Исследование: платящая аудитория онлайн-кинотеатров в России выросла вдвое за полгода Материал редакции
Половина опрошенных пользователей всё ещё смотрит фильмы на торрентах.
С февраля по сентябрь 2020 года доля пользователей платных услуг онлайн-кинотеатров выросла практически в два раза — с 19% до 39%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос TelecomDaily.
46% опрошенных тратят на просмотр кино и сериалов несколько часов в неделю, 32% — несколько часов в месяц, а 19% — несколько часов в день. Половина опрошенных смотрит новые фильмы на торрентах. Один пользователь в среднем имеет три подписки и тратит 285 рублей в месяц.
Premier (ранее назывался «ТНТ-Premier») оказался самым популярным сервисом в России — на него подписано 42% опрошенных. Аналитики связали это с низкой стоимостью подписки — около 29 рублей в месяц. У лидера по выручке среди онлайн-кинотеатров ivi подписку имеют 23% пользователей сервисов — платящая аудитория уже превысила три миллиона. Самые низкие показатели у Tvzavr — 7%, more.tv — 9%, Megogo — 16%.
Количество платных подписчиков выросло во время пандемии. Например, в Premier количество платных подписчиков увеличилось на 50%, у Wink платящих пользователей стало «в несколько раз больше», но из бесплатной в платную версию перешли не больше 25%. У more.tv подписку стали приобретать в шесть раз чаще — около 30% пользователей, воспользовавшихся акцией во время пандемии, остались подписчиками платного сервиса.
как начал работать, очень быстро и легко перестроился на лицензионный контент. заплатить за фильм, музыку, программу - не является каким-то моральным преодолением.
но
готов платить, если контент предоставляется удобно и легко. а вот за сервисы, в которых половины фильмов нет, половины сериалов нет, всё построено на конкуренции за счет наличия контента и ты вынужден прыгать с сервиса на сервис в поисках нужного тебе сериала - за такое я платить не готов
Функциональный пёс_анон
или например заходишь ты на кинопоиск посмотреть саузпарк, а там то серии выпилят, то замажут цензурой че-нибудь
Правоохранительный микрофон
с большим гемором
Ну-ну. Трудно представить больший гемор, чем ебалайтунг со всеми этими "официальными покупками". С играми так и вообще пиздец, любой пиратский репак работает по принципу "установил и играй", и только "официальные версии" предлагают за твои же деньги неистовые пляски с бубном.
Нет никакого ебалайтинга, с пульта тв тычу в фильм в нетфликс и смотрю в отличном качестве, одной кнопкой выбирая озвучку и язык сабов.
А не пержу перед ПК качая торренты, затем разбираясь подходит ли формат к тв, затем закидывая на флешку/шару чтоб тв прочитал, затем перекладывая файлы сабититров чтобы тв их подхватил.
Не, если ты нищий и готов менять свое время на это чтоб не оплачивать подписку, тогда конечно, просто нужно понимать что готовый сервис все равно удобнее. Даже пираты вон платные сервисы для торрентов клепают и люди платят за это удобство явно не просто так, ниже по обсуждению их советуют
Рекомендую попробовать сервис KINOPUB.
Есть абсолютно все. Без исключений.
С разными переводами для сериалов, все визуально структурированно и есть подборки.
Удобное приложение для андроид-приставки.
Полгода пользования 700р.
Думаю, оно стоит того.
Других подобных сервисов просто нет. (Hd videobox по сравнению с ним просто ребячество)
Считают так.
в среднем
В среднем у человека одна сиська и одно яйцо.
Смотрю фильмы раз в месяц и нет желания оплачивать подписку ради этого :(
Другое дело музыка