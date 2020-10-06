Он занял монастырь летом 2020 года, когда его лишили церковного сана.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, сообщается на сайте ведомства. Его основал бывший схиигумен Сергий, которого лишили церковного сана летом 2020 года.

Следствие считает, что с 2004 по 2019 год неустановленные лица применяли физическое и психологическое насилие к детям, в частности, нанося им побои. СК утверждает, что эти лица неправильно понимали «процессы воспитания несовершеннолетних». Насилие применялось к семерым детям, говорится в заявлении ведомства, четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Об истязании детей в монастыре летом 2020 года рассказывали многие СМИ и журналисты. В частности, об этом говорила Ксения Собчак, на съёмочную группу которой напали во время съёмок фильма в монастыре.