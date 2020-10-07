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Новости
Артём Мазанов
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СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке Материал редакции

Дело возбудили по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбудили по части 2 статьи 247 и части 2 статьи 252 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Загрязнение морской среды»). По данным СК, первоначальные исследования свидетельствуют о присутствии в морской воде на Камчатке «загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты».

Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива [...] вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мёртвых донных иглокожих и морских животных.

СК

СК рассказал, что проверяет все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов.

#новости #камчатка

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10 комментариев
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Слабый фитиль

7

А нужно было уголовные дела на сёрферов и активистов заводить.

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Evgenij Koval

Слабый
3

Еще не вечер 

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Евгений Наумов

4

Брехня какая-то, не похоже на СК. Почему дела завели не на океан и охуевших рыб, что там плавают и умирают. 

Ответить

Pavel Zamyatin

2

А по факту загрязнения Навального не возбудил.

Ответить

Военный корабль

0

Пиво Авачинское вкусное

Ответить

Удивленный якорь

0

Ну штраф заплатят и делу конец

Ответить

No Name

Удивленный
0

Донные иглокожие и морские животные

Ответить

Слабый фитиль

No
0

за нелегальное создание отравляющих веществ.

Ответить

solawind

0

Это все водоросли выработали, чиновники же заявили уже. Нужно их виновными признать

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DC Maniac

0

Пока серферы и активисты а также блогеры не заорали в рупор — всем было срать 🤷🏻‍♂️
Так что задумайтесь — если уж там только в таком клбче что то сдвинулось , как дить всей России ? Выходить на блогеров и кричать во всеуслышание ?

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