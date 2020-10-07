Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.

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Россия не будет оправдываться из-за заявлений о причастности к отравлению Алексея Навального. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, пишет ТАСС.

Шульгин сообщил, что «Россия никому ничего не должна». «Нам не в чем перед ними [другими странами] оправдываться, и мы не собираемся делать это», — добавил он. Шульгин заявил, что Россия полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, а также ликвидировала соответствующее технологическое оборудование.

До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, [...] мы будем считать всё, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией. Александр Шульгин постпред РФ при ОЗХО

МИД РФ заявил, что проводившие исследования две лаборатории ОЗХО, «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического „сообщества“», как и лаборатории ФРГ, Франции и Швеции, которые также нашли в организме Навального яд.

Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию. МИД РФ

6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.