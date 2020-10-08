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Новости
Артём Мазанов
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Производитель «Юбилейного» увеличит упаковки, так как потребители из-за самоизоляции стали чаще покупать большие пачки Материал редакции

Такую тенденцию заметили и другие производители: Danone выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке.

21 комментарий
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Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное, Oreo, Picnic, шоколада Alpen Gold и Milka, а также жвачки Dirol, из-за коронавируса планирует сократить ассортимент на 25% и увеличить упаковки своей продукции. Об этом пишет РБК.

Компания рассказала, что пандемия коронавируса изменила модель потребления: люди перешли на самоизоляцию и им понадобились новые форматы упаковок.

Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома.

Дирк Ван де Пут
гендиректор Mondelēz International

Тенденцию спроса на большие упаковки заметили и другие производители. Из-за этого Danone уже выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке. В PepsiCo рассказали, что коронавирус привёл к временному сокращению покупок продуктов в маленьких упаковках.

Исследовательская компания GfK уточнила, что продажи товаров в упаковках больше 200 грамм во втором квартале 2020 года быстрее росли в таких товарных категориях, как чипсы и печенье. Там также рассказали, что увеличение размера упаковки — новое явление, раньше производители массово уменьшали его: в 2012–2018 годах производители товаров уменьшили размер упаковок на 7–20%.

#новости

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21 комментарий
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Свойственный микроскоп

16

вот бы обжираться печеньем, сидя и не двигаясь на самоизоляции

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Крошечный ящик

Свойственный
1

ну можно его есть в походах за новым печеньем

Ответить

solawind

13

Ожидание: огромный спрос на удаленные консультации тренеров, занятия спортом по зуму, курсы самостоятельной готовки здоровой еды 
Реальность: производители увеличивают количество печенья в пачках

Ответить

Китайский звук

solawind
1

И так всегда 

Ответить

Виктор Ганелес

solawind
0

Спокойно, зато в семейных парах стало больше секса!

Ответить

Злобный Капитан Немо

solawind
0

this says a lot about our society

Ответить

Дружеский мангал

5

А можно для начала не разливать "путинские" литры с 850 миллилитрами? Спасибо.

Ответить

AZP

Дружеский
2

Можно делать сырок 75 грамм.
Начинали со ста, потом 90, скоро его под микроскопом можно будет увидеть.

Ответить

Umberto Eco

3

 Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома.

Хм, а я-то думал, что это из-за снижения доходов - в больших пачках обычно дешевле получалось чутка. Раньше. Теперь, похоже, не будет.

Ответить

Крошечный Влад

–2

Когда Мазанов не нашел интересный материал, то решил скопировать любую новость с главной rbc. 
OKAY 

Ответить

Ху Эмай

Крошечный
2

Ну так заебись же, не надо на РБК заходить

Ответить

Резиновый диод

Крошечный
1

Артём Смазанов

Ответить

Михаил Ефименко

0

Плюс, за акцент на том, что многие наши бренды уже совсем не наши.

Ответить

Abram Dikoy

Михаил
3

Какая разница кто финальный владелец, если это даëт рабочие места тут. ИКЕА вон китайская, но для всех это реклама шведской мебели

Ответить

Китайский звук

Abram
0

Клятые китайцы 😳

Ответить

Евгений Клочков

1

Полуторалитровки ж и до того были
А вот про печенье - лучше б картон намутили, чтобы оно так не ломалось

Ответить

Vandgory

0

Почему до этого додумались так поздно?

Ответить

Joaquin P

Vandgory
1

Спрос рождает предложение 

Ответить

AZP

0

Обычно наоборот, все уменьшают упаковки.

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Нынешний диод

0

 Дирк Ван де Пут

У них тоже свой дед есть

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Утренний велосипед

0

в 1,5-литровой бутылке

В 1,45-литровой.

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