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}
}
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МВД России объявило Светлану Тихановскую в розыск Материал редакции
Основанием для розыска стала уголовная статья, какая именно — не уточняется.
МВД России объявило экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в розыск. Это следует из базы розыска МВД.
Основанием для розыска стала статья УК, какая именно — не уточняется. Baza пишет, что в Белоруссии Тихановскую обвиняют по 361-й статье УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Источник ТАСС уточнил, что Тихановскую объявили в розыск в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идёт о межгосударственном розыске.
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Созданная Путиным организация…
Созданная Путиным организация…
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Дорогой огонь
Не удивлюсь, если Лукашенко объявит в розыск Навального
Крохотный кофе
Да он и Меркель с Макроном сейчас готов объявить
Дорогой огонь
Это уже сделал другой усатый таракан
Роман ЯстребовенкоДорогой
https://coub.com/view/2fgx5l
ПостороннийДорогой
Ебать, и хз что хуже - ебанутость или лоялистская клоунада. Хотят тут смесь скорее.
Крохотный кофе
Когда очень хочешь сказать, но никто не спрашивает.
Ориентированный танк88
Ну неужели не крепкий орешек?
Атлант поправил плечиДорогой
Разве губернаторы обладают такими возможностями?
JabasДорогой
Разве что Ника с Майком
Данный алмаз
Мда, всякое в истории России бывало, но чтоб все время бежать на поводу у усатого безумца, который на тебя еще и лаял десятилетиями, такого не припомню. Только если выплата дани монголо-татарам.
Евгений КлочковДанный
национал-куколдизм как есть
Террористический Данила
Тут все очевидно, если белорусы свергнут диктаторский режим, то пожар революции может перекинуться и на соседние страны. Отсюда такой страх и финансовая помощь соседу.
Никита ЖуковскийТеррористический
Да ничего не перекинется, откуда это мнение вообще пошло. Вон Северной Корее похуй на революции и на соседей в том числе.
К тому же после Украины на РФ вообще ничего не перекинулось.
Anton GolovanovНикита
Северная Корея практически полностью изолирована от остального мира, как с ней вообще можно что-то сравнивать?
Революция в Украине была успешно превращена нашими военными и пропагандистами в катастрофу в массовом сознании.
Дорогой огонь
К тому же после Украины на РФ вообще ничего не перекинулось.
А как же Крым?
Никита ЖуковскийДорогой
Эта шутка напрашивалось, но еще хочу как-нибудь по Киеву погулять
Террористический Данила
Тогда смысл помогать лукашенко удерживать режим? Он же никакой пользы не несёт.
В северной корее не в курсе как живут соседи. Там свой микромир.
Dmitry YashinТеррористический
Как это не несёт? Это последний буфер от НАТО.
Иван ИвановичDmitry
Россия граничит с 5 членами НАТО прямо сейчас
Атлант поправилИван
Грузию и Украину прямо сейчас смело можешь добавлять к тем 5
Dmitry YashinИван
Я и говорю - последний.
Dmitry YashinИван
Ну, если с Запада брать, конечно.
Abram DikoyНикита
Беларусь сильно с РФ связана
Igor ChvalunТеррористический
Я думаю что Путин обиделся что Меркель с ним не разговаривает, а с Тихановской и Навальным да. Вот и мстит.
Abram DikoyДанный
На самом деле если в РБ объявляется в розыск то они чуть ли не автоматом закидываются в рфские списки
Илюхер XXX
БЕЛОРУСКА
наконец-то наступил феминизм
Mikhail EfremovИлюхер
сломал немного глаза об это
Мария КазаковаMikhail
Белорус Светлана Тихановская. Белорус-женщина Светлана Тихановская
Крохотный кофе
Белорусь Светлана Тихановская
Ху ЭмайКрохотный
Белорусь
Терплю, не рвусь
Zoid QMikhail
Да, я тоже. Там ведь правильно писать БЕЛАРУСКА-ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Илюхер XXXMikhail
жизнь ты человеку сломал, пьянчуга
Dmitry YashinИлюхер
Ты впервые это слово увидел?)
Rodion KutsaevИлюхер
Белороссиянка
Минимальный цветок
solawindМинимальный
На последней надо подписать "МВД России"
Минимальный цветок
И так всё понятно
Евгений Наумов
alex twit
Хуйло обосравшемуся луке попку подмывает, какая прелесть
Данила Романовalex
Обычное автоматическое исполнение подписанных бумажек, а ты тут свою жопу зачем-то суешь.
Alexander Pankov
Стоило ей сказать, что хочет поговорить с Дедом.
alex twitAlexander
Разговор не задался
Руслан Эксиго
Не больно и хотелось ей сюда приезжать, думаю..
Jabas
Интересно какую статью ук рф к ней применили, выигрыш на части участках в рб ?
Егор ГавриловJabas
Попытка насильственного захвата власти. Че-нить такое
JabasЕгор
Так у нас же нет в ук статьи за захват власти в РБ, да и не захватывала она. Хотелось бы увидеть комменты знающих за законы
Dmitry YashinJabas
Достаточно статьи в РБ, а в РФ как в содружественном государстве также обязаны объявить в розыск.
JabasDmitry
Ясно-понятно
Влад СмирновJabas
Пока никакую, решают какая будет более абсурдной.
Михаил ЗеленинJabas
Так может просто по запросу МВД Белоруссии.
JabasМихаил
Разве им не нужно никакх пруфов, чтобы просто так в розыск объявить ? Хотя, риторический вопрос, наверное
Алый месяц
Стоит дождаться подтверждённых данных, возможно провокация и базу взломали. Она же хотела с Путиным поговорить.
Крохотный кофе
Подожду, чтобы посмотреть как ты переобуваешься.
Минимальный цветок
Его мама переобувает. Очень хорошая, красивая женщина.
Крохотный кофе
Да, хорошо с ней знаком.
Ориентированный танк88
Крохотный кофе
Потому что нехуй писать гадости про эту прекрасную женщину, которую мы все тут любим и очень ценим.
Атлант поправилКрохотн…
Потому что у такого прекрасного человека, могут быть только такие же прекрасные родители
Террористический
Золотая женщина.
Атлант поправилОриенти…
все равно дорого, подожду когда рубль станет 200 и обменяю на килограмм куриных ножек
Атлант поправилАтлант
Беги жалуйся Вахтеру, нюньчик
Ориентированный
Да тут вообще снежинки завелись, там, ближе к Балтике они, видимо, плодятся как не в себя.
Комментарий удален
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JabasАлый
Че там еще взломали, чтобы Путина зашкварить ?
JabasJabas
Сильное заявление
Имя Фамилия
Читаешь каждый день новости в Рашке и ощущение, что в дурдоме находишься.
Правоохранительный микрофон
Слава ИнженеровПравоохранитель…
Привильно писать не "в коме", а "в Коми"
Романелло Кивогенс
Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно — не уточняется.
Думаю, для подобного розыска не обязательна статья УК РФ. Тихановская является гражданкой Беларуси, и если там против неё возбуждено уголовное дело, то вероятно по запросу белорусских силовиков (или автоматически) гражанин Беларуси объявляется в розыск и в России. То есть после задержания её не будут судить по нашим законам, а просто депортируют в Беларусь.
Интересно только, когда её реально объявили в розыск? Ведь именно сегодня Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным, Пескову даже пришлось заявить, что ни о каких контактах не может быть и речи. Такое ощущение, Лукашенко боится, что Путин с Тихановской договорятся за его спиной о его сливе, вот и требует у России подтвердить, что никакие переговоры не ведутся.
Евгений КлочковРоманелло
Это все было бы понятно, но в розыск Тихановскую в самой РБ закинули даже не в этом месяце
Так что по видимому это не косяк бюрократии а осмысленный шаг по "отсечению" возможностей для диалога сразу же после ее инициативы этот диалог намутить
MmmaxЕвгений
По этой логике должен ближайшее время какой-то новый прогиб Лукашенко быть озвучен. Че-то дед выторговал наверняка.
Народный кубок
Особые приметы: президент Республики Беларусь
Крохотный кофе
Вот тебе, Света, и выстраивание добрососедских отношений с Россией. Дальновидно аж пиздец, стратег хуев.
Атлант поправил плечиКрохотный
@Илюхер XXX мне интересно, почему Рязанцев не видит дальше своего носа?
Илюхер XXXАтлант
это потому что он гей
Крохотный кофе
Евгений Клочков
Держите тактишеркорги, он же сейчас с названия страны в новости в оргазм впадет
Алексей Логачев
Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно — не уточняется.
Почему именно УК РФ? Справедливости ради, там же УК РБ может быть, а МВД наше объявило как союзное государство.
Интерпол работает также, если тебя по УК ищут во Франции, это не значит, что ты нарушил законы Франции, ты мог нарушить УК Италии...
Dmitry YashinАлексей
Верно, но Интерпол не совсем так работает - там ордеры, выданные в какой-либо одной стране, не строго обязательны к исполнению в остальных.
товстий кіт
Чииво блять?
Eduard Novikov
По какой-то уголовной статье
Doktor StreyndzhlavEduard
На раздумье дается 30 секунд
N.N.Doktor
На вынесение приговора.
Правительственный микроскоп
Ну и правильно, а то заебала бузотерить беларусию, надеюсь ее посадят на пожизненное
Станислав МасютаПравительственн…
Жирно
Ориентированный танк88
Основанием для розыска стала уголовная статья, какая именно — не уточняется.
Все мы знаем эту статью — участие в развале российских скреп в Беларуси.
Sergey Sadowski
Сегодня Агрофюрер позвонил Путину — и вдруг розыск. Какая неожиданность)
Maxim Semenov
И это не новость ИА «Панорама»
Илюхер XXX
Революционный пистолет
Их борьба
Denys Shevchuk
Так она с Вальдемаром хотела перетереть за Луку. Ей так намекают.
Виртуальный хичхакер
Чего так долго думали-то?
Георгий Наумов
Белоруска
Беларусь
БелОруска
БелАрусь
О
А
Как? Как?! Каааааааак?!?!?!
Максим Ильин
Будет статья связанная с бизнесом Тихановских в РФ, скриньте.
Иван Сидоров
БРАТСКИЕ НАРОДЫ МЫ ЗА МИР МЫ ЗА РАСИЮ #МИРНЫЙПРОТЕСТ
Федор Орехов
Пошел за поп-корном
Женя Тиханович
Фейк
Виртуальный хичхакер
Поздравление готовишь?