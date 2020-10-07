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Новости
Ирина Маркина
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Гонконгского учителя уволили за вопросы о независимости от Китая и свободе слова на уроке младших классов Материал редакции

В Бюро образования посчитали, что педагог пропагандирует сепаратизм.

7 комментариев
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Независимые активисты Гонконга Фото с сайта журнала Журналист

Учителя начальной школы Гонконга уволили за то, что на уроке он задавал ученикам вопросы о свободе слова и независимости от Китая, сообщил South China Morning Post. В Бюро образования Гонконга заявили, что учитель нарушил Основной закон города, распространив идею о независимости.

Решение о лишении учителя лицензии приняли, чтобы «защитить интересы учащихся, гарантировать профессионализм учителей и общественное доверие к профессии учителя», сообщили в ведомстве. Бюро не указало имя учителя, но, по данным источника SCMP, педагог работал в начальной школе Alliance в Коулун-Тонг.

Профсоюз профессиональных учителей заявил, что поможет уволенному подать апелляцию. В Гонконге впервые лишили учителя лицензии из-за распространения идей независимости, отмечают в SCMP.

Учителя уволили за то, что он показал ученикам видео с участием активиста Чан Хо-тина, а затем спросил класс: «Что такое свобода слова и в чём причина отстаивания независимости Гонконга?»

Учебные материалы, которые показал уволенный учитель, причинили серьёзный вред учащимся. Даже с точки зрения образования материалы не подходили для учеников начальной школы.

Бюро образования Гонконга

Все учителя, работающие в школах Гонконга, должны быть зарегистрированы в Бюро образования. Поэтому, если учителю не вернут лицензию, он не сможет больше преподавать на территории административного района.

Бюро пообещало продолжить поиск других учителей-«паршивых овец», подозреваемых в профессиональном проступке. В ведомстве добавили, что оно получило 247 заявлений о неправомерном профессиональном поведении учителей в период с июля 2019 года по август этого года. Эти предупреждения начали делать через три месяца после того, как в Гонконге был введён спорный новый «Закон для защиты национальной безопасности», который, как опасаются критики, ущемляет свободу слова на территории.

Независимые активисты Гонконга Фото Reuters

Председатель федерации работников образования Гонконга Вонг Кам-леунг заявил, что дисквалификация будет уместной, если утверждение бюро правдиво. По словам Вонга, если учитель включит обсуждение независимости в учебные материалы, то это будет сочтено как призыв к действию: «Родители такого не примут».

Однако депутат от сектора образования Ип Кин-юэн заявил, что выводы, сделанные бюро, «совершенно необоснованны», поскольку оно проигнорировало попытку учителя объяснить, в чём был смысл учебных материалов.

В 2019 году в Гонконге несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Первоначально они были посвящены закону, который разрешил бы экстрадицию в материковый Китай. Вскоре протесты, в которых участвовало большое количество молодых активистов, переросли в более широкое продемократическое движение. В связи с митингами были арестованы тысячи людей, включая студентов и детей в возрасте от 12 до 15 лет.

#новости #гонконг #китай #образование #скандалы

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7 комментариев
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пепси

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Хех, классика

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# realfiddy

0

Начинается?

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rossoshmap

–2

Как там в Индии, все хорошо?

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Aman Medetbekov

rossoshmap
0

причем тут Индия, если речь про Гонконг и Китай?

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rossoshmap

Aman
–2

вот именно, почему нам должно быть дело до учителя из Китая?

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Революционный пистолет

rossoshmap
1

Не рвись

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Aman Medetbekov

rossoshmap
1

Кому есть дело тот заходит в пост и читает новость.

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