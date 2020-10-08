«Я хочу, чтобы каждый получал такое лечение, как президент»: Трамп пообещал американцам бесплатные препараты от Covid-19 Материал редакции
Во время лечения Трампу помог препарат Regeneron, поэтому он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов.
Дональд Трамп пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от Covid-19, какое он получал сам, а также поставить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.
Трамп заявил, что хочет, «чтобы каждый получал такое же лечение, как и президент». Он рассказал, что ему помог препарат Regeneron, поэтому он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. «Они дали мне Regeneron, и мне моментально стало лучше», — уточнил он.
Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса будет готова в США только после выборов президента, так как процессу мешает «политическая конъюнктура». «У нас будет великолепная вакцина в очень, очень скором времени», — добавил он. По словам президента, сейчас обеспечить лекарством медицинские учреждения «намного важнее», чем разработать вакцину.
О том, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали ему инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трамп проходил лечение с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжёлым пациентам. 5 октября Трамп объявил о выписке из больницы.
Но разве мы против социалистических идей? Только надо чтобы к социализму была какая-нибудь приставка спереди))))))))))))))
@Вахтёр оскорбления
@solawind где ты? почему до сих пор нет высера про Дональда?
потому что я уже написал вчера на эту тему https://tjournal.ru/tweets/220847
Они дали мне Regeneron, и мне моментально стало лучше
звучит как:
Фильм Земляне. Смотреть всем
а че за фильм?
Теперь я понял хитрый план Транпа!
Дать заразиться вирусякой как можно больше , а после, через халявные лекарства, сколотить себе мощнейший электорат на выборах! Шах и мат, Байден!)