В Москве приостановят действие социальных карт пенсионеров и школьников из-за распространения коронавируса Материал редакции
«Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все».
Власти Москвы приостановят действие социальных карт пенсионеров и школьников, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.
- Льготный проезд школьников приостановят с 9 октября до окончания каникул;
С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Кроме того, продажи билетов в кино, театр, музеи, которые контролируют московским правительством, переведут в онлайн. Все предприятия власти города обязали еженедельно информировать правительство о переводе не меньше 30% сотрудников на дистанционку. Если компании не выполнят требование, то им грозит штраф.
Новые ограничения ввели на фоне роста числа заболевших коронавирусом. В России 6 октября зафиксировали 11615 новых случаев заболевания — впервые с середины мая, когда в стране фиксировали пиковые значения. В Москве 6 октября сообщили о 4082 случаях заболевания.
Но, к сожалению, далеко не все
Ну не у всех есть бункер в ново огарево, извините
Заварят подъезды, чтоб не шлялись.
Ждём очередную серию от ВВП
Чтобы вы не умерли, мы лишим вам всех прав и свобод, а также не будем выполнять свои социальные обязательства. Звучит логично, тоталитарным борцунам с ковидом понравится
О, значит как Ведомости говорили – всем пиздец в течение двух недель.
P.S. У них был пункт про социалки с 5-6 числа.
Они начали писать цикл про апокалипсис?
У них была статья вчера про новый локдаун и там был пункт что сегодня социалки отключат, пока всё сходится.
А как же Вакцина? На весь мир протрубили, а результатов нет?
но при этом никакой второй волны нет!
Есть НАРАСТАЮЩАЯ волна
Как всегда