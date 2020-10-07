Постпред РФ при ОЗХО: Россия никому ничего не должна и не будет оправдываться по ситуации с Навальным Материал редакции
Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.
Россия не будет оправдываться из-за заявлений о причастности к отравлению Алексея Навального. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, пишет ТАСС.
Шульгин сообщил, что «Россия никому ничего не должна». «Нам не в чем перед ними [другими странами] оправдываться, и мы не собираемся делать это», — добавил он. Шульгин заявил, что Россия полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, а также ликвидировала соответствующее технологическое оборудование.
МИД РФ заявил, что проводившие исследования две лаборатории ОЗХО, «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического „сообщества“», как и лаборатории ФРГ, Франции и Швеции, которые также нашли в организме Навального яд.
6 октября ОЗХО заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.
Ебать они охуевшие
да, и что?
Вы им сделаете
Мелкий микрофон
Они в другом городе
А что плохого в требование доказательств? Они этой позиции с немецкой публикации придерживаться. Пока что для них это выглядит как заподная сторана в составе НАТО, в лаборатории мо (опять же станы у составе НАТО) нашели новичок, при этом в наших лабораториях в пробках которые были взяты раньше их его обнаружино не было. Или по вашему нужно просто всем верить на слово ?
- Три лаборатории в разных странах подтвердили класс вещества
- Подтвердила организация, которая занимается контролем данного вещества
- Подтвердила больница, лечившая Навального
Александр Головин: пук, среньк, не все так однозначно, это не выгодно, нужны доказательства
3 лаборатории, все из стран НАТО(Германия , Франция, Швеция )(почему зная позицию РФ не отдать в независимую старину вопрос риторический )
А теперь вопрос вам по какой причиние в РФ не переданы пробы, результаты, при том что в Германии утверждают что инцедент произошел на территории РФ => и заниматься его расследованием должна РФ( они даже требуют возбудить дело, почему они тогда не передали доказательств не понятно ) ? Прошел уже месяц (может больше ), а ничего помимо слов не предоставили .
Нынешний волк
они даже требуют возбудить дело
Так-так-так. Заходим на сайт СК РФ, открываем раздел новости, читаем.
5 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 13 учащихся <...> в Великолукскую городскую детскую больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным, 5 октября 2020 года около 11 часов во время проведения торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов, почувствовав недомогание, обратились за медицинской помощью с головокружением и общей слабостью, в связи с чем были госпитализированы в ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» с диагнозом: «Отравление неустановленным веществом под вопросом».
Что же мы видим тут? Несколько школьников отравились(?) и упали в обморок, никто не умер, никто не впал в кому, сейчас состояние удовлетворительное. Через день возбудили уголовное дело.
Сравниваем: Навального отравили месяц назад. Дела нет.
Поэтому можешь захлопнуть варежку и залезть обратно под шконку со своим "кококо это нет доказательств отравления поэтому нет дела", потому что СК РФ возбуждает дела по любому чиху.
Ссылочка на новость: https://sledcom.ru/news/item/1505811/?type=news
Какой смысл сравнивать, если очевидно, что отравление Навального дело политическое и уже международное? Чет не видно, что бы из Германии летел борт за каждым отравившимся/отравленным гражданином РФ. Если Навальный исключительный, то и нет смысла сопоставлять его отравление со всеми остальными в стране.
Швеция не член НАТО
А ему пох, запад же. Вот отправили бы пробы в Лаос или ЮАР, другое дело, лол
К слову, в Швеции находится лишь филиал ОЗХО, штабквартира расположена в Нидерландах, которые уже являются частью блока НАТО. И в довесок, полномочия ОЗХО были расширены, совсем недавно, в 2018, причем с подачи Бриттов. По сути благодаря Британцам, ОЗХО имеет расширенный мандат организации, с правом, не только проводить техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, а устанавливать виновных в химических атаках. К слову все эти интересные истории с хим оружием в Сирии, происходившие недавно, с участием белых касок, имеют отношение к новым полномочия ОЗХО.
Ну ты пиздец дурак или проплаченный. Где отравили Навального? Сколько раз у него можно было пробы взять? Сколько сделали медицинских анализов и везде типа ни следа отравления и сплошной пиздеж про нарушение обмена веществ.
Россия открыто пиздит, что вообще отравления не было, хотя всем очевидно что это не так. И сейчас вместе с такими мудаками как ты пытается требовать какие-то доказательства. Иди в детские сады свою дичь втирать, даже школьники в такой позор Не поверят.
Мелкий микрофон
по какой причиние в РФ не переданы пробы
Потому что в России результаты подделываются. Вам напомнить историю с нашими спортсменами, допингом и пожизненным отстранением Мутко?
почему зная позицию РФ не отдать в независимую старину
Потому что в нашем мире нет "независимой" страны, которая:
1. Готова взять на себя ответственность за последствия проведения таких исследований.
2. Способна убедить Путина в том, что Лешку отравили, если выяснится, что это так.
Потому что в России результаты подделываются.
Ага, поэтому результаты секретные, верьте на слово. Честно-честно.
Если уж надо уличить Россию в пиздеже, так пусть анализы в открытый доступ выкладывают, в те же самые СМИ.
Так они же образцы анализов в ОЗХО передали. Россия - член ОЗХО, вот пусть и ознакомятся.
Душевный супер_стар
Ты думаешь там свои фсбшники не сидят, как в Омской больнице? Им что скажут, то и сделают
Душевный супер_стар
Тебя тут заминусят. Навальный святой. Хоть я и уверен, что его отравили, но тоже не понимаю чего стоит им предъявить реальные доказательства, ведь тогда Путин не сможет отвертеться
Плохо не в том, что они требуют доказательств, а то что они нихуя не хотят делать. Просто нахуй разбираться в вопросе, когда твоего гражданина отравили на твоей же территории/
а нормально типа сначала сделать все чтобы этих доказательств не было
а потом их же требовать ?
нет никаких противоречий?
нет чувства что это ахуевшие мрази с руками по локоть в крови
Дорогой огонь
Они уже предъявлены, пропаганда убедила тебя в обратном
Бумажный американец
Навальный хуй, а переливать одно и то же говно по сто раз никто не будет, нет.
Ага, доказательства требуют! Как будто у Германии есть причины обманывать! Клиника очень серьёзная. Известная ещё по нахождению диоксида у Ющенко.
диоксида у Ющенко.
Диоксид ющенко - YuO2
диоксина мб?)
точно, спишем на т9) но поскольку все равно доказательств не было, а Ющенко отказался пересдавать тест на Украине, (отравление диоксином можно установить до конца жизни) можно считать что это был как диоксин, так и диоксид, так и неудачное омоложение!
Известная ещё по нахождению диоксида у Ющенко.
Ющенко лечили в "Рудольфинерхаус", Шарите - это нелепый вброс пропагандонов, который гуглится за 5 минут.
Это мне что, fisting теперь самому себе делать?
оп, уже 23
«... Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе.»
Добавили представители МИД
Извени будет?
За новечок извени.
Природный Никита
шутка смешная, ситуация страшная. а ваещ быстро он оправился, так все ровненько складуется у нево)
У тебя видимо есть, тыжэксперт
да ты жеппу притуши, делами там займись, не знаю)
очень оригинальная шутка, особенно удачно она смотрится в сочетании с развороченной жеппой случайныйм комментом хер пойми кого, хер пойми про что, до которого ты докопался моментально, будто отслеживаешь любые комменты про нэвэльного) тебе и наркотики видимо не нужны, твоей шизы и без них хватает)
А какая скорость восстановления не быстрая. У нас есть с чем сравнить?
Хуя набежали)
Это такая защитная реакция?
не, просто офигела со степени нервозности хомячья)
Ну понервничай, понервничай, я не против)
Ну во-первых, не смелый, а смелая) Во-вторых, чот не поняла при чем тут Украшка)
Вывели тебя на чистую воду, сливайся, хохлушка
Привет, Рязанцев. Давно у вас тут такие завелись?)
да на хер иди, душнила)
Дочь мыши, сама себя посылай, может ощущения понравятся
кто так обзывается, сам так называется добавить забыл, ущерб)
Слушай, ну максимально унылую херабору несешь, угомонись, не позорься.
@Тот самый шутки тоже какие-то непромыто-убогие) просрали тж конечно
хуясе боги с олимпа спустились
@Тупой спермобак тут есть Зал Славы? Хочу пойти на все иконы посмотреть
Вы там год уже грозитесь православное ТЖ выкатить с блекджеком и шлюхами и где оно? Приходится тут загнивать. Толку с вас как с Ширяева.
Что-то не понимаю о чем речь, я ничего подобного и не слышала. Да мне как-то и до пизды, какого с кого толка, хочешь сам сделай.
Я только пиздеть умею.
Ничего кроме слов опять напиздеть не можешь!
То есть бубнеть о том какой тж хуевый и плохой ты в каждой жопе затычка, а как самой что-то хорошее сделать для платформы, то ты сливаешься?
Да-да, это остальные нервные, а не ты написала херню.
не, просто хомячье постоянно находится на взводе и нервяке, ничего, даже самого лояльно критического сказать нельзя, пердак разрывает как ракетой с гипер-реакцией. эти проблемы с психикой по-хорошему фиксятся, но по большому счету кому сдалось рассказывать взрослым людям, что у них реакции на чужое мнение как у психбольных?)
кстати, еще забавно что хомячье даже разговаривает похоже, ну там тон, риторика. такой-то стадный эффект) чьим бы оно ни было)
кстати, посмотри на первоначальный коммент на который ты триггернулся, там вообще нет никакого мнения - констатация факта, мол быстро оправился, ровно складывается все. у тебя это вызвало разры жеппы, ты считаешь что я написала херню) ну ты болен просто
Вау, какая стена текста. Ты уверена, что это не ты триггернулась, что написанное тобой поставили под сомнение? Зачем ты мне это все пишешь?
констатация факта
Это было бы фактом, если бы ты привела примеры не быстрого восстановления. Поэтому твое сообщение это просто пук в лужу. Со всеми бывает.
если бы тебя подключили к травле, очухался бы значительно позже
а с другой стороны почему быстро? Мозги вроде работают нормально, однако Дудю сказал что даже шнурки сейчас завязать для него большая проблема
Мне вот интересно, сколько Казахстан будет терпеть Нур-Султан/
Надо потерпеть
И не уходить на ДТФ
Никит, ну это уже травля
Скажи спасибо, что не новичком
Очевидно что еще очень долго, ведь уровень образования в стране падает.
получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
На рен тв щас охуели даже
По сбитому самолету доказухи на 10 томов, чуть ли не поминутно задокументировало как всё было, и кто это сделал. И чё? Им похуй.
В Украине нет такой модификации "Бука", которая применялась, они после 91 их не получали. Также отследили продвижение по многочисленным видео от свидетелей движение этого "Бука" от части до ДНР, также отследили и идентифицировали всех, кто вёл операцию по использованию этого ЗРК, в целом, там кроме самого "Бука" найдено множество доказательств.
Украина не ограничила воздушные полёты над территорией Днр и Лнр, можно сказать они тоже виноваты
А за неделю до сбитого боинга над этой территорией летали военные самолеты украины. Вина Украины конечно есть, но факт остается фактом, боинг сбили русские военные. Просто дураки попались в хитрую и циничную ловушку
Звездный браслет
подожди, но в итоге то путин же всех переиграл
Звездный браслет
ограничила, но не закрыла
Ну а чё он тогда там летел?
у него 10 высота коридора была! ты охерел? туда никакие пукалки кроме буков не долетают
Ну не летел бы))
а почему не летел бы? высота коридора достаточная. оснований для отмены полетов нет.
Ну будь я пилотом, полетел бы через Беларусь
блть постфактум уровня " будь я строителем чернобыля я бы его не строил"
Ну это уже пиздец. Пилоты не знали что это зона боевых действий?
а че ДНР славится своим ПВО которое добивает на 10км?
Ну а у вас его нет?
авиация днр это сраный кукурузник один на всех. ты издеваешься?
Я про бук. Его у вас нет?
на тот момент (2014 года) порох еще только начал армию восстанавливать, все развалено было, собирали по частям, технику ремонтировали из трех машин собирали одну.
Ну ок, сбили русским вооружением. Такого не было в Афгане или в других странах где была война?
я не помню че ты хочешь сказать? или это этапы: да, но не мы; мы, но не сразу; мы и сразу но не хотели.
"Надела короткую юбку, так что можно сказать, что тоже виновата в изнасиловании..."
Не предоставят. В них нет смысла. Здесь будет война версий. На Западе будут говорить, что провели анализы и все выяснили, у нас будут говорить, что тоже провели анализы и результаты другие. Все. Пошумят и разойдутся. Может санкции впаяют для видимости. Может рубль еще упадет.
Заебали, нужна пояснительная бригада. Слышал от некоторых что Россия входит в озхо и все доказательства у них есть. То есть не все что ли. Или как это работает