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Артём Мазанов
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«Я хочу, чтобы каждый получал такое лечение, как президент»: Трамп пообещал американцам бесплатные препараты от Covid-19 Материал редакции

Во время лечения Трампу помог препарат Regeneron, поэтому он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов.

22 комментария
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Donald J. Trump @realDonaldTrump
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! https://t.co/uhLIcknAjT

Дональд Трамп пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от Covid-19, какое он получал сам, а также поставить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.

Трамп заявил, что хочет, «чтобы каждый получал такое же лечение, как и президент». Он рассказал, что ему помог препарат Regeneron, поэтому он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. «Они дали мне Regeneron, и мне моментально стало лучше», — уточнил он.

Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Это была не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной и со всем миром.

Дональд Трамп

Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса будет готова в США только после выборов президента, так как процессу мешает «политическая конъюнктура». «У нас будет великолепная вакцина в очень, очень скором времени», — добавил он. По словам президента, сейчас обеспечить лекарством медицинские учреждения «намного важнее», чем разработать вакцину.

О том, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали ему инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трамп проходил лечение с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжёлым пациентам. 5 октября Трамп объявил о выписке из больницы.

#новости #трамп #covid19

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22 комментария
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Макс Романенко

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Очередной косплей Пыни с его пиар-многоходовочками

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Годовой ящик

2

Ха, забавно! Сначала он отменил обамовскую реформу здравоохранения, а сейчас предлагает бесплатную медицинскую помощь гражданам.

Ответить

Александр Ярви

Годовой
0

Oh, shit, here we go again

Ответить

Выходной лолипоп

1

Руssкие м**гиналы (кодовое название «ПРАВАКИ») уже порвались на Трампа за эти социалистические идеи??

Ответить

Евгений Клочков

Выходной
1

Но разве мы против социалистических идей? Только надо чтобы к социализму была какая-нибудь приставка спереди))))))))))))))

Ответить

Александр Ярви

Евгений
0

А что, если серьёзно, то есть же евросоциализм, например

Ответить

Григорий Жданов

Выходной
0

@Вахтёр  оскорбления

Ответить

Выходной лолипоп

Григорий
0

Где?

Ответить

YeezySpace

1

@solawind где ты? почему до сих пор нет высера про Дональда?

Ответить

solawind

YeezySpace
0

потому что я уже написал вчера на эту тему https://tjournal.ru/tweets/220847

Ответить

Владимир Филатов

1

Они дали мне Regeneron, и мне моментально стало лучше

звучит как:
Фильм Земляне. Смотреть всем

Ответить

Igor Elfimov

Владимир
0

а че за фильм?

Ответить

Владимир Филатов

Igor
0

Зеленский советует посмотреть.

Ответить

Алиса Барышман

Владимир
0

Ну там действительно stonks

Ответить

Кривой череп

0

А мы за 1к вакцину продавать будем(конечно она ещё будет в стадии "разработки", но кого это волнует?). Ничего эти американцы не понимают в бизнесе.

P.s. съешьте жаропонижающее и всё у вас будет хорошо.

Ответить

Данила

Кривой
2

в бизнесе

У Трампа выборы на носу.

Ответить

Зелибоба

0

Очередной балабол.

Ответить

Евгений Клочков

0

Жора, ебаный насос, где ты был (с)

В общем, поздновато он спохватился

Ответить

Gleb Khineev

0

То, что это вина Китая - технически правда ведь

Ответить

Сырой химик

0

Шут оранжевый

Ответить

Тарас Набутылко

0

Теперь я понял хитрый план Транпа!
Дать заразиться вирусякой как можно больше , а после, через халявные лекарства, сколотить себе мощнейший электорат на выборах! Шах и мат, Байден!)

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Semen Semenov

–1

Ну туууупые, такой президент, а они недовольны

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