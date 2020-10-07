Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Артём Мазанов
1708

Власти Великих Лук объяснили госпитализацию 13 детей с линейки их взволнованным состоянием из-за торжественности момента Материал редакции

В администрации города уверены, что детям стало плохо не из-за плохого самочувствия.

47 комментариев
В закладки

Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая объяснила госпитализацию 13 детей их взволнованным состоянием из-за «торжественности момента». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Лозницкая считает, что произошедшее — стечение обстоятельств. По её мнению, дети волновались во время церемонии присвоения школе имени лейтенанта пограничных войск Антона Злобина, так как «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка», а когда одному из них стало плохо «уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее».

В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: «тебе не плохо?», а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своём самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия.

Татьяна Лозницкая
начальник управления образования Великих Лук

Лозницкая рассказал, что у всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, а у некоторых ребят — сопутствующие заболевания. «Хочу подчеркнуть, что ни одного ребенка в тяжелом состоянии не было, две девочки, находившиеся в палатах интенсивной терапии, были помещены туда по решению медиков только для того, чтобы предотвратить возможное ухудшение состояния», — добавила она.

5 октября в Великих Луках трое школьников потеряли сознание во время линейки, ещё 10 пожаловались на плохое самочувствие. Всех детей доставили в больницу, двоих девочек положили в реанимацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#новости

Артём Мазанов PLUS
+145 708
И это не новость ИА «Панорама»
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 47, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220701, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Oct 2020 16:06:01 +0300", "is_special": false }
Продайте эти кроссовки
И станьте мастером ключей!
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ориентированный танк88

27

Им было не выгодно плохо себя чувствовать

Ответить

Евгений Клочков

Ориентированный
4

Нужно узнать, кто съел все рафаэлки для школьников

Ответить

Ориентированный танк88

Евгений
0

Завуч, когда узнала, что зп, обещанная Путиным за вбросы на выборах, не будет выплачена никогда и придётся голодать

Ответить

Бумажный американец

Евгений
–4

Навальнята похитили же, для босса.

Ответить

Ориентированный танк88

Бумажный
0

Сообщение удалено

Ответить

Горный Данила

21

Резкий скачок патриотизма в крови

Ответить

Минимальный цветок

11

«звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка»

Что блять там звучало?

Ответить

Андрей Рядькин

Минимальный
7

мюнхенская речь 

Ответить

Евгений Клочков

Минимальный
6

говноеды из юнармии телеги толкали

Ответить

Минимальный цветок

Евгений
0

А что за "особенная музыка"? У нас уже и музыкой убивать научились?

Ответить

Евгений

Минимальный
3

Особые условия содержания: Во время первого контакта SCP-407 была записана на компакт-кассету. На данный момент резервная копия SCP-407 в цифровом виде находится на [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]. SCP-407 ни при каких обстоятельствах не следует воспроизводить вне лабораторных условий, для опытов обязательно одобрение О5-██.

Опыты с SCP-407 должны проводиться в полностью звукоизолированном помещении. Инструменты и подопытных нужно тщательно стерилизовать, исключив присутствие пыльцы, грибковых спор, семян растений и, по возможности, бактерий. Это нужно, чтобы отсрочить наступление отрицательных эффектов SCP-407.

Описание: SCP-407 - песня на неизвестном языке, исполняемая, похоже, a capella. Голоса считаются человеческими. На ленте с SCP-407 находится одна запись длиной примерно тридцать минут, хотя она резко обрывается, что указывает, что песня могла быть длиннее. Все, слышавшие песню, называют её «умиротворяющей», «величественной» и «красивой».

При воспроизведении SCP-407 в пределах слышимости наблюдается очень быстрый рост клеток. Эффект происходит на клеточном уровне, наличие или отсутствие слуха на него не влияет.

Ответить

Евгений Клочков

Минимальный
0

определенно мэшапы "напас лавандос" на Любэ

Ответить

Слава Инженеров

Минимальный
3

песня "любимую не отдают"

Ответить

Алексей Астафьев

Минимальный
2

особенная музыка

Аудионаркотики?

Ответить

Алексей Астафьев

Минимальный
0

особенная музыка

Аудионаркотики?

Ответить

Eugene Panfilov

Минимальный
0

Музоружие

Ответить

Рыжий

10

 объяснила госпитализацию 13 детей их взволнованным состоянием из-за «торжественности момента

Пздц,  3 человека потеряли сознание, 10 почувствовали себя плохо. Из-за волнения. Хорошо хоть нарушение обмена веществ не сказала, был бы слишком жирный троллинг 

Ответить

Какой Кошмар

Рыжий
2

Куда жирнее уже?

Ответить

КтоКакБог

10

Навальный впал в кому в результате взволнованного состояния из-за торжественности момента, когда на высоте 10 тыс метров подключился к бортовому вайфаю

Ответить

Какой Кошмар

9

Зря ноют совкодрочеры, ведь совочек никуда не делся. Вот же он, родненький. Глухое отрицалово, замалчивание, перевод стрелок, спускание на тормозах — все признаки сверхдержавы.

Ответить

Нынешний волк

Какой
0

Глухое отрицалово

Ну так-то
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Уже что-то.

Ответить

1 2

5

И то правда. Мы так 11 лет сознание теряли всем классом.

Ответить

1 2

1
3

Ещё и обсерались 

Ответить

Виктор Мерзляков

5

Простите, а это вот прямо точно-точно не новость ИА "Панорама"?

Ответить

Abram Dikoy

3

Дети падают в обморок от патриотизма.
 Такую страну ты выберешь?

Ответить

Дорогой огонь

2

детям стало плохо не из-за плохого самочувствия

А до этого детям было хорошо не из-за хорошего настроения

Ответить

Eugene Panfilov

2

В наше время на линейках никто не падал, поколение уже не то, конечно

Ответить

FOX

2

ну как бы там еще
Состояние почти у всех детей удовлетворительное. Две девочки поступили в отделение реанимации в состоянии средней тяжести

реанимация из-за музыки?!

Ответить

Александр Ярви

FOX
0

Разве что это были звуки из Вайомингского инцидента

Ответить

Функциональный пёс_анон

0

И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия.

и хуяк - падаешь в обморок в составе 13 человек. 

Ответить

Функциональный пёс_анон

Функциональный
4

как же они заебали а

Ответить

Darya Timofeeva

1

Блять какой же стыд, просто а

Ответить

Анна Давыдова

1

Настолько патриотично, аж тошнит

Ответить

Александр Ярви

1

Как я счастлив, что закончил школу вовремя, а то как представлю, каким поцреотическим гiвном кормят нынешних школьников...

Ответить

Chasopis

1

Так переволновались, что пришлось в реанимацию везти, ну да, ну да

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Вот что бывает когда Куксины в чиновники пролезают

Ответить

Горный Данила

Stanley
1

@Alexei Kuksin полезай обратно

Ответить

Бумажный американец

Stanley
0

Ну не. Он бы не нёс такой хуйни.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Бумажный
0

Нёс-нёс

Ответить

Андрей Рядькин

0

а вот и порошенко

Ответить

Umberto Eco

0
Ответить

Эмиль Рубанов

0

Швейк какой-то а не реальность

Ответить

Юлия Данилова

0

Навальный тоже переволновался на демонстрации АСО, наверное(

Ответить

Антон Сарамуд

0

Это уже было у Бекмамбетова.

Ответить

Maksytoff

0

Тестируют лёгкую версию новичка

Ответить

Революционный пистолет

0

Уважаю русских. Детей в школе отправили, власти нагло пиздят, а русские терпят. Классика

Ответить

Долгий танк88

0

Че за театр абсурда, нахуй?? Власти великих луг объебанные там совсем?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Медуза»: в рассекреченном разговоре с Клинтоном по поводу гибели «Курска» Путин говорил о своём рейтинге
Президент России добавил, что в корпусе подлодки была дыра, через которую затопило первые три отсека, и признался, что родственникам погибших рассказывать об этом было нельзя.
178
Новости
ФАС: одна доза российской вакцины от коронавируса будет стоить максимум тысячу рублей
Глава ФАС пообещал, что дальше цена будет снижаться.
155
Новости
Постпред РФ при ОЗХО: Россия никому ничего не должна и не будет оправдываться по ситуации с Навальным
Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального, пока не получит доказательства.
260
Популярное за три дня
Разборы
Что произойдёт, если кандидат в президенты США снимет свою кандидатуру или умрёт до выборов или инаугурации
Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
54
Новости
В торговом порту Владивостока протестующие закидали касками нового руководителя и директора компании
Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.
180
Новости
Зеленский подписал указ о привлечении в Украину IT-специалистов из Беларуси
Был подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".
150
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Православие…

Власти Великих Лук объяснили…

Православие…

Власти Великих Лук объяснили…

Ольга Щербинина

От «Легенды №17» до «Эпидемии…

Евгений Клочков

Демократы в США выпустили…

Руслан Астратов

В «умном» поясе верности для…

Михаил Чуриков

Van Halen - Aint Talkin' Bout…

Посторонний

Демократы в США выпустили…

Александр Ярви

Власти Великих Лук объяснили…

Какой Кошмар

Карди Би призвала собирать…

Chasopis

Власти Великих Лук объяснили…

Alexander Personazhe

Демократы в США выпустили…

Александр Ярви

Власти Великих Лук объяснили…

Ozabot

В «умном» поясе верности для…

Alexander Personazhe

Демократы в США выпустили…

Валентин Жетонофф

Демократы в США выпустили…

Alexey Snooker

В «умном» поясе верности для…

Ярик…

Власти Великих Лук объяснили…

Ozabot

В «умном» поясе верности для…

Анна Давыдова

Власти Великих Лук объяснили…
null