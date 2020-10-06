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Алексей Боржонов
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ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. Из-за них в стране прошли протесты Материал редакции

В Бишкеке протестующие захватили здание парламента.

96 комментариев
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Центральная избирательная комиссия Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий.

Гульнара Джурабаева
член ЦИК, цитата по 24.kg

Решение ЦИК последовало за начавшимися в стране массовыми протестами против предварительных результатов выборов. 5 октября жители страны устроили акции, наиболее крупная из которых прошла в Бишкеке. Там на центральной площади Ала-Тоо собрались около 5 тысяч человек. Вечером начались столкновения с милицией, протестующие захватили Белый дом, а потом освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию. К утру 6 октября было известно о 590 пострадавших и одном погибшем во время протестов.

По предварительным результатам, в парламент проходили четыре из 16 партий. ЦИК 5 октября сообщал, что обработал бюллетени с 98% автоматически считывающих урн. Три из четырёх прошедших в парламент партий — — «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») и «Кыргызстан» — СМИ называли провластными, основные же оппозиционные партии туда не прошли.

#новости #киргизия

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96 комментариев
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Протесты не работают

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Точный томагавк_два

1
28

с цветочками, обнимашками и на коленях – конечно нет

Ответить

Майский жук

Точный
2

у тебя большой опыт протестов?

Ответить

solawind

Майский
28

пора уже осознать что цветочки и гуляния по выходым это манифестации, у них и нет никаких причин работать. Это не протесты. Погуляли и все

Ответить

Священный американец

solawind
2

При сталине ты бы тоже призывал лезть на баррикады и свергать сталинский режим силой?

Ответить

Илья Мэддисон

Священн…
1

при каком сралине?

Ответить

Священный

Священн…
–1

Не ответил. Жаль

Ответить

Александр Добриневский

solawind
2

Хз, мне эта хуйня тоже не нравится, дело абсолютно не сдвинулось с мертвой точки, властям как было похуй до, так и сейчас похуй на народ. Но надо также признать, что подобного еще нигде не происходило и чем это закончится – вообще не понятно. Возможно произойдет какой-то лютый триггер и омон поднимут на вилы в секунду, здесь хватает радикально настроенных хлопцев, но пока сдерживаются. А возможно придется ждать еще годы, пока даже Путин не отвернется от Лукашенко. Самый хуевый сценарий, что все затухнет, но пока к нему нет предпосылок. В любом случае, как кто-то заметил, белорусский протест берет качеством, в котором зарождается новое гражданское общество. А это дорогого стоит. 

Ответить

Владимир Филатов

solawind
0

а если при этом блокировать дороги?

Ответить

Точный

Владимир
0

если бы кабы, да росли во рту грибы
тогда был бы не рот, а целый огород

Ответить

Владимир Филатов

Точный
1

На огороде не растут грибы

Ответить

Точный

Владимир
0

вот в россии и белоруссии не перекрывают дороги, либо пытаются, но их всех винтят

Ответить

Точный томагавк_два

Майский
1

да, уже лет 10 наблюдаю в россии

Ответить

Vasya Stark

1
29
Ответить

Baileys

Vasya
0

Справедливости ради противник слабее и стартовые условия лучше)

Ответить

Полезный Влад

1
1

в случае с киргизами - не особо, у них раз в пятилетку такая стори, а как жили хреново, так и живут

Ответить

Сергей Сергеев

9

Постсовок, который смог

Ответить

Baileys

Сергей
29

В другом треде правильно подметили, что у них такое постоянно. Это только в разрезе нескольких лет будет понятно смог или как обычно.

В той же Украине власть постоянно сменяется, а смысла ноль.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Baileys
8

В той же Украине научиться бы власть менять без майданов и революций - уже достижение будет)

Ответить

Алексей Панкратов

Semyon
3

Так это надо учиться тем, кто к власти приходит. Не приживается у нас диктатура. Хватит пытаться. 

Ответить

Священный американец

Алексей
6

И развитие в Украине тоже не приживается

Ответить

Атлант поправил

Священн…
1

Если из Украины уехал Дитковский и Поцелуев, это ещё не значит что талантливым людям у нас жить не комфортно

Ответить

Хитрый глобус

Атлант
2

Причем тут талантливые люди, и два ослоеба упомянутых выше?

Ответить

Алексей

Священн…
0

Ну если каждые пять лет приходит дегенерат которого надо ссаными тряпками гнать, то как тут прижиться. Очередного Наполеона мамкиного сторожим, который в путинский рот заглядывает а не экономику строим.

Ответить

Стабильный диод

Священн…
0

Ой, ну развитие с одной стране с топ1 худшей валютой за 2020 тоже не приживается. Следовательно нет корелляции с типов правления.

Ответить

Baileys

Semyon
2

Ну погоди. При всём моём украиноскептицизме, Майдан только один раз был. А потом власть мирно перешла к Зеленскому при голосовании в легитимности которого сомнений нет. 

Если намекаешь на оранжевую революцию, то да, третий тур был мутной темой, но опять таки Кучма власть Ющу передал вполне мирно. Ну а Ющ мирно передал Яныку, набрав позорнейший результат для инкумбента. 

Т.е. если отбросить Майдан, то транзит всегда мирно проходил. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Semyon
0

Зачем?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Атлант
0

Чтобы не пришлось устраивать очередную потасовку раз в 5-10 лет, со взрывами и жертвами, а просто и мирно сменить президента и курс страны.

Ответить

Атлант поправил

Semyon
3

В Украине вообще-то был только 1 майдан с жертвами, а не каждые 5-10 лет, а выборы на которых победил Зеленский так и вовсе можно записать в самые прозрачные и честные за всю историю Украины.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Baileys
2

Смогли повторить

Ответить

Бипедальный Гоминид

Baileys
1

Мы не знаем что было бы на Украине без смены власти. Вряд ли лучше, чем сейчас.

Ответить

solawind

Бипедальный
0

скорее всего там сейас было бы как Беларуси. Т.е. нищета и постоянные бессмысленные протесты

Ответить

Священный американец

solawind
1

Украинцам и кыргызам бы такую нищету, как в Беларуси))

Ответить

Бипедальный

Священн…
0

Относительное благополучие белорусов финансируется Россией. Это такая белорусская Куба. Россия перестанет оплачивать их праздник и все скатится.

Ответить

Baileys

Бипедал…
0

Ну это больше претензия к России чем к Беларуси. 

Ответить

Бипедальный

Baileys
1

Да это не претензия, просто факт, что Лукашенко удачно торговался с Кремлем 25 лет, пока Украина внутри себя заварушки устраивала.

Ответить

Изящный шмель

solawind
1

нищета) протестовать вышел средний класс, это тебе на заметку. В Украине сейчас не лучше

Ответить

Baileys

solawind
0

Хз, я гуглю в GDP PPP и прямо в Вики результаты Беларуси получше чем Украины. 
То есть да, Киев конечно богаче Минска, но в общем скорее в Беларуси уровень жизни лучше. У нас это очень любят использовать «бело-голубой» лагерь. 

Ответить

solawind

Baileys
1

ну так в беларуси протесты еще второй месяц, а на украине были бы уже 6й год. У меня нет сомнений что в беларуси через 6 лет  все будет гораздо хуже, и вот тогда уже нужно будет gdp сравнивать. И  от того что люди начнут работать спустя рукава понимая что власть все равно не их, и от того что специалисты начнут (уже тащемта) оттуда валить, и от того что власть  станет куда более заинтересована в тратах на силовую составляющую и свою защиту, а не граждан

Ответить

Baileys

solawind
1

Разные ситуации. В Беларуси если Лукашенко будет оставаться у власти, то скорее продолжиться прежний застой. 

А если протесты к чему-то приведут, то есть шанс на позитивные изменения. 

Ответить

solawind

Baileys
1

а почему ты думаешь что если бы на украине остался янукович , не было бы того же застоя вместе с постоянными протестами? Вопрос же был, что было бы если майдан не случился или был неуспешным.

Ответить

Baileys

solawind
0

Я не думаю, что было бы как в Беларуси. Скорее всего Янык проебал бы выборы и ушёл бы. Может ушёл бы на нары или в Ростов, но с меньшей кровью. 

Но это конечно всё альтернативная история. Точно знать нельзя. 

Ответить

Данила Романов

Бипедальный
0

Надо проводить непопулярные реформы, которые приведут к потери власти из-за качель. Но их не проводят по понятным причинам. Вот результат 
"На Украине создали Комитет спасения молочной отрасли"
https://milknews.ru/index/moloko/ukraina-moloko-komitet.html

Ответить

Бипедальный Гоминид

Данила
0

Да, надо, все есть для этого, но с нормальными и смелыми идеологами и политиками Украине не везет. Даже у Ельцина было больше государственного мышления, чем у любой украинской власти.

Ответить

Рома Кунашко

Baileys
1

Если ты думаешь что ценности в умах людей меняются по щелчку пальцев - то нет. На это нужны годы. И в любом случае эти изменения позитивные.

Ответить

Слава Инженеров

Baileys
1

постоянная смена власти залог развития, смысла тут куда больше чем ноль

Ответить

Baileys

Слава
0

Нет. Это желательный критерий, но не обязательный. 
Украина не показывала какого-то весомого развитие в сравнении с более авторитарными соседями. 

Ну и всегда можно вспомнить Сингапур, как исключение из правил. 

Ответить

Слава Инженеров

Baileys
0

"Залог" это не синоним "обязательный"

Ответить

Священный американец

2

Поздравляю киргизов. Теперь они смогут жить в своём вечном беспросветном говне при другой власти, которую они всё равно так же снесут через пять лет. А русские самоненавистники (например на TJ) будут петь им дифирамбы.

Ответить

solawind

Священный
7

Или не снесут. В любом случае власти и ЦИК нужно показывать что если они позволяют себе обманывать народ = получат сапог в жопу на площади. Если этого не показывать, никогда сам врущий ЦИК честно считать не станет

Ответить

Священный американец

solawind
1

У меня складывается ощущение, что раз за пять революций в Кыргызстане к власти не пришел ни один грамотный политик, в Кыргызстане просто всё очень плохо с кадрами и общем уровнем образования.

Ответить

Промежуточный Артем

Священный
0

Признай, что развитие в Кыргызстане было только при Сталине

Ответить

Священный американец

Промежуточный
0

Ты пришел и навонял. Зачем??

Ответить

Промежуточный

Священн…
0

Я не навонял. При Сталине там были открыты все вузы, нии, разведано куча месторождений и была дружба народов, построены нормальные города, появилась нормальная медицина. После смерти вождя была только деградация. Хотя может быть это связано с нахождением 100 тысяч репрессированных немцев в этой республике, как ты считаешь?

Ответить

Сергей Зайкевич

Промежуточный
0

Ты уже написал что Навальный хайпит на смерти под видосом Дудя?

Ответить

Промежуточный

Сергей
0

Нет, мне лень. И так всем всё понятно)

Ответить

Aman Medetbekov

Священный
4

Ну да конечно, и плевать что страна в целом сейчас живет намного лучше чем 15 лет назад. Каждое свержение принесло хоть какое то улчшение в стране.
Я смотрю на соседние страны с диктатурой, и не вижу чтобы там был стабильный прогресс, чтобы считать что все это было напрасно.

Так наверное лучше жить "в говне" но имея возможность хоть что то поменять, нежели жить "в говне" в авторитарной стране.

Ответить

qwe rty

Aman
0

В Казахстане давно не был? У нас заебись все.

Ответить

solawind

qwe
4

это какая-то ирония? медианная зп 20 т.р, даже меньше чем в россии. Уровень подножного корма и невозможности позволить себе качественные вещи.

Ответить

Священный американец

solawind
3

Почему великий свободолюбивый кыргызстан в разы беднее ужасной отсталой диктатуры Казахстана???? Никак не пойму

Ответить

Священный американец

solawind
3

Почему великий свободолюбивый народ У*раины до сих пор не находится на уровне развития Польши?

Ответить

Ali Star

solawind
0

По телеку норм же)))

Ответить

qwe rty

solawind
0

Мда, жаль.

Ответить

Рома Кунашко

qwe
0

https://www.it-world.ru/it-news/it/147207.html

 Согласно статье 18 Конституции РК: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Просто сказка, хуле

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Ответить

qwe rty

Рома
0

Всем похуй. Иди за Россию волнуйся, мы лучшая страна в СНГ какникрути.

Правда, скоро это звание перейдет к Узбекистану.

Ответить

Ростислав Тесленко

Священный
0

Ну мы тоже так-то не в утопии живём)

Ответить

solawind

Ростислав
0

Он вообще Казах.

Ответить

Владимир Филатов

solawind
0

может и нет, просто живёт в Казахстане

Ответить

Владимир Филатов

Священный
0

И только в Казахстане всё стабильно и людям хорошо.

Ответить

Emile Zäkiev

Священный
0

Димачка ты что стал мной на секундочку?

Ответить

Всякий бинокль

3

Уважение у Киргизам +100

Ответить

Атлант поправил плечи

Всякий
6

Нашёл на карте эту страну

Ответить

убер павукан

4

Ну дебилы, могли бы мирно, петициями на чендж орг

Ответить

убер павукан

убер
0

Орлов порвался жаль

Ответить

Иван Иванов

4

а че, так можно было?

Ответить

MK podcast

3

Вот это правильно сразу здание захватили. Мирные протесты должны переходить в активные действия.

Ответить

Petr

1

Зачем они раскачивали лодку и стучали крыльями по корпусу? Жили бы себе спокойно, а теперь им угрожает НАТО

Ответить

Владимир Филатов

Petr
0

Раз в несколько лет угрожает

Ответить

Максим Ростокин

Petr
0

Враг моего врага мой друг 

Ответить

Олег Мильдзихов

0

Бля, даже киргизы могут(

Ответить

Яня

Олег
3

Ну вообще-то у них каждые 5 лет это происходит, поэтому не «даже», а закономерное явление

Ответить

Артем Стажаров

Яня
–5

Настоящий прогресс будет, когда научатся менять власть мирно

Ответить

solawind

Артем
5

они ее и пытались поменять мирно на выборах, но их наебали.

Ответить

Артем Стажаров

solawind
0

Ну вот когда у власти будут те, кто готов мирно ее передать на выборах

Ответить

solawind

Артем
4

Чтобы к власти пришли те кто ее готов мирно передать, нужен для начала честно считающий ЦИК, а они врут, пока вот так вот не начинают получать сапогом на улицах. Других способов научить не врать у народа нет

Ответить

Артем Стажаров

solawind
0

Почему ЦИК врет? Наверное его заставляют это делать те, кто у власти находится

Ответить

solawind

Артем
0

я тебе и говорю, что менять нужно начинать именно с выборов. Из-за чего они собственно и вышли. А не с ожидания что у власти как-то появятся люди готовые сами ее передавать. И если даже нормальных кандидатов сейчас нет, все равно нужно добиваться того чтобы ЦИК честно считал, иначе они и не появятся, просто нет смысла заведомо проигрывать идти

Ответить

Dmitry Markov

Артем
0

Это лишь в твоем манямирке возможно.

Ответить

Артем Стажаров

Dmitry
0

А в твоем манямирке? 

Ответить

Артем Стажаров

Артем
0

Минусаторы. Я не считаю плохим то, что люди борятся за свои права. Я считаю плохим то, что они каждый раз скидывают одних и приводят к власти таких же. Которые эту власть отдать мирно не могут и фальсифицируют выборы. 

Ответить

Сергей Мовчан

0

После нового голосования недовольных не будет?Сомневаюсь!

Ответить

Максим Ростокин

Сергей
0

Если оппозиции предоставят достаточно мест - то не будет.

Ответить

Черепашка Ниндзя

0

А где видео?

Ответить

Конь Огонь

–1

Само забавно что такие протесты как в кыргызии работают, ток проблема в том что с каждой революцией страна все больше в жопе

Ответить

Слава Инженеров

Конь
0

если человек наебывает на выборах, ему в любом случае пора на выход

Ответить

Рома Кунашко

Конь
0

Побольше бы аргументации

Ответить
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