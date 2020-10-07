Агрегаторы московских такси раскритиковали указ о передаче персональных данных водителей Материал редакции
Агрегаторы сомневаются в законности мер властей и опасаются утечки данных мошенникам.
Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, работающие в Москве и Московской области, с ноября 2020 года обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подписанный департаментом транспорта 25 сентября.
Какие данные будут передавать московским властям:
- ФИО, дата и место рождения, место жительства и место трудоустройства;
- Стаж вождения, серия и номер водительского удостоверения и каким государством оно выдано.
- Номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО;
- Сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.
Дептранс объяснил необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности, поскольку ежедневно такси перевозят более 900 тысяч пассажиров и нужно быть уверенным в профессионализме водителей. В ведомстве заверили, что данные о пассажирах и поездках передаваться никуда не будут.
Такси «Максим» заявило, что не готово передавать новые данные, отметив, что во многих случаях собрать их невозможно. «Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в данный момент времени, данные о нём таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у сервиса может просто не быть тех данных, которые потребует система, или они могут быть неактуальными», — отметили в «Максим». В сервисе «Везет» опасаются, что такая подробная информация может оказаться у мошенников и всевозможных колл-центров. В «Яндекс.Такси» добавили, что идея расширения перечня передаваемых данных требует изучения на соответствие закону.
В 2019 году Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.
6 октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей еженедельно с 12 октября сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке. За несоблюдение им грозят штрафы. Однако Собянин не уточнил, как выполнить требования и не нарушить закон «О персональных данных» и что случится, если сотрудник будет против.
Готовятся к анальной самоизоляции? Данные по сотрудникам им передай, данные по таксистам им передай...
Мелкий микрофон
Ну это довольно бесполезное занятие - ничего не мешает таксопарку предоставить недостоверные данные обо всем, кроме ФИО водителя - каких-либо санкций не предусматривается, насколько я вижу.
Да и не все водители с такой системой согласятся - шанс утечки ПД и правда большой.
Мелкий микрофон
Новый актив на бирже
У Яндекса и так все видно в клиентском , водитель ничего не знает о пассажире, кто сел за спину, понятно будет лишь, когда в затылок прилетит
Передавать личные данные одного гражданина другому? Многовато хочешь :)
Дорогой огонь
Имя, номер и телефон то показывают, могли бы и стаж вождения, сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей туда вписать
Попроси водителя открыть бардачок, там на неделю вперёд сведения о прохождении медосмотра найдешь
А почему не сделать мультипаспорт который водитель сможет сканировать садясь в автоповозку?
Или вообще например запретить вождение в черте города, чтобы только повозки на автопилоте могли ездить?