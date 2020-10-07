Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Артём Мазанов
1785

Генпрокуратура: в пробах воды на Камчатке обнаружили только следы горюче-смазочных материалов, ядовитых веществ там нет Материал редакции

Прокуратура Камчатского края потребовала возбудить дело о загрязнении водных объектов.

30 комментариев
В закладки

В образцах воды, взятых криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Ведомство уточнило, что ядовитых веществ в образцах нет. Генпрокуратура напомнила, что первоначальные исследования проб воды показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза. Прокуратура Камчатского края направила материалы проверки загрязнения на Камчатке в СК для возбуждения уголовного дела.

Были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

Генпрокуратура РФ

На сайте правительства Камчатки также сообщается, что на территории Радыгинского военного полигона и за её пределами не обнаружено признаков загрязнения.

Этот полигон представляет собой территорию, где расквартировываются военнослужащие и проводят стрельбы. Больше каких-то здесь складских помещений и даже горюче-смазочного материала нет, потому что военнослужащие приезжают сюда только на день-два. Других помещений для ядохимикатов или хранения других опасных веществ, которые могли бы являться причиной заражения Халактырского пляжа здесь нет.

Валерий Симаков
руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края

За день до этого специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов, каких-либо серьёзных нарушений визуально они не выявили. «В нескольких местах зафиксированы повреждения геомембран — такой укрепительный слой сетки, и отсутствует проволочное ограждение по нескольким сегментам периметра, вероятно, наши предприимчивые граждане взяли для собственного забора», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

#новости #камчатка

Артём Мазанов PLUS
+145 467
И это не новость ИА «Панорама»
1
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u043c\u0447\u0430\u0442\u043a\u0430"], "comments": 30, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220582, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Oct 2020 10:51:34 +0300", "is_special": false }
Интенсив «Основы программирования»
Бесплатный интенсив от GeekBrains и Mail.ru Group. Найдите себя в мире IT!
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Астафьев

18

>горюче-смазочные вещества

>не ядовиты

Всей прокуратуре по стаканчику горюче-смазочных средств за мой счёт

Ответить

Роман Александров

17

Океан ради хайпа решил себя отравить, классика

Ответить

Крохотный кофе

Роман
3

В океан вылили самогон из Кафтанчиково

Ответить

sergjjj

Крохотный
1

На берегу нашли обёртку рафаэлки

Ответить

Dmitry Pasyutin

sergjjj
7

ждём репортаж от Киселёва о том как он серфит на этом пляже

Ответить

Лишенный блик

Dmitry
0

И пьет воду

Ответить

Алюминиевый цветок

Роман
1

Притворяется, ядовитых веществ то нет

Ответить

Крохотный кофе

10

Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи океана его евроатлантическими союзниками вкупе с морской фауной, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

А знаете чего там ещё нет? Веры российским следственным органам.

Ответить

Железный Артем

8

Ну что сохранили?

Ответить

Дорогой огонь

1

А есть результаты независимых лаборатории?

Ответить

Крохотный кофе

Дорогой
7

Все независимые лаборатории в НАТО

Ответить

Grease gun

3

Хотели бы, сразу весь бы отравили.

Ответить

Александр Кузнецов

2

Рафаэлку просто не съел

Ответить

FOX

1

нужно было недельку еще подождать

Ответить

FOX

FOX
1

Генпрокуратура нашла в анализах воды вещество, не считающееся запрещенным

Ответить

Виртуальный хичхакер

1

Что-то плохо в России в последнее время яды находят.

Ответить

Polina Malahova

1

Это были горючие слезы защитников природы в России.

Ответить

Долгий танк88

1

Возможны следы орехов, сельдерея

Ответить

Владимир Филатов

0

Это какая стадия?

Ответить

Атлант поправил плечи

Владимир
0
Ответить

Долгий танк88

Владимир
0

21й год 

Ответить

ouxen

0

удобно

Ответить

Руслан Астратов

0

"вероятно, наши предприимчивые граждане взяли для собственного забора"

Начинается перекладывание вины

Ответить

Sergey Smirnov

0

Травить океан с рейтинг 2/3 планеты не выгодно! С кем граничит Тихий океан? Кто ответит на эти недобные вопросы???

Ответить

Алексей Иванов

0

России не выгодно было отравлять морских обитателей. Вероятнее всего 95% из них сами себя отравили. А если серьезно, то больше ору с того, что "серьёзных нарушений визуально они не выявили". Долбоебы визуально видят течение грунтовых вод на полигоне с отходами.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

А знаете где еще ядовитых веществ нет?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Aнус
0

В Гитлере!

Ответить

Данила Романов

0

А потом окажется, что все говно пришло через ручей Термальный -> река Горячая -> река Налычева. 

Ответить

VOVA DAVILIBERASNY

–1

Да это же вранье чистой воды! Пока Шарите не сделает анализ воды, прошу считать анализы воды недействительными!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом. А затем прорвались к СИЗО, где находится экс-президент
Противодействия митингующие не встретили.
170
Новости
«Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет
В цену входит сезонный шиномонтаж, ремонт, плановое ТО, доставка автомобиля и замена шин на дороге при их повреждении.
161
Новости
Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком»
Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.
259
Популярное за три дня
Новости
Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком»
Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.
259
Разборы
Что произойдёт, если кандидат в президенты США снимет свою кандидатуру или умрёт до выборов или инаугурации
Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
54
Новости
В торговом порту Владивостока протестующие закидали касками нового руководителя и директора компании
Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.
180
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Sergey Smirnov

Источник ТАСС сообщил о…

Валентин Жетонофф

Организация по запрещению…

Сиська Багбира

Исследование: платящая…

solawind

Исследование: платящая…

Илюхер XXX

Группа Pussy Riot в день…

Настя Иванова

«Яндекс.Драйв» запустил в…

Евгений Клочков

Группа Pussy Riot в день…

Myemptyblog

Исследование: платящая…

vvtwittep

«Яндекс.Драйв» запустил в…

solawind

Исследование: платящая…

Myemptyblog

В Киргизии на фоне попытки…

solawind

Исследование: платящая…
null