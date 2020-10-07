Нобелевскую премию по химии присудили за разработку методов редактирования генома Материал редакции
Награду получили учёные из США и Франции.
Нобелевская премия по химии присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.
«Благодаря исследования учёных исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науки о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных заболеваний», — говорится на сайте премии.
Шарпентье и Даудна стали шестой и седьмой женщинами в истории премии, получившими награду в области химии. Первой была Мария Склодовская-Кюри — её наградили в 1911 году.
В 2019 году премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей. Её получили японец Акира Ёсино и американцы Джон Б. Гудэнаф и Стэнли Уиттингем.
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез.
8 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по литературе. Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.
BLM
Готовый яд
WLM
Это CRISPR?
А за новый подвид "новичка" почему нобелевская не уехала в Москву?
Может в Берлин?
Не зря сражались в судах, однако.