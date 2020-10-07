Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес Материал редакции
Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.
Apple, Facebook, Google и Amazon подрывают конкуренцию на рынке и используют монополистическую тактику, говорится в отчёте подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США. Предложения в докладе в целом совпадают с тем, что уже звучало во время антимонопольных слушаний с главами компаний в июле.
Доклад готовили в течение 16 месяцев. Авторы утверждают, что изучили более 1,2 миллиона документов и сообщений, заслушали показания 38 свидетелей, а также провели интервью с более чем 240 участниками рынка.
Компании доминируют на рынке и используют своё положение для нечестной конкуренции
В отчёте говорится, что перечисленные компании обладают «значительной властью на рынке над обширными сегментами» американской экономики. Они расширяли своё влияние и подрывали конкуренцию на рынке, считают конгрессмены-демократы Дэвид Чичиллине и Джерролд Надлер.
- Facebook доминирует на рынке социальных сетей, поглощая конкурентов или копируя их нововведения. Под эту схему попадают покупки WhatsApp и Instagram;
- Apple устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и «не даёт лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств», считают авторы доклада. Это наделяет Apple властью привратника, говорится в отчёте, и разрешает пользователям скачивать приложения только из App Store. Компания при этом взимает комиссию за покупки с разработчиков и не допускает конкурентов на платформу;
- Amazon, будучи крупнейшим маркетплейсом США, продаёт собственную продукцию и товары независимых продавцов на одной платформе, тем самым создавая «врождённый конфликт интересов». В докладе говорится, что компания может использовать данные внутренних конкурентов, чтобы получать преимущество над ними. Кроме того, Amazon скупает смежные бизнесы и ставит тем самым конкурентов в невыгодное положение;
- Google продвигает свои услуги, используя доминирование в поиске и на рынке поисковой рекламы, утверждается в отчёте. Также компания заключает контракты с партнёрами и клиентами, которые обязывают их предоставить продуктам Google преимущество на устройствах.
Авторы предлагают «разделить» крупные IT-компании. Amazon, Apple, Google и Facebook заявили, что это только навредит
Авторы доклада предлагают реформировать антимонопольное законодательство, чтобы изменить сложившуюся на рынке ситуацию. Среди рекомендаций — структурное разделение компаний и запрет на работу в смежном бизнесе. В документе не прописаны подробности этой процедуры, но, как пишет CNBC, она может означать вынужденное разделение технологических компаний или создание бизнес-структур, независимых от материнской компании. Например, принуждение Google отделить YouTube, и Facebook — Instagram и WhatsApp.
Также предлагается расширить полномочия антимонопольных органов, чтобы они не позволяли компаниям покупать потенциальных конкурентов. Кроме того, предлагается обеспечить функциональную совместимость и переносимость данных с доминирующих платформ на другие. Власти должны защитить компании, которые зависят от платформы, и не позволять доминирующим предприятиям навязывать им контракты.
Amazon заявил, что рекомендации комитета могут навредить потребителям и малому бизнесу. Компания уверена, что «ошибочное мышление» вытеснит миллионы независимых продавцов и лишит их «одного из самых быстрых и наиболее прибыльных способов связи с покупателями».
Apple «категорически» не согласна с выводами из доклада и заявила, что App Store открыл новые рынки и услуги, которые «невозможно было представить ещё десять лет назад», а основными бенефициарами экосистемы компании были разработчики.
Facebook не считает покупку Instagram и WhatsApp антиконкурентной. Компания заявила, что конкурирует с «широким спектром услуг», а покупки — только один из способов внедрить новые технологии, которые «приносят людям большую пользу». Google также не согласилась с выводами в отчёте и заявила, что конкурирует честно.
Гей, лысый, индус и рептилоид — главы ТОП-компаний, а вы не верите в заговор
Конечно не верим. Где казах?
Валютный нос
Гей, лысый, индус и рептилоид
Описание обычного CEO абсолютно любой российской IT-компании
Да, лысые слишком долго оставались в тени, надо и на лысое лобби обратить внимание))
Комментарий удален
Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес
Ура! Наконец-то. Давно пора
Если бы они не занимали 50% рынка в США, то доеба бы не было, а так они считай зазватили рынок смартфонов. Честно ли это по отношению к компании? Нет! Но лучше ли будет рынку, не будь на нем такой гигант - да.
Почему не честно? Они уже получили свою премию "первой руки". Изобрели ли они этот рынок? Нет. Они просто оказались в точке технологической бифуркации. Не apple - в течение пары лет были бы другие. Этот рынок заслуга не apple, а общего технологического развития.
Монополий существовать не должно ни на одном рынке. Монополии это символ стагнации и регресса.
В стории США уже такое случалось - раздел Standart Oil, от которого в итоге стало лучше всем.
ну возможно, оказались в то время в нужном месте, но все же и сами свою работу сделали на отлично)
И получили за это огромную премию (самую большую в истории). Но теперь пора уступить место другим.
Ждем доеба к хуавей, что они на свои устройства свою ось распространяют
Ну наконец-то от демов хотя бы минимально интересное предложение, опомнились
Омникорпы надо кончать, вредная для всего остального рынка и для самого рынка в принципе тема
как на ровном месте переключить все крупные IT корпорации в лобби республиканцам, просрать все будущие выборы 101.
если от этого айти-корпорации перестанут быть в своей риторике левыми и по этому поводу эксперементировать с модерацией у себя - то для рядового пользователя тоже выгода, как и вариант с разделением
ну заикались уже, что за модерацию их будут переводить из платформ во "владельцев контента", и выводить из под закона. давно пора, левачество в IT это какая то зараза... куча случайно разбогатевших идиотов.
но предлагали это респы (точнее, сам твитящщий дедушка)
в общем, бедняжки меж двух огней оказываются
Проблема в том, что это хорошо для рынка, но плохо для потребителя. А мы тут все, как бы, потребители.
На короткой дистанции - да, раздел омникорпа у которого в одной экосистеме все и сразу - будет неудобным
На дальней - это в итоге лучше
Ну вот у нас такой херни отродясь не было. Хочу я что-то купить - начинается квест с поиском по десяткам интернет магизинов, в половине из которых товара больше нет, а в другой половине сверху еще полцены накинуто и покупать такое - себя не уважать. Пока какой-нибудь американский Джон заходит на амазон и либо покупает вещь там, либо он ее уже нигде больше не найдет. И все это за цену ниже чем у специализирующихся на продаже данных товаров магазинов. Потому что могут позволить себе брать масштабом, а наценки на содержание инфраструктуры и зарплаты сотрудникам размазываются по большей товарной линейке.
Ну вот у нас такой херни отродясь не было.
будет в течение 5 лет, Яндекс и прочие идут по тому же пути - тебе в одном месте и поисковик, и магазин для всяких вещей и такси, и доставка продуктов и прочая прочая прочая
американский Джон заходит на амазон и либо покупает вещь там, либо он ее уже нигде больше не найдет.
счастье американского джона очень условно, потому что производитель любимых товаров для его диточки Билла в свое время загнулся от демпинга амазона, а сразу после амазон не постеснялся все цены на эту категорию товаров задрать вверх и убрать все те плюшки, при помощи которых он и отбивал клиентов. И это я ща в "перепеве Рабиновича" реальную историю пересказываю
а так как Амазон выжигает всякую иную коммерцию, а производство лучше доверить азиатским биороботам - то Джоны после сокращения идут на логистический склад Амазона пахать за минималку и ссать в бутылочку под тщательным контролем кибернадсмотрщика
Роскошный Женя
В Москве в 2020 тот же Озон уже покрывает 90% моих запросов. Более специализированные вещи еще 200 Вольт и Леруа, например. Ну и продукты за полгода научились все возить.
Ну у меня кейс банальный: искал я себе качественную механическую клавиатуру на смену нынешней. Перелопатив маркетплейсы и специализированные магазины осознал, что всей, так сказать, необъятной мои несложные запросы покрыть не могут. Все более менее приличное либо кончилось, либо в лучшем случае "закажите и через 3 месяца придет". А на амазоне оно в одном клике.
Справедливости ради, когда у тебя есть какой-то ОЧЕНЬ конкретный запрос, то и удовлетворить его очень сложно. Сам не раз с таким сталкивался.
скорее наоборот, пусти на рынок других игроков и в этой конкуренции победит потребитель. Хотя нам и так неплохо, ибо дерутся эппл и гугл.
USA Democrates be like:
"our companies"
Хрупкий украинец
Забавно как у анкаповцев в их чёрно-белом мире любое регулирование рынком со стороны государства рвёт пердак. Прям как у комми даже при намёке на рыночную экономику.
Фанатики ссаные.
Особенно забавно когда это регулирование направлено на корпорации, которые могут в паре-тройке штук влиять на все сферы жизни человека разом прямо как..wait oh shit идеальная дихтатура
Джефф Безос занес денег? Почему его фотография крупнее остальных? Или вы на его сервера переехали?
Почему его фотография крупнее остальных?
Раскабанел на мексиканской жратве.
Удивленный якорь
в выборе профессии твоей Матерью
Мать с большой буквы. Назвал завуалировано проституткой, но сделал это с увожением.
Моё почтение
Хрупкий украинец
Полностью свободный рынок, а ля анкап - такая же утопия, как коммунизм. Будущее за центристскими демократическими режимами.
Китайские подстилки из руководства демпартии продолжают закапывать сами себя: их же фейсбук с гуглом теперь усиленно мочить начнут, прям перед выборами.
А ты считаешь что не нужно? Что покупка Вацапа при живом Фейсбук-месенджере это не монополия? Или ты считаешь, что Гугл не начал вести себя подобно Эпплу? Этот отчет просто луч света в царстве последних новостей про то, что Америке кирдык. Таки не кирдык, раз такие отчеты публикуют хотя бы перед выборами. Демократы показали, что могут что-то помимо БЛМ.
Покупка вацапа сделала создателей вацапа долларовыми миллиардерами. Получается стартапам надо запретить продаваться большим дядям только потому что коммуняки видят в этом монополию?
ага, почитай решения судов над майкрософт, просто это с ними было еще в 2000+ годах. Здесь же не успели поймать и дали волю, да и в принципе никто не мог представить, что эти компании станут на столько влиятельны.
Очень мило, что в списке нет Microsoft.
Не зря компании поддерживают демократов!
Давно пора, особенно Amazon
[аутистик скричинг рыночника с горизонтом прогнозирования как у золотой рыбки]
Ага Стандарт Ойл так разделили что Рокфеллер стал еще богаче. Просто структура управления станет сложнее. Их жеине презывают продать чать бизнеса.
Хрупкий украинец
Нет, это по-центристски. Они не предлагают деконструировать рынок, лишь сделать его менее монополизированным.
Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес
Это что еще за сталинизм такой?. А где демократия, свобода, невидимая рука рынка, вот это все?
Антимонопольный комитет передает тебе привет. Он так уже делил монополии Standard Oil и AT&T.
Эти компании рушат все законы свободного рынка, убивают конкуренцию и т.д.
Не понимаю, кто мешает кому-то конкурировать с тем же Эпплом или Гуглом в создании собственной OS. Жалко денюжек и времени? Ну так iOS и Android тоже не сразу возникли.
Проблема есть здесь и сейчас, а для конкурента в данных условиях потребуются десятки лет, если не больше, чтобы создать свою ОС.
Так им тоже потребовалось.
Не вижу вообще никакой проблемы здесь и сейчас. iOS и Android в состоянии удовлетворить любые потребности. Если не в состоянии предложить принципиально новый подход (что сделали в свое время и Apple и Google), то нечего на них гнать, не они виноваты в этом.
С точки зрения Б2С - да, конкуренция идет полным ходом и борятся за каждого клиента. С точки зрения б2б полное болото, что гугл, что эппл не считает их за людей. Ты миллиардная компания и у тебя самая популярная игра в мире? Пф.. мы даже обговаривать более хорошие условия не будем, иди нахуй! Ой, тебе не нравится, что мы заблокировали приложение, потому что ты не успел обновить его под наши требования, которые мы выложили 5 секунд назад? Прости... ну можешь отказаться от наших услуг! Блиин, тебе не куда идти от нас? Ну тогда придется потерпеть и ожидать ответа от тех. поддержки, вот тебе тикет, жди а течении года ответим!
Ты миллиардная компания и у тебя самая популярная игра в мире?
Которая нарушила правила, с которыми согласилась 🙄
Пусть ЭпикФэйлГеймс потратят свои миллиарды на разработку принципиальной новой OS, а не на покупку эксклюзивов для себя. Или им можно, а другим нельзя?
Бред какой-то.
Это только начало. Но то, что процессы запущены, было ясно уже какое-то время назад. IT гиганты взломали рыночек, пора приступать к ремонту.
Здрасьте, очнулись. Значит как Microsoft двадцать лет в судах травить, за монополию, так сразу, а подъем гугла, эппла и амазона вы проспали?
С одной стороны Америка катится в бездну и слава богу, с другой от этого весь мир конечно пострадает будь здоров