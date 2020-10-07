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Новости
Алексей Боржонов
4424

Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес Материал редакции

Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.

92 комментария
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Тим Кук (Apple), Джефф Безос (Amazon), Сундар Пичаи (Google), Марк Цукерберг (Facebook) Коллаж National Herald

Apple, Facebook, Google и Amazon подрывают конкуренцию на рынке и используют монополистическую тактику, говорится в отчёте подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США. Предложения в докладе в целом совпадают с тем, что уже звучало во время антимонопольных слушаний с главами компаний в июле.

Доклад готовили в течение 16 месяцев. Авторы утверждают, что изучили более 1,2 миллиона документов и сообщений, заслушали показания 38 свидетелей, а также провели интервью с более чем 240 участниками рынка.

Компании доминируют на рынке и используют своё положение для нечестной конкуренции

В отчёте говорится, что перечисленные компании обладают «значительной властью на рынке над обширными сегментами» американской экономики. Они расширяли своё влияние и подрывали конкуренцию на рынке, считают конгрессмены-демократы Дэвид Чичиллине и Джерролд Надлер.

  • Facebook доминирует на рынке социальных сетей, поглощая конкурентов или копируя их нововведения. Под эту схему попадают покупки WhatsApp и Instagram;
  • Apple устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и «не даёт лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств», считают авторы доклада. Это наделяет Apple властью привратника, говорится в отчёте, и разрешает пользователям скачивать приложения только из App Store. Компания при этом взимает комиссию за покупки с разработчиков и не допускает конкурентов на платформу;
  • Amazon, будучи крупнейшим маркетплейсом США, продаёт собственную продукцию и товары независимых продавцов на одной платформе, тем самым создавая «врождённый конфликт интересов». В докладе говорится, что компания может использовать данные внутренних конкурентов, чтобы получать преимущество над ними. Кроме того, Amazon скупает смежные бизнесы и ставит тем самым конкурентов в невыгодное положение;
  • Google продвигает свои услуги, используя доминирование в поиске и на рынке поисковой рекламы, утверждается в отчёте. Также компания заключает контракты с партнёрами и клиентами, которые обязывают их предоставить продуктам Google преимущество на устройствах.

Авторы предлагают «разделить» крупные IT-компании. Amazon, Apple, Google и Facebook заявили, что это только навредит

Авторы доклада предлагают реформировать антимонопольное законодательство, чтобы изменить сложившуюся на рынке ситуацию. Среди рекомендаций — структурное разделение компаний и запрет на работу в смежном бизнесе. В документе не прописаны подробности этой процедуры, но, как пишет CNBC, она может означать вынужденное разделение технологических компаний или создание бизнес-структур, независимых от материнской компании. Например, принуждение Google отделить YouTube, и Facebook — Instagram и WhatsApp.

Также предлагается расширить полномочия антимонопольных органов, чтобы они не позволяли компаниям покупать потенциальных конкурентов. Кроме того, предлагается обеспечить функциональную совместимость и переносимость данных с доминирующих платформ на другие. Власти должны защитить компании, которые зависят от платформы, и не позволять доминирующим предприятиям навязывать им контракты.

Amazon заявил, что рекомендации комитета могут навредить потребителям и малому бизнесу. Компания уверена, что «ошибочное мышление» вытеснит миллионы независимых продавцов и лишит их «одного из самых быстрых и наиболее прибыльных способов связи с покупателями».

Apple «категорически» не согласна с выводами из доклада и заявила, что App Store открыл новые рынки и услуги, которые «невозможно было представить ещё десять лет назад», а основными бенефициарами экосистемы компании были разработчики.

Facebook не считает покупку Instagram и WhatsApp антиконкурентной. Компания заявила, что конкурирует с «широким спектром услуг», а покупки — только один из способов внедрить новые технологии, которые «приносят людям большую пользу». Google также не согласилась с выводами в отчёте и заявила, что конкурирует честно.

#новости #apple #amazon #facebook #google

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92 комментария
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Grave Digger

54

Гей, лысый, индус и рептилоид — главы ТОП-компаний, а вы не верите в заговор

Ответить

Artur Abizgeldin

Grave
8

Конечно не верим. Где казах?

Ответить

Ze Katze

Artur
3

На сьемках

Ответить

Валютный нос

Grave
3

 Гей, лысый, индус и рептилоид

Описание обычного CEO абсолютно любой российской IT-компании

Ответить

Yaroslav Lunev

Grave
2

Да, лысые слишком долго оставались в тени, надо и на лысое лобби обратить внимание))

Ответить

Артём Илющенко

Grave
2

Типичный сюжет Рен ТВ

Ответить

Комментарий удален

Сергей Королевский

Grave
–1

Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес

Ура! Наконец-то. Давно пора

Ответить

Функциональный пёс_анон

29

Apple устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и «не даёт лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств»

вот это блять доёб

Ответить

Валентин Жетонофф

Функциональный
2

Если бы они не занимали 50% рынка в США, то доеба бы не было, а так они считай зазватили рынок смартфонов. Честно ли это по отношению к компании? Нет! Но лучше ли будет рынку, не будь на нем такой гигант - да. 

Ответить

Максим Иванов

Валентин
2

Почему не честно? Они уже получили свою премию "первой руки". Изобрели ли они этот рынок? Нет. Они просто оказались в точке технологической бифуркации. Не apple - в течение пары лет были бы другие. Этот рынок заслуга не apple, а общего технологического развития.
Монополий существовать не должно ни на одном рынке. Монополии это символ стагнации и регресса. 
В стории США уже такое случалось - раздел Standart Oil, от которого в итоге стало лучше всем. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Максим
1

ну возможно, оказались в то время в нужном месте, но все же и сами свою работу сделали на отлично)

Ответить

Максим Иванов

Валентин
0

И получили за это огромную премию (самую большую в истории). Но теперь пора уступить место другим. 

Ответить

Миша

Максим
0

чет после раздела стандарт ойл стало только хуже:))

Ответить

Максим Иванов

Миша
0

Кому? 

Ответить

onemanshow

Миша
0

Рокфеллер, ты?

Ответить

Александр Гонтарев

Функциональный
0

Ждем доеба к хуавей, что они на свои устройства свою ось распространяют

Ответить

Евгений Клочков

15

Ну наконец-то от демов хотя бы минимально интересное предложение, опомнились 

Омникорпы надо кончать, вредная для всего остального рынка и для самого рынка в принципе тема

Ответить

Michael Petrov

Евгений
13

как на ровном месте переключить все крупные IT корпорации в лобби республиканцам, просрать все будущие выборы 101. 

Ответить

Евгений Клочков

Michael
5

если от этого айти-корпорации перестанут быть в своей риторике левыми и по этому поводу эксперементировать с модерацией у себя - то для рядового пользователя тоже выгода, как и вариант с разделением

Ответить

Michael Petrov

Евгений
3

ну заикались уже, что за модерацию их будут переводить из платформ во "владельцев контента", и выводить из под закона. давно пора, левачество в IT это какая то зараза... куча случайно разбогатевших идиотов.

Ответить

Евгений Клочков

Michael
0

но предлагали это респы (точнее, сам твитящщий дедушка) 
в общем, бедняжки меж двух огней оказываются

Ответить

Rudolf Cunningham

Евгений
0

Проблема в том, что это хорошо для рынка, но плохо для потребителя. А мы тут все, как бы, потребители.

Ответить

Евгений Клочков

Rudolf
0

На короткой дистанции - да, раздел омникорпа у которого в одной экосистеме все и сразу - будет неудобным

На дальней - это в итоге лучше

Ответить

Rudolf Cunningham

Евгений
1

Ну вот у нас такой херни отродясь не было. Хочу я что-то купить - начинается квест с поиском по десяткам интернет магизинов, в половине из которых товара больше нет, а в другой половине сверху еще полцены накинуто и покупать такое - себя не уважать. Пока какой-нибудь американский Джон заходит на амазон и либо покупает вещь там, либо он ее уже нигде больше не найдет. И все это за цену ниже чем у специализирующихся на продаже данных товаров магазинов. Потому что могут позволить себе брать масштабом, а наценки на содержание инфраструктуры и зарплаты сотрудникам размазываются по большей товарной линейке.

Ответить

Евгений Клочков

Rudolf
0

Ну вот у нас такой херни отродясь не было.

будет в течение 5 лет, Яндекс и прочие идут по тому же пути - тебе в одном месте и поисковик, и магазин для всяких вещей и такси, и доставка продуктов и прочая прочая прочая

американский Джон заходит на амазон и либо покупает вещь там, либо он ее уже нигде больше не найдет.

счастье американского джона очень условно, потому что производитель любимых товаров для его диточки Билла в свое время загнулся от демпинга амазона, а сразу после амазон не постеснялся все цены на эту категорию товаров задрать вверх и убрать все те плюшки, при помощи которых он и отбивал клиентов. И это я ща в "перепеве Рабиновича" реальную историю пересказываю

а так как Амазон выжигает всякую иную коммерцию, а производство лучше доверить азиатским биороботам - то Джоны после сокращения идут на логистический склад Амазона пахать за минималку и ссать в бутылочку под тщательным контролем кибернадсмотрщика

Ответить

Роскошный Женя

Rudolf
0

В Москве в 2020 тот же Озон уже покрывает 90% моих запросов. Более специализированные вещи еще 200 Вольт и Леруа, например. Ну и продукты за полгода научились все возить.

Ответить

Rudolf

Роскошн…
0

Ну у меня кейс банальный: искал я себе качественную механическую клавиатуру на смену нынешней. Перелопатив маркетплейсы и специализированные магазины осознал, что всей, так сказать, необъятной мои несложные запросы покрыть не могут. Все более менее приличное либо кончилось, либо в лучшем случае "закажите и через 3 месяца придет". А на амазоне оно в одном клике.

Ответить

Alexander Pankov

Rudolf
0

Справедливости ради, когда у тебя есть какой-то ОЧЕНЬ конкретный запрос, то и удовлетворить его очень сложно. Сам не раз с таким сталкивался.

Ответить

Валентин Жетонофф

Rudolf
0

скорее наоборот, пусти на рынок других игроков и в этой конкуренции победит потребитель. Хотя нам и так неплохо, ибо дерутся эппл и гугл. 

Ответить

Роскошный Женя

15
Ответить

Бунт Протеста

Роскошный
3

Психологический тест "найди лишнюю фотографию"

Ответить

Сергей Лукин

10

USA Democrates be like:

"our companies"

Ответить

Хрупкий украинец

Сергей
1

Забавно как у анкаповцев в их чёрно-белом мире любое регулирование рынком со стороны государства рвёт пердак. Прям как у комми даже при намёке на рыночную экономику.

Фанатики ссаные.

Ответить

Евгений Клочков

Хрупкий
3

Особенно забавно когда это регулирование направлено на корпорации, которые могут в паре-тройке штук влиять на все сферы жизни человека разом прямо как..wait oh shit идеальная дихтатура

Ответить

Alexey Snooker

Сергей
0

*USSR Democrates

Ответить

rossoshmap

11

Джефф Безос занес денег? Почему его фотография крупнее остальных? Или вы на его сервера переехали?

Ответить

Alexey Snooker

rossoshmap
1

Почему его фотография крупнее остальных?

Раскабанел на мексиканской жратве.

Ответить

Подозрительный Кот

rossoshmap
0

потому что он император

Ответить

Революционный пистолет

2

Рыночек порешал

Ответить

Удивленный якорь

Революционный
13

в выборе профессии твоей Матерью 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Удивленный
3

Мать с большой буквы. Назвал завуалировано проституткой, но сделал это с увожением.
Моё почтение

Ответить

Хрупкий украинец

Революционный
0

Полностью свободный рынок, а ля анкап - такая же утопия, как коммунизм. Будущее за центристскими демократическими режимами.

Ответить

Миша

Хрупкий
0

а у нас теперь как бы только центристы и крайности есть чтоли?

Ответить

Evy Liev

0

Китайские подстилки из руководства демпартии продолжают закапывать сами себя: их же фейсбук с гуглом теперь усиленно мочить начнут, прям перед выборами.

Ответить

Вертер Робот

Evy
8

А ты считаешь что не нужно? Что покупка Вацапа при живом Фейсбук-месенджере это не монополия? Или ты считаешь, что Гугл не начал вести себя подобно Эпплу? Этот отчет просто луч света в царстве последних новостей про то, что Америке кирдык. Таки не кирдык, раз такие отчеты публикуют хотя бы перед выборами. Демократы показали, что могут что-то помимо БЛМ.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Вертер
4

В очередной раз показали что им лишь бы взять да поделить

Ответить

Evy Liev

Вертер
2

Если начнут разделять – точно кирдык. Сейчас на рынке мессенджеров нет монополии. Но если сегодня позволить бюрократам залезть с их регуляцией – завтра они начнут решать какие мессенджеры норм, а какие запретить. Проходили уже все это много раз...

Ответить

Иван Иванович

Вертер
1

Покупка вацапа сделала создателей вацапа долларовыми миллиардерами. Получается стартапам надо запретить продаваться большим дядям только потому что коммуняки видят в этом монополию?

Ответить

Evy Liev

Evy
0

Кстати, майкрософт разделять не предложили: а все потому что Билл Гейтс тоже китайская подстилка. Он даже  “Windows 10 China Government Edition” выпустил.

Ответить

Валентин Жетонофф

Evy
2

ага, почитай решения судов над майкрософт, просто это с ними было еще в 2000+ годах. Здесь же не успели поймать и дали волю, да и в принципе никто не мог представить, что эти компании станут на столько влиятельны.

Ответить

Егор Сорокин

1

Очень мило, что в списке нет Microsoft.

Ответить

Атлант поправил плечи

Егор
7

откупились чипизацией населения 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Егор
3

Microsoft от антимонопольщиков в судах двадцать лет отбивалась.

Ответить

Роман Андронов

Егор
0

А в какой сегмент их закинуть предлагаешь?

Ответить

Валентин Жетонофф

Егор
0

их уже выебали

Ответить

Михаил Мятный

Егор
0

Так майкрософт прошёл через антимонопльный иск уже. 

Ответить

Aleksej Fedko

3

Ррряяяя...,!

Ответить

Baileys

3

Не зря компании поддерживают демократов!

Ответить

Алексей Мирасов

Baileys
0

Недооценненый комментарий.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Давно пора, особенно Amazon

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
2

[аутистик скричинг рыночника с горизонтом прогнозирования как у золотой рыбки]

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
0

Ждём ядерный армагеддон в твиттере Светова

Ответить

Горный Данила

1

Разделение напрашивалось, благо традиция с Атт и СтандартОйл есть

Ответить

Denys Shevchuk

Горный
1

Ага Стандарт Ойл так разделили что Рокфеллер стал еще богаче. Просто структура управления станет сложнее. Их жеине презывают продать чать бизнеса.

Ответить

Горный Данила

Denys
3

Так цель не в том, что б кто-то стал беднее

Ответить

Гениальный франт

–4

Оу, это так по коммунистически!

Ответить

Хрупкий украинец

Гениальный
2

Нет, это по-центристски. Они не предлагают деконструировать рынок, лишь сделать его менее монополизированным.

Ответить

Гениальный франт

Хрупкий
0

Это была ирония.

Ответить

Magnus Perfectus

–4

Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес

Это что еще за сталинизм такой?. А где демократия, свобода, невидимая рука рынка,  вот это все?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Magnus
2

Антимонопольный комитет передает тебе привет. Он так уже делил монополии Standard Oil и AT&T.

Ответить

Валентин Жетонофф

Magnus
0

Эти компании рушат все законы свободного рынка, убивают конкуренцию и т.д. 

Ответить

Лишенный блик

Валентин
2

Не понимаю, кто мешает кому-то конкурировать с тем же Эпплом или Гуглом в создании собственной OS. Жалко денюжек и времени? Ну так iOS и Android тоже не сразу возникли. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Лишенный
0

Проблема есть здесь и сейчас, а для конкурента в данных условиях потребуются десятки лет, если не больше, чтобы создать свою ОС. 

Ответить

Лишенный блик

Валентин
1

Так им тоже потребовалось. 
Не вижу вообще никакой проблемы здесь и сейчас. iOS и Android в состоянии удовлетворить любые потребности. Если не в состоянии предложить принципиально новый подход (что сделали в свое время и Apple и Google), то нечего на них гнать, не они виноваты в этом. 

Ответить

Валентин

Лишенный
1

С точки зрения Б2С - да, конкуренция идет полным ходом и борятся за каждого клиента. С точки зрения б2б полное болото, что гугл, что эппл не считает их за людей. Ты миллиардная компания и у тебя самая популярная игра в мире? Пф.. мы даже обговаривать более хорошие условия не будем, иди нахуй! Ой, тебе не нравится, что мы заблокировали приложение, потому что ты не успел обновить его под наши требования, которые мы выложили 5 секунд назад? Прости... ну можешь отказаться от наших услуг! Блиин, тебе не куда идти от нас? Ну тогда придется потерпеть и ожидать ответа от тех. поддержки, вот тебе тикет, жди а течении года ответим! 

Ответить

Лишенный блик

Валентин
1

Ты миллиардная компания и у тебя самая популярная игра в мире? 

Которая нарушила правила, с которыми согласилась 🙄

Пусть ЭпикФэйлГеймс потратят свои миллиарды на разработку принципиальной новой OS, а не на покупку эксклюзивов для себя. Или им можно, а другим нельзя?
Бред какой-то.  

Ответить

Печатный кот

Magnus
1

Там демократа почеши, то вылезет красный.

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Данил Ларионов

1

3 РАЗА посылать пуш?

Ответить

Semen Semenov

1

Леваки РАСКУЛАЧИТЬ

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Это только начало. Но то, что процессы запущены, было ясно уже какое-то время назад. IT гиганты взломали рыночек, пора приступать к ремонту.

Ответить

Подозрительный Кот

0

Взять всё и поделить (с) Полиграф Полиграфович Шариков.

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Рузвельту также говорили

Ответить

черепашка

0

Конгрессмены делают отчаянные попытки затопить Байдена?

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Здрасьте, очнулись. Значит как Microsoft двадцать лет в судах травить, за монополию, так сразу, а подъем гугла, эппла и амазона вы проспали?

Ответить

Командный хичхакер

0

Разделяй и властвуй. Пожалуйста, нам надо властвовать, разделитесь.

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Наконец то

Ответить

Igor Malyushkin

0

Я просто оставлю это здесь https://americanaffairsjournal.org/2020/08/who-lost-lucent-the-decline-of-americas-telecom-equipment-industry/

Ответить

пиу-пиу

0

А Дисней отделим от всего, что не связано с принцессами? 

Ответить

Иван Иванович

0

С одной стороны Америка катится в бездну и слава богу, с другой от этого весь мир конечно пострадает будь здоров

Ответить

Рома Кунашко

–1
Ответить

Мой маленький мозг

–1

Microsoft:

Ответить
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