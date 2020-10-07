Генпрокуратура: в пробах воды на Камчатке обнаружили только следы горюче-смазочных материалов, ядовитых веществ там нет Материал редакции
Прокуратура Камчатского края потребовала возбудить дело о загрязнении водных объектов.
В образцах воды, взятых криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
Ведомство уточнило, что ядовитых веществ в образцах нет. Генпрокуратура напомнила, что первоначальные исследования проб воды показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза. Прокуратура Камчатского края направила материалы проверки загрязнения на Камчатке в СК для возбуждения уголовного дела.
На сайте правительства Камчатки также сообщается, что на территории Радыгинского военного полигона и за её пределами не обнаружено признаков загрязнения.
За день до этого специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов, каких-либо серьёзных нарушений визуально они не выявили. «В нескольких местах зафиксированы повреждения геомембран — такой укрепительный слой сетки, и отсутствует проволочное ограждение по нескольким сегментам периметра, вероятно, наши предприимчивые граждане взяли для собственного забора», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
>горюче-смазочные вещества
>не ядовиты
Всей прокуратуре по стаканчику горюче-смазочных средств за мой счёт
Океан ради хайпа решил себя отравить, классика
Крохотный кофе
В океан вылили самогон из Кафтанчиково
ждём репортаж от Киселёва о том как он серфит на этом пляже
нужно было недельку еще подождать
Это какая стадия?
"вероятно, наши предприимчивые граждане взяли для собственного забора"
Начинается перекладывание вины
Травить океан с рейтинг 2/3 планеты не выгодно! С кем граничит Тихий океан? Кто ответит на эти недобные вопросы???
России не выгодно было отравлять морских обитателей. Вероятнее всего 95% из них сами себя отравили. А если серьезно, то больше ору с того, что "серьёзных нарушений визуально они не выявили". Долбоебы визуально видят течение грунтовых вод на полигоне с отходами.
А знаете где еще ядовитых веществ нет?
А потом окажется, что все говно пришло через ручей Термальный -> река Горячая -> река Налычева.
Да это же вранье чистой воды! Пока Шарите не сделает анализ воды, прошу считать анализы воды недействительными!