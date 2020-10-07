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Артём Мазанов
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«Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет Материал редакции

В цену входит сезонный шиномонтаж, ремонт, плановое ТО, доставка автомобиля и замена шин на дороге при их повреждении.

72 комментария
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«Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду машин по подписке на срок от месяца до полутора лет. Пользователи могут выбрать как новые автомобили, так и машины из парка сервиса. Об этом представили компании рассказали TJ.

При долгосрочной аренде можно выбрать, как именно будут списываться деньги: раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью. Пользователям доступны 11 моделей, если считать разные цвета: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Цена подписки зависит от срока аренды, выбранного пробега и других факторов. Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч километров будет стоит 19 тысяч рублей в месяц, а новая BMW X1 с тем же пробегом — 60 тысяч.

Требования для аренды: возраст от 21 года и стаж вождения два года, для бизнес-класса — 26 лет и шесть лет стажа.

В цену подписки входит: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни водителя и пассажиров, сезонный шиномонтаж, мойка до начала аренды, ремонт, плановое ТО, доставка машины. В скором времени компания также добавит платные опции: мойку с возвратом машины, заправку на месте, возможность добавить второго водителя и перегон машины в указанное пользователем место, например от бара домой. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь оплачивает самостоятельно. Автомобили долгосрочной аренды не оклеены в цвета «Драйва».

#новости #яндекс #каршеринг

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72 комментария
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DC Maniac

0

Вообще это сигнализирует о росте «бедности» населения страны 🤷🏻‍♂️
Раз компания готова «шэринговые» авто которые берет в лизинг отдавать в пользование пользователям на месяц и более

Применяя на себя как бы «кредитную схему»

Они (Яндекс) Берут лизинг под 3—5%
Потом отдают с наценкой пользователю и при этом остаются с имуществом (которое в случае тотала вернет денежку им в кассу за весь авто)

Какие плюшки в этом — вопрос кокретно Яндексу? Для пользователя (который кстати за тот же прайс может взять автокредит и остаться с машиной по итогу выплат)

1) страховка включена
2) замена резины
3) обслуживание (которое кстати у нового авто , а именно их обещает яндекс — включено в гарантийные обязательства, не считая ТО конечно. Все остальное 3 года меняется по гарантии)

Мутная схема — почему человек должен пойти на это?
А для мск и тем более — там зарплата выше чем по всей стране и народ там к машинам относится по другому — купил/продал (с хорошим дисконтом)

Ответить

Данный алмаз

DC
5

Ну кому-то машина нужна сугубо сезонно, например летом для дачи, и он путем вычислений получает, что оформить подписку на пару месяцев будет выгоднее, чем покупать себе авто в собственность и не вляпываться в кредиты.

Ответить

Ху Эмай

Данный
2

Тоже только это пришло на ум. Когда живёшь не постоянно в каком-то городе, а наездами по паре месяцев,это будет удобно.

Ответить

Алюминиевый волк

Данный
0

Согласен в целом, но для дачи проще купить за 100 тыс ведро на пару месяцев. Правда, побегать придется, повыбирать, чтобы хватило на пару месяцев без поломок и головной боли..

Ответить

Данный алмаз

Алюминиевый
0

Вот именно - слишком геморно. Найди, обслужи, еще за осаго отвали, поставь на учет, и на следующий год, после простоя зимой она все равно помрет, а тут за те же деньги можно нового октавана взять на лето, без этой головной боли и вернуть потом.

Ответить

Алюминиевый волк

Данный
1

Я покупал на лето вторую машину - поиск занял неделю. За пару дней все оформил.
Через 3 месяца продал так же за неделю.
При этом на выходе у меня осталась исходная сумма

Ответить

Данный алмаз

Алюмини…
2

А ты неплох!

Ответить

Marat Khamadeev

DC
5

 Мутная схема — почему человек должен пойти на это?

Ну, например, если думаешь, покупать или нет конкретную марку машины, то тут есть возможность долгосрочного платного тест-драйва. По-моему неплохо.

Ответить

Pavel Zamyatin

Marat
1

Или как вариант, если приехал в Москву на один-два месяца и планируешь много ездить по делам.

Ответить

Алюминиевый волк

DC
3

ТО у дилера в первые годы на машину бизнес-класса - будет в районе 30-40 тыс.
В кредит нужно будет делать первый взнос. Плюс от кредитной машины в случае чего быстро не избавиться, если вдруг прижмет. А тут просто прекратил подписку и гуляй Вася

Ответить

George Jejeya

DC
0

Скорее, это сигнализирует о том, что в 21-м веке владеть чем-то на постоянной основе в принципе необязательно. От квартиры до принтера.

Ответить

Алексей Куликов

DC
0

Для Москвы как раз интересная тема. Берешь на год и пользуешься автомобилем. Предсказуемые травмы траты, только абонентка и бензин.

Ответить

# realfiddy

DC
–1

Не хочешь — не бери. Чего порвался?

Ответить

Общий Абдужаббор

0

Почему ссаный ниссан дороже бэхи?

Ответить

Педагогический яд

Общий
6

Это электрокар
Хочешь спасти планету, заплати нам больше, хорошая мотивация!))

Ответить

Общий Абдужаббор

Педагогический
1

его дешевле заряжать, чем заправлять бэху?

Ответить

Закомплексованная Душа

Общий
2

Нет, электрокары дороже сами по себе, да и бнв скорей всего не первой свежести

Ответить

Ху Эмай

Общий
1

Опция для куколдов

Ответить

Педагогический яд

Общий
1

я думаю в любом случае электричество дешевле топлива в разы, так что да

Ответить

Ivan

Общий
0

намного

Ответить

Алексей Куликов

Общий
0

Он денег на дорогу раз так в 10 будет кушать меньше, чем бэха, да ещё и парковаться бесплатно можно в Москве. За это и переплата.

Ответить

Бесполезный химик

Общий
0

Предположу что из-за аммортизации. Без батареи машина бесполезна, а ее замена после расхода ресурса влетает в копеечку.

Ответить

Алексей Куликов

Общий
0

Дешевле топливо, бесплатные парковки в Москве. Да и электрокары очень сильно теряют в цене со временем.

Ответить

Oldfag TV

2

Ммм, пресс-релиз.

Ответить

Педагогический яд

0

цены жёсткие, это реально так востребовано?

Ответить

Польский утюг

Педагогический
4

так-то недорого, от слова совсем. Хендай хочет столько же за аренду всяких крет и тусанов

Ответить

Рыжий

Педагогический
1

 В цену подписки входит: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни водителя и пассажиров, сезонный шиномонтаж, мойка до начала аренды, ремонт, плановое ТО, доставка машины.

Не думаю, что цена прям жесткая, с учетом этого списка. Ты по сути платишь только за бензин и парковку(если она платная). Зато получаешь авто со всеми ништяками и плюсами этого ТС

Ответить

Педагогический яд

Рыжий
0

Я прикидывал если платить 50к в месяц + топливо, мне всё же кажется это много для России. Ну т.е какой доход должен быть, что бы не парясь заказать)
Я не знаю сколько страховка стоит в год для своей машины, но вероятно дешевле 50. Единственный профит это то, что можно всегда сказать гг бб машине и не париться с ремонтом, это да. Но опять стрёмно будет влететь в историю, как с тебя потом будут взыскивать за какие то косяки по машине..

Ответить

Рыжий

Педагогический
0

 как с тебя потом будут взыскивать за какие то косяки по машине

По идее такие вещи покрывает ОСАГО и КАСКО, всякие ДТП и царапины. Не просто же так цена аренды высокая, все риски для компании туда включены. 
 мне всё же кажется это много для России

Но это в Москве ведь) Там аренда однушки нормальной 30-40к будет стоить...

Ответить

Педагогический яд

Рыжий
0

Там аренда однушки нормальной 30-40к будет стоить

И денег на машину уже не хватит)
По идее такие вещи покрывает ОСАГО и КАСКО

А разве каршеринговые тачки не стакими же страховками?

Ответить

Рыжий

Педагог…
0

 И денег на машину уже не хватит)

Да, но арендующим жилье и на автокредит денег не хватит))
 А разве каршеринговые тачки не стакими же страховками

Не пользовался, хз. Но сама по себе аренда авто это норм идея, как и каршеринг. Приходят люди к тому, что свое ТС это или для души (как мотоциклы и лодки) или инструмент на какой-то период времени

Ответить

Алексей Куликов

Педагогический
0

Почему жесткие? Поло за 19к вполне ничего так. Если это будет хорошая комплектация машины, то новая из салона за год те же 220к потеряет в цене.

Ответить

плюшевый батон

1

Я не знаю как надо нассать в уши миллениалам, что бы они поверили, что владеть чем то «дороже» и выгоднее взять машину за 50-60 тысяч и на выходе не получить даже какого-либо остатка на покупку другого авто.

Ну может только для предпринимателей с 300к/сек это норм, но тут вроде обычные машины.

Ответить

Террористический Данила

0

 Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч будет стоит 19 тысяч рублей в месяц, а новая BMW X1 с тем же пробегом — 60 тысяч.

А чо так дешево? 

Ответить

rossoshmap

Террористический
1

5 чашек кофе

Ответить

Террористический Данила

rossoshmap
0

это наверно кофе из попы макаки, дорогое.

Ответить

Закомплексованная Душа

Террористический
5

Ты не москвич? Это обычная стоимость обеда в ресторане

Ответить

Террористический Данила

Закомплексованн…
0

фигасебе, 5к за чашку кофе, я пить брошу, прежде чем начну платить столько за кофе. 

ты че ебать, все деньги тратишь на обеды в ресторане, вместо того чтобы нанять качественного дизайнера для дома? Так пишешь, как будто это простые деньги. 

Ответить

Алюминиевый волк

Террори…
8

Странные вы, замкадыши.
Такие копейки считаете

Ответить

Природный Никита

Алюмини…
2

да этого на маффин не хватит даже

Ответить

Алюминиевый волк

Природн…
1

ну если в придорожной забегаловке, то хватит на простой

Ответить

Oldfag TV

Алюмини…
2

В Шоколаднице какой-нибудь. Типичный перекус для школьников.

Ответить

Природный Никита

Алюмини…
1

с говном если только)

Ответить

Алюминиевый волк

Природн…
0

ну за такие деньги что ты еще хотела? Еще скажи чтобы он был сегодяшний

Ответить

Террористический

Алюмини…
0

можно узнать, где питается граф Зойбана? 

Ответить

Алюминиевый волк

Террори…
0

Я на дом заказываю. С официантами.
Они так смешно ловят пятитысячные купюры на чай, когда я им их потом кидаю

Ответить

Террористический

Алюмини…
2

да вы там охуели. 

Ответить

Алюминиевый волк

Террори…
1

дай помечтать

Ответить

Oldfag TV

Алюмини…
1

(правильно, не надо совсем уж до конца расстраивать человека, имей совесть)

Ответить

Oldfag TV

Террори…
4

Можешь начать измерять свою зарплату в чашках кофе. И плакать.

Ответить

Террористический

Oldfag
1

можно просто плакать? 

Ответить

Oldfag TV

Террори…
0

Без кофе, конечно, не оч, ну ладно, разрешаю.

Ответить

Природный Никита

Oldfag
1

у него кофе нет, только чашка, будет туда слезы собирать

Ответить

Террористический

Oldfag
0

спасибо, плачу.

Ответить

Закомплексованна

Террори…
2

Если что я троллил...

ты че ебать, все деньги тратишь на обеды в ресторане, вместо того чтобы нанять качественный дизайнеров для дома? 

Сук, вот сейчас обидно было. Ты не представляешь сколько раз я пожалел, что ввязался в эту историю, таким долбаебом я себя давно не ощущал, повелся как маленький ребенок...

Ответить

Oldfag TV

Закомпл…
3

Зато теперь можете поплакать вместе с Тимуром. Во всем свои плюсы.

Ответить

Террористический

Закомпл…
1

Извини.

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

или 2 салата

Ответить

Ху Эмай

0

Почему С класс дороже Е класса?

Ответить

Педагогический яд

Ху
0

прочти еще раз

Ответить

Ху Эмай

Педагогический
0

Типа пробег и возраст влияют так?

Ответить

Алюминиевый волк

Ху
0

возможно, из-за комплектации еще

Ответить

rossoshmap

Алюминиевый
1

Жирным дороже, худым дешевле?

Ответить

Алюминиевый волк

rossosh…
0

Именно

Ответить

rossoshmap

Алюмини…
0

Ок 

Ответить

Террористический

rossosh…
0

@Ярик Видеорегистратор дыня, у тебя конкурент 

Ответить

Ху Эмай

Алюминиевый
0

Возможно ещё потому, что Ешки в России собирают и они как-то договорились с производителем.

Ответить

Закомплексованная Душа

Ху
0

Типа да, регресс все дела

Ответить

Алексей Куликов

Ху
0

С видимо новый, Е ушатанный.

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Идея не нова, уверен что не будет пользоваться спросом

Ответить

rossoshmap

0

Если не можешь снять жилье в Москве, то можно спать в машине.

Ответить

Алексей Куликов

0

С одной стороны интересно, с другой, ну почему по-прежнему 2 года минимальный стаж? Хотя бы на базовый Б класс сделайте доступным без стажа, пусть дороже. Человек окончил автошколу, получил права, но у него ещё нет машины, было бы отличным решением. Через 2 года человек либо купил свою машину, т к нормальный каршеринг ему закрыт, либо он 2 года без практики, но считается "опытным водителем". Мое была бы интересна такая услуга после получения прав, но так как это не доступно, я купил уже машину.

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