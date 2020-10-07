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Новости
Артём Мазанов
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Источник ТАСС сообщил о выявлении экспертами ФСБ следов амфетамина в крови Ивана Голунова. Журналист это опроверг Материал редакции

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Тогда экспертизы не выявили следов наркотиков его организме.

25 комментариев
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В крови журналиста «Медузы» Ивана Голунова эксперты обнаружили следы амфетамина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Других подтверждений этой информации пока нет.

Собеседник журналистов уточнил, что о наличии следов амфетамина в крови сказано в описательной части экспертизы ФСБ, но в выводах сообщается, что запрещённых веществ в крови Голунова не выявили, их обнаружили только на волосах.

В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещённых веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина.

источник ТАСС

В феврале адвокат Алексей Коврижкин, защищающий фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца, сообщил, что проведённая в 2019 году экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах Голунова. «Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин», — рассказал он.

Обновлено в 11:47: Голунов рассказал, что в его крови экспертиза обнаружила только кофеин, теобромин и никотинамид. Наркотики обнаружили в контрольном образце человека употребляющего амфетамин.

Во время экспертизы крови также были использованы два контрольных образца: человека не употребляющего наркотики и человека употребляющего амфетамин. [...]

А амфетамин был обнаружен в контрольном образце.

Иван Голунов

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.

Первые анализы Голунова после задержания не выявили следов наркотиков. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявлял, что следов наркотиков не выявили также на смывах с ладоней и срезах ногтей журналиста.

22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.

#новости #делоголунова

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Функциональный пёс_анон

12

В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещённых веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина.

после противоречий официальных заявлений представителей правительства по поводу отравления навального подобные вещи у ФСБ воспринимаются как суть их работы

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Долгий танк88

7

Амфетамин нашли, а новичка найти не смогли, ну и ну 

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Правительственный микроскоп

Долгий
3

анонимный источник: Навальный съел острое вечером перед тем как попасть в кому

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Виртуальный хичхакер

Правительственн…
5

Я вчера вечером съел бутеры с сосиской, огурцом, луком и мазиком - сейчас такое чувство, что хочу впасть в кому

Ответить

Правительственный микроскоп

Виртуальный
0

срать будешь как надо

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Vitaly FlieTantie

Виртуальный
0

Еще надо было зайти в забегаловку ченга

Ответить

Руслан Астратов

4

"Источник ТАСС сообщил о выявлении экспертами ФСБ следов амфетамина"

Взяли из своих вещдоков. 

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Chef

2

ну вот теперь та все взяли и поверили, ага

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Chef

Chef
2

фо сэ бэ же нет врет, нееет, никогда

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Semyon Bochkaryov

0

А-ха-ха, то есть мяу.
Напомню, Голунову инкриминировали якобы продажу мефедрона и MPDV (версии в разных источниках различаются), а теперь вообще нашли третье вещество, не фигурировавшее изначально в деле. Или четвёртое, адвокат еще и про кокс сказал.

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Илюхер XXX

Semyon
2

то есть просто наркоманом он быть не может?

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Semyon Bochkaryov

Илюхер
4

С таким составом - вряд ли, это какой-то ультраэстет, который долбит всё - от дешевых китайских солей до дорогущего кокаина.

Ответить

Илюхер XXX

Semyon
1

каким составом? речь про амфетамин

Ответить

Semyon Bochkaryov

Илюхер
3

Речь про то, что у него выявляли до этого по версии следствия. Напомню, он сначала якобы торговал мефедроном, потом он преобразовался в материалах дела в MPDV (дешевые китайские соли), а теперь находят следы амфетамина в крови и волосах. Так что он продавал всё-таки? И что принимал?

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Илюхер XXX

Semyon
0

ой блять, как с вами разговаривать вообще

Ответить

Semyon

Илюхер
1

Включая логику. Ну прост получается абсолютный бред, который сам себе противоречит.

Ответить

Dead Horse

Semyon
0

Это ты Илюшу описал

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Dead Horse

Илюхер
0

Не то что с Вами

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Атлант поправил плечи

Semyon
0

просто в Москве экология плохая и воздух очень грязный 

Ответить

Атлант поправил плечи

Илюхер
2

нет, он же либеральный журналист расследователь 

Ответить

Слава Инженеров

Semyon
0

То что человек продает и не обязано совпадать с тем, что он употребляет

Ответить

Владимир Филатов

1

Так он уже слился, так что пофиг

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Функциональный пёс_анон

1

Собеседник журналистов

новость уровня "кто-то что-то спизднул", заголовок уровня "ГОЛУНОВ ВСЁ ЖЕ ДОЛБИЛ НАРКОТУ"

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Sergey Smirnov

0

2020й год год охуительных прогнозов и не менее охуительных анализов.
Каждый месяц новый плоттвист, как в сраном маняме на 5 сезонов.

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Sergey Smirnov

Sergey
0

Я был прав, очередной поворот сюжета

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