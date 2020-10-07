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Новости
Ольга Щербинина
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Мужчина поджёг себя в центре Петербурга. По словам очевидцев — в знак протеста против Путина Материал редакции

Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

78 комментариев
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На Лиговском проспекте в Петербурге мужчина совершил самоподжог, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста — перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении Путина и подарке. Судя по видео с камер наблюдения, на груди у него висел плакат.

Бригада скорой увезла мужчину в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадавший — 71-летний житель Московского района. Мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью.

Полиция и СК сейчас выясняют причины произошедшего. По информации «Фонтанки», мужчина уже попадал в поле зрения полиции в связи с неадекватным поведением. По предварительным данным, он состоит на учете в ПНД.

#новости #происшествия

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но есть и хорошие новости?
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78 комментариев
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Горный Данила

24

Люди проходят мимо и ускоряют шаг
Люди говно и страна говно

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Невинный Артем

Горный
15

Мда, судя по видео, не в путине проблема, а в самом народе

Ответить

Bad Mother Fucker

Невинный
0

РАБСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ!

Ответить

Невинный Артем

Bad
6

Просто наплевать на людей рядом

Ответить

Bad Mother Fucker

Невинный
1

НАРОД ЗАСЛУЖИВАЕТ СВОИХ ПРАВИТЕЛЕЙ!

Ответить

Невинный Артем

Bad
1

НЕ КРИЧИ НА МЕНЯ

Ответить

Финансовый меч

Невинный
1

давайте не будем засорять подсайт.

Ответить

Невинный Артем

Bad
0

Только не поджигайся

Ответить

Финансовый меч

Невинный
0

Это необычная ситуация, тяжело понять как реагировать

Ответить

Невинный Артем

Финансо…
1

Тут скорее эффект свидетеля 

Ответить

Финансовый меч

Невинный
1

плюс страшно что запишут в сообщники бравые фсбшники

Ответить

Оральное

Невинный
1

Я думаю, что тут ещё добавляется случай со Славиной. Её пытался мужик тушить, и что в итоге? Чем это закончилось для него? Ну вот и ничем. 

А тут чувак тоже себя поджигает, а тебе его валить на землю, загораться самому, ещё непонятно, спасешь-не спасешь. Я вообще не верю, что те, кто пишут «бля ого всем похуй», ринулись бы тушить. 

Ну те, кто снимают на видео, без вариантов поехавшие. 

Ответить

Paco Official

Горный
2

Ты бы тоже прошел мимо, диванный эксперд))

Ответить

Madao

Горный
–1

Абсолютно так. Русские полностью заслужили путьку. 

Ответить

Круглый меч

20

Охуеваю со всобщего спокойствия на видео. Хотя что тут говорить, привыкли к расчлененке, а тут скука

Ответить

Алексей Андрианов

Круглый
3

в принципе можно вводить черные воронки снова: люди будут снимать на смартфоны:
- лол смотри кого нквд забирает, щас поближе сниму

Ответить

красивый комбинатор

19

Насколько же всем похуй, выглядит как-будто мужика на монтаже дорисовали

Ответить

Alexey Snooker

красивый
5
Ответить

Maksytoff

12

Народ такой ну горит и горит

Ответить

Невинный Артем

Maksytoff
1

Один на камеру снимает 

Ответить

Невинный Артем

Невинный
2

А может и не один

Ответить

Dmitry Yashin

Невинный
1

Вообще не один

Ответить

Невинный Артем

Dmitry
0

Вначале, когда в кадре был и только начал гореть, мужик начал сразу снимать, а потом и остальные подтянулись 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dmitry
0

а тор

Ответить

Maksytoff

Невинный
1

3 как минимум,я увидел

Ответить

Dmitry Yashin

11

Людям в Питере вообще до пизды, что там в двух метрах от тебя горит. Сначала, конечно, все за камеры похватались.

Ответить

Генетический франт

Dmitry
1

Вот я тоже не поняла, как так можно-то

Ответить

Dmitry Yashin

Генетический
2

Время такое: сначала поснимаем видосики, потом, может, и попробуем чё-нить сделать.

Ответить

Генетический франт

Dmitry
1

Угу. Со Славиной, кстати, иначе было - там мужчина сразу попытался помочь, но она отбивалась

Ответить

Dmitry Yashin

Генетический
0

Ага, я тоже отметил.

Ответить

Алексей Андрианов

Dmitry
0

если игил начнёт резать головы неверным в оранжевых робах, вокруг вообще кольцо любопытствующих с камерами вырастет

Ответить

Vandgory

11

Ну все, флешмоб начался...

Ответить

Maksytoff

Vandgory
2

Социальный эксперимент скорее ,типа сколько человек помогут из 50 человек ,что рядом,нашелся лишь 1 судя по записи, остальные снимают на камеру,ну или типа будто голубя увидели))

Ответить

Solomon Zambezi

7

Питер понял, что расчлененка уже начинает выходить из трендов, и перенял новую эстафету, чтобы держаться в топе

Ответить

solawind

5

Я уже в предыдущей теме с самососжением писал, чем больше террор государства проив граждан, тем больше будет таких случаев. Стрельба на лубянке у ФСБ в москве и 5 убитых в результате в прошлом году, в этом два самососжения по политическим причинам. Люди не видят выхода, это толкает на такие решения

Ответить

Невинный Артем

solawind
2

И как это повлияет на ситуацию? Это ты не написал.

Ответить

norm

Невинный
3

Никак. Просто всем хуёвее и хуёвее.

Ответить

пепси

3

Блять. Но зачем? Каким образом это повлияет на Путина?

Ответить

Революционный пистолет

пепси
5

Это должно влиять на русских, но на русских даже большой террор 2.0 не повлияет

Ответить

Финансовый меч

Революционный
0

Не надо судить о русских

Ответить

Евгений Клочков

пепси
3

Это такая радикальная форма протеста против реальности в случае, когда единомышленников у тебя нет и устраивать индивидуальную охоту на кого-то не получится - "прийти и повеситься на воротах у дома обидчика" 

Ответить

Невинный Артем

пепси
2

Назло маме отморожу уши

Ответить

Магомед Шереметьев

пепси
0

В Тунисе с этого началась арабская весна

Ответить

Финансовый меч

Магомед
0

Весна и так уже началась

Ответить

Dmitry Yashin

Финансовый
1

В Австралии если только.

Ответить

Финансовый меч

Dmitry
1

Точно, забыл, осень называется.

Ответить

Андрей Ионов

Финансо…
0

в австралии весна

Ответить

Финансовый меч

Андрей
0

Точно, забыл, спасибо

Ответить

drama llama

3

Пожалуйста, хватит.

Ответить

пепси

drama
3

ЯМЕРО

Ответить

Финансовый меч

пепси
0

давайте не будем засорять подсайт.

Ответить

Bob Kentuki

пепси
0

чет в голос

Ответить

norm

3

И всем похуй - пробегают мимо. Могли бы курткой попытаться затушить.

Ответить

пепси

norm
0

Русские потерпят!

Ответить

Комментарий удален

Alexey Snooker

norm
0

Могли бы курткой попытаться затушить.

Зачем?

Ответить

Невинный Артем

Alexey
0

Чтоб потух, логично же. Нет, надо на камеру снимать, как человек заживо горит 

Ответить

Никита Сивирин

2

Блин, да поймите же вы: чтобы был какой-то толк, жечь надо не себя, а единоросов

Ответить

Лишенный блик

2

Атомизация общества как она есть. Я не понимаю, почему все так удивляются всеобщему безразличию, вы будто бы вчера в Россию только приехали. 
Людям похуй, что их граждан бьет полиция, похуй, что их граждан пытают в тюрьме, похуй, что травят химическим оружием. Почему же им должно перестать быть похуй!?

Ответить

Революционный пистолет

1

САМОПОДЖОГБУРГ)))))))))

Ответить

Революционный пистолет

Революционный
0

СМЕШНО МЕМЫ

Ответить

Финансовый меч

Революционный
0

давайте не будем засорять подсайт.

Ответить

Правительственный микроскоп

1

грустно на самом деле, что вот это все никак не повлияет на текущий строй, все побубнят и забудут, скажут что человек просто из дурки вышел и все

Ответить

пепси

Правительственн…
1

да всё, дизов ты уже словил — не пытайся репутацию восстановить

Ответить

Правительственный микроскоп

пепси
1

да мне похуй

Ответить

Правительственный микроскоп

пепси
0

я не раз за это все минусы получал

Ответить

Правительственный микроскоп

Правительственн…
0

один раз высказался, м дальше буду набрасывать

Ответить

Правительственный микроскоп

–9

вот до чего доводит Навальный с его оппозиционной пропагандой... посадить его нахуй

Ответить

Невинный Артем

Правительственн…
2

Не бейте этого пользователя. Он у нас особенный мальчик. Пожалуйста, проявите сострадание.

Ответить

Финансовый меч

Правительственн…
0

давайте не будем засорять подсайт.

Ответить

Образованный фитиль

1

Напоминают все эти самоподжоги одно аниме...
А вообще жалко людей которые себя поджигают, ради какой-то хуйни готовы пожертвовать своим здоровьем и жизнью. Ведь не обязательно себя поджигать?

Ответить

Игнат Теремов

1

Сначала расчлененка теперь самоподжог, что дальше? Самонабутыливание?

Ответить

Военный корабль

1

Самое страшное что прохожим абсолютно похуй на происходящее
Как и в принципе всем в этой стране

Ответить

Магомед Шереметьев

1

(с) Пожарский
Два взгляда на мирный протест

Старый, но любопытный текст о том, что такое ненасильственный протест. И сегодня снова получивший актуальность. Автор (на тот момент associate professor в Йеле) пишет, что мы живем в эру ненасильственного протеста, когда применение силы перестало быть источником легитимности. Но как работает ненасильственный протест? Сегодня - по большей части вслед за Шарпом и его популяризаторами - принято считать, что мирный протест это такая "технология", построенная на том, чтобы избегать прямой конфронтации и физического насилия, но оказывать давление иными способами. Мирный протест может являться источником устрашения и принуждения, как и любой другой. Скажем, массовые сборища - это демонстрация численности, силы и солидарности. Перекрытие дорог, забастовки, бойкот каких-то предприятий и структур власти (в т.ч. их огораживание) - это средство принуждения. Просто без стрельбы и мордобоя.

Однако родоначальники мирного протеста - Ганди и Кинг - понимали его несколько иначе. Смысл мирного протеста не в том, чтобы победить врага принуждением, а в том, чтобы обратить на свою сторону. А принуждение, пускай даже ненасильственное, вызывает ответную реакцию, отторжение и ресентимент. Не только у непосредственных целей, но и у стороннего наблюдателя. Задача протестующих же не в том, чтобы вызывать ресентимент, а том, чтобы убеждать людей. Сделать это можно апеллируя не разуму, но лишь к чувствам.

Поэтому главный компонент мирного протеста - это готовность страдать. Точнее, некая аскетическая дисциплина протестующих, позволяющая им в т.ч. переносить страдания. Ганди называл это "тапас". Если вы готовы потерять больше, чем приобретаете - это сигнал, который невозможно подделать, демонстрация искренности ваших намерений, апеллирующая к чувствам публики. Такой подход роднит мирный протест скорее с христианским мученичеством, чем с технологиями партизанской войны. Так работает прозелитизм: если вы готовы умереть за веру - значит она чего-то да стоит.

К чему это я? Технологический взгляд на протест у нас вообще доминирует. И белорусские протесты мы оценивали с этих позиций: как там забастовки, перекрытие дорог, экономическое давление на власть? И даже страдания белорусских протестующих рассматривали "технологично" - как форму саморазоблачения людоедского режима. Но вот сегодня некто в Смолевичах устроил буквально "тапас" в духе старой школы - совершил самосожжение перед зданием РОВД.

Ответить

Международный цвет

–2

Сибирские леса тоже из-за этого горели?

Ответить

Революционный пистолет

Международный
1

Да

Ответить

Dmitry Yashin

0

Ожоги свыше 50% тела.

Ответить

Rodion Kutsaev

0
Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Хоспаде, что за долбоебизм самовыпиливаться в знак протеста. В Кремле над этим максимум поржут. Даже рад, что людям похуй - такой долбоебизм не должен привлекать внимание.
Воинствующие суицидники, лол

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московский школьник

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Андрей Ионов

Мужчина поджёг себя в центре…

badkid

Мужчина поджёг себя в центре…

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