Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк Материал редакции
«За её самобытный поэтический голос».
Нобелевскую премию по литературе дали американской поэтессе Луизе Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Это второй Нобель американцев по литературе за последние пять лет. В 2016 году приз получил певец Боб Дилан.
Луиза Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе. За один из них, «Дикий ирис», она удостоилась Пулитцеровской премии.
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Награды получили австрийский писатель Петер Хандке и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.
9 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии за содействие установлению мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.
К слову, русские фамилии для англоговорящих тоже часто звучат смешно. Те же Аршавин, Слутский и Жирков. (Ass Shaving, Slut Sky, Jerk Off)
Крохотный ящик
вот это оч неплохо
Я на русском-то стихи когда читаю, просто их произношу в голове, а смысла не улавливаю, а на английском, походу, ещё хуже. Мдэ.
Unmistakable в этом контексте не безошибочный, а безошибочно узнаваемый, как синоним к самобытный.
Эммм, как бы так спросить..... А это, собственно кто?
Многочисленный хот-дог
Ну ты и быдло
литература мертва, как и искусство
тебе-то откуда это известно, ты книжки штоле читаешь