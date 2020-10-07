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Новости
Алексей Боржонов
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В Рязанской области загорелся бывший военный склад. Местные жители рассказали о взрывах боеприпасов Материал редакции

Соседние деревни эвакуируют.

34 комментария
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В Рязанской области возле посёлка Желтухино на территории бывшей воинской части произошёл пожар, сообщили источники ТАСС и РИА «Новости» в экстренных службах. Очевидцы рассказали, что слышны одиночные взрывы боеприпасов.

В Минобороны позже подтвердили информацию о пожаре и рассказали, что он произошёл на складе с артиллерийскими снарядами. Огонь перекинулся на них с загоревшейся травы. Ведомство утверждает, что пожар не угрожает населённым пунктам, пострадавших нет. В МЧС сообщили об эвакуации более 10 деревень в радиусе 5 километров и перекрытии федеральной трассы «Каспий».

«Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолёты с воздуха», — сказал очевидец Rzn.info. Пользователи соцсетей подтвердили, что взрывы слышны и в других населённых пунктах.

 

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#новости #происшествия

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God Damn

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инвентаризация коминг сон

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Ваня Погост

God
10

Классика. В Удмуртии в 2011 году так же накануне проверки арсенал ебанул. Зато никто не узнает, сколько там боеприпасов налево толкнули до взрыва. Просто тотальное распиздяйство. А через год мужик купил деревянные ящики на дрова, а оказалось, что...

Ответить

Мелкий микрофон

God
2

Зачем пересчитывать списанные боеприпасы, если можно просто проставить везде нули и списать на пожар?

Ответить

Вова А.

Мелкий
1

сломался калькулятор и понеслось

Ответить

Alexander Personazhe

15

«Это не наш склад, он уволился ещё месяц назад.»

Ответить

Александр Федоров

Alexander
2

"Нам этот склад подкинули"

Ответить

alex twit

Alexander
1

Да он в запас ушел

Ответить

Alexander Personazhe

alex
2

В самоволку.

Ответить

Круглый меч

9

Отмечают день рождения президента, понятно.

Ответить

Вова А.

Круглый
4

сначала зажигательная вечеринка с фаершоу, потом конкурс мокрых маек, а потом конкурс с бутылкой

Ответить

Taktischer Corgi

9

о, опять в африку что-то продали

Ответить

Отдаленный Гоша

Taktischer
0

Да

Ответить

Мелкий микрофон

4

Наконец-то будут шутить не только про Воронеж.

Ответить

Tural M

Мелкий
0

да сейчас про любой город России так можно шутить, что-нибудь точно найлется

Ответить

Елена Шевелева

3

Видимо не такой уж и бывший

Ответить

Владимир Земсков

3

Это такие аплодисменты в честь ДР деда.

Ответить

alex twit

2

SNAFU

Ответить

Denys Shevchuk

2

Визитку Яроша нашли?

Ответить

Аяз Умбатов

2

Если бы склад не взорвался сам, еды подорвали солдаты НАТО

Ответить

Вова А.

1

что ни день, то праздник

Ответить

Maxim Kshishtovski

1

бля шатает взрывная волна тут просто кекос

Ответить

Художественный рак

1

Это военные хлопки.

Ответить

Виталий Sekrr

1

Хаха я здесь живу

Ответить

Виталий Sekrr

Виталий
0

Не первый такой случай, тогда один человек погиб и несколько было ранено, в тот случай взрыв был один. Сейчас ситуация куда хуже

Ответить

черепашка

1

Вызвр пушей с опечатками

Ответить

Умственный клуб

1

Вспомнил, как в 2001 в Бурятии склады взрывались — https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожар_на_военном_складе_в_Гусином_Озере

Сам тогда находился километрах в 50 от ВЧ, но стекла выбивало норм так.

Ответить

Максим Пехальский

0

не пожар а подготовка к зарнице

Ответить

Илья Рычагов

0

Опять не Воронеж.

Ответить

Василий Соловьёв

0

А для людей опять жестяк

Ответить

Abram Dikoy

0

Склад бывший потому что сгорел? 

Ответить

Max Diviani

0

А у нас, в Рязани, пирожки с хлопками

Ответить

Не я

0

Ответка инвентаризации с Украины

Ответить

neimovirne

0

То есть снаряды тушить они побежали как миленькие, а леса то хули так живо не тушили?

Ответить

Поправка конституции

0

Ну тут все понятно: Склад сам изготовил огонь и сам себя поджёг.

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