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Алексей Боржонов
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В Москве приостановят действие социальных карт пенсионеров и школьников из-за распространения коронавируса Материал редакции

«Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все».

34 комментария
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Власти Москвы приостановят действие социальных карт пенсионеров и школьников, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.

  • Льготный проезд школьников приостановят с 9 октября до окончания каникул;

  • С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, продажи билетов в кино, театр, музеи, которые контролируют московским правительством, переведут в онлайн. Все предприятия власти города обязали еженедельно информировать правительство о переводе не меньше 30% сотрудников на дистанционку. Если компании не выполнят требование, то им грозит штраф.

Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима — всё это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Новые ограничения ввели на фоне роста числа заболевших коронавирусом. В России 6 октября зафиксировали 11615 новых случаев заболевания — впервые с середины мая, когда в стране фиксировали пиковые значения. В Москве 6 октября сообщили о 4082 случаях заболевания.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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34 комментария
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Litnikov Danil

44

Но, к сожалению, далеко не все

Ну не у всех есть бункер в ново огарево, извините

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AZP

23

Заварят подъезды, чтоб не шлялись.

Ответить

Запасной Филипп

AZP
7

@Казахстан 

Ответить

Запасной Филипп

24

Можно ещё деньги не платить. Нет денег, не будут шляться. Может даже по домам будут сидеть. Без еды сил нет особо бегать.

Ответить

Chester Perry

9

Ждём очередную серию от ВВП

Ответить

Jabas

Chester
5

Можно ненадо

Ответить

AZP

Chester
2
Ответить

Иван Иванович

9

Чтобы вы не умерли, мы лишим вам всех прав и свобод, а также не будем выполнять свои социальные обязательства. Звучит логично, тоталитарным борцунам с ковидом понравится

Ответить

Оскорбления и спам

6

О, значит как Ведомости говорили – всем пиздец в течение двух недель.

P.S. У них был пункт про социалки с 5-6 числа.

Ответить

Litnikov Danil

Оскорбления
0

Они начали писать цикл про апокалипсис?

Ответить

Оскорбления и спам

Litnikov
3

У них была статья вчера про новый локдаун и там был пункт что сегодня социалки отключат, пока всё сходится.

Ответить

Павел Соколов

Оскорбления
1

Ссылочку можн?

Ответить

Оскорбления и спам

Павел
3

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/04/842042-merii-moskvi

В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина
Если нынешние меры по борьбе с коронавирусом не сработают
www.vedomosti.ru
Ответить

Andrew Khudyakov

2

А как же Вакцина? На весь мир протрубили, а результатов нет?

Ответить

Святой утюг

Andrew
8

Так задача была не людей лечить, а на весь мир выебнуться

Ответить

Святой утюг

Святой
0

(как всегда)

Ответить

Ху Эмай

Святой
0

как всегда

Ничего не вышло

Ответить

Святой утюг

Ху
0

Говно вывалилось

Ответить

Исполнительный татарин

1

Сразу надо было этот рассадник ебаный закрывать.

Ответить

Litnikov Danil

Исполнительный
10
Ответить

Погибший якорь

3

 Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни.

Супер! Продолжаем кошмарить население, вводя дебильные правила, при этом отказываем им в какой-либо помощи вообще. Офигенная власть!

Ответить

Матвей Синицин

1

но при этом никакой второй волны нет!

Ответить

Оскорбления и спам

Матвей
1

Есть НАРАСТАЮЩАЯ волна

Ответить

Матвей Синицин

Оскорбления
1

это не волна, а всплеск всего лишь)) *по мнению собакина

Ответить

Тяжкий щит

1

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Пешка Комитета

1

Как всегда

Ответить

Пешка Комитета

Пешка
–1

@Алексей Боржонов

Ответить

Деревенский Абдужаббор

1

Я календарь переверну и снова 20 сентября

Ответить

Антон Лисин

1

Питер следующий.

Ответить

Ivan

0

Как руки мыть???

Ответить

Ху Эмай

Ivan
0

С мылом

Ответить

Владимир Загуляев

0

Ебанулись в край

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Eugen T

0

Сколько в масквабаде киргизов? 🤔

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Инновационная система "кнута без пряника", сколковские разработки.

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