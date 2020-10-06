Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.

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Организация по запрещению химического оружия заявила, что её анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Алексея Навального токсичных химикатов. Об этом сообщается на сайте организации.

В ОЗХО уточнили, что анализы проверили в двух лабораториях. Они нашли в образцах крови и мочи Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Британское постпредство при ОЗХО уточнило, что технический анализ ОЗХО подтвердил наличие следов нервно-паралитического вещества «Новичок» в биологических материалах Навального.

Результаты анализа биомедицинских проб, проведённого назначенными ОЗХО лабораториями, показывают, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества. Организация по запрещению химического оружия

В заявлении уточняется, что организация нашла в организме Навального вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», которое раньше не значилось в списках запрещённых химикатов. «Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включён в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — заявила ОЗХО. Найденные у Навального ингибиторы холинэстеразы имеют характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащие к спискам 1.A.14 и 1.A.15 — эти химикаты добавили в 2019 году после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

ОЗХО направила в Германию доклад по инциденту с Навальным. Британское постпредство при ОЗХО также опубликовало ответ российской стороны в ОЗХО, которая, по словам британского представительства, заявила, что «ничего никому не должна».

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль пока не располагает информацией об отчёте ОЗХО, подтверждающем наличие отравляющих веществ в крови Навального.