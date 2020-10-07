«Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет Материал редакции
В цену входит сезонный шиномонтаж, ремонт, плановое ТО, доставка автомобиля и замена шин на дороге при их повреждении.
«Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду машин по подписке на срок от месяца до полутора лет. Пользователи могут выбрать как новые автомобили, так и машины из парка сервиса. Об этом представили компании рассказали TJ.
При долгосрочной аренде можно выбрать, как именно будут списываться деньги: раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью. Пользователям доступны 11 моделей, если считать разные цвета: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Цена подписки зависит от срока аренды, выбранного пробега и других факторов. Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч километров будет стоит 19 тысяч рублей в месяц, а новая BMW X1 с тем же пробегом — 60 тысяч.
Требования для аренды: возраст от 21 года и стаж вождения два года, для бизнес-класса — 26 лет и шесть лет стажа.
В цену подписки входит: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни водителя и пассажиров, сезонный шиномонтаж, мойка до начала аренды, ремонт, плановое ТО, доставка машины. В скором времени компания также добавит платные опции: мойку с возвратом машины, заправку на месте, возможность добавить второго водителя и перегон машины в указанное пользователем место, например от бара домой. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь оплачивает самостоятельно. Автомобили долгосрочной аренды не оклеены в цвета «Драйва».
Вообще это сигнализирует о росте «бедности» населения страны 🤷🏻♂️
Раз компания готова «шэринговые» авто которые берет в лизинг отдавать в пользование пользователям на месяц и более
Применяя на себя как бы «кредитную схему»
Они (Яндекс) Берут лизинг под 3—5%
Потом отдают с наценкой пользователю и при этом остаются с имуществом (которое в случае тотала вернет денежку им в кассу за весь авто)
Какие плюшки в этом — вопрос кокретно Яндексу? Для пользователя (который кстати за тот же прайс может взять автокредит и остаться с машиной по итогу выплат)
1) страховка включена
2) замена резины
3) обслуживание (которое кстати у нового авто , а именно их обещает яндекс — включено в гарантийные обязательства, не считая ТО конечно. Все остальное 3 года меняется по гарантии)
Мутная схема — почему человек должен пойти на это?
А для мск и тем более — там зарплата выше чем по всей стране и народ там к машинам относится по другому — купил/продал (с хорошим дисконтом)
Данный алмаз
Ну кому-то машина нужна сугубо сезонно, например летом для дачи, и он путем вычислений получает, что оформить подписку на пару месяцев будет выгоднее, чем покупать себе авто в собственность и не вляпываться в кредиты.
Согласен в целом, но для дачи проще купить за 100 тыс ведро на пару месяцев. Правда, побегать придется, повыбирать, чтобы хватило на пару месяцев без поломок и головной боли..
Данный алмаз
Вот именно - слишком геморно. Найди, обслужи, еще за осаго отвали, поставь на учет, и на следующий год, после простоя зимой она все равно помрет, а тут за те же деньги можно нового октавана взять на лето, без этой головной боли и вернуть потом.
Мутная схема — почему человек должен пойти на это?
Ну, например, если думаешь, покупать или нет конкретную марку машины, то тут есть возможность долгосрочного платного тест-драйва. По-моему неплохо.
Или как вариант, если приехал в Москву на один-два месяца и планируешь много ездить по делам.
Алюминиевый волк
ТО у дилера в первые годы на машину бизнес-класса - будет в районе 30-40 тыс.
В кредит нужно будет делать первый взнос. Плюс от кредитной машины в случае чего быстро не избавиться, если вдруг прижмет. А тут просто прекратил подписку и гуляй Вася
Скорее, это сигнализирует о том, что в 21-м веке владеть чем-то на постоянной основе в принципе необязательно. От квартиры до принтера.
Для Москвы как раз интересная тема. Берешь на год и пользуешься автомобилем. Предсказуемые травмы траты, только абонентка и бензин.
Это электрокар
Хочешь спасти планету, заплати нам больше, хорошая мотивация!))
Общий Абдужаббор
его дешевле заряжать, чем заправлять бэху?
Нет, электрокары дороже сами по себе, да и бнв скорей всего не первой свежести
я думаю в любом случае электричество дешевле топлива в разы, так что да
Он денег на дорогу раз так в 10 будет кушать меньше, чем бэха, да ещё и парковаться бесплатно можно в Москве. За это и переплата.
Бесполезный химик
Предположу что из-за аммортизации. Без батареи машина бесполезна, а ее замена после расхода ресурса влетает в копеечку.
Дешевле топливо, бесплатные парковки в Москве. Да и электрокары очень сильно теряют в цене со временем.
Польский утюг
так-то недорого, от слова совсем. Хендай хочет столько же за аренду всяких крет и тусанов
В цену подписки входит: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни водителя и пассажиров, сезонный шиномонтаж, мойка до начала аренды, ремонт, плановое ТО, доставка машины.
Не думаю, что цена прям жесткая, с учетом этого списка. Ты по сути платишь только за бензин и парковку(если она платная). Зато получаешь авто со всеми ништяками и плюсами этого ТС
Я прикидывал если платить 50к в месяц + топливо, мне всё же кажется это много для России. Ну т.е какой доход должен быть, что бы не парясь заказать)
Я не знаю сколько страховка стоит в год для своей машины, но вероятно дешевле 50. Единственный профит это то, что можно всегда сказать гг бб машине и не париться с ремонтом, это да. Но опять стрёмно будет влететь в историю, как с тебя потом будут взыскивать за какие то косяки по машине..
как с тебя потом будут взыскивать за какие то косяки по машине
По идее такие вещи покрывает ОСАГО и КАСКО, всякие ДТП и царапины. Не просто же так цена аренды высокая, все риски для компании туда включены.
мне всё же кажется это много для России
Но это в Москве ведь) Там аренда однушки нормальной 30-40к будет стоить...
Там аренда однушки нормальной 30-40к будет стоить
И денег на машину уже не хватит)
По идее такие вещи покрывает ОСАГО и КАСКО
А разве каршеринговые тачки не стакими же страховками?
И денег на машину уже не хватит)
Да, но арендующим жилье и на автокредит денег не хватит))
А разве каршеринговые тачки не стакими же страховками
Не пользовался, хз. Но сама по себе аренда авто это норм идея, как и каршеринг. Приходят люди к тому, что свое ТС это или для души (как мотоциклы и лодки) или инструмент на какой-то период времени
Почему жесткие? Поло за 19к вполне ничего так. Если это будет хорошая комплектация машины, то новая из салона за год те же 220к потеряет в цене.
Я не знаю как надо нассать в уши миллениалам, что бы они поверили, что владеть чем то «дороже» и выгоднее взять машину за 50-60 тысяч и на выходе не получить даже какого-либо остатка на покупку другого авто.
Ну может только для предпринимателей с 300к/сек это норм, но тут вроде обычные машины.
5 чашек кофе
Террористический Данила
это наверно кофе из попы макаки, дорогое.
Ты не москвич? Это обычная стоимость обеда в ресторане
Террористический Данила
фигасебе, 5к за чашку кофе, я пить брошу, прежде чем начну платить столько за кофе.
ты че ебать, все деньги тратишь на обеды в ресторане, вместо того чтобы нанять качественного дизайнера для дома? Так пишешь, как будто это простые деньги.
Странные вы, замкадыши.
Такие копейки считаете
да этого на маффин не хватит даже
ну если в придорожной забегаловке, то хватит на простой
можно узнать, где питается граф Зойбана?
Я на дом заказываю. С официантами.
Они так смешно ловят пятитысячные купюры на чай, когда я им их потом кидаю
Если что я троллил...
ты че ебать, все деньги тратишь на обеды в ресторане, вместо того чтобы нанять качественный дизайнеров для дома?
Сук, вот сейчас обидно было. Ты не представляешь сколько раз я пожалел, что ввязался в эту историю, таким долбаебом я себя давно не ощущал, повелся как маленький ребенок...
Почему С класс дороже Е класса?
Педагогический яд
прочти еще раз
Типа пробег и возраст влияют так?
Алюминиевый волк
возможно, из-за комплектации еще
Жирным дороже, худым дешевле?
Алюминиевый волк
Именно
Ок
Возможно ещё потому, что Ешки в России собирают и они как-то договорились с производителем.
С одной стороны интересно, с другой, ну почему по-прежнему 2 года минимальный стаж? Хотя бы на базовый Б класс сделайте доступным без стажа, пусть дороже. Человек окончил автошколу, получил права, но у него ещё нет машины, было бы отличным решением. Через 2 года человек либо купил свою машину, т к нормальный каршеринг ему закрыт, либо он 2 года без практики, но считается "опытным водителем". Мое была бы интересна такая услуга после получения прав, но так как это не доступно, я купил уже машину.