СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке Материал редакции
Дело возбудили по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело возбудили по части 2 статьи 247 и части 2 статьи 252 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Загрязнение морской среды»). По данным СК, первоначальные исследования свидетельствуют о присутствии в морской воде на Камчатке «загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты».
СК рассказал, что проверяет все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов.
Брехня какая-то, не похоже на СК. Почему дела завели не на океан и охуевших рыб, что там плавают и умирают.
Донные иглокожие и морские животные
Это все водоросли выработали, чиновники же заявили уже. Нужно их виновными признать
Пока серферы и активисты а также блогеры не заорали в рупор — всем было срать 🤷🏻♂️
Так что задумайтесь — если уж там только в таком клбче что то сдвинулось , как дить всей России ? Выходить на блогеров и кричать во всеуслышание ?