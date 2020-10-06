Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком» Материал редакции
Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.
Организация по запрещению химического оружия заявила, что её анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Алексея Навального токсичных химикатов. Об этом сообщается на сайте организации.
В ОЗХО уточнили, что анализы проверили в двух лабораториях. Они нашли в образцах крови и мочи Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Британское постпредство при ОЗХО уточнило, что технический анализ ОЗХО подтвердил наличие следов нервно-паралитического вещества «Новичок» в биологических материалах Навального.
В заявлении уточняется, что организация нашла в организме Навального вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», которое раньше не значилось в списках запрещённых химикатов. «Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включён в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — заявила ОЗХО. Найденные у Навального ингибиторы холинэстеразы имеют характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащие к спискам 1.A.14 и 1.A.15 — эти химикаты добавили в 2019 году после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
ОЗХО направила в Германию доклад по инциденту с Навальным. Британское постпредство при ОЗХО также опубликовало ответ российской стороны в ОЗХО, которая, по словам британского представительства, заявила, что «ничего никому не должна».
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль пока не располагает информацией об отчёте ОЗХО, подтверждающем наличие отравляющих веществ в крови Навального.
Так под каждой новостью пишут, но особо ничего не меняется
Ты курс рубля давно проверял?
Тяжкий щит
Страшно его проверять.
Непривычный Кирилл
проверяй курс доллара :)
Тяжкий щит
Почти 80₽, а когда то было 35₽... Ушёл плакать.
Я помню по 27
Ты тоже в коме был с 2014го?
Скорый холод
Ну если цена 15р не меняется - это не значит, что не меняется ничего вокруг
Каждый день курс стабильно растет.
Оно и неудивительно, ведь:
ОЗХО нашла в анализах Навального вещество, не считающееся запрещенным
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578489449.html
)
Ты, кажется, не понимаешь как нужно этими графиками пользоваться. Тебе говорят день ото дня растет, это означает, что в среднем в течение месяца/трех месяцев курс становится выше. Ты же заявляешь, что на дневном графике курс упал. Это логическая ошибка, так как ты опровергаешь другое утверждение.
Непривычный Кирилл
Ага да, рубль стабильно пробивает дно :)
Что там? Как дела? В 45 выпуске услышал что-то новое отличное от первого выпуска?
Сила обстоятельств непреодолима.
Но через 1.5 года мы будем жить уже в совершенной новой, другой России.
БЛЭТЬ НЭВЭЛНЭ
Опять ватникам поднасрал, гадёнышь
Это пиздец. Зависимость экономики от нефти оправдывают не своим распиздяйством, а чьей-то болезнью. Какое уже по счету дно пробито?
Artur Lyudvikov - за что минусуешь, я что-то не так написал?
Погибший якорь
В этой стране дна нет)
Это видимо от авторов "Пенсионный возраст поднял ВОЗ" и "Путина обнулил Навальный"
Тяжкий щит
Я и так держусь за коробку из под холодильника. Не отбирайте ее у меня((
Я вообще в отпуск собираюсь заграницу и офигеваю с курса по сравнению с прошлым годом. Еще и билеты в 2 раза подорожали.
Завтра на России 1:
ОЗХО Запрещённая в России организация
Непривычный Кирилл
так ведь у нас в новой супер легетимной конституции вроде прописанно, что нам плевать на эти ваши внешние организации, толи дело в России сказали что никого не травили...
А куда сейчас имигрировать хорошо? Напишите лонг пожалуйста
Лонг
Айленд
Штуки три. А потом водочкой всё это сверху полить.
Новичком
Новичком занюхать
Не чувствую запах
Беларусь
Ruthenia Alba
ВКЛ
@Владимир Загуляев Давай, пришло твоё время!
Бля, я ещё не готов, ааааа
Где мои 100 подписчиков кстати?
Пиши, а то пока ты их наберёшь, я свои лучшие годы потрачу на Россию
Го в Ригу
а что с языком делать?
Если не знаете англ, то можно в Латвию или Эстонию, если знаете то в Швейцарию или Новую Зеландию
Это всё хорошо, но пруфы где? Или я должен поверить сразу?
Принесите ему мочу Навального!
Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН...
Ну теперь то все на свои места встало, шнобилевку уже выдали...
А, это штуки для тележек в магазине такие
Еба вас понесло...
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Ну теперь то все на свои места встало, шнобилевку уже выдали...
RT.RU сайт хороший, нет повода ему не доверять.
Не нравится ООН и прочие международные организации, то чемодан, вокзал, Пхеньян
Курс рубля к евро
Кстати, этот аттракцион в 360VR это как раз версия для граждан России
Хуйня пендосская. Правительство РФ уже выделило 20 миллиардов рублей на создание российского 720VR аттракциона.
Ответ российской стороны в стиле гопоты.
Неудивительно, учитывая что в 1917 году к власти пришли всякие гопники, вон Сталин неоднократно привлекался к уголовке
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https://youtu.be/MDrxthiuwUw степень влияния на политическую жизнь не значительна
никому нет дела до вашего навального, успокойсь
Так нет дела, что целый штат дегенератов наняли чтоб в этом убеждать людей
Ну подтвердили и подтвердили
Наши не подтвердили
Чего бубнить то
"Российская сторона в ОЗХО заявила, что «ничего никому не должна»" - если это действительно правда, то это же как-то недипломатично, мягко сказано. Россия ведь состоит в ОЗХО, значит там есть правила, обязательства и всё-такое. Блин...
Во что превратился тж, самую очевидную иронию не выкупают
Уполномоченный спрей
Это хуйня из-под коня, а не ирония. Говно без палочки.
And the Russian response in the #OPCW: ‘Russia doesn’t owe anything to anyone’.
Так вот где теперь подвизается Ольга Глацких...
ну и позорище, в собственной стане использовать химическое оружие, хотя о чем я, у нас в республике после войны люди до сих пор пачками умирают от онкозаболеваний всех видов и мастей
Те кто до последнего отрицали факт отравления, ты ж сам усирался тут, торчок, с памятью все плохо от солей? :D
Порядочный хичхакер
Отказали в возбуждении уголовного дела же, потому что отравления не было. Ты не согласен с курсом партии что-ли?
Но как же нарушение обмена веществ и рафаэлка? Неужели это все было ложью?
Уполномоченный спрей
Это сделал я.
Уполномоченный спрей
Самая жопа то в том, что это не просто обвинения в отравлении, а именно в производстве и применении хим оружия...
Ну по большому счету да, наверное уже край
Обычно после этой фразы случается что-то еще более пиздецовое
Я купил попкорн ещё за 32 рубля, сижу жду когда он будет уже по сто! Навальный БРАВО!!!
Погибший якорь
Ответ Кремля: «Навальный сам себя отравил, чтобы отправиться в наркотрип, чтобы встретиться с Меркель и группой Кровосток».
Тогда почему навальный жив и здоров?
В океан новичок видимо вылили, что вся живность погибла.