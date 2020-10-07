Он должен явиться в суд в марте 2021 года.

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Дерек Шовен Фото Associated Press

Бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы под залог в миллион долларов. Об этом сообщает NBC.

Суд установил эту сумму, если Шовен согласится на ряд условий: отказаться от работы в полиции, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него, не покидать штат Миннесота и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

С конца мая Шовен находился в тюрьме строгого режима. Его обвиняют в убийстве по неосторожности. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года. Ранее ещё троих экс-полицейских, присутствовавших при происшествии, отпустили под залог. Им вменяют пособничество и подстрекательство к убийству Флойда.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того, как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Он в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается.

Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter. В июне Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает использовать удушающие приёмы при задержании.