Источник ТАСС сообщил о выявлении экспертами ФСБ следов амфетамина в крови Ивана Голунова. Журналист это опроверг Материал редакции
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Тогда экспертизы не выявили следов наркотиков его организме.
В крови журналиста «Медузы» Ивана Голунова эксперты обнаружили следы амфетамина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Других подтверждений этой информации пока нет.
Собеседник журналистов уточнил, что о наличии следов амфетамина в крови сказано в описательной части экспертизы ФСБ, но в выводах сообщается, что запрещённых веществ в крови Голунова не выявили, их обнаружили только на волосах.
В феврале адвокат Алексей Коврижкин, защищающий фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца, сообщил, что проведённая в 2019 году экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах Голунова. «Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин», — рассказал он.
Обновлено в 11:47: Голунов рассказал, что в его крови экспертиза обнаружила только кофеин, теобромин и никотинамид. Наркотики обнаружили в контрольном образце человека употребляющего амфетамин.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.
Первые анализы Голунова после задержания не выявили следов наркотиков. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявлял, что следов наркотиков не выявили также на смывах с ладоней и срезах ногтей журналиста.
22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.
В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещённых веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина.
после противоречий официальных заявлений представителей правительства по поводу отравления навального подобные вещи у ФСБ воспринимаются как суть их работы
Правительственный микроскоп
анонимный источник: Навальный съел острое вечером перед тем как попасть в кому
Виртуальный хичхакер
Я вчера вечером съел бутеры с сосиской, огурцом, луком и мазиком - сейчас такое чувство, что хочу впасть в кому
"Источник ТАСС сообщил о выявлении экспертами ФСБ следов амфетамина"
Взяли из своих вещдоков.
ну вот теперь та все взяли и поверили, ага
А-ха-ха, то есть мяу.
Напомню, Голунову инкриминировали якобы продажу мефедрона и MPDV (версии в разных источниках различаются), а теперь вообще нашли третье вещество, не фигурировавшее изначально в деле. Или четвёртое, адвокат еще и про кокс сказал.
то есть просто наркоманом он быть не может?
С таким составом - вряд ли, это какой-то ультраэстет, который долбит всё - от дешевых китайских солей до дорогущего кокаина.
каким составом? речь про амфетамин
Речь про то, что у него выявляли до этого по версии следствия. Напомню, он сначала якобы торговал мефедроном, потом он преобразовался в материалах дела в MPDV (дешевые китайские соли), а теперь находят следы амфетамина в крови и волосах. Так что он продавал всё-таки? И что принимал?
ой блять, как с вами разговаривать вообще
То что человек продает и не обязано совпадать с тем, что он употребляет
2020й год год охуительных прогнозов и не менее охуительных анализов.
Каждый месяц новый плоттвист, как в сраном маняме на 5 сезонов.