень плохо с кадрами и общем уровнем образования.
Промежуточный Артем
Признай, что развитие в Кыргызстане было только при Сталине
Священный американец
Ты пришел и навонял. Зачем??
Промежуточный
Я не навонял. При Сталине там были открыты все вузы, нии, разведано куча месторождений и была дружба народов, построены нормальные города, появилась нормальная медицина. После смерти вождя была только деградация. Хотя может быть это связано с нахождением 100 тысяч репрессированных немцев в этой республике, как ты считаешь?
Ты уже написал что Навальный хайпит на смерти под видосом Дудя?
Ну да конечно, и плевать что страна в целом сейчас живет намного лучше чем 15 лет назад. Каждое свержение принесло хоть какое то улчшение в стране.
Я смотрю на соседние страны с диктатурой, и не вижу чтобы там был стабильный прогресс, чтобы считать что все это было напрасно.
Так наверное лучше жить "в говне" но имея возможность хоть что то поменять, нежели жить "в говне" в авторитарной стране.
Почему великий свободолюбивый кыргызстан в разы беднее ужасной отсталой диктатуры Казахстана???? Никак не пойму
Почему великий свободолюбивый народ У*раины до сих пор не находится на уровне развития Польши?
https://www.it-world.ru/it-news/it/147207.html
Согласно статье 18 Конституции РК: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Просто сказка, хуле
Ну мы тоже так-то не в утопии живём)
Ну дебилы, могли бы мирно, петициями на чендж орг
Вот это правильно сразу здание захватили. Мирные протесты должны переходить в активные действия.
Зачем они раскачивали лодку и стучали крыльями по корпусу? Жили бы себе спокойно, а теперь им угрожает НАТО
Бля, даже киргизы могут(
Настоящий прогресс будет, когда научатся менять власть мирно
Ну вот когда у власти будут те, кто готов мирно ее передать на выборах
Почему ЦИК врет? Наверное его заставляют это делать те, кто у власти находится
я тебе и говорю, что менять нужно начинать именно с выборов. Из-за чего они собственно и вышли. А не с ожидания что у власти как-то появятся люди готовые сами ее передавать. И если даже нормальных кандидатов сейчас нет, все равно нужно добиваться того чтобы ЦИК честно считал, иначе они и не появятся, просто нет смысла заведомо проигрывать идти
Это лишь в твоем манямирке возможно.
Минусаторы. Я не считаю плохим то, что люди борятся за свои права. Я считаю плохим то, что они каждый раз скидывают одних и приводят к власти таких же. Которые эту власть отдать мирно не могут и фальсифицируют выборы.
После нового голосования недовольных не будет?Сомневаюсь!
Само забавно что такие протесты как в кыргызии работают, ток проблема в том что с каждой революцией страна все больше в жопе