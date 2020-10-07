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Новости
Ольга Щербинина
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Франция и Германия предложат ввести санкции против России из-за отравления Навального Материал редакции

Их могут ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление».

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Франция и Германия предложат партнёрам по ЕС ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел этих стран.

«На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического агента военного уровня, разработанного Россией. Франция и Германия неоднократно призывали Россию полностью расследовать обстоятельства этого преступления и привлечь виновных к ответственности. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В связи с этим мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — говорится в заявлении.

Санкции предложат ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление», нарушению норм международного права, а также в отношении «организации, имеющей отношение к разработке „Новичка“».

Предложения о санкциях будут направлены на сотрудников ГРУ, пишет Reuters. По данным агенства, их обсудят на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.

6 октября Организация по запрещению химического оружия заявила, что Навального отравили ядом, аналогичным по характеристикам «Новичку», но который не числится в списках запрещённых химических веществ. Организация уточнила, что найденное вещество похоже на два типа «Новичка», которые внесли в список после отравления Скрипалей.

#новости #отравлениенавального

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99 комментариев
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Образованный фитиль

12

Главное, чтоб нам хуже не было от этого((((

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Генетический франт

Образованный
40

)))))))

Ответить

Образованный фитиль

Генетический
5

Это переводится как "нам пизда"?

Ответить

Генетический франт

Образованный
9

нам давно пизда) а сейчас, судя по всему, дед всех конкретно достал и его начинают топить

Ответить

Спокойный фонарь

Генетический
3

Так ничего же не делают чтобы топить, они бы рады вообще ничего не делать но он сам напрашивается. Уж и намекали как могли как отмазаться

Ответить

Генетический

Спокойн…
3

Дак да. Дед и сам себя закапывает очень старательно

Ответить

Образованный фитиль

Генетический
1

А он нас)))

Ответить

Marhal_New _Arleana

Генетический
0

Хотели бы топить, начали бы топить в 14 году.

Ответить

Andrew Sychev

Генетический
0

Говно не тонет

Ответить

Виктор Казаков

Образованный
0

)))))

Ответить

Образованный фитиль

Виктор
0

У @the art of гепард было больше скобочек.

Ответить

Zero-one-one

Генетический
0

Будут бомбить по НН

Ответить

Ольга Высоких

Генетический
0

:(

Ответить

Вова А.

Образованный
2
Ответить

Marhal_New _Arleana

Образованный
0

Вот это наглость.

Ответить

Ольга Высоких

Образованный
0

Эмммм, ну, как бы вам сказать. Если накладывают санкции на страну, то они касаются всех граждан этой страны)

Ответить

Tural M

Образованный
0

санкции это даже хорошо, чем быстрее прикроют легкие деньги для вопсти, тем больше будут думать о реформах

Ответить

one channel

Образованный
–1

Обычному россиянину будет хуже в любом случае.

Ответить

Международный цвет

6

против должностных лиц

Они там и так невыездные

Ответить

Ху Эмай

Международный
21

Они там и так невыездные

И, как говорил Чичваркин, эти невыездные постоянно к нему в магазин в Лондоне за бухлишком захаживают.

Ответить

Международный цвет

Ху
0

Ну пусть теперь почтой России отправляет

Ответить

Образованный фитиль

Международный
0

Ну я конечно все понимаю, но Почтой России... Это уже перебор.

Ответить

Slow Dimon

Образованный
0

Это да, мы же не звери.

Ответить

Романтический Абдужаббор

Ху
0

То есть даже и не работает?

Ответить

James Baxter

10

семья пескова продолжит спокойно богато чилить в ЕС

Ответить

YeezySpace

James
1

Вот-вот, надо давить семьи ответственных за это, а то смысл запрещать въезд какому-то ФСБшнику, который и так невыездной.

Ответить

Andrew Sychev

YeezySpace
7

Да все они выездные, как и любители шпилей

Ответить

Ольга Высоких

James
0

А чего им переживать то?

Ответить

Революционный пистолет

6

На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического агента военного уровня, разработанного Россией.

И знаете кому больше всех похуй на это? Русским. У них в стране государство убивает людей военным химическим оружием. Ну и где сопротивление? Протесты? Нет, русских полностью устраивает такое положение дел

Ответить

Международный цвет

Революционный
1

На российской земле с использованием нервно-паралитического агента военного уровня

Обожаю запах Новичка поутру

Ответить

Революционный пистолет

Международный
1

Да

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Знаем мы эффективность этих санкций. С таким же успехом могли бы в очередной раз озабоченность проявить. 

Ответить

Роман Трусов

4

Комментарий про доллар по 200

Ответить

Derzkiy Lesha

Роман
0

Санкции в отношении отдельных должностных лиц, не?

Ответить

Революционный пистолет

Derzkiy
6

Это ты путинские контрсанкции не видел

Ответить

Derzkiy Lesha

Революционный
0

Да я к тому, что причем тут Доллар по 200, если санкции не в отношении целого государства. Если только набрать лойсов

Ответить

Артем Стажаров

Derzkiy
1

Рубль падает всегда, когда хоть какие-то плохие новости появляются даже насчет каких-то должностных лиц. Падение рубля - это как смена дня и ночи. Неизбежно

Ответить

Derzkiy Lesha

Артем
0

Ну тогда объясни мне почему на данную новость, которая с опозданием попадает на tj, и довольно много времени уже прошло с нее,  валютная пара никак не среагировала

Ответить

Bad Mother

Derzkiy
0

замерла в ожидании худшего

Ответить

Derzkiy Lesha

Bad
0

Держи в курсе. Все инструменты торговли на биржевом рынке, тем более валютные, реагируют на новости еще до их публикации. Я же вижу обычную торговую сессию, которую эта новость никак не коснулась

Ответить

Max Diviani

Derzkiy
0

Чекай заодно золотовалютные резервы. Курс могут держать на плаву за счёт прямых инъекций.

Ответить

Вова А.

Революционный
0

в гробу?

Ответить

Роман Трусов

Derzkiy
0

Так уже наложили, не?

Ответить

Derzkiy Lesha

Роман
0

Ну так а причем здесь пара Доллар-рубль по 200

Ответить

Роман Трусов

Derzkiy
1

А я знаю? Спроси у тех, кто пишет про доллар под новостями об отравлении Нэвэльного.

Ответить

Derzkiy Lesha

Роман
0

Жизнена

Ответить

Вова А.

2

Ура! Новые санкции! Затянем пояса, осталось немного потерпеть!
😭

Ответить

Marhal_New _Arleana

Вова
0

Вы вообще в первую очередь должны страдать. Европейцы к сожалению ограничиваются персональными санкциями, а зря.

Ответить

Vantuziq

Marhal_New
1

"Должны" — по факту рождения в России? :)

Ответить

Marhal_New _Arleana

Vantuziq
0

Граждане ответственно за действия своих властей. Вас душить санкциями нужно было хотя бы за поддержку аннексии и войны на Донбассе.

Ответить

Обратный Паша

Marhal_New
0

А вас нужно сначала вкатать в ридну неньку "градами", а потом аннексировать, чтобы в интернете воздух не портили.

Ответить

Mmmax

Обратный
0

Жить-то лучше станет?
Тут как раз и разница между вкатываниями африканцев и арабов от ЕС и США черти где и России на своих границах.

Ответить

Обратный Паша

Mmmax
1

Да я же не на серьезной мине говорю.
У меня аллергия на самодовольных украинцев, в наглой манере рассказывающих о том, каким карам египетским российских граждан надо подвергнуть за то, что Путин у Украины Крым отобрал. 

Ответить

Marhal_New

Обратный
0

Хороший план. 

Ответить

Международный цвет

Marhal_New
0
Ответить

Вова А.

Междуна…
0

при чем здесь аваков?👀

Ответить

Международный

Междуна…
0

Мне нравится как он улыбается украинцам. Особенно тем, которые доказывают, что россияне должны страдать

Ответить

Революционный пистолет

Vantuziq
1

По факту терпения

Ответить

Marhal_New _Arleana

Революционный
1

Тут не терпение, а поддержка населением.

Ответить

Вова А.

Vantuziq
1

экзистенциально👄💄💋👅

Ответить

Marhal_New _Arleana

Vantuziq
0

По факту поддержки войны в Украине.

Ответить

Вова А.

Marhal_New
0

так мы и не прекращали страдать👍

Ответить

Международный цвет

Marhal_New
0

Кто вы то?

Ответить

Вова А.

Международный
0

Кто мы???😱

Ответить

Mmmax

Marhal_New
0

А смысол на россиян санкции накладывать?
Политическое недовольство вроде особо не растет, миграция квалифицированных спецов (исключая меньшинства) не облегчилась.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Mmmax
0

Больший экономический пиздец, а следовательно большая сговорчевость Кремля.

Ответить

Горный Данила

3

Подарок деду на день рождения

Ответить

Образованный фитиль

Горный
0

Как мило с их стороны :3

Ответить

Дон Карлионе

2

На внуков единоросов и детей!

Ответить

Mmmax

Дон
2

На граждан США и ЕС санкции никто накладывать не будет

Ответить

Руслан Тамбиев

2

Пфф, всего лишь очередным ноунеймам из ГРУ запретят любоваться солсберецкими шпилями и они будут страдать где-то на Рублёвке. Гора родила мышь((

Ответить

Валентин Жетонофф

1

Ну это смешно. Какая связь между отравлением и нашим правительством? Ну и главное, на кого санкции то делать, кто виноват? 
Пусть тогда санкции на саудитов также наложат, которые убили журналиста, но там что-то забили хуй, хотя там пиздеца в этом плане КРАТНО больше, чем в РФ. Но нет, это же ДРУГОЕ!!!

Ответить

Генетический франт

Валентин
1

Вы получили 15 жетонофф

Ответить

Bad Mother Fucker

Валентин
0

хотя там пиздеца в этом плане КРАТНО больше

инфа сотка?

Ответить

Валентин Жетонофф

Bad
0

Ну почитай, там в принципе нет никакой оппозиции, потому что она бесследно исчезла, ну или их распяли, расчленили, некоторых на кол сажают, в принципе на любой вкус есть. А уж как там нарушаются права людей, я бы об этом вообще помолчал, но Европа и США ничего не делает, хотя постоянно грозяться санкциями и т.д. Но пока они лояльны США и Европе, ничего подобного не будет. 

Ответить

Bad Mother Fucker

Валентин
0

там в принципе нет никакой оппозиции

погоди, а в России есть что ли

Ответить

Mmmax

0

Деток кое-кого пусть невыездными сделают, можно будет все эти свифты и потоки не трогать

Ответить

Andrew Sychev

Mmmax
4

Как ты сделаешь гражданина ЕС невыездным? 

Ответить

Ольга Высоких

Mmmax
0

Проще сразу на страну наложить)

Ответить

Гениальный франт

1
Ответить

Террористический франт

1

А каким образом они там из-за рубежа уже провели расследование и определили виновных?

Ответить

Bad Mother Fucker

Террористический
0

Смотри. Дано: человек отравлен ядом. разработанным советским союзом и примененным спецслужбами РФ ранее. РФ официально отказывается возбуждать уголовное дело по факту отравления, сочиняет десять тысяч версий, почему человек впал в кому, и обвиняет страны, обнаружившие яд. Вопрос: кто выглядит виновным?

Ответить

Террористический франт

Bad
0

Все подряд?
Как вычислить конкретных виновных людей? Или вы думаете, во всех организациях круговая порука? Типа в ФСБ с утра всем объявили: "Сегодня травим Навального, всем молчать, мы официально не при делах"?
Презумпция невиновности?

Ответить

Bad Mother Fucker

Террористический
0

У тебя русский не родной язык штоле

Ответить

Террористический франт

Bad
0

штоле

Ответить

Картошка Фри

0

Неужели от потока откажутся?)

Ответить

Образованный фитиль

0

- Повлияет ли это на доллар?
- Конечно да!

Все, что угодно может повлиять на доллар.

Ответить

Вова А.

Образованный
0

ок, жду исследования влияния бозона хиггса на доллар

Ответить

Derzkiy Lesha

Образованный
0

Нет не повлияла, не повлияет, так как санкции на отдельных лиц никак не могут сказаться на экономике целого государства. Если бы данная новость как-то влияла , мы бы уже увидели рост доллара к рублю

Ответить

Террористический франт

Образованный
0

Не на доллар, а на рубль

Ответить

Образованный фитиль

Террористический
0

Рубль скатывается на дно, а доллар "растет", а вообще ты прав.

Ответить

Долгий танк88

0

А предложите, мы не откажемся!

Ответить

Яня

0

Бедный Воронеж

Ответить

Ответственный хот-дог

0

👏🏻

Ответить

Папа Римский

0

Против пуделя что ли?

Ответить

Dias001 Rrn

0

Хорошо было бы если они запретили въезд всем членам ЕР на территорию развитых стран

Ответить

Степан Анейчик

0

А против деда они не собираются применять санкции?

Ответить

Лишенный блик

Степан
0

А зачем? Он все равно сидит в своем бункере. А активы записаны на кого угодно, только не на него. Я бы против олигархии пер. Но у них кишка тонка. 

Ответить

DC Maniac

0

Еще и объявление в розыск Тихановской сейчас свою роль сыграет 🤷🏻‍♂️

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