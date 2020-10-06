СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием Материал редакции
Он занял монастырь летом 2020 года, когда его лишили церковного сана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, сообщается на сайте ведомства. Его основал бывший схиигумен Сергий, которого лишили церковного сана летом 2020 года.
Следствие считает, что с 2004 по 2019 год неустановленные лица применяли физическое и психологическое насилие к детям, в частности, нанося им побои. СК утверждает, что эти лица неправильно понимали «процессы воспитания несовершеннолетних». Насилие применялось к семерым детям, говорится в заявлении ведомства, четверо из них жили на территории монастыря без родителей.
Об истязании детей в монастыре летом 2020 года рассказывали многие СМИ и журналисты. В частности, об этом говорила Ксения Собчак, на съёмочную группу которой напали во время съёмок фильма в монастыре.
Заявления отца Сергия стали обсуждаться весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Священнослужитель отрицал инфекцию, проклинал тех, кто закрывает храмы, и призывал не подчиняться церковным и светским властям. Из-за этого его лишили церковного сана, после чего он занял монастырь, свергнув настоятельницу и отказавшись подчиняться церковной власти. В сентябре его отлучили от церкви.
Людей, которые отдают своих детей во власть насилия клерикалов, можно сразу в печах сжигать, это ёбаный биомусор с рабской прошивкой.
Раньше ты мне казался человеком думающим, но в итоге оказался как все. Пустой трёп с призывом к насилию.
Да ладно, это наполовину шутка. Такие люди - действительно ёбаный биомусор, но сжигать их ни к чему) достаточно отобрать детей
Я не согласен и с самим диагнозом "биомусор".
Не соглашайся, это твоё право.
Вся современная толерантность заканчивается на уровне актуальной повестки и трендов. Когда же дело доходит до консерватизма и анахронизмов в каждом добросовестном толлеранте просыпается радикальный -фоб. Геев и трансов то конечно понять и помочь надо, но вот колхоз и веруны должны страдать, ага, я ведь просвещенный современный человек, а не озлобленное быдло.
Я и гомиков не люблю, считаю их дефективными. Ты совершаешь типичную ошибку, смешивая объекты и их атрибуты. Я много кого из людей не люблю и не уважаю, но я одинаково уважаю права всех людей. Я могу считать веруна биомусором, но не допускаю нарушения его прав. Я не люблю и не уважаю Путина, но не согласился бы на его линчевание.
И уже потом, да?
...выебать
Родителей, в смысле. Но можно и детей.
С такими аппетитами дойдешь до аутофеляции
Что только не происходит за закрытыми дверями в том числе монастырей.
Обязательный лолипоп
Все что происходит в монастыре, остаётся в монастыре
Кроме hd видео
Обязательный лолипоп
От лукавого
Надеюсь у нее хватит ума не совать свою морду в выборы следующего года
Интересно, этот Сергий там лично детишек натягивает на кукан? Как представлю его седое уродливое ебало, пиздец, бедные дети