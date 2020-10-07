ТАСС показал последнюю серию интервью с Путиным в день его рождения. Проект замораживали из-за пандемии и кризиса Материал редакции
В финале президент объяснил, почему не рассказывает о дочерях, не назвав их даже по именам.
ТАСС опубликовало последнюю серию «20 вопросов Владимиру Путину» в день его 68-летия. Проект, основанный на трёхчасовом интервью журналиста Андрея Ванденко, начали выкладывать в феврале, но внепланово приостановили.
Тогда, 20 марта, агентство объяснило изменения «кардинальным изменением новостной повестки, которая идёт вразрез с идеей проекта — попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента».
В марте ТАСС пообещал, что оставшиеся серии интервью с Путиным покажут в формате «большого итогового фильма» — туда планировалось включить как уже опубликованные фрагменты, так и ответы «о свободе слова, о роли журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях Путина», а также «кухню» о создании проекта.
В итоге вместо фильма агентство выложило обычную 7-минутную серию о личной жизни президента. В титрах интервью указано, что у Путина есть две дочери — Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения) — эта же информация есть на сайте Кремля. «Дети мои занимаются наукой», — отметил Путин без упоминания подробностей и имён. Предположительно, первая дочь — это детский эндокринолог, учёная и инвестор Марина Воронцова, а вторая — это глава созданного в феврале Института искусственного интеллекта МГУ Катерина Тихонова.
Журналист ТАСС поднял вопрос о «раздражении» Путина в случае разговоров о его семье. На это президент ответил: «Когда я иду на выборы, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь». Официально о дочерях Путина практически ничего не известно.
ТАСС к финалу проекта также опубликовало интервью с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым. Представитель Кремля, например, назвал родившихся «в 2000 или даже в 1995 году» «поколением Путина» и указал, что интервью стало инициативой журналистов: «Официально подтверждаю, это не кремлёвский проект».
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Ребята, не стоит хрюкать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не хрюкать. Серьезно, любой из вас будет хрюкать
Речь идет о трехзначных числах, не хрюкайте и метнитесь кабанчиком до фуры на Владик
Господи, заигрались в царей.
"У нас всё по-взрослому"...
Взрослый курс рубля.
Взрослая нищета.
Взрослые ямы на дорогах.
Взрослая коррупция.
Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если интервью неизбежно, хрюкать надо первым
Представитель Кремля, например, назвал родившихся «в 2000 или даже в 1995 году» «поколением Путина»
А вот сейчас обидно было.
Ну те, кто родился тогда, по сути кроме Путина у власти никого не видели. Ельцина 5-летние дети запомнить едва ли могли
Вот только использовать такое для идентификации поколения это сомнительно и нахально. С тем же успехом рожденных в 1995 можно назвать поколением кэпсов или читос
Прекрасно помню
Про мухожука помню, про снайпера помню, про разворот над Атлантикой. Но я раньше 95 родился, да
Тут все становится на свои места. Этот человек очень любит шпионские фильмы, Штирлица, хотел всю жизнь чтобы было так же, а теперь все эти отравления и конспирация это единственное развлечение при владении абсолютной властью
Игра в бесконечную конспирацию и войну против всех ещё никого не доводила до добра.
В интернете анонимность это зло, но друзья и родственники самого публичного лица страны должны быть анонимны и по убеждениям этого самого лица. Страна парадоксов.
Фиксируем количество просмотров за сутки и сравниваем с интервью с Навальным 😏
Навальный порвал даже тизер нового клипа BTS и готовлю шаурму с дочкой челенж
я уверен, что когда Алексей придёт к власти, то рубль упразднят, а оплата будет лайками.
инфа 100%!
опять эта стабильность??? так она при путине уже 20 лет! сколько можно?!
А вообще довольно симптоматично. Напротив Путина сидит уважаемый журналист, которого президент тем не менее не стесняется прилюдно опустить. Мог бы ведь сказать "вот вы кашляете", "хмыкаете", "удивляетесь", "недоумеваете", но вместо этого произносит "хрюкаете"...
Человека можно вывезти из деревни, деревню из человека никогда
"В: Кхм
П: Зря вы хрюкаете, потому что..."
Мда. Быдло - оно и в костюме быдло
П: Зря вы хрюкаете, потому что...
В: Не хрюкаю, а покашливаю.
П: В смысле, покашливаете?
В: Да вот из Италии только вернулся. Вероятно холодного апеннинского воздуха надышался..
ТАСС срочно прерывает серию интервью с президентом кардинальным изменением новостной повестки...
" По-взрослому, серьезно" - это по-чекистки значит
Ох блять...
«П: Покашливать нечего, потому что вы не живёте моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек когда далёк от этого, он этого просто не замечает.»
Конечно. Зачем что-то знать о семье человека, который может начать ядерную войну. Хотя продать такой подход его реальному избирателю достаточно просто и этот избиратель даже укрепится в мысли, что за страной смотрит не хер с горы, а мужик с сильной рукой, которого все эти житейские проблемы не касаются. Даже болезни не берут, за 20 лет ни разу.
«Когда я иду на выборы, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь».
Какие нахуй надежды? Надежды на что? Если единственные надежды этих людей это стабильное ухудшение жизни, падение реальных доходов и курса нац. валюты, повышение цен на всё то да, надежды этих людей оправданы
Даже как-то жалко его. Отслужил бы два срока на посту президента и ушёл в отставку с уважением, как реформатор. Занимался воспитанием дочерей и внуков, а не прятал их под другими фамилиями.
А теперь повестка опять изменилась и мы даже знаем ее фио и недавно посмотренный мультик, ккке
Ебать он параноик. Ну и вообще, его даже уже политиком то не назовешь
да он уже и не человек даже...
А где вопрос "Ты дрочишь"?.. А где обсуждение "Игры престолов"?... Где упоминание "Рик и Морти"?... Где, блжад, вот это вот всё, ради чего нормальные люди смотрят эти ваши долбаные интервью???!!!
Читаю тут расшифровку интервью в других источниках. Там приводят и другие высказывания ВВП, которые звучат довольно эммм... двусмысленно:
Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки.
https://news.tut.by/world/703126.html
Сам выстроил систему где на одном человеке все завязано и жалуется на избыточное внимание к детям, smart move
Как это последняя серия?
А ещё кажется у них схожие симптомы https://m.vk.com/video-79166960_171409001
Не знаю, как слово по-русски. Pulverschnee называется по-немецки.
так обычно говорят люди, которые думают на другом языке, а на русском просто вынуждают)
Путин не называет дочерей по имени.
Путин не называет Навального по имени.
А что если это один и тот же человек?