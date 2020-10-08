Житель Нижнего Тагила подарил больнице самодельные устройства для кислородных аппаратов. Медики говорили об их нехватке Материал редакции
Михаил Козлов узнал о проблемах врачей, пока лечился от коронавируса, и решил им помочь.
Житель Нижнего Тагила, который лечился от коронавируса в местной инфекционной больнице, рассказал URA.ru о нехватке оборудования для кислородных аппаратов в учреждении. Чтобы помочь медикам, он самостоятельно сделал комплектующие.
Михаил Козлов переболел коронавирусом в сентябре и находился в инфекционной больнице Нижнего Тагила. «Я разговаривал с врачами и медсёстрами, они рассказали, что есть кислородные маски, а специальных ёмкостей для увлажнения кислорода мало. Раз принесли заводской аппарат, так его нельзя было использовать — диаметр отверстия был тоньше иглы. Пришлось её ковырять, расширять», — сказал Козлов.
Осторожно, в видео есть мат.
После выписки он посмотрел устройство аппарата в интернете и сделал комплектующие из пластиковых бутылок, а потом передал их в больницу. Как утверждает житель Нижнего Тагила, в больнице теперь используют его устройства.
В Минздраве Свердловской области Ura.ru заявили, что нехватки кислородных аппаратов нет. Главврач инфекционной больницы, комментируя видео сказала: «Судя по кадрам в палате, она обеспечена кислородной разводкой. На момент съёмки вышла из строя так называемая банка Боброва. Для обеспечения лечебного процесса в интересах пациента было сделано временное приспособление. В настоящее время всё оборудование работает в штатном режиме».