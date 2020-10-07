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Новости
Артём Мазанов
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Умер Эдди Ван Хален, гитарист и основатель группы Van Halen Материал редакции

Он входит в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии The Rolling Stones и считается одним из первых популяризаторов тэппинга.

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Эдди Ван Хален

На 66-м году жизни умер американский гитарист и основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален, об этом рассказал его сын Вольф Ван Хален. «Каждый момент, который я разделил с ним на сцене и вне её, был подарком», — написал он.

Причиной смерти гитариста стал рак, который диагностировали более 10 лет назад. Как пишет TMZ, состояние музыканта резко ухудшилось в конце прошлой недели, он умер в клинике.

Wolf Van Halen @WolfVanHalen
https://t.co/kQqDV7pulR
«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком»

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1972 году вместе со своим братом Алексом он основал группу Van Halen, которая выпустила 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Van Halen — 19-й самый продаваемый исполнитель в истории США, музыкантам удалось продать более 56 миллионов копий альбомов.

Журнал Rolling Stone называет музыканта «легендарным новатором и виртуозом», он входит в список 100 величайших гитаристов всех времен. Он также считается одним из первых популяризаторов тэппинга — стиля игры на гитаре, когда музыкант обеими руками задействует гриф.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Dmitry Yashin
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5 комментариев
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Ян Гурин

2

RIP EVH

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Радостный Мурод

1

@Десятичный логарифм вот нормальное музло, послушай

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несу разные вещи

0

Ох, только узнал, пиздец, неприятная новость, следил за ним, в интервью говорил буквально пару месяцев назад что всё хорошо, неожиданно.

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Sloy Pyli

0

Грустно :(

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Aнус Роскомнадзора

–1

Причиной смерти стал рак

Который усугубила корона, как пить дать. СМИ ЗАМАЛЧИВАЮТ

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