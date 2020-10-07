Гонконгского учителя уволили за вопросы о независимости от Китая и свободе слова на уроке младших классов Материал редакции
В Бюро образования посчитали, что педагог пропагандирует сепаратизм.
Учителя начальной школы Гонконга уволили за то, что на уроке он задавал ученикам вопросы о свободе слова и независимости от Китая, сообщил South China Morning Post. В Бюро образования Гонконга заявили, что учитель нарушил Основной закон города, распространив идею о независимости.
Решение о лишении учителя лицензии приняли, чтобы «защитить интересы учащихся, гарантировать профессионализм учителей и общественное доверие к профессии учителя», сообщили в ведомстве. Бюро не указало имя учителя, но, по данным источника SCMP, педагог работал в начальной школе Alliance в Коулун-Тонг.
Профсоюз профессиональных учителей заявил, что поможет уволенному подать апелляцию. В Гонконге впервые лишили учителя лицензии из-за распространения идей независимости, отмечают в SCMP.
Учителя уволили за то, что он показал ученикам видео с участием активиста Чан Хо-тина, а затем спросил класс: «Что такое свобода слова и в чём причина отстаивания независимости Гонконга?»
Все учителя, работающие в школах Гонконга, должны быть зарегистрированы в Бюро образования. Поэтому, если учителю не вернут лицензию, он не сможет больше преподавать на территории административного района.
Бюро пообещало продолжить поиск других учителей-«паршивых овец», подозреваемых в профессиональном проступке. В ведомстве добавили, что оно получило 247 заявлений о неправомерном профессиональном поведении учителей в период с июля 2019 года по август этого года. Эти предупреждения начали делать через три месяца после того, как в Гонконге был введён спорный новый «Закон для защиты национальной безопасности», который, как опасаются критики, ущемляет свободу слова на территории.
Председатель федерации работников образования Гонконга Вонг Кам-леунг заявил, что дисквалификация будет уместной, если утверждение бюро правдиво. По словам Вонга, если учитель включит обсуждение независимости в учебные материалы, то это будет сочтено как призыв к действию: «Родители такого не примут».
Однако депутат от сектора образования Ип Кин-юэн заявил, что выводы, сделанные бюро, «совершенно необоснованны», поскольку оно проигнорировало попытку учителя объяснить, в чём был смысл учебных материалов.
В 2019 году в Гонконге несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Первоначально они были посвящены закону, который разрешил бы экстрадицию в материковый Китай. Вскоре протесты, в которых участвовало большое количество молодых активистов, переросли в более широкое продемократическое движение. В связи с митингами были арестованы тысячи людей, включая студентов и детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Как там в Индии, все хорошо?
причем тут Индия, если речь про Гонконг и Китай?
вот именно, почему нам должно быть дело до учителя из Китая?