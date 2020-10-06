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Артём Мазанов
14 567

Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком» Материал редакции

Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.

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UK Delegation OPCW @UK_OPCW
#Germany ‘OPCW technical analysis confirms that traces of nerve agent from Novichok group were found in bio samples’. #EC95 #Navalny

Организация по запрещению химического оружия заявила, что её анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Алексея Навального токсичных химикатов. Об этом сообщается на сайте организации.

В ОЗХО уточнили, что анализы проверили в двух лабораториях. Они нашли в образцах крови и мочи Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Британское постпредство при ОЗХО уточнило, что технический анализ ОЗХО подтвердил наличие следов нервно-паралитического вещества «Новичок» в биологических материалах Навального.

Результаты анализа биомедицинских проб, проведённого назначенными ОЗХО лабораториями, показывают, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества.

Организация по запрещению химического оружия

В заявлении уточняется, что организация нашла в организме Навального вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», которое раньше не значилось в списках запрещённых химикатов. «Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включён в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — заявила ОЗХО. Найденные у Навального ингибиторы холинэстеразы имеют характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащие к спискам 1.A.14 и 1.A.15 — эти химикаты добавили в 2019 году после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

ОЗХО направила в Германию доклад по инциденту с Навальным. Британское постпредство при ОЗХО также опубликовало ответ российской стороны в ОЗХО, которая, по словам британского представительства, заявила, что «ничего никому не должна».

UK Delegation OPCW @UK_OPCW
And the Russian response in the #OPCW: ‘Russia doesn’t owe anything to anyone’. #Navalny

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль пока не располагает информацией об отчёте ОЗХО, подтверждающем наличие отравляющих веществ в крови Навального.

#новости #отравлениенавального #навальный

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156 комментариев
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Непривычный Кирилл

222

Держитесь крепче, сейчас полетим вместе с рублем.

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Иван Сидоров

Непривычный
–106

Так под каждой новостью пишут, но особо ничего не меняется

Ответить

Закомплексованная Душа

Иван
127

Ты курс рубля давно проверял?

Ответить

Тяжкий щит

Закомплексованн…
18

Страшно его проверять.

Ответить

Непривычный Кирилл

Тяжкий
5

проверяй курс доллара :) 

Ответить

Тяжкий щит

Непривы…
3

Почти 80₽, а когда то было 35₽... Ушёл плакать.

Ответить

Закомплексованна

Тяжкий
8

Я помню по 27

Ответить

Тяжкий щит

Закомпл…
0

Нож прям в сердце.

Ответить

Люц Шнайдер

Закомпл…
0

Я дойчмарки когда-то по 3,5 покупал в обменнике.

Ответить

KSA

Закомпл…
0

Я помню джага-джага

Ответить

Artem Gruzdev

Тяжкий
2

Лишь бы не 67 копеек.

Ответить

Зарубежный огонь

Тяжкий
1

Ушёл какать.

Ответить

Mikki Rurk

Тяжкий
0

Ты тоже в коме был с 2014го?

Ответить

Тяжкий щит

Mikki
0

Нет, но хотелось бы.

Ответить

Dr Serj

Тяжкий
0

78
Он с утра даже упал на 60 копеек.

Ответить

No Name

Непривы…
0

Проверяй гос долг сша :DD

Ответить

Сергей Королевский

Закомплексованн…
0

С 2013 года видимо не проверял

Ответить

Скорый холод

Иван
12

Ну если цена 15р не меняется - это не значит, что не меняется ничего вокруг

Ответить

Владимир Земсков

Иван
2

Каждый день курс стабильно растет.

Ответить

Dr Serj

Владимир
1

стабильно растет

Утром доллар был 78,6 сейчас 78
как-то рынок не впечатлился )

Ответить

Романелло Кивогенс

Dr
2

Оно и неудивительно, ведь:

ОЗХО нашла в анализах Навального вещество, не считающееся запрещенным

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578489449.html

)

Ответить

Кеша Шушпанов

Dr
0

Ты, кажется, не понимаешь как нужно этими графиками пользоваться. Тебе говорят день ото дня растет, это означает, что в среднем в течение месяца/трех месяцев курс становится выше. Ты же заявляешь, что на дневном графике курс упал. Это логическая ошибка, так как ты опровергаешь другое утверждение.

Ответить

Dr Serj

Кеша
0

Этот график шляпа, это и не курс на форекс, и не курс ЦБ, а хер пойми что. Этот график из колдунщика гугла.

Но даже на нем последние 10 дней курс падает, а не "стабильно растет".

Ответить

XYU

Иван
1

Найди себе нормальную работу, не позорься.

Ответить

Glan

XYU
0

Все вакансии гей-шлюх уже заняты. 

Ответить

Непривычный Кирилл

Иван
0

Ага да, рубль стабильно пробивает дно :)

Ответить

Artem Gruzdev

Непривычный
0
Ответить

Атлант поправил плечи

Artem
0

Что там? Как дела? В 45 выпуске услышал что-то новое отличное от первого выпуска? 

Ответить

Artem Gruzdev

Атлант
0

Сила обстоятельств непреодолима.

Ответить

Атлант поправил

Artem
1

Но через 1.5 года мы будем жить уже в совершенной новой, другой России. 

Ответить

Anton Golovanov

Атлант
0

Никто никогда не вернется в 2007 год.

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Иван
0

Твоя зарплата?

Ответить

Ilya Sidyakin

Иван
0

Ну, точно

Ответить

Monol1th2112 .

Непривычный
16

БЛЭТЬ НЭВЭЛНЭ
Опять ватникам поднасрал, гадёнышь 

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Monol1th2112
21

Это пиздец. Зависимость экономики от нефти оправдывают не своим распиздяйством, а чьей-то болезнью. Какое уже по счету дно пробито?

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Vyacheslav
4

Artur Lyudvikov - за что минусуешь, я что-то не так написал? 

Ответить

Погибший якорь

Vyacheslav
3

В этой стране дна нет)

Ответить

Тяжкий щит

Погибший
2

Бесконечность не предел.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Monol1th2112
2

Это видимо от авторов "Пенсионный возраст поднял ВОЗ" и "Путина обнулил Навальный"

Ответить

Александр Ярви

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Гиганты мысли

Ответить

Тяжкий щит

Непривычный
11

Я и так держусь за коробку из под холодильника. Не отбирайте ее у меня((

Ответить

Константин Г.

Непривычный
7
Ответить

Негативный цветок

Непривычный
5

Есть какие-то действия, от которых рубль не летит?

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Непривычный
2

Я вообще в отпуск собираюсь заграницу и офигеваю с курса по сравнению с прошлым годом. Еще и билеты в 2 раза подорожали.

Ответить

KSA

Непривычный
0

Что такое рубль?

Ответить

Алексей Селезнев

112

Завтра на России 1:
ОЗХО Запрещённая в России организация 

Ответить

Непривычный Кирилл

Алексей
18

так ведь у нас в новой супер легетимной конституции вроде прописанно, что нам плевать на эти ваши внешние организации, толи дело в России сказали что никого не травили... 

Ответить

Groosha

Алексей
12

Отныне Запрещённая Химическая Организация

Ответить

Сергей Предэ

Groosha
2

ОЧЕНЬ запрещённая химическая организация 

Ответить

Vitalina Romanjuk

Алексей
3

Некая организация

Ответить

Вадим Милославский

29

А куда сейчас имигрировать хорошо? Напишите лонг пожалуйста

Ответить

Андрей Лузин

Вадим
90

Лонг

Ответить

Artem Gruzdev

Андрей
31

Айленд

Ответить

Зарубежный огонь

Artem
5

Штуки три. А потом водочкой всё это сверху полить.

Ответить

Artem Gruzdev

Зарубежный
1

Новичком

Ответить

Зарубежный огонь

Artem
2

Новичком занюхать

Ответить

Artem Gruzdev

Зарубеж…
4

Не чувствую запах

Ответить

Зарубежный огонь

Artem
0

Значит действует. Ляг и расслабься

Ответить

Никита Алфимов

Artem
0

Ice tea

Ответить

Скорый холод

Вадим
12

В Киргизию

Ответить

Arthur N

Вадим
4

лонг

Ответить

Artem Gruzdev

Вадим
3

Беларусь

Ответить

KSA

Artem
1

* Белоруссия

Ответить

Artem Gruzdev

KSA
1

Ruthenia Alba

Ответить

Александр Ярви

Artem
1

ВКЛ

Ответить

anti kuzma

Алексан…
3

ВЫКЛ

Ответить

anti kuzma

Artem
0

как и предыдущие варианты не самоназвание.

Ответить

Ху Эмай

KSA
0

Кыргызстан

Ответить

Принцесса Пеночка

Вадим
2

@Владимир Загуляев Давай, пришло твоё время!

Ответить

Владимир Загуляев

Принцесса
2

Бля, я ещё не готов, ааааа
Где мои 100 подписчиков кстати?

Ответить

Принцесса Пеночка

Владимир
6

Пиши, а то пока ты их наберёшь, я свои лучшие годы потрачу на Россию

Ответить

Владимир Загуляев

Принцесса
0

Вот щас обидно было

Ответить

Принцесса

Владимир
6

ВОВА ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ МОЛОДОСТЬ УХОДИТ

Ответить

Владимир

Принцес…
0

У меня ещё всё только впереди

Ответить

Владимир

Принцес…
0

Ну да, вам есть что терять

Ответить

Vyacheslav Gorin

Вадим
0

Го в Ригу

Ответить

Зарубежный огонь

Vyacheslav
5

Го. Создавай.

Ответить

Aleksey Vasiliev

Vyacheslav
0

а что с языком делать?

Ответить

Vyacheslav Gorin

Aleksey
0

Учить.

Ответить

Виртуальный корабль

Aleksey
0

насаждать

Ответить

Георгий Логутенко

Вадим
1

В Сибирь

Ответить

Dias001 Rrn

Вадим
1

Если не знаете англ, то можно в Латвию или Эстонию, если знаете то в Швейцарию или Новую Зеландию

Ответить

Владислав Кузнецов

Вадим
0

судя по последним событиям - в киргизию

Ответить

Sam Lowry

Вадим
0

Позёр!

Ответить

YeezySpace

0

Это всё хорошо, но пруфы где? Или я должен поверить сразу?

Ответить

Max L

YeezySpace
61

Принесите ему мочу Навального!

Ответить

Alex Blake

Max
13

И заставьте выпить!

Ответить

Рыбий Глаз

–131

Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН...
Ну теперь то все на свои места встало, шнобилевку уже выдали...

Ответить

FunTox

Рыбий
58
Ответить

Nemiro Ilia

FunTox
13

А, это штуки для тележек в магазине такие

Ответить

Groosha

Nemiro
8

А раньше можно было плодово-ягодное мороженое на эти деньги купить =\

Ответить

Litnikov Danil

Groosha
2

Когда то целых три =\

Ответить

Рыбий Глаз

Рыбий
–50

Еба вас понесло...

Ответить

Земной спрей

Рыбий
35

А нехуй высирать говно

Ответить

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Владимир Земсков

Рыбий
0

Ну теперь то все на свои места встало, шнобилевку уже выдали...

RT.RU сайт хороший, нет повода ему не доверять.

Ответить

Рыбий Глаз

Владимир
0

Не смотрю его все и так очевидно...

Ответить

Олег Иванов

Владимир
0

Да, Ростелеком фигни не скажет

Ответить

Dias001 Rrn

Рыбий
0

Не нравится ООН и прочие международные организации, то чемодан, вокзал, Пхеньян

Ответить

Уполномоченный спрей

Рыбий
0

Тоньше надо быть

Ответить

Vyacheslav Gorin

18

Курс рубля к евро

Ответить

Непривычный Кирилл

Vyacheslav
8

Правильнее так:
Курс рубля к любой другой валюте.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Vyacheslav
1

Кстати, этот аттракцион в 360VR это как раз версия для граждан России

Ответить

Зарубежный огонь

Vyacheslav
0

Хуйня пендосская. Правительство РФ уже выделило 20 миллиардов рублей на создание российского 720VR аттракциона.

Ответить

Грэм Грэмский

Vyacheslav
0

Значит таки все же потом поднимется🧐

Ответить

Зелибоба

14

Ответ российской стороны в стиле гопоты.

Ответить

Dias001 Rrn

Зелибоба
0

Неудивительно, учитывая что в 1917 году к власти пришли всякие гопники, вон Сталин неоднократно привлекался к уголовке

Ответить

Roma Dmitriev

9

Российская сторона ответила: "Что ты мне сделаешь, я в другом городе"

Ответить

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Священный американец

6

Руководство России: использует запрещённое химическое оружия для убийство собственных граждан
Русские: *терпят*

Ответить

Смутный дым

Священный
–13

@Вахтёр 1.5 Фейковые бездоказательные обвинения и вбросы.

Ответить

Пластиковое Окно

Священный
0

Ну что ты накидываешь, когда-нибудь и у вас KFC откроют...

Ответить

Ким Кастекнив

–41

https://youtu.be/MDrxthiuwUw степень влияния на политическую жизнь не значительна

никому нет дела до вашего навального, успокойсь 

Ответить

XYU

Ким
19

Найди себе нормальную работу, не позорься.

Ответить

Litnikov Danil

Ким
3

Так нет дела, что целый штат дегенератов наняли чтоб в этом убеждать людей

Ответить

Ze Katze

–76

Ну подтвердили и подтвердили
Наши не подтвердили
Чего бубнить то

Ответить

XYU

Ze
13

Найди себе нормальную работу, не позорься.

Ответить

Ze Katze

XYU
0

Нэ понэл

Ответить

Dias001 Rrn

Ze
0

Не очень хочется верить вчерашним комми-атеистам и нынешним православным путинистам - ловким переобувальщикам

Ответить

Dmitriy Volkov

4

Ничего никому не должна... Хабальство 

Ответить

Gleb Khineev

4

"Российская сторона в ОЗХО заявила, что «ничего никому не должна»" - если это действительно правда, то это же как-то недипломатично, мягко сказано. Россия ведь состоит в ОЗХО, значит там есть правила, обязательства и всё-такое. Блин...

Ответить

Dmitriy Volkov

Gleb
0
Ответить

Намерен Кирилл

–19

Бля та всем известно что он самсебя отравил вы чё

Ответить

Malaf Ya rekoi

Намерен
2

Во что превратился тж, самую очевидную иронию не выкупают

Ответить

Уполномоченный спрей

Malaf
1

Это хуйня из-под коня, а не ирония. Говно без палочки.

Ответить

Намерен Кирилл

Уполномоченный
0

навальнёнок порвался

Ответить

Mister Dundie

Malaf
0

Слишком много 15-рублевых шлюх, уже хрен разберешь

Ответить

Ледяной томагавк_два

3

выражаю свою крайнюю озабоченность происходящим

Ответить

Романелло Кивогенс

3

 And the Russian response in the #OPCW: ‘Russia doesn’t owe anything to anyone’. 

Так вот где теперь подвизается Ольга Глацких...

Ответить

Lex Provocante

0

ну и позорище, в собственной стане использовать химическое оружие, хотя о чем я, у нас в республике после войны люди до сих пор пачками умирают от онкозаболеваний всех видов и мастей

Ответить

Смутный дым

Lex
0

@Вахтёр 1.5 Фейковые бездоказательные обвинения и вбросы.

Ответить

Смутный дым

–28

Отравили, остаётся вопрос кто это сделал, но хомяки уже всё решили, бгг

Ответить

Dmitriy Volkov

Смутный
7

Те кто до последнего отрицали факт отравления, ты ж сам усирался тут, торчок, с памятью все плохо от солей? :D 

Ответить

Порядочный хичхакер

Смутный
1

Отказали в возбуждении уголовного дела же, потому что отравления не было. Ты не согласен с курсом партии что-ли?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Смутный
1

Но как же нарушение обмена веществ и рафаэлка? Неужели это все было ложью?

Ответить

Изящный шмель

Смутный
0

Наверно тот кто скрывает отправление

Ответить

Уполномоченный спрей

Смутный
0

Это сделал я.

Ответить

Уполномоченный спрей

Уполномоченный
0

@Вахтёр  1.5 Фейковые бездоказательные обвинения и вбросы.

Ответить

Порядочный хичхакер

2

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль пока не располагает информацией об отчёте ОЗХО, подтверждающем наличие отравляющих веществ в крови Навального.

Голубь с вестями пока не долетел.

Ответить

Litnikov Danil

0

Самая жопа то в том, что это не просто обвинения в отравлении, а именно в производстве и применении хим оружия...

Ответить

Ху Эмай

Litnikov
0

Сложно понять уже где самая жопа

Ответить

Litnikov Danil

Ху
0

Ну по большому счету да, наверное уже край

Ответить

Kirill Polyakov

Litnikov
1

Обычно после этой фразы случается что-то еще более пиздецовое

Ответить

Litnikov Danil

Kirill
0

Нинада

Ответить

Тарзан Адыров

0

Я купил попкорн ещё за 32 рубля, сижу жду когда он будет уже по сто! Навальный БРАВО!!!

Ответить

Нижний интернет

–1

Ну чо пацаны, доллар по сто?

Ответить

Тяжкий щит

0

Ждём ответа кремля.

Ответить

Погибший якорь

Тяжкий
1

Ответ Кремля: «Навальный сам себя отравил, чтобы отправиться в наркотрип, чтобы встретиться с Меркель и группой Кровосток».

Ответить

Иван Иванов

–2

Тогда почему навальный жив и здоров? 

Ответить

Романелло Кивогенс

Иван
1

А почему он должен быть мёртв? 

Ответить

Тёма Смольянинов

0

Выгодное отравление Кремля Навальным пациентами Берлина

Ответить

Антон Лисин

0

В океан новичок видимо вылили, что вся живность погибла.

Ответить

Погибший якорь

Антон
0

Там микроводоросли цветут. Навальный сам себя травит.

Ответить

Savage Steel

0

Ну чё тут сказать
Хотели бы отравить уже б давно отправили 😎😎

Ответить

Значимый чувак

0

Не забудьте затянуть пояса на шеях.

Ответить

Alexey Snooker