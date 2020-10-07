По мнению сервиса, это нарушает регламент Евросоюза о защите персональных данных.

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Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных с жалобой на то, что «Яндекс.Такси» и Uber нарушают регламент о защите персональных данных. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Wheely.

В документе говорится, что MLU Ltd., совместное предприятие предприятие «Яндекса» и Uber, зарегистрированное в Голландии, делится c департаментом транспорта Москвы «чувствительной информацией» о своих клиентах. Речь идёт о данных о местоположении водителей и пассажиров.

Сервис подчеркнул, что эта информация конфиденциальна, так как из неё можно узнать, как часто человек посещает «врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы». Маршруты открывают интимные подробности жизни пассажиров, пишет Wheely: их родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения.

По мнению Wheely, сотрудничество конкурентов с московскими властями противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных. Он утверждает, что на передачу данных третьим лицам должны быть законные основания. В сервисе считают, что такими основаниями может быть только федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и дептранса, для этого недостаточно.

Нарушение регламента может привести к штрафу до 20 миллионов евро или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от Управления по защите данных ниже — 1 миллион евро, отмечает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.

По словам основателя Wheely Анатолия Чиркунова, в 2017 году дептранс потребовал делиться данными и от этого сервиса, но «смягчил тон», когда в компании объяснили, что это не такси, а сервис перевозок по заказу. Чиркунов отметил, что в мае 2020 года «давление резко усилилось»: «Появилось требование предоставлять данные о геолокации автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС)».

В письме также отмечается, что Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить. Например, Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому. В переписке он говорил, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору, если MLU не изменит свою позицию, однако в компании так и не ответили «должным образом».