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Новости
Сергей Звезда
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ТАСС показал последнюю серию интервью с Путиным в день его рождения. Проект замораживали из-за пандемии и кризиса Материал редакции

В финале президент объяснил, почему не рассказывает о дочерях, не назвав их даже по именам.

65 комментариев
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ТАСС опубликовало последнюю серию «20 вопросов Владимиру Путину» в день его 68-летия. Проект, основанный на трёхчасовом интервью журналиста Андрея Ванденко, начали выкладывать в феврале, но внепланово приостановили.

Тогда, 20 марта, агентство объяснило изменения «кардинальным изменением новостной повестки, которая идёт вразрез с идеей проекта — попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента».

Под изменением повестки подразумевалось начало пандемии коронавируса Covid-19 и экономический кризис в России. Проект приостановили уже после первых мер по закрытию границ и введению карантина в разных странах мира.

В России за день до объявления ввели режим повышенной готовности, а врачи открыто обратились к властям с просьбой принять экстренные меры вплоть до карантина. Что касается экономической ситуации, то в начале марта курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть: перед этим Россия отказалась сократить добычу нефти на фоне пандемии.

В марте ТАСС пообещал, что оставшиеся серии интервью с Путиным покажут в формате «большого итогового фильма» — туда планировалось включить как уже опубликованные фрагменты, так и ответы «о свободе слова, о роли журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях Путина», а также «кухню» о создании проекта.

В итоге вместо фильма агентство выложило обычную 7-минутную серию о личной жизни президента. В титрах интервью указано, что у Путина есть две дочери — Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения) — эта же информация есть на сайте Кремля. «Дети мои занимаются наукой», — отметил Путин без упоминания подробностей и имён. Предположительно, первая дочь — это детский эндокринолог, учёная и инвестор Марина Воронцова, а вторая — это глава созданного в феврале Института искусственного интеллекта МГУ Катерина Тихонова.

Ванденко: Кто для них [детей] был авторитетом?

Путин: Надеюсь, что я.

В: А для внуков?

П: Ну, они ещё маленькие. Один из внуков, дочка начала его учить жизни...

В: Которая?

П: Какая разница?

В: Кхм

П: Зря вы хрюкаете, потому что...

В: Не хрюкаю, а покашливаю.

П: Покашливать нечего, потому что вы не живёте моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек когда далёк от этого, он этого просто не замечает.

фрагмент разговора

Журналист ТАСС поднял вопрос о «раздражении» Путина в случае разговоров о его семье. На это президент ответил: «Когда я иду на выборы, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь». Официально о дочерях Путина практически ничего не известно.

Я знаю, такая западная политическая культура связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьёзно. [...] Это же всё считается (имеется в виду деанонимизация — прим. TJ), зачем?

Владимир Путин

ТАСС к финалу проекта также опубликовало интервью с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым. Представитель Кремля, например, назвал родившихся «в 2000 или даже в 1995 году» «поколением Путина» и указал, что интервью стало инициативой журналистов: «Официально подтверждаю, это не кремлёвский проект».

Путин рассказал ТАСС о митингах, оппозиции и…
«Дубинкой просто так никто не молотит» и другие спорные утверждения Путина.
tjournal.ru

#новости #путин #журналистика

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65 комментариев
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Круглый меч

70

Зря вы хрюкаете, пацаны, зря.

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FOX

Круглый
16

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

Ответить

Bob Kentuki

FOX
0

Ребята, не стоит хрюкать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не хрюкать. Серьезно, любой из вас будет хрюкать

Ответить

FOX

Bob
1

хрюк

Ответить

Bob Kentuki

FOX
1

хрюк

Ответить

Евгений Клочков

Круглый
3

Речь идет о трехзначных числах, не хрюкайте и метнитесь кабанчиком до фуры на Владик

Ответить

Ze Katze

Круглый
1
Ответить

Umberto Eco

43

Господи, заигрались в царей.
"У нас всё по-взрослому"... 
Взрослый курс рубля.
Взрослая нищета.
Взрослые ямы на дорогах.
Взрослая коррупция.

Ответить

Андрей Ионов

Umberto
15

Обсераться так по взрослома

Ответить

Максим Иванов

36

Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если интервью неизбежно, хрюкать надо первым

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Максим
1

Remember, no хрю

Ответить

Функциональный пёс_анон

9

Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьёзно.

я хуею

Ответить

Umberto Eco

Функциональный
26

Риторика детей, имитирующих взрослую жизнь.

Ответить

Semyon Bochkaryov

11

 Представитель Кремля, например, назвал родившихся «в 2000 или даже в 1995 году» «поколением Путина»

А вот сейчас обидно было.

Ответить

Артем Стажаров

Semyon
1

Ну те, кто родился тогда, по сути кроме Путина у власти никого не видели. Ельцина 5-летние дети запомнить едва ли могли

Ответить

Дмитрий Ермакович

Артем
4

Вот только использовать такое для идентификации поколения это сомнительно и нахально. С тем же успехом рожденных в 1995 можно назвать поколением кэпсов или читос

Ответить

Революционный пистолет

Дмитрий
0

Пепси

Ответить

Litnikov Danil

Артем
0

Прекрасно помню

Ответить

T:ema

Litnikov
0

как дед танцевал или как он с моста упал?

Ответить

Litnikov Danil

T:ema
1

Про мухожука помню, про снайпера помню, про разворот над Атлантикой. Но я раньше 95 родился, да

Ответить

Дорогой огонь

Semyon
0

По такой логике Путин - поколение Сталина.

Ответить

Stanislav Sobolev

11

Тут все становится на свои места. Этот человек очень любит шпионские фильмы, Штирлица, хотел всю жизнь чтобы было так же, а теперь все эти отравления и конспирация это единственное развлечение при владении абсолютной властью 

Ответить

Георгий Турманидзе

10

Игра в бесконечную конспирацию и войну против всех ещё никого не доводила до добра. 

Ответить

Дмитрий Ермакович

10

В интернете анонимность это зло, но друзья и родственники самого публичного лица страны должны быть анонимны и по убеждениям этого самого лица. Страна парадоксов.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Дмитрий
0

Шизофрения жи

Ответить

Дорогой огонь

9

Ну, допустим, хрю.

Ответить

Grave Digger

6

Фиксируем количество просмотров за сутки и сравниваем с интервью с Навальным 😏

Ответить

Павел Фролов

Grave
8

Навальный порвал даже тизер нового клипа BTS и готовлю шаурму с дочкой челенж

Ответить

Дон Карлионе

Grave
4

Даже открывать не стану

Ответить

Тарас Набутылко

Grave
–5

я уверен, что когда Алексей придёт к власти, то рубль упразднят, а оплата будет лайками.
инфа 100%!

Ответить

Zzzzzzz

Тарас
0

Хоть курс стабильный будет

Ответить

Тарас Набутылко

Zzzzzzz
–1

опять эта стабильность??? так она при путине уже 20 лет! сколько можно?!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Тарас
0

Можно лайками, можно корги или алабаями

Ответить

Романелло Кивогенс

8

А вообще довольно симптоматично. Напротив Путина сидит уважаемый журналист, которого президент тем не менее не стесняется прилюдно опустить. Мог бы ведь сказать "вот вы кашляете", "хмыкаете", "удивляетесь", "недоумеваете", но вместо этого произносит "хрюкаете"... 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Романелло
1

Человека можно вывезти из деревни, деревню из человека никогда

Ответить

Руслан Астратов

4

"В: Кхм

П: Зря вы хрюкаете, потому что..."

Мда.  Быдло - оно и в костюме быдло

Ответить

Litnikov Danil

Руслан
4

Зря вы хрюкаете, кхе кхе

Ответить

Романелло Кивогенс

5

П: Зря вы хрюкаете, потому что...

В: Не хрюкаю, а покашливаю.

П: В смысле, покашливаете?

В: Да вот из Италии только вернулся. Вероятно холодного апеннинского воздуха надышался..

ТАСС срочно прерывает серию интервью с президентом кардинальным изменением новостной повестки...

Ответить

Баблгам Бич

4

Хах, комменты отключены, боятся народных поздравлений?

Ответить

Abram Dikoy

4

" По-взрослому, серьезно" - это по-чекистки значит

Ответить

T:ema

Abram
0

по чик-чик-истски

Ответить

Dmitriy Volkov

3

Ох блять... 
«П: Покашливать нечего, потому что вы не живёте моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек когда далёк от этого, он этого просто не замечает.»

Ответить

Невинный Артем

2

Не делал бы хуйни на государственном уровне, не было б такой угрозы

Ответить

Eduard Novikov

2

Конечно. Зачем что-то знать о семье человека, который может начать ядерную войну. Хотя продать такой подход его реальному избирателю достаточно просто и этот избиратель даже укрепится в мысли, что за страной смотрит не хер с горы, а мужик с сильной рукой, которого все эти житейские проблемы не касаются. Даже болезни не берут, за 20 лет ни разу.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

«Когда я иду на выборы, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь».

Какие нахуй надежды? Надежды на что? Если единственные надежды этих людей это стабильное ухудшение жизни, падение реальных доходов и курса нац. валюты, повышение цен на всё то да, надежды этих людей оправданы

Ответить

Даулет Тургалиев

2

Даже как-то жалко его. Отслужил бы два срока на посту президента и ушёл в отставку с уважением, как реформатор. Занимался воспитанием дочерей и внуков, а не прятал их под другими фамилиями.

Ответить

Евгений Клочков

1

А теперь повестка опять изменилась и мы даже знаем ее фио и недавно посмотренный мультик, ккке

Ответить

Litnikov Danil

1

Ебать он параноик. Ну и вообще, его даже уже политиком то не назовешь

Ответить

Тарас Набутылко

Litnikov
0

да он уже и не человек даже...

Ответить

Litnikov Danil

Тарас
0

Связаны

Ответить

Тарас Набутылко

1

А где вопрос "Ты дрочишь"?.. А где обсуждение "Игры престолов"?... Где упоминание "Рик и Морти"?... Где, блжад, вот это вот всё, ради чего нормальные люди смотрят эти ваши долбаные интервью???!!!

Ответить

Dmitry Sursin

1

Сталин
Version 2.0

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Читаю тут расшифровку интервью в других источниках. Там приводят и другие высказывания ВВП, которые звучат довольно эммм... двусмысленно:

 Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки.

https://news.tut.by/world/703126.html

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Сам выстроил систему где на одном человеке все завязано и жалуется на избыточное внимание к детям, smart move

Ответить

Максим Костюков

0

Сдр

Ответить

Готовый жар

0

Дед порвался

Ответить

Долгий танк88

0

последнюю

ЧЕ ПРАВДА??

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Как это последняя серия? 

Ответить

Павел Фролов

Атлант
0

За конституцию проголосовали, ща ремейк снимать начнут

Ответить

Слабый фитиль

0

ебать его конечно загримировали.

Ответить

Stanislav Sobolev

0

А ещё кажется у них схожие симптомы https://m.vk.com/video-79166960_171409001 

Ответить

YeezySpace

0

Не знаю, как слово по-русски. Pulverschnee называется по-немецки.

так обычно говорят люди, которые думают на другом языке, а на русском просто вынуждают)

Ответить

Военный корабль

0

Испанский стыд

Ответить

Miron Koval

0

свинособаки, зря вы хрюкаете

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КтоКакБог

0

Путин не называет дочерей по имени.
Путин не называет Навального по имени.

А что если это один и тот же человек?

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