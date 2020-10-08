Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе — родственник Шакро Молодого получил девять лет колонии Материал редакции
Уликами стали татуировки и переданная в СИЗО записка с требованием «беспрекословно выполнять» распоряжения Шалвы Озманова.
Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе. Шалву Озманова (Кусо) приговорили к девяти годам колонии за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Озманова приговорили ещё к двум годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконные перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В 2014 году он поссорился с администратором автомойки в Москве и прострелил ему бедро из переделанного под боевой травматического пистолета.
Криминального авторитета арестовали в Москве в мае 2019 года и поместили в СИЗО №3 «Пресня», где сотрудники изолятора перехватили записку, подписанную несколькими ворами в законе. В ней сообщалось, что Озманову следует оказывать соответствующее его статусу уважение и «беспрекословно выполнять» все его распоряжения. Сотрудники СИЗО заявили, что записка относилась и к охранникам. Второй уликой в деле стали татуировки Озманова: пистолеты на груди, восьмиконечные звёзды на коленях и ключицах, кресты, пауки и погон в форме эполета. В ФСБ заявили, что такие татуировки может позволить себе только «коронованный вор», а самозванца могут заставить «срезать их вместе с кожей» или даже убить.
Следствие заявило, что Озманов — внучатый племянник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), который отбывает срок за вымогательство. ФСБ называло его преступным лидером всей России. Следствие объяснило, что 34-летний Озманов ещё не накопил собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой Шакро.
В качестве ещё одного доказательства следствие предоставило данные сайта «Прайм Крайм», где утверждалось, что Озманов получил свой статус в 2014 году на криминальной сходке в Армавире по решению трёх влиятельных воров в законе. На «коронации» присутствовали Давид Озманов (Дато Краснодарский), Ара Мурадян (Ара Армавирский), и Хусейн Ахмадов (Хусейн Слепой). Суд не смог проверить эту информацию из-за «невозможности установить владельцев сайта»», поэтому исключил публикацию из числа допустимых доказательств.
14 февраля 2019 года Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в котором предложил ввести отдельную статью Уголовного Кодекса о «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Он предложил наказывать таких людей лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Документ поддержало правительство и Верховный суд. В апреле 2019 года президент подписал этот закон.
будет так
Гительман?
Есть предположение, что ворам в законе будет в тюрьме как на курорте. Это забавно, когда АУЕшников и реальных криминальных элементов, живущих по понятиям, пугают зоной и сажают. Да им там лучше, чем не воле. Они там карьеру строят. Им от этого только польза.
По моему экспертному диванному мнению, всю блатную тусовку и мамкиных ауешников нужно не в тюрьмы сажать, а в университеты насильно.
Потому что, как говорится, "тюрьма - не место исправления, а школа новых преступлений".
всегда меня радовали из кликухи
погоняло
или как правильно-то
вообще ты за базаром не следишь
В качестве ещё одного доказательство следствие предоставило данные сайта «Прайм Крайм», где утверждалось, что Озманов получил свой статус в 2014 году на криминальной сходке в Армавире по решению трёх влиятельных воров в законе
Т.е. я могу напечатать статью, где назову Навального вором в законе и это станет основанием для обвинения?
В качестве ещё одного
Всё таки. А так да, вот бы сейчас верить публикациям в интернете.
С другой стороны там и другие доказательства такие себе. Татуировки, записка какая-то.
Это что-то из разряда посадки Аль Капоне за неуплату налогов, когда к авторитету подкопаться сложно, но надо
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в котором предложил ввести отдельную статью Уголовного Кодекса о «Занятии высшего положения в преступной иерархии».
Иронично.