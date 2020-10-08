«Сделали то же самое, что у нас давно существует»: Рогозин — о запуске корабля SpaceX с экипажем на борту Материал редакции
Глава Роскосмоса похвалил Илона Маска за смелость, но указал, что в запуске Crew Dragon ничего «гениального» нет.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС высказался о работе главы SpaceX Илона Маска и майском запуске корабля с экипажем на борту. Он отметил, что уважает Маска как «талантливого предпринимателя и смелого инженера», но запуск Crew Dragon, по словам Рогозина, фактически повторяет достижение СССР.
Глава Роскосмоса заявил, что США рано или поздно должны были доставить космонавтов на борт МКС, однако он ожидал запуска раньше. «Великая, самая мощная технологическая страна. Ну как они могли этого не сделать? Это давно ожидаемое событие. Вопрос в другом: почему они это сделали сейчас, а не в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м году?», — сказал глава Роскосмоса.
Так Рогозин в очередной раз прокомментировал свой твит 2014 года, когда он в ответ на новые санкции США предложил Штатам доставлять астронавтов на МКС «с помощью батута». После успешного запуска Маск напомнил об этом твите и сказал: «Батут работает».
Глава Роскосмоса также назвал «молодцом» Маска и похвалил за смелость в работе, но заявил, что экономика его компании «не совсем безупречна». По его мнению, кислород-керосиновые двигатели в ракетах SpaceX неэффективны при повторном использовании ступеней. Также Рогозин считает, что «интересные инженерные решения» позволили Маску привлечь инвестиции в другой его проект Tesla, который глава Роскосмоса считает переоценённым «более чем в сто раз». «Это пирамида всё равно», — заключил Рогозин.
Да и это пирамида все равно
да что там пирамида, зачем так далеко глядеть, очевидное на поверхности. Доллар - простая бумажка зеленого цвета
Китайцы такую бумагу еще тыщу лет назад делали. Так что пусть США не гордятся.
На всякий случай расскажу что такого гениального сделал Илон Маск.
КК Dragon это корабль нового поколения, ушедший далеко вперед по сравнению с древним Союз или Аполлон.
В космической отрасли РФ работает более 250к человек. Чем они заняты сказать сложно, но видимо не разработкой конкурента Dragon — Орла (бывшей Федерации), потому что только беспилотный вариант планируют в 2023, а пилотный дай бог к 2030 запустят.
Тем временем Илон Маск имея всего 8 тысяч сотрудников за 16 лет создал и прошел все необходимые сертификации для использования Dragon в качестве основного пилотируемого КК США (возможно к нему скоро присоединится Starliner от Boeing).
Потому что всё это наследие СССР давно пора было разогнать и начать делать всё с нуля. Эта бюрократизированная структура давно уже доказала, что не может поспевать за прогрессом
дело не в наследии СССР.
Если вы еще не заметили то вообще АБСОЛЮТНО всё к чему прикасается текущая власть превращается в фикцию.(Они как царь Мидас, только превращают всё в говно) Т.е. советские корявые и очень устаревшие процессы работали, а любое изменение текущими правителями приводит к полному краху области.
Почему то у верхов бытует мнение что если влить бабки, то сразу будет результат, причем не важно что управляет этими бабками бездари.
Просто сравнивать количество сотрудников глупо, Спасе Х закупает компоненты у тысяч других поставщиков, а у нас две огромных корпорации, которые включают в себя все, от пусковых комплексов до завода крепежа и, прости господи, трамвайного завода.
Потому что они смешные.
потому как, к сожалению, он работает за наш с вами счет.
«чё они сделали-то? чё там? чё там? чё там?»
— рогозин
чот даже я тут сломался в попытки понять, кавошо разгонять
Либералов. Путина, он же тоже либерал по его словам.
мне даже интересно, сколько логических шагов прошло чтобы либералы/либерахи превратились в лебезатню
5 классов церковно-приходских и 15 рублей за коммент) совершают чудеса)
Да очепятолся просто, явно либерастню хотел написать.
от р до з слишком много расстояния на клаве, так не очепятяаешься
скорее это отсылка к "лебезить"
Хм, а ведь и правда, что-то я не подумал. Странно тогда, у нас обычно на либералов гонят же, а с лебезить проблем никогда не было.
"экономика его компании «не совсем безупречна"
Сука ты тупая, а экономика Роскосмоса безупречна?
Если считать доход Рогозина показателем безупречности — безусловно.
Лол нахуя Брюсу Уиллису брать интервью у Рогозина.
UPD: изначально я ошибочно написал Сталлоне ¯\_(ツ)_/¯
Крошечный Влад
У меня вопрос, где ты здесь увидел Сильвестра Сталлоне? Или у тебя -100 зрения.
Нынешний диод
Все правильно, это Брюс Уиллис
Крошечный Влад
Даже Брюс с натяжкой, как после бутылки водки, если ты понимаешь о чем я.
блядь, лол, я хуй знает почему сталлоне написал, сори за зумерство, да, брюс уиллис
Что с твоими глазами? Какой нахуй Сталлоне? Он больше на пьющего Дукалиса похож.
Создал PayPal, популяризировал электромобили (Tesla), придумал Hyperloop, разработал нейроимпланты Neuralink, технология дешёвых многоразовых ракет - ага, ничего гениального, конечно
Сам придумал?
разве он создавал PayPal?
технология дешёвых многоразовых ракет - ага
какая стоимость пуска новой ракеты и какая стоимость пуска ракеты, которая уже вернулась?
А что Рогозин такой красный сидит? То ли галстук давит, то ли давление.
@YeezySpace согласен? реально интересно твое мнение тут
Конечно согласен. Маск хороший инженер, маркетолог, но увы, Dragon никакого отношения к следующем поколению не имеет, как минимум из-за способа посадки (в первоначальном проекте он действительно был следующим поколением, но на выходе - нет). Starship им может стать, но Роскосмос тоже планирует делать ракету на метановом двигателе.
Сделали то же самое, что у нас давно существует.
Кто-нибудь, сообщите ему, что первого человека в космос американцы запустили в 1961, когда Рогозина еще не существовало.
Давайте отрицать и насмехаться, потому что все крутые дети так делают
Журналист довольно смелый или роль такая? И перед Путиным не особо то лебезил.
"Рогозин его сначала поносит, немножко принижает — а потом оказывается, что его [Маска] приходится с успехами поздравлять."
Герберт Ефремов
Рогозин великий человечище. Он войдёт в историю, Челобрек который развалил советской русский космос