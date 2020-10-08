Производитель «Юбилейного» увеличит упаковки, так как потребители из-за самоизоляции стали чаще покупать большие пачки Материал редакции
Такую тенденцию заметили и другие производители: Danone выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке.
Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное, Oreo, Picnic, шоколада Alpen Gold и Milka, а также жвачки Dirol, из-за коронавируса планирует сократить ассортимент на 25% и увеличить упаковки своей продукции. Об этом пишет РБК.
Компания рассказала, что пандемия коронавируса изменила модель потребления: люди перешли на самоизоляцию и им понадобились новые форматы упаковок.
Тенденцию спроса на большие упаковки заметили и другие производители. Из-за этого Danone уже выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке. В PepsiCo рассказали, что коронавирус привёл к временному сокращению покупок продуктов в маленьких упаковках.
Исследовательская компания GfK уточнила, что продажи товаров в упаковках больше 200 грамм во втором квартале 2020 года быстрее росли в таких товарных категориях, как чипсы и печенье. Там также рассказали, что увеличение размера упаковки — новое явление, раньше производители массово уменьшали его: в 2012–2018 годах производители товаров уменьшили размер упаковок на 7–20%.
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Реальность: производители увеличивают количество печенья в пачках
Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома.
Хм, а я-то думал, что это из-за снижения доходов - в больших пачках обычно дешевле получалось чутка. Раньше. Теперь, похоже, не будет.
Плюс, за акцент на том, что многие наши бренды уже совсем не наши.
Какая разница кто финальный владелец, если это даëт рабочие места тут. ИКЕА вон китайская, но для всех это реклама шведской мебели
Полуторалитровки ж и до того были
А вот про печенье - лучше б картон намутили, чтобы оно так не ломалось
Почему до этого додумались так поздно?