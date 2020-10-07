Агрегаторы сомневаются в законности мер властей и опасаются утечки данных мошенникам.

В закладки

Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, работающие в Москве и Московской области, с ноября 2020 года обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подписанный департаментом транспорта 25 сентября.

Какие данные будут передавать московским властям:

ФИО, дата и место рождения, место жительства и место трудоустройства;

Стаж вождения, серия и номер водительского удостоверения и каким государством оно выдано.

Номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО;

Сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.

Дептранс объяснил необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности, поскольку ежедневно такси перевозят более 900 тысяч пассажиров и нужно быть уверенным в профессионализме водителей. В ведомстве заверили, что данные о пассажирах и поездках передаваться никуда не будут.

К сожалению, агрегатор интернет-заказов не занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Всё это влияет на рост аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем. Дептранс Москвы

Такси «Максим» заявило, что не готово передавать новые данные, отметив, что во многих случаях собрать их невозможно. «Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в данный момент времени, данные о нём таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у сервиса может просто не быть тех данных, которые потребует система, или они могут быть неактуальными», — отметили в «Максим». В сервисе «Везет» опасаются, что такая подробная информация может оказаться у мошенников и всевозможных колл-центров. В «Яндекс.Такси» добавили, что идея расширения перечня передаваемых данных требует изучения на соответствие закону.

В 2019 году Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.