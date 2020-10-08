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Новости
Алексей Боржонов
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Facebook после выборов в США станет предупреждать пользователей о попытках преждевременно назвать победителя Материал редакции

И приостановит политическую рекламу.

8 комментариев
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Facebook временно запретит политическую рекламу после президентских выборов 3 ноября в США и станет предупреждать пользователей о попытках преждевременно назвать победителя, сообщается в блоге соцсети.

Компания считает, что это позволит ей снизить вероятность дезинформации. Сколько будет длиться запрет на рекламу, соцсеть не пояснила, но пообещала, что предупредит рекламодателей об этом.

В верхней части экрана приложений фейсбука и инстаграма, а также возле сообщений кандидатов появятся ярлыки с информацией о голосовании. Пользователей будут перенаправлять в информационный центр за дополнительной информацией и предупреждать, если кто-то из кандидатов объявил себя победителем раньше времени. В качестве источников будут использовать сообщения крупных СМИ. Также соцсеть будет блокировать призывы к скоординированному вмешательству в выборы и запугиванию избирателей.

Компания реагирует на опасения о том, что социальные сети могут повлиять на результаты выборов. Facebook отмечает, что в 2020 году подсчёт голосов может занять больше времени из-за пандемии коронавируса и большого числа людей, голосующих по почте.

#сша #политика #facebook #instagram #новости

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8 комментариев
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А что это за запреты, в свободном, демократическом мире?

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Владимир Филатов

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4

Это не демократичный мир, а частная соцсеть.

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Владимир
0

А они не сторонники демократии и свободы?

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Кривой череп

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5

Они сторонники денег и рекламы.

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Владимир Филатов

YeezySpace
0

Если у демократии и свободы есть деньги, то да.

Ответить

Глеб Савчик

YeezySpace
2

В новости речь про информирование, а не запреты

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Евгений Клочков

1

"Внимание, ваш аккаунт был ограничен на 30 дней в связи с тем, что вы 6 ноября преждевременно назвали победителем неправильного кандидата, хорошего вам дня, впредь не нарушайте"

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Кривой череп

0

Нам бы такую функцию...

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