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startAnimation();
beforePageChange();
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function startAnimation() {
clearTimeout(timerId);
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if (teaser) {
teaser.classList.remove('step-'+step);
step = step < 9 ? step + 1 : 1;
teaser.classList.add('step-'+step);
startAnimation();
}
}, step === 1 ? 10 : delay);
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function beforePageChange() {
if (w.Air && w.Air.get) {
var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify');
if (ajaxify && ajaxify.on) {
ajaxify.on('Before page changed', () => {
clearTimeout(timerId);
});
}
}
};
}(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
«Ъ»: ФСБ потребовала использовать отечественную криптозащиту для 5G в России. Это противоречит международным стандартам Материал редакции
Внедрить её можно, но производителям это невыгодно.
Развитие сетей 5G в России тормозится из-за разногласий Минэкономразвития с ФСБ и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- ФСБ настаивает на использовании российских средств криптографической защиты для связи 5G. По этим требованиям, пишет «Коммерсантъ», 5G в России будет доступна только на тех устройствах, производители которых установят российскую криптографию. Зарубежные станции связи также будут доступны только в том случае, если в них внедрят отечественную систему шифрования;
- Такие условия делают использование в России зарубежного оборудования и базовых станций невозможным, говорится в отзыве Минэкономики на проекты приказов, подготовленных Минцфиры и ФСБ. Установка российской криптографии на действующие базовые станции будет стоить 14 миллиардов рублей каждые три года, считают в ведомстве;
- Как отметили Nokia, Ericsson и Qualcomm (поставщик комплектующих для смартфонов Samsung, Apple, Xiaomi), совместимость оборудования связи во всём мире построена на международных стандартах 3GPP, и требования Минцфиры и ФСБ идут с ними вразрез.
- Алгоритмы шифрования можно стандартизировать в 3GPP, сообщили изданию в китайской ZTE, но для этого потребуется время и ресурсы, «которые не окупятся, поскольку разработка будет востребована только на российском рынке». В частности, о нецелесообразности доработки алгоритмов под локальные требования сообщил «Вымпелком» в отзыве на проекты ведомств.
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Представлен инженерный образец…
Многочисленный хот-дог
Когда встречаю где угодно слово "отечественный", то сразу в голове возникает жесткая ассоциация с совком.
Годовой ящик
Отечественный = говенный, ненадежный, неконкурентноспособный, выпущенный на предприятиях с государственным капиталом.
Нелепый космос
Как отметили Nokia, Ericsson и Qualcomm (поставщик комплектующих для смартфонов Samsung, Apple, Xiaomi), совместимость оборудования связи во всём мире построена на международных стандартах 3GPP, и требования Минцфиры и ФСБ идут
Нахуй они хотели сказать?
Vitaly Tarakanov
Я правильно понимаю суть «отечественной» криптографии в том, что весь трафик будет читаться фсб и никто этого даже не скрывает?
Кривой череп
Это другое. Это ради твоей же безопасности(нет).
Королевский файл
Не, на прикладном уровне один хуй всё будет зашифровано HTTPS условным (TLS). Так что я без понятия что они там читать собрались.
Антон ТКоролевский
Королевский файл
Это я слышал. Но могу только пожелать им удачи. Это ещё сложней, чем заблокировать Telegram.
Кривой череп
Зато на это можно деньги из бюджета выделить, а получится это сделать или нет - неважно.
A big purple banana 🍆
Долбоебам нет покоя
Просто Тимуррр
Внедрить её можно, но производителям это невыгодно.
Путину тоже не выгодно было травить Навального. Так что справятся, внедрят.
Vandgory
Додичи опять хотят все контролировать
СварщикVandgory
а если будут контролировать другие страны. это не принципиально?
Злобный Капитан НемоСварщик
И какие же другие страны?
Michael PetrovЗлобный
китай же
РыжийСварщик
Вы уж определитесь, или мы идем по пути глобализации и стирания границ или мы строим СССР2.0 со своими стандартами без совместимости с зарубежным оборудованием
Немыслимый кавалер
Bye, Speed.
FOX
самый прикол, учитывая что говорят, ФСБ хочет контролировать ЭФИР, то есть иметь возможность без санкций его слушать, имхо, так как все разговоры через ЛЮБУЮ мобильную сеть и так "приземлены" у операторов и там стоят ФСБшные СОРМ2,3,4, но туда доступ по хорошему только через суд
Руслан Астратов
Отечественную криптозащиту
Ахахахахахахахаха
Руслан Астратов
"ФСБ потребовала"
ФСБ идёт нахуй
Антон Лисин
Каждому по матрешке
Подозрительный Кот
ну впринципе правильно делают, но это надо было делать 20 лет назад, когда индустрия только зарождалась, а сейчас только всё сломать и ещё больше остать в развитии.