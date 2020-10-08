«За её самобытный поэтический голос».

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Нобелевскую премию по литературе дали американской поэтессе Луизе Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

The Nobel Prize @NobelPrize

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”



#NobelPrize https://t.co/Wbgz5Gkv8C BREAKING NEWS:The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”

Это второй Нобель американцев по литературе за последние пять лет. В 2016 году приз получил певец Боб Дилан.

Луиза Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе. За один из них, «Дикий ирис», она удостоилась Пулитцеровской премии.

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Награды получили австрийский писатель Петер Хандке и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.

9 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии за содействие установлению мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.