Экс-канцлер Германии подаст в суд на Bild из-за интервью Навального, назвавшего его «мальчиком на побегушках у Путина» Материал редакции
Основатель ФБК утверждает, что Герхард Шрёдер «защищает убийц» и получает за это деньги.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за интервью с основателем ФБК Алексеем Навальным. Об этом Шрёдер сообщил на своей странице в LinkedIn.
В разговоре с изданием, опубликованном 6 октября, Навальный заявил, что Шрёдер получает «тайные платежи» от Владимира Путина и «защищает убийц». Россиянин отметил, что у него нет подтверждений этой информации, однако он уверен в ней «как юрист». Так он отреагировал на заявления бывшего канцлера о том, что в ситуации с отравлением россиянина есть только «домыслы» и пока нет «фактов».
Шрёдер утверждает, что эта информация ложная, а Bild опубликовал интервью, не взяв у него комментарий об этих заявлениях. Он написал, что подаст на газету в суд, и пригрозил исками к другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты этого интервью. Шрёдер отметил, что он понимает ситуацию Навального, однако считает свои права нарушенными.
Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После этого он возглавил совет компании-оператора газопровода «Северный поток». С 2017 года он входит в совет директоров «Роснефти». СМИ называют Шрёдера близким другом Путина.
на своей странице в LinkedIn.
Фейсбук, инстаграм, твиттер, LinkedIn. Как политики выбирают, где держать официальную страницу? Кидают кости?
Вот такую байку вспомнил:
"Михаил Саакашвили, бывший в тот момент президентом Грузии, рассказывает, что Владимир Путин любил демонстрировать Шрёдера своим гостям как дорогой сувенир. Однажды, во время саммита СНГ, показывая лидерам свою резиденцию, Константиновский дворец, Путин повел их в винный погреб. А там – как бы случайно – оказался Герхард Шрёдер. Путин подозвал его, попросил произнести тост, а потом отпустил, рассказывает Саакашвили. «Каково же было мое удивление, когда через год он проделал ровно то же самое, но на этот раз желая произвести впечатление на гостей Петербургского экономического форума»."
Россиянин отметил, что у него нет подтверждений этой информации, однако он уверен в ней «как юрист».
Что-то уровня это не мы/
теперь все знают, что он еще и тупой как пробка. никто особо не обратил внимание на "обвинение", пока этот идиот не устроил эффект барбары стрейзант.
пригрозил исками к другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты этого интервью.
У TJ будет новый сервер теперь?