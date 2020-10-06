ФАС: одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей Материал редакции
Глава ФАС пообещал, что дальше цена будет снижаться.
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС.
Артемьев уточнил, что тариф пока не установлен, но будет точно меньше тысячи рублей, а дальше цена будет только снижаться. Он не уточнил, о какой именно вакцине из трёх разрабатываемых идёт речь.
По словам Артемьева, вакцина от коронавируса в России будет стоить столько же, сколько в референтной стране с самой низкой ценой на неё. «Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей», — уточнил он.
К этому моменту в России проходят испытания три вакцины от коронавируса: зарегистрированный «Спутник V», «ЭпидВакКорона» и препарат Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Бюджетников и военных заставят колоть в добровольно-принудительном порядке. А таких миллионы.
Погибший якорь
Какая жаль, что рабское сознание всё ещё в головах, ведь если не делать, ничего тебе за это не будет.
Погибший якорь
Пусть сначала она все тесты пройдет. А то знаем мы российские вакцины.
На озоне
Тж конкурс проведёт, победитель получит купон на доставку 10 вакцин
Производителем будет компания вротенберга и вакцину будут колоть добровольно-принулительно в госкомпаниях
-"будет стоить столько же, столько в референтной стране с самой низкой ценой на неё"
Т.е. если в Европе будет стоить 10€, то у нас 900р, а к концу года может и 1500?
а плацебо, которого 25% тоже будут втирать за этот прайс?
Драгоценный спрей
хаха, точняк, надо за бабки всем колоть плацебо, а претензии не принимать
Я лучше сделаю. Потому, что в городе какой-то пиздец начинается. Даже кт почти нигде не работает. Не не не, нахуй.
Подыхать от ковида и жалеть о том, что не сделал прививку vs фобии и возможные осложнения
Зато в рай
Олимпийский кубок
Слабоумие и отвага так то
12 тыщ рыл зараженных
Появилась возможность уменьшить количество зараженных и карантин
вы все врети, вы убийцы, вакцины не протестированны, давайте подождем еще пол века.
Взрослые люди, а столько паники из-за вакцины, пиздец. Вот это и есть слабоумие и отвага, ждать и дождаться пневмонии.
Ну то есть пару чашек кофе
Ничего подобного! Это 100 пакетиков кофе 3 в 1
Ну или салатик в нормальном месте
Смутный дым
Две камеры continental 700с
ранишь прям в сердечко. Кстати, я свои в последний раз брал за 250~300 с bike24
Это даже мне интересно, Москвичу, где такие кофии.
Была произведена шутка
Такого же качества как и вакцина, кажется...
Смелым
сознательным гражданином
В чем траблы с этой вакциной, кроме ебанутости в ее продвижения? Как я понимаю все мировые вакцины находятся на том же этапе, что и наша. Отличие лишь в том, что Пунит сказал, что она готова, когда по факту идёт третий этап, как и практически у всех других вакцин в мире. Просто пиар акция.
Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу
до чего довели рашку, что касик мусорной бумаги уже достаточно высокая цена за жизнь