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Ольга Щербинина
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Нобелевскую премию по физике вручили за «раскрытие самых тёмных секретов Вселенной» Материал редакции

Награду разделили на две части.

29 комментариев
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Нобелевскую премию по физике 2020 года разделили пополам: одну часть вручили Роджеру Пенроузу — за подтверждение того, что образование чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности. Вторая половина досталась Райнхарду Генцелю и Андрее Гез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. https://t.co/MipWwFtMjz

«Три лауреата разделили Нобелевскую премию по физике этого года за открытия, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — чёрной дыры», — отмечается на сайте премии. Говоря о важности работ учёных, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых тёмных секретов Вселенной».

В 2019 году награду по физике вручили за «теоретические открытия в области физической космологии» и «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

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tjournal.ru

7 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по химии, 8 октября — по литературе. Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.

#новости #нобель2020 #наука #физика #нобелевскаяпремия

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29 комментариев
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Daniil Zakharenko

13

Black Holes Matter

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Rusty Nail

7

Вот люди херней занимаются, нет чтоб щемить ЛГБТ, да срать в комментах

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Промежуточный Артем

Rusty
11

Почему премию не дали негру??? Или хотя бы кавказцу?? Там талантов нету что-ли или расисты и фашисты из Швеции опять только белых продвигают???

Ответить

thekitakun

Rusty
2

Вот люди херней занимаются, нет чтоб защищать ЛГБТ, да подсаживаться

Ответить

Соседний пришелец

3

Фотография одного из лауреатов...

Ответить

Тяжкий щит

1

*шутка про чёрных*

Ответить

Coronadoden

Тяжкий
5

*шутка про твои дыры*

Ответить

Ze Katze

2

Победитель - Алексей Маятный? 

Ответить

Убежденный череп

0

Моя бывшая и здесь засветилась(

Ответить

Слава Инженеров

Убежденный
0

сверхмассивного компактного объекта

Там и твою маму упомянули

Ответить

Тяжкий щит

2

@DELETED-DELETED порвался

Ответить

Андрей Рядькин

1

Опять не путин

Ответить

Эффективный ГОСТ

1

Ого, В.В. исследовал чёрные дыры?

Ответить

конгруэ́нтный

1

блин а че это они все белые мужики?
они там охуели совсем 
РАВЕНСТВО РЕЗУЛЬТАТА 

Ответить

van der Pusch

конгруэ́нтный
0

Andrea Ghez вполне очевидно белая женщина

Ответить

Artem Gruzdev

1

В Твиттере уже случился шторм, что выражение black hole является расистским?

Ответить

Благоприятный хичхакер

0

Исследования Климова

Ответить

Дмитрий Грибоедов

–1

Исследование твоей бывшей

Ответить

Novi Choque

0

За изобретение колёса уже вручили?

Ответить

Аристарх Знаменский

0

За изучение черных дыр можно было и Хокинга посмертно наградить, в особом порядке. Есть конечно нюансы — по правилам можно награждать только за подтвержденные открытия, скорее всего в будущем они будут доказаны наблюденмями. Кроме того был сделан огромный вклад в популяризацию науки

Ответить

Андрей Галицкий

Аристарх
0

вот докажут - и дадут. Куда спешить? :)

Ответить

Аристарх Знаменский

Андрей
0

Надо успеть пока астероид не упал на Землю

Ответить

Artem Gruzdev

Аристарх
0

Вот изобретут машину времени, вернутся назад и вручат.

Он же ждет 28 июня 2009 года.

Ответить

Egor Komkov

0

Сверхмассивный компактный объект??

Ответить

Вова А.

Egor
0

здоровенная огромная черная дыра в центре галактик, в т.ч. и нашей - и вокруг нее все вращается

Ответить

van der Pusch

0

Такое впечатление, что в 2020 решили нобеля дать всем, кому давно пора, но как-то недосуг было. Это радует

Ответить

alex twit

0

Самые чёрные секреты

Ответить

Zoid Q

0

И Путину нобелевки не досталось, лишь дырка от бублика. Хахахахахах!))

Ответить

Олимпийский кубок

0

Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября.

Вроде как собирались подавать в кандидаты и Навального и Путина. Разделят на двоих?

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