Нобелевскую премию по физике вручили за «раскрытие самых тёмных секретов Вселенной» Материал редакции
Награду разделили на две части.
Нобелевскую премию по физике 2020 года разделили пополам: одну часть вручили Роджеру Пенроузу — за подтверждение того, что образование чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности. Вторая половина досталась Райнхарду Генцелю и Андрее Гез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.
«Три лауреата разделили Нобелевскую премию по физике этого года за открытия, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — чёрной дыры», — отмечается на сайте премии. Говоря о важности работ учёных, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых тёмных секретов Вселенной».
В 2019 году награду по физике вручили за «теоретические открытия в области физической космологии» и «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
7 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по химии, 8 октября — по литературе. Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.
Вот люди херней занимаются, нет чтоб щемить ЛГБТ, да срать в комментах
Промежуточный Артем
Почему премию не дали негру??? Или хотя бы кавказцу?? Там талантов нету что-ли или расисты и фашисты из Швеции опять только белых продвигают???
блин а че это они все белые мужики?
они там охуели совсем
РАВЕНСТВО РЕЗУЛЬТАТА
В Твиттере уже случился шторм, что выражение black hole является расистским?
За изучение черных дыр можно было и Хокинга посмертно наградить, в особом порядке. Есть конечно нюансы — по правилам можно награждать только за подтвержденные открытия, скорее всего в будущем они будут доказаны наблюденмями. Кроме того был сделан огромный вклад в популяризацию науки
вот докажут - и дадут. Куда спешить? :)
Вот изобретут машину времени, вернутся назад и вручат.
Он же ждет 28 июня 2009 года.
Сверхмассивный компактный объект??
Такое впечатление, что в 2020 решили нобеля дать всем, кому давно пора, но как-то недосуг было. Это радует