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Новости
Артём Мазанов
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Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе — родственник Шакро Молодого получил девять лет колонии Материал редакции

Уликами стали татуировки и переданная в СИЗО записка с требованием «беспрекословно выполнять» распоряжения Шалвы Озманова.

31 комментарий
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Шалва Озманов Фото Дмитрия Лебедев, «Коммерсантъ»

Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе. Шалву Озманова (Кусо) приговорили к девяти годам колонии за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Озманова приговорили ещё к двум годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконные перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В 2014 году он поссорился с администратором автомойки в Москве и прострелил ему бедро из переделанного под боевой травматического пистолета.

Криминального авторитета арестовали в Москве в мае 2019 года и поместили в СИЗО №3 «Пресня», где сотрудники изолятора перехватили записку, подписанную несколькими ворами в законе. В ней сообщалось, что Озманову следует оказывать соответствующее его статусу уважение и «беспрекословно выполнять» все его распоряжения. Сотрудники СИЗО заявили, что записка относилась и к охранникам. Второй уликой в деле стали татуировки Озманова: пистолеты на груди, восьмиконечные звёзды на коленях и ключицах, кресты, пауки и погон в форме эполета. В ФСБ заявили, что такие татуировки может позволить себе только «коронованный вор», а самозванца могут заставить «срезать их вместе с кожей» или даже убить.

Следствие заявило, что Озманов — внучатый племянник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), который отбывает срок за вымогательство. ФСБ называло его преступным лидером всей России. Следствие объяснило, что 34-летний Озманов ещё не накопил собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой Шакро.

Шакро Молодой Фото с сайта «Прайм Крайм»

В качестве ещё одного доказательства следствие предоставило данные сайта «Прайм Крайм», где утверждалось, что Озманов получил свой статус в 2014 году на криминальной сходке в Армавире по решению трёх влиятельных воров в законе. На «коронации» присутствовали Давид Озманов (Дато Краснодарский), Ара Мурадян (Ара Армавирский), и Хусейн Ахмадов (Хусейн Слепой). Суд не смог проверить эту информацию из-за «невозможности установить владельцев сайта»», поэтому исключил публикацию из числа допустимых доказательств.

Шалва Озманов Фото с сайта «Прайм Крайм»

14 февраля 2019 года Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в котором предложил ввести отдельную статью Уголовного Кодекса о «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Он предложил наказывать таких людей лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Документ поддержало правительство и Верховный суд. В апреле 2019 года президент подписал этот закон.

#новости #право

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31 комментарий
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FOX

15

будет так

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Ze Katze

FOX
1

А по другому и не может быть. Будет как в Черкесске. Заключённый просто приходил и уходил когда захочет. Жил отдельно в доме ото всех 

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Чужой бинокль

Ze
1

Хочу на зону в Черкесск

Ответить

Alex Sharp

Чужой
1

Ты - не хочешь.

Ответить

Чужой бинокль

Alex
0

Ты - почему так решил?

Ответить

Ze Katze

Чужой
0

Так это тебе надо быть сыном правящей семьи. 

Ответить

Чужой бинокль

Ze
0

У меня в планах построить семью

Ответить

Виталий Голубятин

FOX
1

Гительман? 

Ответить

FOX

Виталий
0

Цеповяз и Ко

Ответить

несу разные вещи

14

Ему 34, пиздец, на вид 48.

Ответить

Магнитный цветок

8

Уликами стали татуировки и переданная в СИЗО записка с требованием «беспрекословно выполнять» распоряжения Шалвы Озманова.

доказательная база на уровне

Ответить

Darya Timofeeva

5

Прочитала "Шалавы" простите.......

Ответить

Илья Прокопенко

1

Есть предположение, что ворам в законе будет в тюрьме как на курорте. Это забавно, когда АУЕшников и реальных криминальных элементов, живущих по понятиям, пугают зоной и сажают. Да им там лучше, чем не воле. Они там карьеру строят. Им от этого только польза.
По моему экспертному диванному мнению, всю блатную тусовку и мамкиных ауешников нужно не в тюрьмы сажать, а в университеты насильно.
Потому что, как говорится, "тюрьма - не место исправления, а школа новых преступлений".

Ответить

Nikalay Gromihaylo

Илья
8

так они из универов тюрьму сделают.

Ответить

так не пойдёт

2

всегда меня радовали из кликухи

Ответить

так не пойдёт

так
2

погоняло

Ответить

так не пойдёт

так
0

или как правильно-то

Ответить

Виталий Голубятин

так
2

погремуха

Ответить

Maxim Lim

так
0

Набор букв для устрашения

Ответить

так не пойдёт

Maxim
0

вообще ты за базаром не следишь

Ответить

Maxim Lim

так
0

Стрелка!

Ответить

так не пойдёт

Maxim
0

Белка!

Ответить

Сережа Иванов

2

Черт возьми, давно пора 

Ответить

Роман Трусов

0

В качестве ещё одного доказательство следствие предоставило данные сайта «Прайм Крайм», где утверждалось, что Озманов получил свой статус в 2014 году на криминальной сходке в Армавире по решению трёх влиятельных воров в законе

Т.е. я могу напечатать статью, где назову Навального вором в законе и это станет основанием для обвинения?

Ответить

Павел Мухунов

Роман
–1

В качестве ещё одного

Всё таки. А так да, вот бы сейчас верить публикациям в интернете.

Ответить

Павел Мухунов

Павел
2

С другой стороны там и другие доказательства такие себе. Татуировки, записка какая-то.

Ответить

Евгений Клочков

Павел
0

Это что-то из разряда посадки Аль Капоне за неуплату налогов, когда к авторитету подкопаться сложно, но надо

Ответить

Mikhail Pukas

Роман
1

И наколки ему сделаешь? 

Ответить

Руслан Астратов

1

Кто им клички придумывает? Генератор названий вещей от Икея? 

Ответить

Антон Лисин

0

Познавательные новости 

Ответить

Антон Пострунин

0

 Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в котором предложил ввести отдельную статью Уголовного Кодекса о «Занятии высшего положения в преступной иерархии».

Иронично. 

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