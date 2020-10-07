Группа Pussy Riot в день рождения Путина вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента Материал редакции
Флаги также повесили на зданиях Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры.
Группа Pussy Riot в день рождения Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Об этом пишет «Медуза».
Радужные флаги вывесили на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники группы рассказали, что во время акции правоохранительные органы задержали журналиста «Радио Свобода» Артёма Радыгина и корреспондента Sota Дениса Стяжкина.
Во время акции активисты также предъявили властям список требований:
- Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне;
- Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу;
- Принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации;
- Легализовать однополые партнёрства;
- Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей;
- Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения;
- Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.
Система пошатнулась из-за разноцветной тряпочки и сразу выполнила все требования
Плотный Слава
Люди тойвой уже совсем ополоумели. Ну ничего-ничего, это признак скорой революции, когда все станут комплитли крейзи.
Будет ШУЕ ППШ
Не обосрался а затроллил
ЛГБТК
Что за К еще?
Крохотный кофе
Казахи
Вообще нынче правильно писать LGBTQI+. Короче даже тут угнетение.
Такие дивные зверушки что для них даже русского слова нет? Наверное половина школы уже себя ими считает
Эээм, чем квир уже не русское слово?) Или вы всё со словарём Даля сверяетесь?
Хорошо, фаггот.
Видишь, не сопротивляйся естественным процессам =) язык сам всё порешает
путин уже высказался по этой новости
Обратный Паша
Что-то мне подсказывает, что на ТЖ истерика начнется раньше, чем там
"Радужные флаги вывесили на зданиях ФСБ на Лубянке"
Символичненько
А точно это сделали Pussy Riot? Просто Путин и ФСБ открытые пидарасы сами и повесили, или они не признают этот флаг? У геев свой флаг, у пидарасов свой?
Когда устная пропаганда настолько жалкая и неудачная, что тебе приходится творить хуйню, чтоб хоть как-то напомнить о себе
Это кончено оппозиция, но не отменяет факта, что они долбаеб_ки
Надеюсь этих левачков поймают и отстрелят им руки, а западные государства в ответ наложат ещё санкций. Таким образом все разномастное зло в стране будет наказано.
это другое
Активисты всегда активны в мегаполисах)В случае Москвы это ещё поближе к садовому кольцу)Защищать геев из Чечни лучше в центре Москвы,снимая репортаж для твиттера.Их борьба всегда должна быть безопасной,и желательно онлайн.
Лишенный блик
Вау, обвинять людей в том, что они не хотят жертвовать своей жизнью в супер-агрессивной среде. Ты сам-то сколько раз животом рискнул или только в интернете пиздишь?
и че теперь будет?
просто снимут флаги
Моя борьба
Креатив в рядах фемок и защитников прав угнетенных конечно хромает, @badkid , что скажешь? Придумал бы лучше ? А то всего какой то флаг. Или и так сойдёт?
обсуждение есть, значит акция сработала) ТЖ не единственное место, где появилась эта новость.
Так победим
А могли бы косплеить флагшток куна, чай опыт у Марии уже есть
Да мы и без флага знали кто там сидит, но все равно спасибо за информирование