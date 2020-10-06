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Артём Мазанов
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ФАС: одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей Материал редакции

Глава ФАС пообещал, что дальше цена будет снижаться.

58 комментариев
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС.

Артемьев уточнил, что тариф пока не установлен, но будет точно меньше тысячи рублей, а дальше цена будет только снижаться. Он не уточнил, о какой именно вакцине из трёх разрабатываемых идёт речь.

Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал.

Игорь Артемьев
глава ФАС

По словам Артемьева, вакцина от коронавируса в России будет стоить столько же, сколько в референтной стране с самой низкой ценой на неё. «Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей», — уточнил он.

К этому моменту в России проходят испытания три вакцины от коронавируса: зарегистрированный «Спутник V», «ЭпидВакКорона» и препарат Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

#новости #covid19

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58 комментариев
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Обязательный лолипоп

12

  одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей

И это только чтоб дозу не кололи

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Ху Эмай

Обязательный
2

Одни платят тыщу, чтоб кололи, другие, чтоб не кололи. Смекалочка.

Ответить

Погибший якорь

3

Пфффф. Потом будет валяться на скидке, потому что ни один нормальный человек себе это колоть не будет. 

Ответить

Ху Эмай

Погибший
7

Как будто ненормальных мало

Ответить

Alex Blake

Погибший
1

Бюджетников и военных заставят колоть в добровольно-принудительном порядке. А таких миллионы.

Ответить

Погибший якорь

Alex
2

Какая жаль, что рабское сознание всё ещё в головах, ведь если не делать, ничего тебе за это не будет. 

Ответить

Al

Погибший
0

Ну если у взрослых людей паника и фобии на вакцину, то да. Только силовые методы. 

Ответить

Погибший якорь

Al
0

Пусть сначала она все тесты пройдет. А то знаем мы российские вакцины. 

Ответить

Al

Погибший
0

Какие все тесты? В период пандемии? Давайте еще года два подождем. Ну чтобы нахуй все работы лишились, пол страны переболело и тогда она точно нахуй будет не нужна. 

А то знаем мы российские вакцины.

Что знаем? 

Ответить

Антон Лисин

Alex
0

Три раза в день и на ночь растираться 

Ответить

Юный самолет

Погибший
0

На озоне

Ответить

Погибший якорь

Юный
0

В Фикспрайсе

Ответить

Юный самолет

Погибший
4

В смешные цены

Ответить

Атлант поправил плечи

Юный
0

Тж конкурс проведёт, победитель получит купон на доставку 10 вакцин

Ответить

ouxen

Погибший
0

то етсь полки будут сметены в первые часы*

Ответить

Roman Buyak

Погибший
0

А почему собственно не будут?

Ответить

Андрей Рядькин

1

Производителем будет компания вротенберга и вакцину будут колоть добровольно-принулительно в госкомпаниях 

Ответить

пепси

Андрей
10

Всем бюджетникам за вычетом из з/п

Ответить

ouxen

Андрей
1

а усманыч будет получать по 50 копеек с дозы за наклейку сертификата

Ответить

Gennady Verzakov

4

-"будет стоить столько же, столько в референтной стране с самой низкой ценой на неё"
Т.е. если в Европе будет стоить 10€, то у нас 900р, а к концу года может и 1500?

Ответить

ouxen

Gennady
0

нам же лучше, больше рублей за экспорт ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

ouxen

3

а плацебо, которого 25% тоже будут втирать за этот прайс?

Ответить

Драгоценный спрей

ouxen
0

хаха, точняк, надо за бабки всем колоть плацебо, а претензии не принимать

Ответить

Драгоценный спрей

Драгоценный
1

Стонкс

Ответить

Al

1

Я лучше сделаю. Потому, что в городе какой-то пиздец начинается. Даже кт почти нигде не работает. Не не не, нахуй. 

Подыхать от ковида и жалеть о том, что не сделал прививку vs фобии и возможные осложнения

Ответить

Dmitriy Volkov

Al
2

Зато в рай 

Ответить

Al

Dmitriy
0

А если пережил ковид? 

Ответить

alex twit

Al
4

Назвд в ад нахуй

Ответить

ouxen

alex
1

на земле

Ответить

Олимпийский кубок

Al
0

Слабоумие и отвага так то

Ответить

Al

Олимпийский
0

12 тыщ рыл зараженных

Появилась возможность уменьшить количество зараженных и карантин

вы все врети, вы убийцы, вакцины не протестированны, давайте подождем еще пол века.

Взрослые люди, а столько паники из-за вакцины, пиздец. Вот это и есть слабоумие и отвага, ждать и дождаться пневмонии. 

Ответить

Сергей Звезда

0

Ну то есть пару чашек кофе

Ответить

Artem Gruzdev

Сергей
4

Московские хипстеры

Ответить

Alex Blake

Сергей
2

Ничего подобного! Это 100 пакетиков кофе 3 в 1

Ответить

Сергей Звезда

Alex
0

Ну или салатик в нормальном месте

Ответить

ouxen

Сергей
0

красиво жить не запретишь

Ответить

Смутный дым

Сергей
1

Две камеры continental 700с

Ответить

Maxim Semenov

Смутный
0

ранишь прям в сердечко. Кстати, я свои в последний раз брал за 250~300 с bike24

Ответить

Алексей Егоров

Сергей
0

Это даже мне интересно, Москвичу, где такие кофии.

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
0

Была произведена шутка

Ответить

Алексей Егоров

Сергей
0

Такого же качества как и вакцина, кажется...

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
2

Вакцина даже лучше

Ответить

Хороший Мика

1

А говорят ничего для народа не делают! Вот - вакцину сделали! Правда народу такое нахуй не надо, но сделали ведь!

Ответить

Виртуальный лолипоп

0

Я хз каким нужно быть животным, чтобы колоть себе российскую вакцину.

Ответить

Oleg Voskoboev

Виртуальный
0

Смелым

Ответить

Dmitriy Volkov

Oleg
0

Ловким

Ответить

ouxen

Виртуальный
0

сознательным гражданином

Ответить

Виртуальный лолипоп

ouxen
0

кндр

Ответить

Драгоценный спрей

Виртуальный
0

Подопытным

Ответить

Бунт Протеста

0

Белорусских рублей наверное

Ответить

Тяжкий щит

0

Будем скидок ждать.

Ответить

ouxen

0

хороший бизнес

Ответить

Офицерский якорь

0

Эвтаназия никогда не была настолько дешевой

Ответить

Валентин Жетонофф

0

В чем траблы с этой вакциной, кроме ебанутости в ее продвижения? Как я понимаю все мировые вакцины находятся на том же этапе, что и наша. Отличие лишь в том, что Пунит сказал, что она готова, когда по факту идёт третий этап, как и практически у всех других вакцин в мире. Просто пиар акция. 

Ответить

ouxen

0

Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу

до чего довели рашку, что касик мусорной бумаги уже достаточно высокая цена за жизнь

Ответить

Антон Лисин

0

"просто добавь воды"

Ответить

Bad Mother Fucker

0

камон камон 

фил ит фил ит

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Al

0
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