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Новости
Артём Мазанов
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МВД России объявило Светлану Тихановскую в розыск Материал редакции

Основанием для розыска стала уголовная статья, какая именно — не уточняется.

МВД России объявило экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в розыск. Это следует из базы розыска МВД.

Основанием для розыска стала статья УК, какая именно — не уточняется. Baza пишет, что в Белоруссии Тихановскую обвиняют по 361-й статье УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Источник ТАСС уточнил, что Тихановскую объявили в розыск в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идёт о межгосударственном розыске.

#новости #белоруссия

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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97 комментариев
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Дорогой огонь

56

Не удивлюсь, если Лукашенко объявит в розыск Навального

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Крохотный кофе

Дорогой
17

Да он и Меркель с Макроном сейчас готов объявить

Ответить

Дорогой огонь

Крохотный
8

Это уже сделал другой усатый таракан

Проф. Преображенский @prof_preobr
АААААААААААААААААААААА https://t.co/7JAEklptHs
Ответить

Роман Ястребовенко

Дорогой
6

https://coub.com/view/2fgx5l

Ответить

Посторонний

Дорогой
3

Ебать, и хз что хуже - ебанутость или лоялистская клоунада. Хотят тут смесь скорее.

Ответить

Крохотный кофе

Дорогой
0

Когда очень хочешь сказать, но никто не спрашивает.

Ответить

Ориентированный танк88

Крохотный
0

Ну неужели не крепкий орешек?

Ответить

Атлант поправил плечи

Дорогой
1

Разве губернаторы обладают такими возможностями?

Ответить

Jabas

Дорогой
0

Разве что Ника с Майком

Ответить

Данный алмаз

36

Мда, всякое в истории России бывало, но чтоб все время бежать на поводу у усатого безумца, который на тебя еще и лаял десятилетиями, такого не припомню. Только если выплата дани монголо-татарам.

Ответить

Евгений Клочков

Данный
25

национал-куколдизм как есть

Ответить

Террористический Данила

Данный
3

Тут все очевидно, если белорусы свергнут диктаторский режим, то пожар революции может перекинуться и на соседние страны. Отсюда такой страх и финансовая помощь соседу.

Ответить

Никита Жуковский

Террористический
12

Да ничего не перекинется, откуда это мнение вообще пошло. Вон Северной Корее похуй на революции и на соседей в том числе.
К тому же после Украины на РФ вообще ничего не перекинулось.

Ответить

Anton Golovanov

Никита
3

Северная Корея практически полностью изолирована от остального мира, как с ней вообще можно что-то сравнивать?

Революция в Украине была успешно превращена нашими военными и пропагандистами в катастрофу в массовом сознании.

Ответить

Дорогой огонь

Никита
1

К тому же после Украины на РФ вообще ничего не перекинулось.

А как же Крым?

Ответить

Никита Жуковский

Дорогой
0

Эта шутка напрашивалось, но еще хочу как-нибудь по Киеву погулять

Ответить

Террористический Данила

Никита
0

Тогда смысл помогать лукашенко удерживать режим? Он же никакой пользы не несёт. 

В северной корее не в курсе как живут соседи. Там свой микромир.

Ответить

Dmitry Yashin

Террористический
2

Как это не несёт? Это последний буфер от НАТО.

Ответить

Иван Иванович

Dmitry
0

Россия граничит с 5 членами НАТО прямо сейчас

Ответить

Атлант поправил

Иван
0

Грузию и Украину прямо сейчас смело можешь добавлять к тем 5 

Ответить

Dmitry Yashin

Иван
0

Я и говорю - последний.

Ответить

Dmitry Yashin

Иван
0

Ну, если с Запада брать, конечно.

Ответить

Abram Dikoy

Никита
0

Беларусь сильно с РФ связана

Ответить

Igor Chvalun

Террористический
1

Я думаю что Путин обиделся что Меркель с ним не разговаривает, а с Тихановской и Навальным да. Вот и мстит. 

Ответить

Abram Dikoy

Данный
1

На самом деле если в РБ объявляется в розыск то они чуть ли не автоматом закидываются в рфские списки

Ответить

Илюхер XXX

30

БЕЛОРУСКА

наконец-то наступил феминизм

Ответить

Mikhail Efremov

Илюхер
2

сломал немного глаза об это

Ответить

Мария Казакова

Mikhail
0

Белорус Светлана Тихановская. Белорус-женщина Светлана Тихановская 

Ответить

Крохотный кофе

Мария
1

Белорусь Светлана Тихановская

Ответить

Ху Эмай

Крохотный
7

Белорусь

Терплю, не рвусь

Ответить

Zoid Q

Mikhail
1

Да, я тоже. Там ведь правильно писать БЕЛАРУСКА-ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Ответить

Илюхер XXX

Mikhail
–1

жизнь ты человеку сломал, пьянчуга

Ответить

Dmitry Yashin

Илюхер
0

Ты впервые это слово увидел?)

Ответить

Rodion Kutsaev

Илюхер
0

Белороссиянка

Ответить

Минимальный цветок

24
Ответить

solawind

Минимальный
11

На последней надо подписать "МВД России"

Ответить

Минимальный цветок

solawind
7

И так всё понятно

Ответить

Евгений Наумов

18
Ответить

alex twit

15

Хуйло обосравшемуся луке попку подмывает, какая прелесть

Ответить

Данила Романов

alex
0

Обычное автоматическое исполнение подписанных бумажек, а ты тут свою жопу зачем-то суешь.

Ответить

Alexander Pankov

7

Стоило ей сказать, что хочет поговорить с Дедом.

Ответить

alex twit

Alexander
17

Разговор не задался

Ответить

Руслан Эксиго

9

Не больно и хотелось ей сюда приезжать, думаю..

Ответить

Jabas

9

Интересно какую статью ук рф к ней применили, выигрыш на части участках в рб ?

Ответить

Егор Гаврилов

Jabas
0

Попытка насильственного захвата власти. Че-нить такое

Ответить

Jabas

Егор
2

Так у нас же нет в ук статьи за захват власти в РБ, да и не захватывала она. Хотелось бы увидеть комменты знающих за законы

Ответить

Dmitry Yashin

Jabas
4

Достаточно статьи в РБ, а в РФ как в содружественном государстве также обязаны объявить в розыск.

Ответить

Jabas

Dmitry
0

Ясно-понятно

Ответить

Влад Смирнов

Jabas
1

Пока никакую, решают какая будет более абсурдной.

Ответить

Михаил Зеленин

Jabas
0

Так может просто по запросу МВД Белоруссии.

Ответить

Jabas

Михаил
0

Разве им не нужно никакх пруфов, чтобы просто так в розыск объявить ? Хотя, риторический вопрос, наверное

Ответить

Алый месяц

–22

Стоит дождаться подтверждённых данных, возможно провокация и базу взломали. Она же хотела с Путиным поговорить.

Ответить

Крохотный кофе

Алый
20

Подожду, чтобы посмотреть как ты переобуваешься.

Ответить

Минимальный цветок

Крохотный
18

Его мама переобувает. Очень хорошая, красивая женщина.

Ответить

Крохотный кофе

Минимальный
11

Да, хорошо с ней знаком.

Ответить

Ориентированный танк88

Крохотный
2
Ответить

Крохотный кофе

Ориенти…
2

Потому что нехуй писать гадости про эту прекрасную женщину, которую мы все тут любим и очень ценим.

Ответить

Атлант поправил

Крохотн…
3

Потому что у такого прекрасного человека, могут быть только такие же прекрасные родители 

Ответить

Террористический

Атлант
1

Золотая женщина.

Ответить

Атлант поправил

Ориенти…
2

все равно дорого, подожду когда рубль станет 200 и обменяю на килограмм куриных ножек 

Ответить

Атлант поправил

Атлант
1

Беги жалуйся Вахтеру, нюньчик 

Ответить

Ориентированный

Атлант
2

Да тут вообще снежинки завелись, там, ближе к Балтике они, видимо, плодятся как не в себя.

Ответить

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Jabas

Алый
5

Че там еще взломали, чтобы Путина зашкварить ?

Ответить

Jabas

Jabas
6

Сильное заявление 

Ответить

Имя Фамилия

8

Читаешь каждый день новости в Рашке и ощущение, что в дурдоме находишься.

Ответить

Правоохранительный микрофон

Имя
2
Ответить

Слава Инженеров

Правоохранитель…
1

Привильно писать не "в коме", а "в Коми"

Ответить

Романелло Кивогенс

8

Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно — не уточняется.

Думаю, для подобного розыска не обязательна статья УК РФ. Тихановская является гражданкой Беларуси, и если там против неё возбуждено уголовное дело, то вероятно по запросу белорусских силовиков (или автоматически) гражанин Беларуси объявляется в розыск и в России. То есть после задержания её не будут судить по нашим законам, а просто депортируют в Беларусь. 

Интересно только, когда её реально объявили в розыск? Ведь именно сегодня Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным, Пескову даже пришлось заявить, что ни о каких контактах не может быть и речи. Такое ощущение, Лукашенко боится, что Путин с Тихановской договорятся за его спиной о его сливе, вот и требует у России подтвердить, что никакие переговоры не ведутся. 

Ответить

Евгений Клочков

Романелло
1

Это все было бы понятно, но в розыск Тихановскую в самой РБ закинули даже не в этом месяце

Так что по видимому это не косяк бюрократии а осмысленный шаг по "отсечению" возможностей для диалога сразу же после ее инициативы этот диалог намутить

Ответить

Mmmax

Евгений
0

По этой логике должен ближайшее время какой-то новый прогиб Лукашенко быть озвучен. Че-то дед выторговал наверняка.

Ответить

Народный кубок

6

Особые приметы: президент Республики Беларусь

Ответить

Крохотный кофе

5

Вот тебе, Света, и выстраивание добрососедских отношений с Россией. Дальновидно аж пиздец, стратег хуев.

Ответить

Атлант поправил плечи

Крохотный
1

@Илюхер XXX  мне интересно, почему Рязанцев не видит дальше своего носа?  

Ответить

Илюхер XXX

Атлант
1

это потому что он гей

Ответить

Крохотный кофе

Илюхер
0
Ответить

Евгений Клочков

4

Держите тактишеркорги, он же сейчас с названия страны в новости в оргазм впадет

Ответить

Алексей Логачев

4

 Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно — не уточняется.

Почему именно УК РФ? Справедливости ради, там же УК РБ может быть, а МВД наше объявило как союзное государство. 

Интерпол работает также, если тебя по УК ищут во Франции, это не значит, что ты нарушил законы Франции, ты мог нарушить УК Италии... 

Ответить

Dmitry Yashin

Алексей
1

Верно, но Интерпол не совсем так работает - там ордеры, выданные в какой-либо одной стране, не строго обязательны к исполнению в остальных.

Ответить

товстий кіт

4

Чииво блять?

Ответить

Eduard Novikov

4

По какой-то уголовной статье 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Eduard
0

На раздумье дается 30 секунд

Ответить

N.N.

Doktor
0

На вынесение приговора.

Ответить

Правительственный микроскоп

–14

Ну и правильно, а то заебала бузотерить беларусию, надеюсь ее посадят на пожизненное

Ответить

Станислав Масюта

Правительственн…
5

Жирно

Ответить

Ориентированный танк88

3

 Основанием для розыска стала уголовная статья, какая именно — не уточняется.

Все мы знаем эту статью — участие в развале российских скреп в Беларуси.

Ответить

Sergey Sadowski

2

Сегодня Агрофюрер позвонил Путину — и вдруг розыск. Какая неожиданность)

Ответить

Maxim Semenov

2

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Илюхер XXX

2
Ответить

Революционный пистолет

1

Их борьба

Ответить

Denys Shevchuk

1

Так она с Вальдемаром хотела перетереть за Луку. Ей так намекают.

Ответить

Виртуальный хичхакер

0

Чего так долго думали-то?

Ответить

Георгий Наумов

0

Белоруска
Беларусь

БелОруска
БелАрусь

О
А

Как? Как?! Каааааааак?!?!?!

Ответить

Максим Ильин

0

Будет статья связанная с бизнесом Тихановских в РФ, скриньте.

Ответить

Иван Сидоров

0

БРАТСКИЕ НАРОДЫ МЫ ЗА МИР МЫ ЗА РАСИЮ  #МИРНЫЙПРОТЕСТ

Ответить

Федор Орехов

0

Пошел за поп-корном

Ответить

Женя Тиханович

–1

Фейк

Ответить

Виртуальный хичхакер

Женя
0

Поздравление готовишь?

Ответить
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