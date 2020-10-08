Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Новости
Ольга Щербинина
2640

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк Материал редакции

«За её самобытный поэтический голос».

24 комментария
В закладки

Нобелевскую премию по литературе дали американской поэтессе Луизе Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”

#NobelPrize https://t.co/Wbgz5Gkv8C

Это второй Нобель американцев по литературе за последние пять лет. В 2016 году приз получил певец Боб Дилан.

Луиза Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе. За один из них, «Дикий ирис», она удостоилась Пулитцеровской премии.

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Награды получили австрийский писатель Петер Хандке и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. 6 октября отметили физиков Роджера Пенроуза, Райнхарда Генцеля и Андреа Гез. 7 октября Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.

9 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии за содействие установлению мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Список потенциальных кандидатов на получение награды держится в секрете.

#новости #нобель2020 #нобелевскаяпремия #литература #книги

Ольга Щербинина PLUS
+46 791
но есть и хорошие новости?
6
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0431\u0435\u043b\u044c2020","\u043d\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f\u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044f","\u043b\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430","\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438"], "comments": 24, "likes": 7, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 220993, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Oct 2020 14:03:03 +0300", "is_special": false }
Apple Watch Series 6 в «Связном»
Часы с датчиком уровня кислорода в крови, приложением «Сон» и другими функциями.
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владислав Покровский

11

К слову, русские фамилии для англоговорящих тоже часто звучат смешно. Те же Аршавин, Слутский и Жирков. (Ass Shaving, Slut Sky, Jerk Off)

Ответить

Андрей Галицкий

Владислав
11
Ответить

Кремлевский торшер

7

Приложили бы хоть пару самых известных стихотворений.

Ответить

Крохотный ящик

Кремлевский
2

вот это оч неплохо 

Ответить

Антон Пострунин

Крохотный
1

Я на русском-то стихи когда читаю, просто их произношу в голове, а смысла не улавливаю, а на английском, походу, ещё хуже. Мдэ. 

Ответить

Zeychba

Крохотный
1

Возможно чтобы уловить прикол надо быть носителем языка, ибо я тут вообще ничего неплохого не вижу, очень плохо, посредственно

Ответить

Ольга Щербинина

Кремлевский
1

Написала название самого известного сборника

Ответить

Xep Xep

Кремлевский
0

Нахер?

Ответить

Nikita Lazarev

4

Unmistakable в этом контексте не безошибочный, а безошибочно узнаваемый, как синоним к самобытный.

Ответить

Ольга Высоких

1

Эммм, как бы так спросить..... А это, собственно кто?

Ответить

Многочисленный хот-дог

Ольга
3

Ну ты и быдло

Ответить

alex twit

Многочисленный
0

Зато погоняло всех покемонов, наверное, знает

Ответить

Степан Литвинов

1

С подключением, друзья

Ответить

Илюхер XXX

0

литература мертва, как и искусство

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
2

тебе-то откуда это известно, ты книжки штоле читаешь

Ответить

Илюхер XXX

Bad
0

нет, в том-то и дело

Ответить

Xep Xep

0

Хер

Ответить

Махарадж

Xep
0

реХ

Ответить

Илья Захаров

0

Поэкто? Че за зверь

Ответить

Иван Иванович

0
Ответить

Какой Кошмар

0
Ответить

Султан Таишев

–3

Глюк какой-то
Этот коммента ты хотел увидеть?

Ответить

rocinante

–3

глюкоза чтоль?
тьфу блин, в замешательстве все теперь

Ответить

Махарадж

–5

Меня глючит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Демократы в США выпустили доклад о монополии Google, Facebook, Apple и Amazon. И предложили разделить их бизнес
Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.
237
Новости
Мужчина поджёг себя в центре Петербурга. По словам очевидцев — в знак протеста против Путина
Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
308
Новости
Франция и Германия предложат ввести санкции против России из-за отравления Навального
Их могут ввести против должностных лиц, «которые считаются ответственными за это преступление».
191
Популярное за три дня
Новости
МВД России объявило Светлану Тихановскую в розыск
Основанием для розыска стала уголовная статья, какая именно — не уточняется.
153
Новости
Greenpeace обнаружил жёлтую пену и пятна в бухтах на Камчатке. Одно из них движется в сторону объекта наследия ЮНЕСКО
Экспедицию провели неподалёку от Петропавловска-Камчатского.
63
Новости
Организация по запрещению химического оружия: Навального действительно отравили «Новичком»
Найденное вещество не входит в список официально запрещённых ядохимикатов.
292
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ярик…

МВД: сообщение о минировании…

schmuck

МВД: сообщение о минировании…

Атлант поправил…

МВД: сообщение о минировании…

Роман Чубар

МВД: сообщение о минировании…

Ivan Peterburgsky

МВД: сообщение о минировании…

Дмитрий Орлов

МВД: сообщение о минировании…

Уютный Багажник

МВД: сообщение о минировании…

Сиська Багбира

МВД: сообщение о минировании…

alex twit

МВД: сообщение о минировании…

Justified Stallion

МВД: сообщение о минировании…

Евгений Большаков

МВД: сообщение о минировании…

Алексей Любимцев

МВД: сообщение о минировании…

FOX

МВД: сообщение о минировании…

Евгений Долгий

МВД: сообщение о минировании…

Евгений Клочков

МВД: сообщение о минировании…

Iikalfsdkj Doe

МВД: сообщение о минировании…

Космический кот

МВД: сообщение о минировании…

schmuck

МВД: сообщение о минировании…
null