В Бюро образования посчитали, что педагог пропагандирует сепаратизм.

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Независимые активисты Гонконга Фото с сайта журнала Журналист

Учителя начальной школы Гонконга уволили за то, что на уроке он задавал ученикам вопросы о свободе слова и независимости от Китая, сообщил South China Morning Post. В Бюро образования Гонконга заявили, что учитель нарушил Основной закон города, распространив идею о независимости.

Решение о лишении учителя лицензии приняли, чтобы «защитить интересы учащихся, гарантировать профессионализм учителей и общественное доверие к профессии учителя», сообщили в ведомстве. Бюро не указало имя учителя, но, по данным источника SCMP, педагог работал в начальной школе Alliance в Коулун-Тонг.

Профсоюз профессиональных учителей заявил, что поможет уволенному подать апелляцию. В Гонконге впервые лишили учителя лицензии из-за распространения идей независимости, отмечают в SCMP.

Учителя уволили за то, что он показал ученикам видео с участием активиста Чан Хо-тина, а затем спросил класс: «Что такое свобода слова и в чём причина отстаивания независимости Гонконга?»

Учебные материалы, которые показал уволенный учитель, причинили серьёзный вред учащимся. Даже с точки зрения образования материалы не подходили для учеников начальной школы. Бюро образования Гонконга

Все учителя, работающие в школах Гонконга, должны быть зарегистрированы в Бюро образования. Поэтому, если учителю не вернут лицензию, он не сможет больше преподавать на территории административного района.

Бюро пообещало продолжить поиск других учителей-«паршивых овец», подозреваемых в профессиональном проступке. В ведомстве добавили, что оно получило 247 заявлений о неправомерном профессиональном поведении учителей в период с июля 2019 года по август этого года. Эти предупреждения начали делать через три месяца после того, как в Гонконге был введён спорный новый «Закон для защиты национальной безопасности», который, как опасаются критики, ущемляет свободу слова на территории.

Независимые активисты Гонконга Фото Reuters

Председатель федерации работников образования Гонконга Вонг Кам-леунг заявил, что дисквалификация будет уместной, если утверждение бюро правдиво. По словам Вонга, если учитель включит обсуждение независимости в учебные материалы, то это будет сочтено как призыв к действию: «Родители такого не примут».

Однако депутат от сектора образования Ип Кин-юэн заявил, что выводы, сделанные бюро, «совершенно необоснованны», поскольку оно проигнорировало попытку учителя объяснить, в чём был смысл учебных материалов.