Награду разделили на две части.

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Нобелевскую премию по физике 2020 года разделили пополам: одну часть вручили Роджеру Пенроузу — за подтверждение того, что образование чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности. Вторая половина досталась Райнхарду Генцелю и Андрее Гез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

The Nobel Prize @NobelPrize

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 BREAKING NEWS:The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. https://t.co/MipWwFtMjz

«Три лауреата разделили Нобелевскую премию по физике этого года за открытия, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — чёрной дыры», — отмечается на сайте премии. Говоря о важности работ учёных, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых тёмных секретов Вселенной».

В 2019 году награду по физике вручили за «теоретические открытия в области физической космологии» и «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

7 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по химии, 8 октября — по литературе. Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.