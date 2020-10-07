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Новости
Ольга Щербинина
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В Москве задержали двоих участников Pussy Riot, вывесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента Материал редакции

Полицейские пришли к дому ещё одного участника группы.

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В Москве задержали Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, которые вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алёхину.

Она рассказала, что Андрианова и Дидерих задержали люди, представившиеся уголовным розыском. Их увезли в ОВД Басманный.

По словам адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьёва, к третьему участнику акции Александру Софееву «прямо сейчас» полицейские «ломятся в дверь».

Pussy Riot приурочила акцию ко дню рождения Владимира Путина. Активисты также предъявили властям список требований:

  • Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне;
  • Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу;
  • Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации;
  • Легализовать однополые партнёрства;
  • Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей;
  • Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения;
  • Сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК+.

#новости #акции #путин #pussyriot

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30 комментариев
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Финансовый меч

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надеюсь они ответят по всей строгости закона

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Долгий танк88

Финансовый
1

мне нужно носки поменять 

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Правительственный микроскоп

Долгий
1

наебенился уже?

Ответить

Рыжий

Долгий
1

завари носки

Ответить

A big purple banana 🍆

Долгий
0

На ночь? Богач дохуя?

Ответить

Сергей Васильев

0

Леваков не жалко! В тюрьму их и поглубже.

Ответить

Бумажный американец

Сергей
4

Ебать ты заглотил, респект

Ответить

Евгений Долгий

Сергей
0
Ответить

Образованный фитиль

4

Опасные террористы.

Ответить

Ваша Закладко

Образованный
0

сейчас на лубянку позвонит верзилов и всех через три часа отпустят

Ответить

Дорогой огонь

1

Сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК.

Отличная идея, только что значит К?

Ответить

serguun42

Дорогой
6
Ответить

serguun42

serguun42
0

Дошучено!

Ответить

сироп от щекотки

Дорогой
2

КЕТАМИН НАХУЙ

Ответить

Алиса Барышман

сироп
0
Ответить

Ольга Щербинина

Дорогой
1

квир

Ответить

Виртуальный хичхакер

Ольга
2

Почему тогда плюса в конце нет?

Ответить

Ольга Щербинина

Виртуальный
2

добавила!

Ответить

Виртуальный хичхакер

Ольга
0

Шутка быстро зашла так далеко

Ответить

Христов хичхакер

Дорогой
0

Квиры.

ЛГБТ звучит норм, а ЛГБТК ассоциируется у меня с ЛТСК.

Ответить

A big purple banana 🍆

Дорогой
0

каколды

Ответить

Долгий танк88

1

Чего-то хорошего ждем десятилетиями, а всякое говно приходит на следующий день 

Ответить

Скучный дым

1

Небось припишут им покушение на духовные скрепы и устои России

Ответить

Евгений Долгий

Скучный
0

Антикаснитуционна жы

Ответить

сироп от щекотки

0

Все говорят повесить флаг, а ты СОЖГИ СЕБЯ

Ответить

Grave Digger

0

Порвались, жаль 🙄

Ответить

Dmitry Yashin

0

Не могут адекватные люди заниматься такой хуйнёй, так что пусть их оштрафуют тыщ на миллион каждого.

Ответить

Шамиль Басаев

0

Бутылку уже приготовили 

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Бумажный американец

0

Как хорошо, когда полный камер город помогает расследовать самые важные преступления!

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Джон Кроули

0

Сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК.

Извините, но этот день уже занят. В этот день родился главный пидарас России- Путин. Поэтому этот день в России и празднуют, как международный день пидарасов, так что лгбдк стоит выбрать другую дату.

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