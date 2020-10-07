В Москве задержали двоих участников Pussy Riot, вывесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента Материал редакции
Полицейские пришли к дому ещё одного участника группы.
В Москве задержали Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, которые вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алёхину.
Она рассказала, что Андрианова и Дидерих задержали люди, представившиеся уголовным розыском. Их увезли в ОВД Басманный.
По словам адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьёва, к третьему участнику акции Александру Софееву «прямо сейчас» полицейские «ломятся в дверь».
Pussy Riot приурочила акцию ко дню рождения Владимира Путина. Активисты также предъявили властям список требований:
- Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне;
- Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу;
- Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации;
- Легализовать однополые партнёрства;
- Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей;
- Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения;
- Сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК+.
Долгий танк88
мне нужно носки поменять
Леваков не жалко! В тюрьму их и поглубже.
сейчас на лубянку позвонит верзилов и всех через три часа отпустят
КЕТАМИН НАХУЙ
Не могут адекватные люди заниматься такой хуйнёй, так что пусть их оштрафуют тыщ на миллион каждого.
Сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК.
Извините, но этот день уже занят. В этот день родился главный пидарас России- Путин. Поэтому этот день в России и празднуют, как международный день пидарасов, так что лгбдк стоит выбрать другую дату.