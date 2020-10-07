Экс-полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в миллион долларов Материал редакции
Он должен явиться в суд в марте 2021 года.
Бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы под залог в миллион долларов. Об этом сообщает NBC.
Суд установил эту сумму, если Шовен согласится на ряд условий: отказаться от работы в полиции, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него, не покидать штат Миннесота и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.
С конца мая Шовен находился в тюрьме строгого режима. Его обвиняют в убийстве по неосторожности. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года. Ранее ещё троих экс-полицейских, присутствовавших при происшествии, отпустили под залог. Им вменяют пособничество и подстрекательство к убийству Флойда.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того, как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Он в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается.
Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter. В июне Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает использовать удушающие приёмы при задержании.
Ну там в парк, в кино вместе сходить.
Подышать свежим воздухом ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Грабануть пару магазинчиков...
Сжечь парочку машин и домов.
Образованный
Зачем зжигать когда можно отобрать и продать? Как раз выкуп в лям можно будет отбить.
Там в твиттере такой вой, порой обещают даже найти и угондошить, не только его но и тех кто бабки собрал на освобождение. Твиттер такой твиттер.
можно было обменять на сотню русских
меня выпустили, а ты сдох)))0)
, пишу вам сразу по приезду, прямо вот только что вошёл и сел писать
Взрыв жоп через 3..2..1
а, кстати, что там с купюрой-то
Ууууу они бы ещё точные координаты сказали где он будет находиться, по мне так это не совсем безопасная информация о том, что он вне тюрьмы