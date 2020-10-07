Франция и Германия предложат ввести санкции против России из-за отравления Навального Материал редакции
Их могут ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление».
Франция и Германия предложат партнёрам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел этих стран.
«На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического агента военного уровня, разработанного Россией. Франция и Германия неоднократно призывали Россию полностью расследовать обстоятельства этого преступления и привлечь виновных к ответственности. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В связи с этим мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — говорится в заявлении.
Санкции предложат ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление», нарушению норм международного права, а также в отношении «организации, имеющей отношение к разработке „Новичка“».
Предложения о санкциях будут направлены на сотрудников ГРУ, пишет Reuters. По данным агенства, их обсудят на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.
6 октября Организация по запрещению химического оружия заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.
)))))))
Это переводится как "нам пизда"?
нам давно пизда) а сейчас, судя по всему, дед всех конкретно достал и его начинают топить
Спокойный фонарь
Так ничего же не делают чтобы топить, они бы рады вообще ничего не делать но он сам напрашивается. Уж и намекали как могли как отмазаться
)))))
Эмммм, ну, как бы вам сказать. Если накладывают санкции на страну, то они касаются всех граждан этой страны)
санкции это даже хорошо, чем быстрее прикроют легкие деньги для вопсти, тем больше будут думать о реформах
Они там и так невыездные
И, как говорил Чичваркин, эти невыездные постоянно к нему в магазин в Лондоне за бухлишком захаживают.
Международный цвет
Ну пусть теперь почтой России отправляет
Образованный фитиль
Ну я конечно все понимаю, но Почтой России... Это уже перебор.
семья пескова продолжит спокойно богато чилить в ЕС
Вот-вот, надо давить семьи ответственных за это, а то смысл запрещать въезд какому-то ФСБшнику, который и так невыездной.
На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического агента военного уровня, разработанного Россией.
И знаете кому больше всех похуй на это? Русским. У них в стране государство убивает людей военным химическим оружием. Ну и где сопротивление? Протесты? Нет, русских полностью устраивает такое положение дел
Международный цвет
На российской земле с использованием нервно-паралитического агента военного уровня
Обожаю запах Новичка поутру
Знаем мы эффективность этих санкций. С таким же успехом могли бы в очередной раз озабоченность проявить.
Комментарий про доллар по 200
Санкции в отношении отдельных должностных лиц, не?
Революционный пистолет
Это ты путинские контрсанкции не видел
Да я к тому, что причем тут Доллар по 200, если санкции не в отношении целого государства. Если только набрать лойсов
Рубль падает всегда, когда хоть какие-то плохие новости появляются даже насчет каких-то должностных лиц. Падение рубля - это как смена дня и ночи. Неизбежно
Ну тогда объясни мне почему на данную новость, которая с опозданием попадает на tj, и довольно много времени уже прошло с нее, валютная пара никак не среагировала
замерла в ожидании худшего
Держи в курсе. Все инструменты торговли на биржевом рынке, тем более валютные, реагируют на новости еще до их публикации. Я же вижу обычную торговую сессию, которую эта новость никак не коснулась
Чекай заодно золотовалютные резервы. Курс могут держать на плаву за счёт прямых инъекций.
Так уже наложили, не?
Ну так а причем здесь пара Доллар-рубль по 200
А я знаю? Спроси у тех, кто пишет про доллар под новостями об отравлении Нэвэльного.
Ура! Новые санкции! Затянем пояса, осталось немного потерпеть!
😭
Вы вообще в первую очередь должны страдать. Европейцы к сожалению ограничиваются персональными санкциями, а зря.
"Должны" — по факту рождения в России? :)
Граждане ответственно за действия своих властей. Вас душить санкциями нужно было хотя бы за поддержку аннексии и войны на Донбассе.
Обратный Паша
А вас нужно сначала вкатать в ридну неньку "градами", а потом аннексировать, чтобы в интернете воздух не портили.
Обратный Паша
Да я же не на серьезной мине говорю.
У меня аллергия на самодовольных украинцев, в наглой манере рассказывающих о том, каким карам египетским российских граждан надо подвергнуть за то, что Путин у Украины Крым отобрал.
Революционный пистолет
По факту терпения
Кто вы то?
А смысол на россиян санкции накладывать?
Политическое недовольство вроде особо не растет, миграция квалифицированных спецов (исключая меньшинства) не облегчилась.
Больший экономический пиздец, а следовательно большая сговорчевость Кремля.
На внуков единоросов и детей!
Пфф, всего лишь очередным ноунеймам из ГРУ запретят любоваться солсберецкими шпилями и они будут страдать где-то на Рублёвке. Гора родила мышь((
Ну это смешно. Какая связь между отравлением и нашим правительством? Ну и главное, на кого санкции то делать, кто виноват?
Пусть тогда санкции на саудитов также наложат, которые убили журналиста, но там что-то забили хуй, хотя там пиздеца в этом плане КРАТНО больше, чем в РФ. Но нет, это же ДРУГОЕ!!!
хотя там пиздеца в этом плане КРАТНО больше
инфа сотка?
Ну почитай, там в принципе нет никакой оппозиции, потому что она бесследно исчезла, ну или их распяли, расчленили, некоторых на кол сажают, в принципе на любой вкус есть. А уж как там нарушаются права людей, я бы об этом вообще помолчал, но Европа и США ничего не делает, хотя постоянно грозяться санкциями и т.д. Но пока они лояльны США и Европе, ничего подобного не будет.
там в принципе нет никакой оппозиции
погоди, а в России есть что ли
Деток кое-кого пусть невыездными сделают, можно будет все эти свифты и потоки не трогать
Смотри. Дано: человек отравлен ядом. разработанным советским союзом и примененным спецслужбами РФ ранее. РФ официально отказывается возбуждать уголовное дело по факту отравления, сочиняет десять тысяч версий, почему человек впал в кому, и обвиняет страны, обнаружившие яд. Вопрос: кто выглядит виновным?
Все подряд?
Как вычислить конкретных виновных людей? Или вы думаете, во всех организациях круговая порука? Типа в ФСБ с утра всем объявили: "Сегодня травим Навального, всем молчать, мы официально не при делах"?
Презумпция невиновности?
У тебя русский не родной язык штоле
Нет не повлияла, не повлияет, так как санкции на отдельных лиц никак не могут сказаться на экономике целого государства. Если бы данная новость как-то влияла , мы бы уже увидели рост доллара к рублю
Террористический франт
Не на доллар, а на рубль
Образованный фитиль
Рубль скатывается на дно, а доллар "растет", а вообще ты прав.
Хорошо было бы если они запретили въезд всем членам ЕР на территорию развитых стран
А против деда они не собираются применять санкции?
Лишенный блик
А зачем? Он все равно сидит в своем бункере. А активы записаны на кого угодно, только не на него. Я бы против олигархии пер. Но у них кишка тонка.