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Новости
Ирина Маркина
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Агрегаторы московских такси раскритиковали указ о передаче персональных данных водителей Материал редакции

Агрегаторы сомневаются в законности мер властей и опасаются утечки данных мошенникам.

14 комментариев
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Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, работающие в Москве и Московской области, с ноября 2020 года обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подписанный департаментом транспорта 25 сентября.

Какие данные будут передавать московским властям:

  • ФИО, дата и место рождения, место жительства и место трудоустройства;
  • Стаж вождения, серия и номер водительского удостоверения и каким государством оно выдано.
  • Номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО;
  • Сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.

Дептранс объяснил необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности, поскольку ежедневно такси перевозят более 900 тысяч пассажиров и нужно быть уверенным в профессионализме водителей. В ведомстве заверили, что данные о пассажирах и поездках передаваться никуда не будут.

К сожалению, агрегатор интернет-заказов не занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Всё это влияет на рост аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем.

Дептранс Москвы

Такси «Максим» заявило, что не готово передавать новые данные, отметив, что во многих случаях собрать их невозможно. «Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в данный момент времени, данные о нём таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у сервиса может просто не быть тех данных, которые потребует система, или они могут быть неактуальными», — отметили в «Максим». В сервисе «Везет» опасаются, что такая подробная информация может оказаться у мошенников и всевозможных колл-центров. В «Яндекс.Такси» добавили, что идея расширения перечня передаваемых данных требует изучения на соответствие закону.

В 2019 году Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.

6 октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей еженедельно с 12 октября сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке. За несоблюдение им грозят штрафы. Однако Собянин не уточнил, как выполнить требования и не нарушить закон «О персональных данных» и что случится, если сотрудник будет против.

#новости #москва #транспорт

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14 комментариев
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Рыжий

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Готовятся к анальной самоизоляции? Данные по сотрудникам им передай, данные по таксистам им передай...

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Мелкий микрофон

Рыжий
0

Ну это довольно бесполезное занятие - ничего не мешает таксопарку предоставить недостоверные данные обо всем, кроме ФИО водителя - каких-либо санкций не предусматривается, насколько я вижу.
Да и не все водители с такой системой согласятся - шанс утечки ПД и правда большой.

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Террористический Данила

–1

Новый журналист тж?

Ответить

Мелкий микрофон

Террористический
2

Новый актив на бирже

Ответить

bor_vn

Мелкий
0

Старые активы опять в Ленту ушли?

Ответить

Мелкий микрофон

bor_vn
0

Хз, но stonks намечается

Ответить

Дорогой огонь

0

А можно такую функцию не для властей, а для клиентов? 

Ответить

Кирилл Канищев

Дорогой
1

У Яндекса и так все видно в клиентском , водитель ничего не знает о пассажире, кто сел за спину, понятно будет лишь, когда в затылок прилетит

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Dmitry Yashin

Дорогой
0

Передавать личные данные одного гражданина другому? Многовато хочешь :)

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Дорогой огонь

Dmitry
0

Имя, номер и телефон то показывают, могли бы и стаж вождения, сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей туда вписать

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Александр Кулида

Дорогой
0

Попроси водителя открыть бардачок, там на неделю вперёд сведения о прохождении медосмотра найдешь

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Dmitry Yashin

Дорогой
0

Слишком много персональных данных.

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Mezzo Deesa

0

А почему не сделать мультипаспорт который водитель сможет сканировать садясь в автоповозку?
Или вообще например запретить вождение в черте города, чтобы только повозки на автопилоте могли ездить?

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Aleksej Fedko

0

"Да у нас у самих нет их данных, вы чё" 

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