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Алексей Боржонов
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СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием Материал редакции

Он занял монастырь летом 2020 года, когда его лишили церковного сана.

26 комментариев
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, сообщается на сайте ведомства. Его основал бывший схиигумен Сергий, которого лишили церковного сана летом 2020 года.

Следствие считает, что с 2004 по 2019 год неустановленные лица применяли физическое и психологическое насилие к детям, в частности, нанося им побои. СК утверждает, что эти лица неправильно понимали «процессы воспитания несовершеннолетних». Насилие применялось к семерым детям, говорится в заявлении ведомства, четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Об истязании детей в монастыре летом 2020 года рассказывали многие СМИ и журналисты. В частности, об этом говорила Ксения Собчак, на съёмочную группу которой напали во время съёмок фильма в монастыре.

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Заявления отца Сергия стали обсуждаться весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Священнослужитель отрицал инфекцию, проклинал тех, кто закрывает храмы, и призывал не подчиняться церковным и светским властям. Из-за этого его лишили церковного сана, после чего он занял монастырь, свергнув настоятельницу и отказавшись подчиняться церковной власти. В сентябре его отлучили от церкви.

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#новости #захватмонастыря

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26 комментариев
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alexferman

4

Людей, которые отдают своих детей во власть насилия клерикалов, можно сразу в печах сжигать, это ёбаный биомусор с рабской прошивкой.

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Самостоятельный Филипп

alexferman
4

Раньше ты мне казался человеком думающим, но в итоге оказался как все. Пустой трёп с призывом к насилию.

Ответить

alexferman

Самостоятельный
1

Да ладно, это наполовину шутка. Такие люди - действительно ёбаный биомусор, но сжигать их ни к чему) достаточно отобрать детей

Ответить

Самостоятельный Филипп

alexferman
3

Я не согласен и с самим диагнозом "биомусор".

Ответить

alexferman

Самостоятельный
0

Не соглашайся, это твоё право.

Ответить

Самостоятельный

alexfer…
0

Вся современная толерантность заканчивается на уровне актуальной повестки и трендов. Когда же дело доходит до консерватизма и анахронизмов в каждом добросовестном толлеранте просыпается радикальный -фоб. Геев и трансов то конечно понять и помочь надо, но вот колхоз и веруны должны страдать, ага, я ведь просвещенный современный человек, а не озлобленное быдло.

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alexferman

Самосто…
2

Я и гомиков не люблю, считаю их дефективными. Ты совершаешь типичную ошибку, смешивая объекты и их атрибуты. Я много кого из людей не люблю и не уважаю, но я одинаково уважаю права всех людей. Я могу считать веруна биомусором, но не допускаю нарушения его прав. Я не люблю и не уважаю Путина, но не согласился бы на его линчевание.

Ответить

Самостоятельный

alexfer…
0

Ок, значит я не правильно воспринял твои слова.

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Litnikov Danil

alexferman
0

И уже потом, да?

Ответить

alexferman

Litnikov
0

...выебать

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Родителей, в смысле. Но можно и детей.

Ответить

Litnikov Danil

alexfer…
0

С такими аппетитами дойдешь до аутофеляции

Ответить

Stas Kartuzov

Litnikov
1

или до анафемы 

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Владимир Филатов

4

Что только не происходит за закрытыми дверями в том числе монастырей.

Ответить

Обязательный лолипоп

Владимир
1

Все что происходит в монастыре, остаётся в монастыре

Ответить

Litnikov Danil

Обязательный
3

Кроме hd видео

Ответить

Обязательный лолипоп

Litnikov
1

От лукавого

Ответить

Litnikov Danil

Обязательный
1

Костюмированных мало

Ответить

Владимир Филатов

Обязательный
1

от лукавого только автомат без рожка

Ответить

Промежуточный Артем

2

Собчак это же настоящая журналистка и политик!1!1!1!1!!! Давайте дружно её пиарить!1!1!11!

Ответить

Litnikov Danil

Промежуточный
1

Надеюсь у нее хватит ума не совать свою морду в выборы следующего года

Ответить

Valeriy Avdeyev

Litnikov
0

Да ну, вы что. Десять долларов это десять долларов. 

Ответить

Джон Кроули

1

Натаха прокурор одобряет такое, она мирототочит от такого.

Ответить

Русский Слава

1

Просто заебал уже видимо, теперь посодют за истязания

Ответить

Святой утюг

0

Заголовок звучит, как интро для квеста из Diablo III

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Дмитрий Еруков

0

Интересно, этот Сергий там лично детишек натягивает на кукан? Как представлю его седое уродливое ебало, пиздец, бедные дети

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