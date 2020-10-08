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Новости
Алексей Боржонов
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Житель Нижнего Тагила подарил больнице самодельные устройства для кислородных аппаратов. Медики говорили об их нехватке Материал редакции

Михаил Козлов узнал о проблемах врачей, пока лечился от коронавируса, и решил им помочь.

8 комментариев
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Житель Нижнего Тагила, который лечился от коронавируса в местной инфекционной больнице, рассказал URA.ru о нехватке оборудования для кислородных аппаратов в учреждении. Чтобы помочь медикам, он самостоятельно сделал комплектующие.

Михаил Козлов переболел коронавирусом в сентябре и находился в инфекционной больнице Нижнего Тагила. «Я разговаривал с врачами и медсёстрами, они рассказали, что есть кислородные маски, а специальных ёмкостей для увлажнения кислорода мало. Раз принесли заводской аппарат, так его нельзя было использовать — диаметр отверстия был тоньше иглы. Пришлось её ковырять, расширять», — сказал Козлов.

Осторожно, в видео есть мат.

Видео Ura.ru

После выписки он посмотрел устройство аппарата в интернете и сделал комплектующие из пластиковых бутылок, а потом передал их в больницу. Как утверждает житель Нижнего Тагила, в больнице теперь используют его устройства.

В Минздраве Свердловской области Ura.ru заявили, что нехватки кислородных аппаратов нет. Главврач инфекционной больницы, комментируя видео сказала: «Судя по кадрам в палате, она обеспечена кислородной разводкой. На момент съёмки вышла из строя так называемая банка Боброва. Для обеспечения лечебного процесса в интересах пациента было сделано временное приспособление. В настоящее время всё оборудование работает в штатном режиме».

#covid19

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8 комментариев
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Выходной лолипоп

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Надеюсь полиция найдет повод его прикрыть. Чтобы никто и не думал помогать кому-то в России.

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Рыжий

Выходной
2

За фейковые новости прикроют полюбому. Типа "че это он говорит, что у нас плохо, у нас все хорошо и всего хватает"

Ответить

Ян Китаев

4

А сегодня мы будем делать ёмкости для увлажнения кислорода из бутылок 

Ответить

Серьёзный Валера

1

Пиздяо сверхдержавное.

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Noname

0

А вы видели наши Искандеры?!

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Kirill Peshehonov

0

Только так. Всем миром...

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Ипполит Воробьянинов

0
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theLastLetters

0

Эту страну не победить! 

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