Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес

Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.

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Тим Кук (Apple), Джефф Безос (Amazon), Сундар Пичаи (Google), Марк Цукерберг (Facebook) Коллаж National Herald

Apple, Facebook, Google и Amazon подрывают конкуренцию на рынке и используют монополистическую тактику, говорится в отчёте подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США. Предложения в докладе в целом совпадают с тем, что уже звучало во время антимонопольных слушаний с главами компаний в июле.

Доклад готовили в течение 16 месяцев. Авторы утверждают, что изучили более 1,2 миллиона документов и сообщений, заслушали показания 38 свидетелей, а также провели интервью с более чем 240 участниками рынка.

Компании доминируют на рынке и используют своё положение для нечестной конкуренции

В отчёте говорится, что перечисленные компании обладают «значительной властью на рынке над обширными сегментами» американской экономики. Они расширяли своё влияние и подрывали конкуренцию на рынке, считают конгрессмены-демократы Дэвид Чичиллине и Джерролд Надлер.

Facebook доминирует на рынке социальных сетей, поглощая конкурентов или копируя их нововведения. Под эту схему попадают покупки WhatsApp и Instagram;

Apple устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и «не даёт лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств», считают авторы доклада. Это наделяет Apple властью привратника, говорится в отчёте, и разрешает пользователям скачивать приложения только из App Store. Компания при этом взимает комиссию за покупки с разработчиков и не допускает конкурентов на платформу;



Amazon, будучи крупнейшим маркетплейсом США, продаёт собственную продукцию и товары независимых продавцов на одной платформе, тем самым создавая «врождённый конфликт интересов». В докладе говорится, что компания может использовать данные внутренних конкурентов, чтобы получать преимущество над ними. Кроме того, Amazon скупает смежные бизнесы и ставит тем самым конкурентов в невыгодное положение;



Google продвигает свои услуги, используя доминирование в поиске и на рынке поисковой рекламы, утверждается в отчёте. Также компания заключает контракты с партнёрами и клиентами, которые обязывают их предоставить продуктам Google преимущество на устройствах.

Авторы предлагают «разделить» крупные IT-компании. Amazon, Apple, Google и Facebook заявили, что это только навредит

Авторы доклада предлагают реформировать антимонопольное законодательство, чтобы изменить сложившуюся на рынке ситуацию. Среди рекомендаций — структурное разделение компаний и запрет на работу в смежном бизнесе. В документе не прописаны подробности этой процедуры, но, как пишет CNBC, она может означать вынужденное разделение технологических компаний или создание бизнес-структур, независимых от материнской компании. Например, принуждение Google отделить YouTube, и Facebook — Instagram и WhatsApp.

Также предлагается расширить полномочия антимонопольных органов, чтобы они не позволяли компаниям покупать потенциальных конкурентов. Кроме того, предлагается обеспечить функциональную совместимость и переносимость данных с доминирующих платформ на другие. Власти должны защитить компании, которые зависят от платформы, и не позволять доминирующим предприятиям навязывать им контракты.

Amazon заявил, что рекомендации комитета могут навредить потребителям и малому бизнесу. Компания уверена, что «ошибочное мышление» вытеснит миллионы независимых продавцов и лишит их «одного из самых быстрых и наиболее прибыльных способов связи с покупателями».

Apple «категорически» не согласна с выводами из доклада и заявила, что App Store открыл новые рынки и услуги, которые «невозможно было представить ещё десять лет назад», а основными бенефициарами экосистемы компании были разработчики.