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Новости
Артём Мазанов
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Группа Pussy Riot в день рождения Путина вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента Материал редакции

Флаги также повесили на зданиях Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры.

81 комментарий
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Здание ФСБ на Лубянке  Фото Pussy Riot

Группа Pussy Riot в день рождения Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Об этом пишет «Медуза».

Радужные флаги вывесили на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники группы рассказали, что во время акции правоохранительные органы задержали журналиста «Радио Свобода» Артёма Радыгина и корреспондента Sota Дениса Стяжкина.

Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы — дарим всем. «Радуга — это солнце после дождя», — сказали вы. Но мы — те, кто делает всё, чтобы это солнце, наконец, появилось.

обращение Pussy Riot к Путину

Во время акции активисты также предъявили властям список требований:

  • Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне;
  • Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу;
  • Принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации;
  • Легализовать однополые партнёрства;
  • Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей;
  • Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения;
  • Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

#новости #акции #путин

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81 комментарий
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убер павукан

39

Система пошатнулась из-за разноцветной тряпочки и сразу выполнила все требования

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solawind

убер
34

Да это просто траллинг. Пиздец вы тут душните

Ответить

Плотный Слава

solawind
2

Люди тойвой уже совсем ополоумели. Ну ничего-ничего, это признак скорой революции, когда все станут комплитли крейзи.

Ответить

Александр Ярви

Плотный
1

Будет ШУЕ ППШ

Ответить

Artyom Sidorov

Александр
0

шуе пуш будет, не больше

Ответить

убер павукан

solawind
0

Не обосрался а затроллил

Ответить

solawind

убер
1

Никто и не обосрался.

Ответить

sony360

solawind
0

ха ха, ты просто троллел!!!

Ответить

Андрей Рядькин

убер
0

Это они ещё комментарии не читали

Ответить

Ваша Закладко

убер
0

делают же всё чтобы солнце наконец появилось 🤷

Ответить

К X

убер
0

Вода камень точит

Ответить

rossoshmap

1

ЛГБТК

Что за К еще?

Ответить

Крохотный кофе

rossoshmap
111

Казахи

Ответить

rossoshmap

Крохотный
4

Алга

Ответить

Nikita Zubkov

rossoshmap
2

Вообще нынче правильно писать LGBTQI+. Короче даже тут угнетение.

Ответить

Артём Мазанов

rossoshmap
0

квиры

Ответить

Сергей Васильев

Артём
–1

Такие дивные зверушки что для них даже русского слова нет? Наверное половина школы уже себя ими считает

Ответить

Глеб Савчик

Сергей
2

Эээм, чем квир уже не русское слово?) Или вы всё со словарём Даля сверяетесь? 

Ответить

Крохотный кофе

Глеб
26

квирЪ

Ответить

Сергей Васильев

Глеб
5

Хорошо, фаггот.

Ответить

Глеб Савчик

Сергей
0

Видишь, не сопротивляйся естественным процессам =) язык сам всё порешает

Ответить

Сергей Васильев

Глеб
9

Кринж

Ответить

Революционный

Сергей
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

A big purple banana 🍆

Артём
1

сквирты

Ответить

sony360

rossoshmap
0

геи-коммунисты

Ответить

Александр Ярви

rossoshmap
0

Кыргызы

Ответить

Правоохранительный микрофон

rossoshmap
0

Котаны

Ответить

Bob Kentuki

16

путин уже высказался по этой новости

Ответить

Илюхер XXX

Bob
0

думал это da me da ne

Ответить

Александр Starый

15
Ответить

Лишенный блик

1

Истерика в Ново-Огарёво через 3... 2...

Ответить

Обратный Паша

Лишенный
15

Что-то мне подсказывает, что на ТЖ истерика начнется раньше, чем там

Ответить

solawind

Обратный
6

Ниже некоторых индивидов с радужной тряпки уже порвало

Ответить

Виртуальный хичхакер

Обратный
0

Джон Кроули уже начал

Ответить

A big purple banana 🍆

Лишенный
1

Хуя манямирок

Ответить

Ваша Закладко

Лишенный
0

жди

Ответить

Руслан Астратов

0

"Радужные флаги вывесили на зданиях ФСБ на Лубянке"

Символичненько

Ответить

ZGMarty

Руслан
23
Ответить

Джон Кроули

4

А точно это сделали Pussy Riot? Просто Путин и ФСБ открытые пидарасы сами и повесили, или они не признают этот флаг? У геев свой флаг, у пидарасов свой? 

Ответить

A big purple banana 🍆

5

Когда устная пропаганда настолько жалкая и неудачная, что тебе приходится творить хуйню, чтоб хоть как-то напомнить о себе 

Ответить

Джордж Харви

4

Это кончено оппозиция, но не отменяет факта, что они долбаеб_ки

Ответить

Andrew Kondakov

Джордж
1

хорошая акция чего вы

Ответить

Яня

Джордж
0

Да. Но акция смешная

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Охуенно

Ответить

Сергей Васильев

–37

Надеюсь этих левачков поймают и отстрелят им руки, а западные государства в ответ наложат ещё санкций. Таким образом все разномастное зло в стране будет наказано. 

Ответить

Революционный пистолет

Сергей
5

@Вахтёр риторика ненависти

Ответить

1 2

Революционный
4

диалектика распиздяйства

Ответить

FOX

Сергей
0

это другое

Дегтярёв Леонид @leon_elk
Напротив @USEmbRu сейчас так https://t.co/xYXtc09RMg
Ответить

Сергей Васильев

FOX
0

А причём тут это?

Ответить

Мелкий микрофон

2

вывесила радужные флаги

Так они же не радужные - там только 6 цветов

Ответить

Marina Davidova

2

Смело, однако

Ответить

Никита Оленичев

2

Их борьба, как говорится Кремль в истерике. 

Ответить

Vandgory

2

Красиво смотрится

Ответить

sony360

–8

маленький такой флажок и весь в говне, как и водится у таких групп)

Ответить

Андрей Иванов

–2

Активисты всегда активны в мегаполисах)В случае Москвы это ещё поближе к садовому кольцу)Защищать геев из Чечни лучше в центре Москвы,снимая репортаж для твиттера.Их борьба всегда должна быть безопасной,и желательно онлайн.

Ответить

Лишенный блик

Андрей
4

Вау, обвинять людей в том, что они не хотят жертвовать своей жизнью в супер-агрессивной среде. Ты сам-то сколько раз животом рискнул или только в интернете пиздишь?

Ответить

Дмитрий Рублев

1

Их борьба!

Ответить

Долгий танк88

0

такое ощущение что по их мнению все что нужно людям - это чтобы радужные флаги были разрешены

Ответить

Igor Elfimov

1

и че теперь будет?

Ответить

Andrew Kondakov

Igor
1

просто снимут флаги

Ответить

Яня

Andrew
0

О, кэп, привет

Ответить

Andrew Kondakov

Яня
0

не, ну а чо ожидали на очевидный вопрос?...

Ответить

1 2

Igor
0

Климов станет президентом

Ответить

Иван Сидоров

0

Моя борьба

Ответить

Vandgory

Иван
3

А кто-то объявлял это борьбой? Как всегда за всех все решили в интернетике

Ответить

Savage Steel

–1

Креатив в рядах фемок и защитников прав угнетенных конечно хромает, @badkid , что скажешь? Придумал бы лучше ? А то всего какой то флаг. Или и так сойдёт? 

Ответить

Andrew Kondakov

Savage
3

обсуждение есть, значит акция сработала) ТЖ не единственное место, где появилась эта новость.

Ответить

Шамиль Басаев

1

Так победим

Ответить

Максим Ростокин

Шамиль
–1

По Фрейду?

Ответить

Пешка Комитета

0

@Владимир Климов уведомление

Ответить

Гениальный франт

0

Путин обрадовался и на радостях оттарабанил руководителей этих учреждений!

Ответить

DC Maniac

0

Еще лет 10 каких—нибудь и это станет мейнстримом в РФ

Ответить

YeezySpace

0
Ответить

IO

0

А могли бы косплеить флагшток куна, чай опыт у Марии уже есть

Ответить

Яня

IO
0

Какой?

Ответить

Vasya Stark

0

Зачем?

Ответить

Функциональный пёс_анон

0

- привет, мы подсядем?
- присаживайтесь

Ответить

Тупой ГОСТ

0

Радуга после серебряного дождя

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

Так выглядит прекрасная Россия будущего

Ответить

Международный цвет

0

Путин был в ярости

Ответить

Евгений Клочков

–1

Да мы и без флага знали кто там сидит, но все равно спасибо за информирование

Ответить
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