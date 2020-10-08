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Новости
Алексей Боржонов
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«Сделали то же самое, что у нас давно существует»: Рогозин — о запуске корабля SpaceX с экипажем на борту Материал редакции

Глава Роскосмоса похвалил Илона Маска за смелость, но указал, что в запуске Crew Dragon ничего «гениального» нет.

57 комментариев
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС высказался о работе главы SpaceX Илона Маска и майском запуске корабля с экипажем на борту. Он отметил, что уважает Маска как «талантливого предпринимателя и смелого инженера», но запуск Crew Dragon, по словам Рогозина, фактически повторяет достижение СССР.

Глава Роскосмоса заявил, что США рано или поздно должны были доставить космонавтов на борт МКС, однако он ожидал запуска раньше. «Великая, самая мощная технологическая страна. Ну как они могли этого не сделать? Это давно ожидаемое событие. Вопрос в другом: почему они это сделали сейчас, а не в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м году?», — сказал глава Роскосмоса.

Сделали — молодцы, хорошо. Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность, как Россия, доставлять космонавтов на МКС. Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, ещё в советское время. Что они сделали-то? Сделали то же самое, что у нас давно существует.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

Так Рогозин в очередной раз прокомментировал свой твит 2014 года, когда он в ответ на новые санкции США предложил Штатам доставлять астронавтов на МКС «с помощью батута». После успешного запуска Маск напомнил об этом твите и сказал: «Батут работает».

Глава Роскосмоса также назвал «молодцом» Маска и похвалил за смелость в работе, но заявил, что экономика его компании «не совсем безупречна». По его мнению, кислород-керосиновые двигатели в ракетах SpaceX неэффективны при повторном использовании ступеней. Также Рогозин считает, что «интересные инженерные решения» позволили Маску привлечь инвестиции в другой его проект Tesla, который глава Роскосмоса считает переоценённым «более чем в сто раз». «Это пирамида всё равно», — заключил Рогозин.

#новости #роскосмос #илонмаск

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57 комментариев
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Нынешний диод

52

В долларах нет ничего выдающегося. У нас, вон, тоже своя валюта есть - рубли. Причем появились они раньше долларов.

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Umberto Eco

Нынешний
9

Да и это пирамида все равно

Ответить

Атлант поправил плечи

Umberto
2

да что там пирамида, зачем так далеко глядеть, очевидное на поверхности. Доллар - простая бумажка зеленого цвета

Ответить

Umberto Eco

Атлант
5

Китайцы такую бумагу еще тыщу лет назад делали. Так что пусть США не гордятся.

Ответить

Нынешний диод

Umberto
1

Поскорее бы фараона похоронить 

Ответить

Королевский файл

20

На всякий случай расскажу что такого гениального сделал Илон Маск.

КК Dragon это корабль нового поколения, ушедший далеко вперед по сравнению с древним Союз или Аполлон.

В космической отрасли РФ работает более 250к человек. Чем они заняты сказать сложно, но видимо не разработкой конкурента Dragon — Орла (бывшей Федерации), потому что только беспилотный вариант планируют в 2023, а пилотный дай бог к 2030 запустят.

Тем временем Илон Маск имея всего 8 тысяч сотрудников за 16 лет создал и прошел все необходимые сертификации для использования Dragon в качестве основного пилотируемого КК США (возможно к нему скоро присоединится Starliner от Boeing).

Ответить

Дамир Камалетдинов

Королевский
3

Потому что всё это наследие СССР давно пора было разогнать и начать делать всё с нуля. Эта бюрократизированная структура давно уже доказала, что не может поспевать за прогрессом

Ответить

badResistor

Дамир
3

дело не в наследии СССР.
Если вы еще не заметили то вообще АБСОЛЮТНО всё к чему прикасается текущая власть превращается в фикцию.(Они как царь Мидас, только превращают всё в говно) Т.е. советские корявые и очень устаревшие процессы работали, а любое изменение текущими правителями приводит к полному краху области.

Почему то у верхов бытует мнение что если влить бабки, то сразу будет результат, причем не важно что управляет этими бабками бездари.

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xeroxx

Дамир
0

Не получится с нуля. У нас не америка

Ответить

Gleb Khineev

Королевский
0

:-)

Ответить

Антон Пострунин

Королевский
0

Просто сравнивать количество сотрудников глупо, Спасе Х закупает компоненты у тысяч других поставщиков, а у нас две огромных корпорации, которые включают в себя все, от пусковых комплексов до завода крепежа и, прости господи, трамвайного завода. 

Ответить

Учащийся калькулятор

16

Зачем вообще следить за его высерами?

Ответить

Alexander Tsyganov

Учащийся
8

Потому что они смешные. 

Ответить

Богдан Вертикальный

Alexander
7
Ответить

Oldfag TV

Alexander
5

Они были бы смешными, если бы не были такими грустными.

Ответить

badResistor

Учащийся
2

потому как, к сожалению,  он работает за наш с вами счет.

Ответить

Дмитрий Григорьев

badResistor
2

И услуги его весьма недёшевы.

Ответить

Reggae Addict

10

«чё они сделали-то? чё там? чё там? чё там?» 
— рогозин

Ответить

Евгений Клочков

Reggae
3

чо там у масков

Ответить

Rodion Kutsaev

5
Ответить

Верный Гоша

Rodion
8

Меглин наверное

Ответить

Денис Лапин

6

США повторила успех СССР? А когда уже Россия повторит успех СССР?

Ответить

Rodion Kutsaev

4
Ответить

Евгений Клочков

Rodion
3

чот даже я тут сломался в попытки понять, кавошо разгонять

Ответить

Rodion Kutsaev

Евгений
0

Либералов. Путина, он же тоже либерал по его словам.

Ответить

Евгений Клочков

Rodion
5

мне даже интересно, сколько логических шагов прошло чтобы либералы/либерахи превратились в лебезатню

Ответить

badResistor

Евгений
1

5 классов церковно-приходских и 15 рублей за коммент) совершают чудеса)

Ответить

Андрей Штольц

Евгений
0

Да очепятолся просто, явно либерастню хотел написать. 

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

от р до з слишком много расстояния на клаве, так не очепятяаешься
скорее это отсылка к "лебезить" 

Ответить

Андрей Штольц

Евгений
0

Хм, а ведь и правда, что-то я не подумал. Странно тогда, у нас обычно на либералов гонят же, а с лебезить проблем никогда не было. 

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

так на либерах гонят за "лебезить перед Западом" 
шах и мат

Ответить

Руслан Астратов

4

"экономика его компании «не совсем безупречна"

Сука ты тупая, а экономика Роскосмоса  безупречна?

Ответить

Anton Golovanov

Руслан
3

Если считать доход Рогозина показателем безупречности — безусловно.

Ответить

alex twit

4

Рогоза: *пук среньк*

Ответить

несу разные вещи

0

Лол нахуя Брюсу Уиллису брать интервью у Рогозина. 

UPD: изначально я ошибочно написал Сталлоне ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Крошечный Влад

несу
9

У меня вопрос, где ты здесь увидел Сильвестра Сталлоне? Или у тебя -100 зрения. 

Ответить

Нынешний диод

Крошечный
9

Все правильно, это Брюс Уиллис

Ответить

Крошечный Влад

Нынешний
1

Даже Брюс с натяжкой, как после бутылки водки, если ты понимаешь о чем я. 

Ответить

несу разные вещи

Нынешний
0

блядь, лол, я хуй знает почему сталлоне написал, сори за зумерство, да, брюс уиллис

Ответить

Имя Фамилия

несу
5

Давно Сталлоне видел?

Ответить

Dmitry Yashin

несу
1

Что с твоими глазами? Какой нахуй Сталлоне? Он больше на пьющего Дукалиса похож.

Ответить

Dennis Naidyuk

Dmitry
1

А Дукалис, что, не пьёт??

Ответить

Gleb Khineev

1

Создал PayPal, популяризировал электромобили (Tesla), придумал Hyperloop, разработал нейроимпланты Neuralink, технология дешёвых многоразовых ракет - ага, ничего гениального, конечно

Ответить

Денис Лапин

Gleb
0

Сам придумал? 

Ответить

Жизненный шар

Денис
0

Когда развалится на части.

Ответить

YeezySpace

Gleb
0

разве он создавал PayPal?

технология дешёвых многоразовых ракет - ага

какая стоимость пуска новой ракеты и какая стоимость пуска ракеты, которая уже вернулась?

Ответить

T:ema

0

А что Рогозин такой красный сидит? То ли галстук давит, то ли давление.

Ответить

Darya Timofeeva

T:ema
1

Обосрался в очередной раз

Ответить

Jakub Marona

0

@YeezySpace  согласен? реально интересно твое мнение тут

Ответить

YeezySpace

Jakub
0

Конечно согласен. Маск хороший инженер, маркетолог, но увы, Dragon никакого отношения к следующем поколению не имеет, как минимум из-за способа посадки (в первоначальном проекте он действительно был следующим поколением, но на выходе - нет). Starship им может стать, но Роскосмос тоже планирует делать ракету на метановом двигателе.

Ответить

Anton Golovanov

0

Сделали то же самое, что у нас давно существует.

Кто-нибудь, сообщите ему, что первого человека в космос американцы запустили в 1961, когда Рогозина еще не существовало.

Ответить

Илюхер XXX

0

Давайте отрицать и насмехаться, потому что все крутые дети так делают

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Он так делает примерно с начала своей «карьеры»

Ответить

badResistor

0

То-то я смотрю роскосмос может собрать снова р/н Энергия...

Ответить

YeezySpace

0

Журналист довольно смелый или роль такая? И перед Путиным не особо то лебезил.

Ответить

LevLandau

0

 "Рогозин его сначала поносит, немножко принижает — а потом оказывается, что его [Маска] приходится с успехами поздравлять."
Герберт Ефремов

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Сергей Яковлев

0

Рогозин великий человечище. Он войдёт в историю, Челобрек который развалил советской русский космос

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