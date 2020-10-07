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Новости
Екатерина Кузнецова
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Исследование: платящая аудитория онлайн-кинотеатров в России выросла вдвое за полгода Материал редакции

Половина опрошенных пользователей всё ещё смотрит фильмы на торрентах.

23 комментария
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С февраля по сентябрь 2020 года доля пользователей платных услуг онлайн-кинотеатров выросла практически в два раза — с 19% до 39%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос TelecomDaily.

46% опрошенных тратят на просмотр кино и сериалов несколько часов в неделю, 32% — несколько часов в месяц, а 19% — несколько часов в день. Половина опрошенных смотрит новые фильмы на торрентах. Один пользователь в среднем имеет три подписки и тратит 285 рублей в месяц.

Premier (ранее назывался «ТНТ-Premier») оказался самым популярным сервисом в России — на него подписано 42% опрошенных. Аналитики связали это с низкой стоимостью подписки — около 29 рублей в месяц. У лидера по выручке среди онлайн-кинотеатров ivi подписку имеют 23% пользователей сервисов — платящая аудитория уже превысила три миллиона. Самые низкие показатели у Tvzavr — 7%, more.tv — 9%, Megogo — 16%.

Количество платных подписчиков выросло во время пандемии. Например, в Premier количество платных подписчиков увеличилось на 50%, у Wink платящих пользователей стало «в несколько раз больше», но из бесплатной в платную версию перешли не больше 25%. У more.tv подписку стали приобретать в шесть раз чаще — около 30% пользователей, воспользовавшихся акцией во время пандемии, остались подписчиками платного сервиса.

#кино #бизнес

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23 комментария
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Долгий танк88

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Считаю просмотр фильмов и сериалов пустой тратой времени. То ли дело комменты на ТЖ писать.

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rossoshmap

Долгий
1

Слышь 

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Долгий танк88

rossoshmap
0

kpacu8o

Ответить

Функциональный пёс_анон

4

как начал работать, очень быстро и легко перестроился на лицензионный контент. заплатить за фильм, музыку, программу - не является каким-то моральным преодолением.
но
готов платить, если контент предоставляется удобно и легко. а вот за сервисы, в которых половины фильмов нет, половины сериалов нет, всё построено на конкуренции за счет наличия контента и ты вынужден прыгать с сервиса на сервис в поисках нужного тебе сериала - за такое я платить не готов

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Функциональный пёс_анон

Функциональный
2

или например заходишь ты на кинопоиск посмотреть саузпарк, а там то серии выпилят, то замажут цензурой че-нибудь

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Готовый яд

3

Использую новый уровень подписки, плачу пиратам, чтобы смотреть фильмы и спорт

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Круглый меч

1

Половина опрошенных пользователей всё ещё смотрит фильмы на торрентах.

Как что-то плохое. В отличие от другой половины - не животные, которые жуют, что им бросили в стойло.

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красивый комбинатор

Круглый
0
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solawind

Круглый
0

Эти "не животные" смотрят то же самое говно, только зачастую в худшем качестве и с большим гемором, потому что нищие. Вот и вся разница

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Правоохранительный микрофон

solawind
0

с большим гемором

Ну-ну. Трудно представить больший гемор, чем ебалайтунг со всеми этими "официальными покупками". С играми так и вообще пиздец, любой пиратский репак работает по принципу "установил и играй", и только "официальные версии" предлагают за твои же деньги неистовые пляски с бубном.

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solawind

Правоохранитель…
0

Нет никакого ебалайтинга, с пульта тв тычу в  фильм в нетфликс и смотрю в отличном качестве, одной кнопкой выбирая озвучку и язык сабов.
А не пержу перед ПК качая торренты, затем разбираясь подходит ли формат к тв, затем закидывая на флешку/шару чтоб тв прочитал, затем перекладывая файлы сабититров чтобы тв их подхватил.
 Не, если ты нищий и готов менять свое время на это чтоб не оплачивать подписку, тогда конечно, просто нужно понимать что готовый сервис все равно удобнее. Даже пираты вон платные сервисы для торрентов клепают и люди платят за это удобство явно не просто так, ниже по обсуждению их советуют

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Круглый меч

solawind
0

Ну если тебе достаточно контента, который отгружают в стойло нетфликса, то, конечно.

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solawind

Круглый
0

У меня 3 сервиса подключено. Энивей, с торрентов 99.9% качают то же самое, там никакая не "илита" лол, просто более нищие

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Круглый меч

solawind
0

большим гемором

худшем качестве

торренты

О чём ты вообще?

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Ваня Погост

1
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Владимир Земсков

1

Рекомендую попробовать сервис KINOPUB.
Есть абсолютно все. Без исключений.
С разными переводами для сериалов, все визуально структурированно и есть подборки.
Удобное приложение для андроид-приставки.
Полгода пользования 700р.
Думаю, оно стоит того.
Других подобных сервисов просто нет. (Hd videobox по сравнению с ним просто ребячество)

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solawind

Владимир
0

Лучше уж официалам платить, там хотя бы часть денег до авторов дойдет. Чем платить пиратам, это вообще лол

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Функциональный пёс_анон

0

Один пользователь в среднем имеет три подписки и тратит 285 рублей в месяц.

это что у него за три подписки в месяц за 285 р?

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rayslava

Функциональный
1

Считают так.
в среднем

В среднем у человека одна сиська и одно яйцо.

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Владимир Филатов

rayslava
1

идеально

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rossoshmap

rayslava
0

И половой орган в суперпозиции

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Екатерина Кузнецова

Функциональный
0

может семейные подписки делят, да и премьер стоит копейки

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Grave Digger

0

Смотрю фильмы раз в месяц и нет желания оплачивать подписку ради этого :(

Другое дело музыка

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