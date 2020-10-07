Их могут ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление».

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Франция и Германия предложат партнёрам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел этих стран.

«На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического агента военного уровня, разработанного Россией. Франция и Германия неоднократно призывали Россию полностью расследовать обстоятельства этого преступления и привлечь виновных к ответственности. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В связи с этим мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — говорится в заявлении.

Санкции предложат ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление», нарушению норм международного права, а также в отношении «организации, имеющей отношение к разработке „Новичка“».

Предложения о санкциях будут направлены на сотрудников ГРУ, пишет Reuters. По данным агенства, их обсудят на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.

6 октября Организация по запрещению химического оружия заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.