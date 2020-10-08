Facebook после выборов в США станет предупреждать пользователей о попытках преждевременно назвать победителя Материал редакции
И приостановит политическую рекламу.
Facebook временно запретит политическую рекламу после президентских выборов 3 ноября в США и станет предупреждать пользователей о попытках преждевременно назвать победителя, сообщается в блоге соцсети.
Компания считает, что это позволит ей снизить вероятность дезинформации. Сколько будет длиться запрет на рекламу, соцсеть не пояснила, но пообещала, что предупредит рекламодателей об этом.
В верхней части экрана приложений фейсбука и инстаграма, а также возле сообщений кандидатов появятся ярлыки с информацией о голосовании. Пользователей будут перенаправлять в информационный центр за дополнительной информацией и предупреждать, если кто-то из кандидатов объявил себя победителем раньше времени. В качестве источников будут использовать сообщения крупных СМИ. Также соцсеть будет блокировать призывы к скоординированному вмешательству в выборы и запугиванию избирателей.
Компания реагирует на опасения о том, что социальные сети могут повлиять на результаты выборов. Facebook отмечает, что в 2020 году подсчёт голосов может занять больше времени из-за пандемии коронавируса и большого числа людей, голосующих по почте.
А что это за запреты, в свободном, демократическом мире?
Это не демократичный мир, а частная соцсеть.
А они не сторонники демократии и свободы?
"Внимание, ваш аккаунт был ограничен на 30 дней в связи с тем, что вы 6 ноября преждевременно назвали победителем неправильного кандидата, хорошего вам дня, впредь не нарушайте"