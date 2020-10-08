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Новости
Алексей Боржонов
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Экс-канцлер Германии подаст в суд на Bild из-за интервью Навального, назвавшего его «мальчиком на побегушках у Путина» Материал редакции

Основатель ФБК утверждает, что Герхард Шрёдер «защищает убийц» и получает за это деньги.

22 комментария
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Герхард Шрёдер Фото AP

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за интервью с основателем ФБК Алексеем Навальным. Об этом Шрёдер сообщил на своей странице в LinkedIn.

В разговоре с изданием, опубликованном 6 октября, Навальный заявил, что Шрёдер получает «тайные платежи» от Владимира Путина и «защищает убийц». Россиянин отметил, что у него нет подтверждений этой информации, однако он уверен в ней «как юрист». Так он отреагировал на заявления бывшего канцлера о том, что в ситуации с отравлением россиянина есть только «домыслы» и пока нет «фактов».

Шрёдер утверждает, что эта информация ложная, а Bild опубликовал интервью, не взяв у него комментарий об этих заявлениях. Он написал, что подаст на газету в суд, и пригрозил исками к другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты этого интервью. Шрёдер отметил, что он понимает ситуацию Навального, однако считает свои права нарушенными.

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После этого он возглавил совет компании-оператора газопровода «Северный поток». С 2017 года он входит в совет директоров «Роснефти». СМИ называют Шрёдера близким другом Путина.

#новости #навальный #отравлениенавального

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22 комментария
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Сергей Предэ

9

на своей странице в LinkedIn.

Фейсбук,  инстаграм, твиттер, LinkedIn. Как политики выбирают, где держать официальную страницу? Кидают кости? 

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Славой Жижек

Сергей
1

Вчера, кстати, в LinkedIn наткнулся на Макрона

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Dmts

6

Вот такую байку вспомнил:
"Михаил Саакашвили, бывший в тот момент президентом Грузии, рассказывает, что Владимир Путин любил демонстрировать Шрёдера своим гостям как дорогой сувенир. Однажды, во время саммита СНГ, показывая лидерам свою резиденцию, Константиновский дворец, Путин повел их в винный погреб. А там – как бы случайно – оказался Герхард Шрёдер. Путин подозвал его, попросил произнести тост, а потом отпустил, рассказывает Саакашвили. «Каково же было мое удивление, когда через год он проделал ровно то же самое, но на этот раз желая произвести впечатление на гостей Петербургского экономического форума»."

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Дмитрий Евсеев

3
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Лысина Арика

3

Россиянин отметил, что у него нет подтверждений этой информации, однако он уверен в ней «как юрист».

Что-то уровня это не мы/

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пепси

3

Порвался пошт правда

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Глеб Горохов

2

Порвался

Ответить

Michael Petrov

2

теперь все знают, что он еще и тупой как пробка. никто особо не обратил внимание на "обвинение", пока этот идиот не устроил эффект барбары стрейзант.

Ответить

Соколов Андрей

Michael
0

Маразм не оргазм

Ответить

Chef

1

какой же он мальчик, он говноед

Ответить

Чудовищный месяц

0

Шрёдер отметил, что он понимает ситуацию Навального

Я прочитал как:

Понимает, что власть может смениться раньше 36 года и не хочет гнать на наиболее вероятного четвёртого президента России, потому что надеется оставаться одним из директоров Роснефти и дальше.

Ответить

Выходной лолипоп

–1

Баян

Ответить

пепси

Выходной
1

Баян – это имя твоего деда. Баян Сакумбаев. А это новость.

Ответить

Выходной лолипоп

пепси
0

Баян. Видел ещё вчера

Ответить

пепси

Выходной
0

Теплые у вас отношения с дедом, да?

Ответить

Выходной лолипоп

пепси
0

Пизда

Ответить

Сварщик

0

понаблюдаем

Ответить

Novi Choque

0

Вот зачем Навального отпустили в Германию. Многоходовочка.

Ответить

Umberto Eco

0

пригрозил исками к другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты этого интервью.

У TJ будет новый сервер теперь?

Ответить

пепси

0

Шрёдер?

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Закомплексованная Душа

0

Порвался

Ответить

Roma Dmitriev

0

а жаренных гвоздей не хочешь?

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