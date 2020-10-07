Под изменением повестки подразумевалось начало пандемии коронавируса Covid-19 и экономический кризис в России. Проект приостановили уже после первых мер по закрытию границ и введению карантина в разных странах мира.

В России за день до объявления ввели режим повышенной готовности, а врачи открыто обратились к властям с просьбой принять экстренные меры вплоть до карантина. Что касается экономической ситуации, то в начале марта курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть: перед этим Россия отказалась сократить добычу нефти на фоне пандемии.