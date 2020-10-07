Власти Великих Лук объяснили госпитализацию 13 детей с линейки их взволнованным состоянием из-за торжественности момента Материал редакции
В администрации города уверены, что детям стало плохо не из-за плохого самочувствия.
Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая объяснила госпитализацию 13 детей их взволнованным состоянием из-за «торжественности момента». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Лозницкая считает, что произошедшее — стечение обстоятельств. По её мнению, дети волновались во время церемонии присвоения школе имени лейтенанта пограничных войск Антона Злобина, так как «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка», а когда одному из них стало плохо «уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее».
Лозницкая рассказал, что у всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, а у некоторых ребят — сопутствующие заболевания. «Хочу подчеркнуть, что ни одного ребенка в тяжелом состоянии не было, две девочки, находившиеся в палатах интенсивной терапии, были помещены туда по решению медиков только для того, чтобы предотвратить возможное ухудшение состояния», — добавила она.
5 октября в Великих Луках трое школьников потеряли сознание во время линейки, ещё 10 пожаловались на плохое самочувствие. Всех детей доставили в больницу, двоих девочек положили в реанимацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нужно узнать, кто съел все рафаэлки для школьников
говноеды из юнармии телеги толкали
Минимальный цветок
А что за "особенная музыка"? У нас уже и музыкой убивать научились?
Особые условия содержания: Во время первого контакта SCP-407 была записана на компакт-кассету. На данный момент резервная копия SCP-407 в цифровом виде находится на [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]. SCP-407 ни при каких обстоятельствах не следует воспроизводить вне лабораторных условий, для опытов обязательно одобрение О5-██.
Опыты с SCP-407 должны проводиться в полностью звукоизолированном помещении. Инструменты и подопытных нужно тщательно стерилизовать, исключив присутствие пыльцы, грибковых спор, семян растений и, по возможности, бактерий. Это нужно, чтобы отсрочить наступление отрицательных эффектов SCP-407.
Описание: SCP-407 - песня на неизвестном языке, исполняемая, похоже, a capella. Голоса считаются человеческими. На ленте с SCP-407 находится одна запись длиной примерно тридцать минут, хотя она резко обрывается, что указывает, что песня могла быть длиннее. Все, слышавшие песню, называют её «умиротворяющей», «величественной» и «красивой».
При воспроизведении SCP-407 в пределах слышимости наблюдается очень быстрый рост клеток. Эффект происходит на клеточном уровне, наличие или отсутствие слуха на него не влияет.
объяснила госпитализацию 13 детей их взволнованным состоянием из-за «торжественности момента
Пздц, 3 человека потеряли сознание, 10 почувствовали себя плохо. Из-за волнения. Хорошо хоть нарушение обмена веществ не сказала, был бы слишком жирный троллинг
Навальный впал в кому в результате взволнованного состояния из-за торжественности момента, когда на высоте 10 тыс метров подключился к бортовому вайфаю
Зря ноют совкодрочеры, ведь совочек никуда не делся. Вот же он, родненький. Глухое отрицалово, замалчивание, перевод стрелок, спускание на тормозах — все признаки сверхдержавы.
Нынешний волк
Глухое отрицалово
Ну так-то
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Уже что-то.
И то правда. Мы так 11 лет сознание теряли всем классом.
ну как бы там еще
Состояние почти у всех детей удовлетворительное. Две девочки поступили в отделение реанимации в состоянии средней тяжести
реанимация из-за музыки?!
Как я счастлив, что закончил школу вовремя, а то как представлю, каким поцреотическим гiвном кормят нынешних школьников...
Вот что бывает когда Куксины в чиновники пролезают
Бумажный американец
Ну не. Он бы не нёс такой хуйни.