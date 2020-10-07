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Новости
Ольга Щербинина
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Нобелевскую премию по химии присудили за разработку методов редактирования генома Материал редакции

Награду получили учёные из США и Франции.

20 комментариев
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Нобелевская премия по химии присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” https://t.co/CrsnEuSwGD

«Благодаря исследования учёных исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науки о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных заболеваний», — говорится на сайте премии.

Шарпентье и Даудна стали шестой и седьмой женщинами в истории премии, получившими награду в области химии. Первой была Мария Склодовская-Кюри — её наградили в 1911 году.

В 2019 году премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей. Её получили японец Акира Ёсино и американцы Джон Б. Гудэнаф и Стэнли Уиттингем.

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез.

8 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по литературе. Премию за содействие установлению мира вручат 9 октября. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.

#новости #нобель2020 #наука #химия #нобелевскаяпремия

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20 комментариев
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Владимир Наумов

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Sergey Volkov

Владимир
0

зашел сюда увидеть это, спасибо :D

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Elian Kavinsky

1

Твоё лицо, когда премию по химии присудили не тебе

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rossoshmap

0

BLM

Ответить

Готовый яд

rossoshmap
0

WLM

Ответить

rossoshmap

Готовый
0

B - баба

Ответить

rossoshmap

Готовый
0
Ответить

Роскошный Женя

0

А за чипирование когда будут выдавать?

Ответить

Круглый меч

0

Путин навсегда.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Это CRISPR? 

Ответить

Рог Кирилл

A
0

Да.

Ответить

Димк

0

А за новый подвид "новичка" почему нобелевская не уехала в Москву?

Ответить

A big purple banana 🍆

Димк
0

Может в Берлин?

Ответить

Димк

A
0

В Берлине и так хватит образцов

Ответить

Abram Dikoy

0

Че када там нэвэльный

Ответить

Максим Буторов

0

Единственный заслуживает за химию

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Международный цвет

0
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Международный цвет

Международный
0

@Киш Миш

Нарисуй усики

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Рим Губаев

0

Кунина обделили. Обидно.

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Рог Кирилл

0

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