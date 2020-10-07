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Новости
Ольга Щербинина
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В Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов ввели режим ЧС. Несколько человек получили ранения Материал редакции

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.

12 комментариев
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В Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Николая Любимова. Он также добавил, что проводится эвакуация в радиусе 25 километров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием. Следователи выехали на место пожара.

От взрывов пострадали минимум шесть человек, их госпитализировали. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что к 20:43 количество раненых увеличилось до десяти. «В настоящее время продолжается рост пострадавших. За медицинской помощью обратились уже десять человек, большинство из них госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, 7 октября в 13:40 по московскому времени в Рязанской области из-за возгорания сухой растительности на территории складов с боеприпасами произошёл пожар. Это стало причиной взрывов. По предварительной информации, из близлежащих населённых пунктов эвакуировали более 2 300 человек и перекрыли федеральную трассу «Каспий».

#новости #происшествия

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12 комментариев
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Олег Матвеенко

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Любимов пиздит. У меня Мама и куча знакомых из Скопина, (15км) от шелемишево все дома, а кто хотел уехать в Рязань, тех развернули мусора(позор России) и отправили домой ждать своего снаряда видимо. Эвакуировали (сбежали сами) только тех кто сейчас в школе вослебово. Это полный пиздец, впрочем чему удивляться, живем в России...

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Honey dal

2

А где "Хлопок на складе боеприпасов", что за редакторы у вас TJ?

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Долгий танк88

1

Боеприпасы взорвались от шести пострадавших 

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Финансовый меч

Долгий
0

Для чего ты пишешь такие вещи?

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Долгий танк88

Финансовый
2

Для мемуаров 

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Финансовый меч

Долгий
0

знаешь, таким как ты я советую записаться на исповедь в ближайший православный храм.

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Долгий танк88

Финансовый
0

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Финансовый меч

Долгий
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Виртуальный хичхакер

0

В Рязани, грибы с глазами! Их едят, они глядят!

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alex twit

Виртуальный
0

Они  ФЕЙЕРВЕРК БЗДЫНЬ БАДАБУМ ЕБОШ НАХУЙ ГРОБ ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР

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Долгий танк88

alex
0

ШЯЧЛО ПОПЯЧТСА ПОПЯЧТСА

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Финансовый меч

Долгий
0

давайте не будем засорять подсайт

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