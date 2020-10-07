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Новости
Ольга Щербинина
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Экс-полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в миллион долларов Материал редакции

Он должен явиться в суд в марте 2021 года.

28 комментариев
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Дерек Шовен Фото Associated Press

Бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы под залог в миллион долларов. Об этом сообщает NBC.

Суд установил эту сумму, если Шовен согласится на ряд условий: отказаться от работы в полиции, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него, не покидать штат Миннесота и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

С конца мая Шовен находился в тюрьме строгого режима. Его обвиняют в убийстве по неосторожности. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года. Ранее ещё троих экс-полицейских, присутствовавших при происшествии, отпустили под залог. Им вменяют пособничество и подстрекательство к убийству Флойда.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того, как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Он в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается.

Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter. В июне Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает использовать удушающие приёмы при задержании.

Убийство Флойда стало лишь спусковым крючком…
Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.
tjournal.ru

#новости #icantbreathe #blacklivesmatter #сша

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28 комментариев
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Минимальный цветок

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и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

А он рвался вступить что ли?

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Bad Mother Fucker

Минимальный
26

Придушить ещё парочку ниггеров

Ответить

Образованный фитиль

Минимальный
1

Ну там в парк, в кино вместе сходить.

Ответить

Минимальный цветок

Образованный
13

Подышать свежим воздухом ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Образованный фитиль

Минимальный
2

Грабануть пару магазинчиков...

Ответить

Минимальный цветок

Образованный
2

Сжечь парочку машин и домов.

Ответить

Образованный

Минимал…
0

Зачем зжигать когда можно отобрать и продать? Как раз выкуп в лям можно будет отбить.

Ответить

Настя Кудри

Образов…
0

Зжигать

Ответить

Darth Felus

1

Там в твиттере такой вой, порой обещают даже найти и угондошить, не только его но и тех кто бабки собрал на освобождение. Твиттер такой твиттер.

Ответить

Евгений Мартынов

Darth
7

Отхожее место интернета, хули взять с болезных...

Ответить

Рыжий

Darth
1

За то время, пока этот человек был под стражей, полицейские убили еще нескольких негров. Но особо негры не бугуртят по их смертям, почему-то

Ответить

Bad Mother Fucker

Рыжий
10

заняты выносом товаров из супермаркетов

Ответить

ouxen

Рыжий
0

у нигг рыбья память

Ответить

Сергей Васильев

3

Леваки... к ноге!

Ответить

Долгий танк88

1

Дорогой негр,

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A big purple banana 🍆

Долгий
0

можно было обменять на сотню русских

Ответить

Образованный фитиль

A
1

На 78 русских*

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Серьёзный Валера

Долгий
0

меня выпустили, а ты сдох)))0)

Ответить

ouxen

Серьёзный
1

гет, как грится, рич ор ди трайн

Ответить

сироп от щекотки

Долгий
0

, пишу вам сразу по приезду, прямо вот только что вошёл и сел писать

Ответить

Руслан Астратов

0

Взрыв жоп через 3..2..1

Ответить

リドリ

Руслан
4

да вроде в рунете у него одни фанаты :) 

Ответить

Bad Mother Fucker

1

а, кстати, что там с купюрой-то

Ответить

Малик Янтижанов

Bad
0

С какой купюрой?

Ответить

Bad Mother Fucker

Малик
0

Куда ты звонишь?

Ответить

Александр Федоров

1

Ууууу они бы ещё точные координаты сказали где он будет находиться, по мне так это не совсем безопасная информация о том, что он вне тюрьмы

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rossoshmap

0

Ну наконец распродажа ps5

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Aнус Роскомнадзора

0

Ох, надеюсь его там не обижают...

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