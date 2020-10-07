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Новости
Ольга Щербинина
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Wheely пожаловался голландскому регулятору на «Яндекс.Такси» и Uber из-за передачи данных московскому дептрансу Материал редакции

По мнению сервиса, это нарушает регламент Евросоюза о защите персональных данных.

18 комментариев
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Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных с жалобой на то, что «Яндекс.Такси» и Uber нарушают регламент о защите персональных данных. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Wheely.

В документе говорится, что MLU Ltd., совместное предприятие предприятие «Яндекса» и Uber, зарегистрированное в Голландии, делится c департаментом транспорта Москвы «чувствительной информацией» о своих клиентах. Речь идёт о данных о местоположении водителей и пассажиров.

Сервис подчеркнул, что эта информация конфиденциальна, так как из неё можно узнать, как часто человек посещает «врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы». Маршруты открывают интимные подробности жизни пассажиров, пишет Wheely: их родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения.

По мнению Wheely, сотрудничество конкурентов с московскими властями противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных. Он утверждает, что на передачу данных третьим лицам должны быть законные основания. В сервисе считают, что такими основаниями может быть только федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и дептранса, для этого недостаточно.

Нарушение регламента может привести к штрафу до 20 миллионов евро или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от Управления по защите данных ниже — 1 миллион евро, отмечает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.

По словам основателя Wheely Анатолия Чиркунова, в 2017 году дептранс потребовал делиться данными и от этого сервиса, но «смягчил тон», когда в компании объяснили, что это не такси, а сервис перевозок по заказу. Чиркунов отметил, что в мае 2020 года «давление резко усилилось»: «Появилось требование предоставлять данные о геолокации автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС)».

В письме также отмечается, что Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить. Например, Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому. В переписке он говорил, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору, если MLU не изменит свою позицию, однако в компании так и не ответили «должным образом».

#новости #транспорт #такси #wheely #uber #яндекс

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18 комментариев
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Sloy Pyli

8

Неплохо, компания с яйцами.

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Принцесса Пеночка

–11

 эта информация конфиденциальна, так как из неё можно узнать, как часто человек посещает «врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы»

лол, пусть с гугл картами посудится

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 Anatoly Bereznyak

Принцесса
12

Гугл карты не передают данные третьим лицам (московским властям)

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Алексей Любимцев

2

Гугл карты передаются третьим лицам ( не московским властям)

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 Anatoly Bereznyak

Алексей
–1

Гугл карты не являются резидентами Нидерландов

Ответить

Спокойный фонарь

0

Вроде бы россия не в ЕС еще..

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 Anatoly

Спокойн…
3

Головная компания Яндекса зарегистрирована в Нидерландах.
Как и совместное предприятие Uber & Yandex.
Формально это нидерландская компании и должна следовать правилам юрисдикции Евросоюза

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Спокойный фонарь

0

GDPR не распростаняется на людей за пределами ЕС насколько я понимаю.

В статье ссылка именно на GDPR так что я не понял в чем вообще претензия.

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 Anatoly

Спокойн…
0

Да, зато он распространяется на агрегатора персональных данных aka MLU (который зарегистрирован в ЕС)

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Спокойный фонарь

0

Тут надо понять каким образом распространяется

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Лишенный блик

1

Так их!

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ТыжЮзер

2

Голландия: вы передавали конфиденциальные данные правительству Москвы?
Яндекс: 

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Романелло Кивогенс

1

Просто оставлю эту новость здесь:

 Прокуратура Москвы подала иск к корпорации Google

Ведомство требует, что американская интернет-компания сняла ограничения доступа к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на сервисе YouTube, передает агентство «Интерфакс». В частности, иске содержится требование отменить обязательную авторизацию пользователей для доступа к фильму, и отключить предупреждение о его содержании. 

https://echo.msk.ru/news/2721657-echo.html

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Длинный татарин

1

2020

удивляться нарушениям прав человека в РФ

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Роскошный Женя

1

не такси, а сервис перевозок по заказу

Не взрыв, а хлопок

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Eldar

–1
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Max Yankov

0

Красивый манёвр.

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Спокойный фонарь

0

.

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