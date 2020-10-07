Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Артём Мазанов
5462

Постпред РФ при ОЗХО: Россия никому ничего не должна и не будет оправдываться по ситуации с Навальным Материал редакции

Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.

193 комментария
В закладки
Слушать

Россия не будет оправдываться из-за заявлений о причастности к отравлению Алексея Навального. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, пишет ТАСС.

Шульгин сообщил, что «Россия никому ничего не должна». «Нам не в чем перед ними [другими странами] оправдываться, и мы не собираемся делать это», — добавил он. Шульгин заявил, что Россия полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, а также ликвидировала соответствующее технологическое оборудование.

До тех пор пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, [...] мы будем считать всё, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией.

Александр Шульгин
постпред РФ при ОЗХО

МИД РФ заявил, что проводившие исследования две лаборатории ОЗХО, «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического „сообщества“», как и лаборатории ФРГ, Франции и Швеции, которые также нашли в организме Навального яд.

Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

МИД РФ

6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.

#новости #отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
+145 301
И это не новость ИА «Панорама»
5
28
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 193, "likes": 28, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220564, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Oct 2020 08:50:33 +0300", "is_special": false }
TJ в Telegram
Павел Дуров молодец
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
193 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Marhal_New _Arleana

71

Ебать они охуевшие

Ответить

ouxen

Marhal_New
33

да, и что?

Ответить

Алена Яровая

ouxen
15

Вы им сделаете

Ответить

Мелкий микрофон

Алена
15

Они в другом городе

Ответить

Ilya Sidyakin

Мелкий
13

За мат извени

Ответить

Крохотный кофе

Мелкий
1
Ответить

Alexander Golovnin

Marhal_New
–40

А что плохого в требование доказательств? Они этой позиции с немецкой публикации придерживаться. Пока что для них это выглядит как заподная сторана в составе НАТО, в лаборатории мо (опять же станы у составе НАТО) нашели новичок, при этом в наших лабораториях в пробках которые были взяты раньше их его обнаружино не было. Или по вашему нужно просто всем верить на слово ?

Ответить

Руденко Сергей

Alexander
39

- Три лаборатории в разных странах подтвердили класс вещества
- Подтвердила организация, которая занимается контролем данного вещества
- Подтвердила больница, лечившая Навального

Александр Головин: пук, среньк, не все так однозначно, это не выгодно, нужны доказательства

Ответить

Alexander Golovnin

Руденко
–14

3 лаборатории, все из стран НАТО(Германия , Франция, Швеция )(почему зная позицию РФ не отдать в независимую старину вопрос риторический )

А теперь вопрос вам по какой причиние в РФ не переданы пробы, результаты, при том что в Германии утверждают что инцедент произошел на территории РФ => и заниматься его расследованием должна РФ( они даже требуют возбудить дело, почему они тогда не передали доказательств не понятно ) ? Прошел уже месяц (может больше ), а ничего помимо слов не предоставили . 

Ответить

Нынешний волк

Alexander
17

они даже требуют возбудить дело

Так-так-так. Заходим на сайт СК РФ, открываем раздел новости, читаем.

5 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 13 учащихся <...> в Великолукскую городскую детскую больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, 5 октября 2020 года около 11 часов во время проведения торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов, почувствовав недомогание, обратились за медицинской помощью с головокружением и общей слабостью, в связи с чем были госпитализированы в ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» с диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом».

Что же мы видим тут? Несколько школьников отравились(?) и упали в обморок, никто не умер, никто не впал в кому, сейчас состояние удовлетворительное. Через день возбудили уголовное дело.

Сравниваем: Навального отравили месяц назад. Дела нет.

Поэтому можешь захлопнуть варежку и залезть обратно под шконку со  своим "кококо это нет доказательств отравления поэтому нет дела", потому что СК РФ возбуждает дела по любому чиху.

Ссылочка на новость: https://sledcom.ru/news/item/1505811/?type=news

Новости - Следственный комитет Российской…
Новости - Следственный комитет Российской Федерации
sledcom.ru
Ответить

Рыжий

Нынешний
0

Этим чудакам ничего не докажешь. Или проплаченый или идейный, хз еще что хуже

Ответить

Евгений Глебов

Нынешний
0

Какой смысл сравнивать, если очевидно, что отравление Навального дело политическое и уже международное? Чет не видно, что бы из Германии летел борт за каждым отравившимся/отравленным гражданином РФ. Если Навальный исключительный, то и нет смысла сопоставлять его отравление со всеми остальными в стране. 

Ответить

Александр Прохоров

Alexander
13

Швеция не член НАТО 

Ответить

Litnikov Danil

Алексан…
1

А ему пох, запад же. Вот отправили бы пробы в Лаос или ЮАР, другое дело, лол

Ответить

Alex Kostin

Алексан…
0

К слову, в Швеции находится лишь филиал ОЗХО, штабквартира расположена в Нидерландах, которые уже являются частью блока НАТО. И в довесок, полномочия ОЗХО были расширены, совсем недавно, в 2018, причем с подачи Бриттов. По сути благодаря Британцам, ОЗХО имеет расширенный мандат организации, с правом, не только проводить техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, а  устанавливать виновных в химических атаках. К слову все эти интересные истории с хим оружием в Сирии, происходившие недавно, с участием белых касок, имеют отношение к новым полномочия ОЗХО.

Ответить

Artur Abizgeldin

Alexander
2

Ну ты пиздец дурак или проплаченный. Где отравили Навального? Сколько раз у него можно было пробы взять? Сколько сделали медицинских анализов и везде типа ни следа отравления и сплошной пиздеж про нарушение обмена веществ. 
Россия открыто пиздит, что вообще отравления не было, хотя всем очевидно что это не так. И сейчас вместе с такими мудаками как ты пытается требовать какие-то доказательства. Иди в детские сады свою дичь втирать, даже школьники в такой позор Не поверят. 

Ответить

Мелкий микрофон

Alexander
1

по какой причиние в РФ не переданы пробы

Потому что в России результаты подделываются. Вам напомнить историю с нашими спортсменами, допингом и пожизненным отстранением Мутко?
почему зная позицию РФ не отдать в независимую старину

Потому что в нашем мире нет "независимой" страны, которая:
1. Готова взять на себя ответственность за последствия проведения таких исследований.
2. Способна убедить Путина в том, что Лешку отравили, если выяснится, что это так.

Ответить

Drain Bamage

Мелкий
0

Потому что в России результаты подделываются.

Ага, поэтому результаты секретные, верьте на слово. Честно-честно.
Если уж надо уличить Россию в пиздеже, так пусть анализы в открытый доступ выкладывают, в те же самые СМИ.

Ответить

Vladic Samovar

Drain
0

Так они же образцы анализов в ОЗХО передали. Россия - член ОЗХО, вот пусть и ознакомятся. 

Ответить

Madsons

Alexander
1

Независимая это Венесуэла? Или Беларусь?

Ответить

Душевный супер_стар

Руденко
1

Ты думаешь там свои фсбшники не сидят, как в Омской больнице? Им что скажут, то и сделают 

Ответить

Душевный супер_стар

Alexander
–17

Тебя тут заминусят. Навальный святой. Хоть я и уверен, что его отравили, но тоже не понимаю чего стоит им предъявить реальные доказательства, ведь тогда Путин не сможет отвертеться

Ответить

Лысина Арика

Душевный
15

Плохо не в том, что они требуют доказательств, а то что они нихуя не хотят делать. Просто нахуй разбираться в вопросе, когда твоего гражданина отравили на твоей же территории/

Ответить

конгруэ́нтный

Душевный
14

а нормально типа сначала сделать все чтобы этих доказательств не было 
а потом их же требовать ?
нет никаких противоречий?
нет чувства что это ахуевшие мрази с руками по локоть в крови 

Ответить

Дорогой огонь

Душевный
1

Они уже предъявлены, пропаганда убедила тебя в обратном

Ответить

Дорогой огонь

Дорогой
0

..

Ответить

Лишенный блик

Дорогой
1

Это случайность в приложении 👀

Ответить

Атлант поправил плечи

Душевный
1

Или наоборот, сможет?  

Ответить

пепси

Душевный
1

Не Навальный святой, а хуйню сморозил Голонин

Ответить

Бумажный американец

Душевный
–8

Навальный хуй, а переливать одно и то же говно по сто раз никто не будет, нет.

Ответить

Vladic Samovar

Alexander
0

Потому что эти требования выглядят как-то так. 

Ответить

TRIAL SARGEROVICH

Marhal_New
–9

Ага, доказательства требуют! Как будто у Германии есть причины обманывать! Клиника очень серьёзная. Известная ещё по нахождению диоксида у Ющенко.

Ответить

Lich Vehemens

TRIAL
14

диоксида у Ющенко.

Диоксид ющенко - YuO2
диоксина мб?)

Ответить

TRIAL SARGEROVIСН

Lich
0

точно, спишем на т9) но поскольку все равно доказательств не было, а Ющенко отказался пересдавать тест на Украине, (отравление диоксином можно установить до конца жизни) можно считать что это был как диоксин, так и диоксид, так и неудачное омоложение!

Ответить

Сергей Махалов

TRIAL
0

 Известная ещё по нахождению диоксида у Ющенко.

Ющенко лечили в "Рудольфинерхаус", Шарите - это нелепый вброс пропагандонов, который гуглится за 5 минут. 

Ответить

Руденко Сергей

Marhal_New
4

Гоп-натура раскрывается во всей красе

Ответить

Eugen T

Marhal_New
0
Ответить

VOVA DAVILIBERASNY

Marhal_New
0

Точно! Лучше бы поздравили ВВ сДР! ВВ долгих лет жизни!

Ответить

Длинный татарин

48

Своим гражданам Россия тоже ничего не должна, поэтому средний класс теперь будет работать за 100 баксов в месяц.

Ответить

Andre Macareno

Длинный
8

Это мне что, fisting теперь самому себе делать?

Ответить

ad unguem

Andre
3

Кожаный тред двумя новостями ниже.

Ответить

пепси

ad
1

пішов ти

Ответить

Евгений Клочков

пепси
3

Ни, пишов ти, шкиряне чоловече

Ответить

ouxen

Длинный
3

25 баксов пособие по безработице с надбавками в сентябре

Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
4

оп, уже 23 

Ответить

ouxen

Атлант
0

в октябре программа поддержки безработных в размере 25-50 баксов заканчивается по предложению Путина(

Ответить

Ivan

ouxen
1

хотите как в америке?

Ответить

ouxen

Ivan
0

хочу как в скандинавии!

Ответить

Ivan

ouxen
0

я тоже( но я в саратове(((((999

Ответить

ouxen

Ivan
2

тоби песда

Ответить

Ivan

ouxen
0

опять?

Ответить

Денис Сенькин

Длинный
0

Средний класс теперь будет работать за средний палец

Ответить

Ilia Gurtovoy

42

«... Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе.»

Добавили представители МИД

Ответить

Kir Kirsky

Ilia
2

Извени будет?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Kir
18

За новечок извени.

Ответить

Природный Никита

Ilia
2

шутка смешная, ситуация страшная. а ваещ быстро он оправился, так все ровненько складуется у нево)

Ответить

Alex Alen

Природный
1

А у тебя есть чёткие данные, сколько должен поправляться здоровый человек за 40 после использования на нём ФОС БОВ нового типа?

Ответить

Природный Никита

Alex
0

У тебя видимо есть, тыжэксперт

Ответить

Alex Alen

Природн…
0

 а ваещ быстро он оправился, так все ровненько складуется у нево

да ты же наркоман. 

Ответить

Природный Никита

Alex
0

да ты жеппу притуши, делами там займись, не знаю)

Ответить

Alex Alen

Природн…
0

перестань употреблять наркотики в таких количествах, всего нужно в меру. 

Ответить

Природный Никита

Alex
1

очень оригинальная шутка, особенно удачно она смотрится в сочетании с развороченной жеппой случайныйм комментом хер пойми кого, хер пойми про что, до которого ты докопался моментально, будто отслеживаешь любые комменты про нэвэльного) тебе и наркотики видимо не нужны, твоей шизы и без них хватает)

Ответить

Nikita Zubkov

Природный
0

А какая скорость восстановления не быстрая. У нас есть с чем сравнить?

Ответить

Природный Никита

Nikita
1

Хуя набежали)

Ответить

Nikita Zubkov

Природн…
0

Это такая защитная реакция?

Ответить

Природный Никита

Nikita
1

не, просто офигела со степени нервозности хомячья)

Ответить

Рыжий

Природн…
0

  со степени нервозности хомячья

Нервозность будет у всех, доллар уже скакать начал, евро по 100 уже не кажется шуткой

Ответить

Природный Никита

Рыжий
1

Ну понервничай, понервничай, я не против)

Ответить

Рыжий

Природн…
0

А ты че такой смелый квадрат, из Украины что-ли?

Ответить

Природный Никита

Рыжий
2

Ну во-первых, не смелый, а смелая) Во-вторых, чот не поняла при чем тут Украшка)

Ответить

Крохотный кофе

Природн…
3

Вывели тебя на чистую воду, сливайся, хохлушка

Ответить

Природный Никита

Крохотн…
1

Привет, Рязанцев. Давно у вас тут такие завелись?)

Ответить

Крохотный кофе

Природн…
1

Новое более лучшее комьюнити. В хохлосраче с Тарасом тут половину новорегов разорвало бы к хуям. Совсем тепличные стали.

Ответить

Природный Никита

Крохотн…
1

Да чот какие-то сойбои немытые, дизами грозятся, лол)

Ответить

Рыжий

Природн…
0

 Во-вторых, чот не поняла при чем тут Украшка)

Диз за ксенофобию 

Ответить

Природный Никита

Рыжий
3

да на хер иди, душнила)

Ответить

Рыжий

Природн…
0

Дочь мыши, сама себя посылай, может ощущения понравятся 

Ответить

Природный Никита

Рыжий
1

Дочь мыши, сама себя посылай, может ощущения понравятся

кто так обзывается, сам так называется добавить забыл, ущерб)

Ответить

Рыжий

Природн…
0

Не, ну если тебе нравится быть дочерью мыши...

Ответить

Природный Никита

Рыжий
1

Слушай, ну максимально унылую херабору несешь, угомонись, не позорься.

Ответить

Рыжий

Природн…
0

Ты сама сейчас на тж комменты пишешь. Позоришься не меньше моего

Ответить

Природный Никита

Рыжий
0

@Тот самый шутки тоже какие-то непромыто-убогие) просрали тж конечно

Ответить

Атлант поправил

Природн…
1

хуясе боги с олимпа спустились 

@Тупой спермобак тут есть Зал Славы? Хочу пойти на все иконы посмотреть

Ответить

Природный Никита

Атлант
0

вообще не понимаю, что собственно тебе нужно? третий коммент уже и уже третий максимально унылый, давай либо чот нормальное, либо закончим эту рекурсию)

Ответить

Влажный историк

Природн…
1

Привет

Ответить

Крохотный кофе

Природн…
0

Вы там год уже грозитесь православное ТЖ выкатить с блекджеком и шлюхами и где оно? Приходится тут загнивать. Толку с вас как с Ширяева.

Ответить

Природный Никита

Крохотн…
0

Что-то не понимаю о чем речь, я ничего подобного и не слышала. Да мне как-то и до пизды, какого с кого толка, хочешь сам сделай.

Ответить

Крохотный кофе

Природн…
0

Я только пиздеть умею.

Ответить

Природный Никита

Крохотн…
1

Ничего кроме слов опять напиздеть не можешь!

Ответить

Крохотный кофе

Природн…
0

Могу картинку с мемом скинуть, могу дикпик в личку.

Ответить

Природный Никита

Крохотн…
1

Чистенько, но бедненько...

Ответить

Гениальный франт

Крохотн…
1

Не трать на неё время, лучше мне пришли!

Ответить

Влажный историк

Природн…
0

То есть бубнеть о том какой тж хуевый и плохой ты в каждой жопе затычка, а как самой что-то хорошее сделать для платформы, то ты сливаешься?

Ответить

Nikita Zubkov

Природн…
0

Да-да, это остальные нервные, а не ты написала херню.

Ответить

Природный Никита

Nikita
0

не, просто хомячье постоянно находится на взводе и нервяке, ничего, даже самого лояльно критического сказать нельзя, пердак разрывает как ракетой с гипер-реакцией. эти проблемы с психикой по-хорошему фиксятся, но по большому счету кому сдалось рассказывать взрослым людям, что у них реакции на чужое мнение как у психбольных?)
кстати, еще забавно что хомячье даже разговаривает похоже, ну там тон, риторика. такой-то стадный эффект) чьим бы оно ни было)

кстати, посмотри на первоначальный коммент на который ты триггернулся, там вообще нет никакого мнения - констатация факта, мол быстро оправился, ровно складывается все. у тебя это вызвало разры жеппы, ты считаешь что я написала херню) ну ты болен просто

Ответить

Nikita Zubkov

Природн…
0

Вау, какая стена текста. Ты уверена, что это не ты триггернулась, что написанное тобой поставили под сомнение? Зачем ты мне это все пишешь?

констатация факта

Это было бы фактом, если бы ты привела примеры не быстрого восстановления. Поэтому твое сообщение это просто пук в лужу. Со всеми бывает.

Ответить

Атлант поправил плечи

Природный
0

если бы тебя подключили  к травле, очухался бы значительно позже 

Ответить

Атлант поправил плечи

Природный
0

а с другой стороны почему быстро? Мозги вроде работают нормально, однако Дудю сказал что даже шнурки сейчас завязать для него большая проблема 

Ответить

Гениальный франт

22

Не России, а правительство РФ во главе с так называемым "президентом Российской Федерации".

Ответить

ouxen

Гениальный
1

это аффилированные структуры и сращенные с криминалом

Ответить

Революционный пистолет

11

Сколько ещё русские будут терпеть эту государственную пиздоболию? Ответ очевиден.

Ответить

Лысина Арика

Революционный
12

Мне вот интересно, сколько Казахстан будет терпеть Нур-Султан/

Ответить

Атлант поправил плечи

Революционный
6

русский изобрели вечный двигатель 

Ответить

Zero-one-one

Революционный
2

Надо потерпеть

Ответить

Nikita Zubkov

Zero-one-one
2

И не уходить на ДТФ

Ответить

Zero-one-one

Nikita
1

Никит, ну это уже травля

Ответить

Nikita Zubkov

Zero-one-one
3

Скажи спасибо, что не новичком

Ответить

Zero-one-one

Nikita
1

Спасибо

Ответить

Elijah Garrison

Революционный
2

Очевидно что еще очень долго, ведь уровень образования в стране падает.

Ответить

ouxen

Революционный
0

да уж побольше чем вы, ющенки

Ответить

Алексей Селезнев

10

получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

На рен тв щас охуели даже

Ответить

пепси

Алексей
14

На РЕН ТВ такие: "А МЫ ВАМ ГОВОРИЛИ!"

Ответить

Kir Kirsky

пепси
0

Ведущие рентв и россия24 стульями поменяются

Ответить

Скучный дым

0

Интересно, а что они скажут, если доказательства предоставят?

Ответить

Лис Снежный

Скучный
37

"Это ничего не доказывает".

Ответить

Имя Фамилия

Скучный
27

По сбитому самолету доказухи на 10 томов, чуть ли не поминутно задокументировало как всё было, и кто это сделал. И чё? Им похуй.

Ответить

Ху Эмай

Имя
0

Кстати, а что там было то в итоге? Я в те времена не интересовался этим происшествием.

Ответить

Alex Alen

Ху
6

самолёт сбили из российского ЗРК "Бук", перепутав его с военным транспортником. 

Ответить

Ху Эмай

Alex
2

Ну про бук слышал, но там вроде были разборки, чья именно сторона его сбила

Ответить

Alex Alen

Ху
7

В Украине нет такой модификации "Бука", которая применялась, они после 91 их не получали. Также отследили продвижение по многочисленным видео от свидетелей движение этого "Бука" от части до ДНР, также отследили и идентифицировали всех, кто вёл операцию по использованию этого ЗРК, в целом, там кроме самого "Бука" найдено множество доказательств. 

Ответить

Zero-one-one

Ху
–3

Украина не ограничила воздушные полёты над территорией Днр и Лнр, можно сказать они тоже виноваты

Ответить

Elijah Garrison

Zero-one-one
–2

А за неделю до сбитого боинга над этой территорией летали военные самолеты украины. Вина Украины конечно есть, но факт остается фактом, боинг сбили русские военные. Просто дураки попались в хитрую и циничную ловушку

Ответить

Звездный браслет

Elijah
2

подожди, но в итоге то путин же всех переиграл

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
1

В нарды?

Ответить

Звездный браслет

Zero-one-one
0

ограничила, но не закрыла

Ответить

Zero-one-one

Звездный
0

Ну а чё он тогда там летел? 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
3

у него 10 высота коридора была! ты охерел? туда никакие пукалки кроме буков не долетают

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–3

Ну не летел бы)) 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
3

а почему не летел бы? высота коридора достаточная. оснований для отмены полетов нет.

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–3

Ну будь я пилотом, полетел бы через Беларусь 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
4

блть постфактум уровня " будь я строителем чернобыля я бы его не строил"

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–1

Ну это уже пиздец. Пилоты не знали что это зона боевых действий? 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
2

а че ДНР славится своим ПВО которое добивает на 10км?

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–1

Ну а у вас его нет? 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
5

авиация днр это сраный кукурузник один на всех. ты издеваешься?

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
0

В принципе как и вообще в Украине. Авиация это дорогая штука

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–2

Я про бук. Его у вас нет? 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
0

на тот момент (2014 года) порох еще только начал армию восстанавливать, все развалено было, собирали по частям, технику ремонтировали из трех машин собирали одну.

Ответить

Zero-one-one

Звездный
–2

Ну ок, сбили русским вооружением. Такого не было в Афгане или в других странах где была война? 

Ответить

Звездный браслет

Zero-on…
2

я не помню че ты хочешь сказать? или это этапы: да, но не мы; мы, но не сразу; мы и сразу но не хотели.

Ответить

пепси

Звездный
0

Он просто пытается сместить внимание с того факта, что это произошло по вине РФии, мол, НУ А ЧЁ ВЫ НЕ ПОМЕШАЛИ

Короче, типичная риторика ублюдков и насильников

Ответить

пепси

Zero-one-one
0

"Надела короткую юбку, так что можно сказать, что тоже виновата в изнасиловании..."

Ответить

ouxen

Имя
0

а как же антисанкции

Ответить

Гениальный франт

Скучный
10

Это все бандеровцы и американцы сделали!

Ответить

пепси

Скучный
9

"Это не доказательства. Всё подтасовано евроатлантическим сообществом!"

Ответить

ouxen

Скучный
5

ничего и дорогие россияне забудут через неделю

Ответить

Kir Kirsky

Скучный
5

Ваши доказательства - не доказательмтва. Ссылочку на RT пожалуйста

Ответить

Крохотный кофе

Скучный
1
Ответить

Звездный браслет

Крохотный
0

хаха классик

Ответить

Drain Bamage

Скучный
0

Лучше бы они сразу предоставили доказательства без всяких "если".

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Скучный
0

Не предоставят. В них нет смысла. Здесь будет война версий. На Западе будут говорить, что провели анализы и все выяснили, у нас будут говорить, что тоже провели анализы и результаты другие. Все. Пошумят и разойдутся. Может санкции впаяют для видимости. Может рубль еще упадет.

Ответить

Атлант поправил плечи

6
Ответить

Скурил сотку газа

0

Заебали, нужна пояснительная бригада. Слышал от некоторых что Россия входит в озхо и все доказательства у них есть. То есть не все что ли.  Или как это работает

Ответить