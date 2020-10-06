Глава ФАС пообещал, что дальше цена будет снижаться.

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС.

Артемьев уточнил, что тариф пока не установлен, но будет точно меньше тысячи рублей, а дальше цена будет только снижаться. Он не уточнил, о какой именно вакцине из трёх разрабатываемых идёт речь.

Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Игорь Артемьев глава ФАС

По словам Артемьева, вакцина от коронавируса в России будет стоить столько же, сколько в референтной стране с самой низкой ценой на неё. «Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей», — уточнил он.

К этому моменту в России проходят испытания три вакцины от коронавируса: зарегистрированный «Спутник V», «ЭпидВакКорона» и препарат Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.