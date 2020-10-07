В Рязанской области загорелся бывший военный склад. Местные жители рассказали о взрывах боеприпасов Материал редакции
Соседние деревни эвакуируют.
В Рязанской области возле посёлка Желтухино на территории бывшей воинской части произошёл пожар, сообщили источники ТАСС и РИА «Новости» в экстренных службах. Очевидцы рассказали, что слышны одиночные взрывы боеприпасов.
В Минобороны позже подтвердили информацию о пожаре и рассказали, что он произошёл на складе с артиллерийскими снарядами. Огонь перекинулся на них с загоревшейся травы. Ведомство утверждает, что пожар не угрожает населённым пунктам, пострадавших нет. В МЧС сообщили об эвакуации более 10 деревень в радиусе 5 километров и перекрытии федеральной трассы «Каспий».
«Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолёты с воздуха», — сказал очевидец Rzn.info. Пользователи соцсетей подтвердили, что взрывы слышны и в других населённых пунктах.
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Классика. В Удмуртии в 2011 году так же накануне проверки арсенал ебанул. Зато никто не узнает, сколько там боеприпасов налево толкнули до взрыва. Просто тотальное распиздяйство. А через год мужик купил деревянные ящики на дрова, а оказалось, что...
«Это не наш склад, он уволился ещё месяц назад.»
о, опять в африку что-то продали
Хаха я здесь живу
Не первый такой случай, тогда один человек погиб и несколько было ранено, в тот случай взрыв был один. Сейчас ситуация куда хуже
Вспомнил, как в 2001 в Бурятии склады взрывались — https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожар_на_военном_складе_в_Гусином_Озере
Сам тогда находился километрах в 50 от ВЧ, но стекла выбивало норм так.
То есть снаряды тушить они побежали как миленькие, а леса то хули так живо не тушили?