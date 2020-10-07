Мужчина поджёг себя в центре Петербурга. По словам очевидцев — в знак протеста против Путина Материал редакции
Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
На Лиговском проспекте в Петербурге мужчина совершил самоподжог, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста — перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении Путина и подарке. Судя по видео с камер наблюдения, на груди у него висел плакат.
Бригада скорой увезла мужчину в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадавший — 71-летний житель Московского района. Мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью.
Полиция и СК сейчас выясняют причины произошедшего. По информации «Фонтанки», мужчина уже попадал в поле зрения полиции в связи с неадекватным поведением. По предварительным данным, он состоит на учете в ПНД.
Невинный Артем
Мда, судя по видео, не в путине проблема, а в самом народе
РАБСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ!
Просто наплевать на людей рядом
НАРОД ЗАСЛУЖИВАЕТ СВОИХ ПРАВИТЕЛЕЙ!
Это необычная ситуация, тяжело понять как реагировать
Невинный Артем
Тут скорее эффект свидетеля
Я думаю, что тут ещё добавляется случай со Славиной. Её пытался мужик тушить, и что в итоге? Чем это закончилось для него? Ну вот и ничем.
А тут чувак тоже себя поджигает, а тебе его валить на землю, загораться самому, ещё непонятно, спасешь-не спасешь. Я вообще не верю, что те, кто пишут «бля ого всем похуй», ринулись бы тушить.
Ну те, кто снимают на видео, без вариантов поехавшие.
в принципе можно вводить черные воронки снова: люди будут снимать на смартфоны:
- лол смотри кого нквд забирает, щас поближе сниму
Насколько же всем похуй, выглядит как-будто мужика на монтаже дорисовали
Народ такой ну горит и горит
Невинный Артем
Один на камеру снимает
Невинный Артем
А может и не один
Вообще не один
Невинный Артем
Вначале, когда в кадре был и только начал гореть, мужик начал сразу снимать, а потом и остальные подтянулись
Людям в Питере вообще до пизды, что там в двух метрах от тебя горит. Сначала, конечно, все за камеры похватались.
Вот я тоже не поняла, как так можно-то
Время такое: сначала поснимаем видосики, потом, может, и попробуем чё-нить сделать.
Угу. Со Славиной, кстати, иначе было - там мужчина сразу попытался помочь, но она отбивалась
если игил начнёт резать головы неверным в оранжевых робах, вокруг вообще кольцо любопытствующих с камерами вырастет
Ну все, флешмоб начался...
Питер понял, что расчлененка уже начинает выходить из трендов, и перенял новую эстафету, чтобы держаться в топе
Я уже в предыдущей теме с самососжением писал, чем больше террор государства проив граждан, тем больше будет таких случаев. Стрельба на лубянке у ФСБ в москве и 5 убитых в результате в прошлом году, в этом два самососжения по политическим причинам. Люди не видят выхода, это толкает на такие решения
Блять. Но зачем? Каким образом это повлияет на Путина?
Революционный пистолет
Это должно влиять на русских, но на русских даже большой террор 2.0 не повлияет
Это такая радикальная форма протеста против реальности в случае, когда единомышленников у тебя нет и устраивать индивидуальную охоту на кого-то не получится - "прийти и повеситься на воротах у дома обидчика"
В Тунисе с этого началась арабская весна
Финансовый меч
Весна и так уже началась
В Австралии если только.
Финансовый меч
Точно, забыл, осень называется.
в австралии весна
Пожалуйста, хватит.
И всем похуй - пробегают мимо. Могли бы курткой попытаться затушить.
Могли бы курткой попытаться затушить.
Зачем?
Невинный Артем
Чтоб потух, логично же. Нет, надо на камеру снимать, как человек заживо горит
Блин, да поймите же вы: чтобы был какой-то толк, жечь надо не себя, а единоросов
Атомизация общества как она есть. Я не понимаю, почему все так удивляются всеобщему безразличию, вы будто бы вчера в Россию только приехали.
Людям похуй, что их граждан бьет полиция, похуй, что их граждан пытают в тюрьме, похуй, что травят химическим оружием. Почему же им должно перестать быть похуй!?
Революционный пистолет
СМЕШНО МЕМЫ
да всё, дизов ты уже словил — не пытайся репутацию восстановить
я не раз за это все минусы получал
Правительственный микроскоп
один раз высказался, м дальше буду набрасывать
Невинный Артем
Не бейте этого пользователя. Он у нас особенный мальчик. Пожалуйста, проявите сострадание.
(с) Пожарский
Два взгляда на мирный протест
Старый, но любопытный текст о том, что такое ненасильственный протест. И сегодня снова получивший актуальность. Автор (на тот момент associate professor в Йеле) пишет, что мы живем в эру ненасильственного протеста, когда применение силы перестало быть источником легитимности. Но как работает ненасильственный протест? Сегодня - по большей части вслед за Шарпом и его популяризаторами - принято считать, что мирный протест это такая "технология", построенная на том, чтобы избегать прямой конфронтации и физического насилия, но оказывать давление иными способами. Мирный протест может являться источником устрашения и принуждения, как и любой другой. Скажем, массовые сборища - это демонстрация численности, силы и солидарности. Перекрытие дорог, забастовки, бойкот каких-то предприятий и структур власти (в т.ч. их огораживание) - это средство принуждения. Просто без стрельбы и мордобоя.
Однако родоначальники мирного протеста - Ганди и Кинг - понимали его несколько иначе. Смысл мирного протеста не в том, чтобы победить врага принуждением, а в том, чтобы обратить на свою сторону. А принуждение, пускай даже ненасильственное, вызывает ответную реакцию, отторжение и ресентимент. Не только у непосредственных целей, но и у стороннего наблюдателя. Задача протестующих же не в том, чтобы вызывать ресентимент, а том, чтобы убеждать людей. Сделать это можно апеллируя не разуму, но лишь к чувствам.
Поэтому главный компонент мирного протеста - это готовность страдать. Точнее, некая аскетическая дисциплина протестующих, позволяющая им в т.ч. переносить страдания. Ганди называл это "тапас". Если вы готовы потерять больше, чем приобретаете - это сигнал, который невозможно подделать, демонстрация искренности ваших намерений, апеллирующая к чувствам публики. Такой подход роднит мирный протест скорее с христианским мученичеством, чем с технологиями партизанской войны. Так работает прозелитизм: если вы готовы умереть за веру - значит она чего-то да стоит.
К чему это я? Технологический взгляд на протест у нас вообще доминирует. И белорусские протесты мы оценивали с этих позиций: как там забастовки, перекрытие дорог, экономическое давление на власть? И даже страдания белорусских протестующих рассматривали "технологично" - как форму саморазоблачения людоедского режима. Но вот сегодня некто в Смолевичах устроил буквально "тапас" в духе старой школы - совершил самосожжение перед зданием РОВД.
Хоспаде, что за долбоебизм самовыпиливаться в знак протеста. В Кремле над этим максимум поржут. Даже рад, что людям похуй - такой долбоебизм не должен привлекать внимание.
Воинствующие суицидники, лол