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Новости
Алексей Боржонов
2995

«Ъ»: ФСБ потребовала использовать отечественную криптозащиту для 5G в России. Это противоречит международным стандартам Материал редакции

Внедрить её можно, но производителям это невыгодно.

Развитие сетей 5G в России тормозится из-за разногласий Минэкономразвития с ФСБ и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • ФСБ настаивает на использовании российских средств криптографической защиты для связи 5G. По этим требованиям, пишет «Коммерсантъ», 5G в России будет доступна только на тех устройствах, производители которых установят российскую криптографию. Зарубежные станции связи также будут доступны только в том случае, если в них внедрят отечественную систему шифрования;
  • Такие условия делают использование в России зарубежного оборудования и базовых станций невозможным, говорится в отзыве Минэкономики на проекты приказов, подготовленных Минцфиры и ФСБ. Установка российской криптографии на действующие базовые станции будет стоить 14 миллиардов рублей каждые три года, считают в ведомстве;
  • Как отметили Nokia, Ericsson и Qualcomm (поставщик комплектующих для смартфонов Samsung, Apple, Xiaomi), совместимость оборудования связи во всём мире построена на международных стандартах 3GPP, и требования Минцфиры и ФСБ идут с ними вразрез.
  • Алгоритмы шифрования можно стандартизировать в 3GPP, сообщили изданию в китайской ZTE, но для этого потребуется время и ресурсы, «которые не окупятся, поскольку разработка будет востребована только на российском рынке». В частности, о нецелесообразности доработки алгоритмов под локальные требования сообщил «Вымпелком» в отзыве на проекты ведомств.

#новости #5g

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Многочисленный хот-дог

41

Когда встречаю где угодно слово "отечественный", то сразу в голове возникает жесткая ассоциация с совком.

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Годовой ящик

Многочисленный
30

Отечественный = говенный, ненадежный, неконкурентноспособный, выпущенный на предприятиях с государственным капиталом.

Ответить

Нелепый космос

20

Как отметили Nokia, Ericsson и Qualcomm (поставщик комплектующих для смартфонов Samsung, Apple, Xiaomi), совместимость оборудования связи во всём мире построена на международных стандартах 3GPP, и требования Минцфиры и ФСБ идут

Нахуй они хотели сказать?

Ответить

Vitaly Tarakanov

16

Я правильно понимаю суть «отечественной» криптографии в том, что весь трафик будет читаться фсб и никто этого даже не скрывает? 

Ответить

Кривой череп

Vitaly
6

Это другое. Это ради твоей же безопасности(нет).

Ответить

Королевский файл

Vitaly
1

Не, на прикладном уровне один хуй всё будет зашифровано HTTPS условным (TLS). Так что я без понятия что они там читать собрались.

Ответить

Антон Т

Королевский
1
Минцифры предложило запретить протоколы…
Эксперты считают, что это приведёт к такой же ситуации, какая сложилась при блокировке телеграма.
tjournal.ru
Ответить

Королевский файл

Антон
0

Это я слышал. Но могу только пожелать им удачи. Это ещё сложней, чем заблокировать Telegram.

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Кривой череп

Королевский
0

Зато на это можно деньги из бюджета выделить, а получится это сделать или нет - неважно.

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A big purple banana 🍆

5

Долбоебам нет покоя

Ответить

Просто Тимуррр

3

Внедрить её можно, но производителям это невыгодно.

Путину тоже не выгодно было травить Навального. Так что справятся, внедрят.

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Vandgory

2

Додичи опять хотят все контролировать

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Сварщик

Vandgory
–9

а если будут контролировать другие страны. это не принципиально?

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Злобный Капитан Немо

Сварщик
1

И какие же другие страны?

Ответить

Michael Petrov

Злобный
0

китай же

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Рыжий

Сварщик
0

Вы уж определитесь, или мы идем по пути глобализации и стирания границ или мы строим СССР2.0 со своими стандартами без совместимости с зарубежным оборудованием 

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Немыслимый кавалер

1

Bye, Speed.

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FOX

0

самый прикол, учитывая что говорят, ФСБ хочет контролировать ЭФИР, то есть иметь возможность без санкций его слушать, имхо, так как все разговоры через ЛЮБУЮ мобильную сеть и так "приземлены" у операторов и там стоят ФСБшные СОРМ2,3,4, но туда доступ по хорошему только через суд

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Руслан Астратов

0

Отечественную криптозащиту

Ахахахахахахахаха

Ответить

Руслан Астратов

0

"ФСБ потребовала"

ФСБ идёт нахуй

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Антон Лисин

0

Каждому по матрешке

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Подозрительный Кот

–4

ну впринципе правильно делают, но это надо было делать 20 лет назад, когда индустрия только зарождалась, а сейчас только всё сломать и ещё больше остать в развитии.

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